10 лучших сделок в первый день открытия трансферного окна в КХЛ

Капризов покинул «Салават», Шумаков, Шалунов и Окулов перешли в ЦСКА, права на Якупова и Кучерова у СКА, а Миронов уедет в «Колорадо».

1 мая в КХЛ официально открылось трансферное окно. Началась интересная пора переходов и обменов, а переговоры больше не нужно скрывать. В первый день произошло много интересных сделок. Рассказываем о 10 самых крупных за первые сутки.

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Кирилл Капризов: из «Салавата Юлаева» в ЦСКА

Лучший молодой игрок КХЛ ожидаемо перешёл в ЦСКА. О желании московских «армейцев» приобрести восходящую звезду российского хоккея стало известно несколько месяцев назад. А тот факт, что спонсор «Салавата Юлаева» — компания«Башнефть» — принадлежит «Роснефти», финансирующей ЦСКА, лишь ускорил сделку.

В сезоне-2016/17 20-летний Капризов провёл 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 42 (20+22) очка при показателе полезности «+9». В плей-офф на счету игрока три гола в пяти матчах при показателе полезности «-1». Также Кирилл в этом году стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира и дебютировал за взрослую сборную на этапе Евротура.

Накануне вечером официальные аккаунты КХЛ в соцсетях торжественно заявили, что Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов ещё на три года остаются в Новосибирске. Однако уже утром «Сибирь» объявила, что троица обменена в ЦСКА на денежную компенсацию и Александра Шарова. Ранее «Чемпионат» сообщал, что на сибирскую тройку «армейцы» потратили свыше 400 млн рублей.

22-летний нападающий Константин Окулов выступил с трогательной речью перед новосибирскими болельщиками. «Это очень непростой переход для меня, но это жизнь. Так получается, что приходится перейти в другой клуб. Я с шести лет на ЛДС «Сибирь», я начинал тут… Я влюбился в вас, нашего болельщика, в то, что вы творили, когда начиналась игра, – это не описать словами. Хочется сказать большое спасибо всем, кто помогал мне и поддерживал все эти годы», — сказал Окулов.

Права на Никиту Кучерова и Наиля Якупова: от ЦСКА к СКА

Петербургский СКА выменял у московского ЦСКА 19-летнего нападающего Данилу Квартальнова, а также права на форвардов Никиту Кучерова и Наиля Якупова. В московском клубе больше не осталось никого из семейства Квартальновых. Взамен «армейцы» из столицы получили от СКА права на защитника «Бэйкерсфилда» (АХЛ) Давида Мусила и форварда «Вашингтона» Маркуса Юханссона.

Контракт Кучерова с «Тампой» будет длиться ещё два года, а вот у Якупова истекает соглашение с «Сент-Луисом», и его вполне можем увидеть в России уже в следующем сезоне.

«Пока мы говорим только о правах, а так игрок должен сам решить, где ему играть. Хоккеисты сами должны определиться, что для них важнее — иметь возможность сыграть на Олимпиаде, которая, может быть, выпадает раз в жизни, или не воспользоваться ею. Честно говоря, Наиль уже подзакис в НХЛ, ему надо сменить обстановку. Парень очень талантливый, способный, но опять же решать должен сам», — заявил член совета директоров СКА Александр Медведев.

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Денис Денисов: из ЦСКА в магнитогорский «Металлург»

Капитан московского ЦСКА Денис Денисов в следующем сезоне будет выступать за вице-чемпиона КХЛ, двукратного обладателя Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург». Срок соглашения составит два сезона.

В минувшем сезоне 35-летний защитник провёл за «армейцев» 50 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 25 (7+18) очков. В девяти матчах розыгрыша Кубка Гагарина игрок обороны результативными действиями не отметился. Московская команда вылетела из плей-офф КХЛ на стадии полуфинала Западной конференции.

Андрей Миронов: из московского «Динамо» в «Колорадо Эвеланш»

Контракт Андрея Миронова с московским «Динамо» действует ещё один год, что не помешало 22-летнему защитнику стать одним из героев первого трансферного дня. Генеральный директор динамовцев Андрей Сафронов сообщил, что Миронов продолжит карьеру в клубе НХЛ «Колорадо Эвеланш». В 2015 году хоккеист был выбран клубом в четвёртом раунде драфта НХЛ под общим 101-м номером.

«Мы долго с ним разговаривали. Динамовский воспитанник. Но в связи с тем, что «Колорадо» строит новую команду, его туда очень зовут. Он очень хочет попробовать свои силы в НХЛ. Права на игрока в КХЛ остаются у нас», — сказал Сафронов.

В 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ на счету игрока 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2». В плей-офф хоккеист набрал 3 (0+3) очка в 9 матчах при показателе полезности «-4».

Обмен Антона Бурдасова на Дмитрия Кугрышева и Семёна Кошелева: из «Авангарда» в ЦСКА

«Авангард» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого в омскую команду перейдут нападающие Дмитрий Кугрышев и Семён Кошелев, в обратном направлении проследует форвард Антон Бурдасов. Стоит отметить, что на Бурдасова помимо ЦСКА претендовали СКА, «Ак Барс», а «Авангард» стремился сохранить нападающего. В очередной раз в битве за игроков верх одержали московские «армейцы».

Бурдасов провёл 35 матчей за «Авангард» в «регулярке» и набрал в них 25 (17+8) очков при показателе полезности «+12». В плей-офф на его счету 6 (4+2) очков в 11 матчах при показателе полезности «+2».

Денис Паршин, Сергей Костицын, Максим Кондратьев: в «Торпедо»

Форварды Денис Паршин, Сергей Костицын и защитник Максим Кондратьев вновь станут хоккеистами нижегородского «Торпедо».

В прошлом сезоне 31-летний Паршин выступал за омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев», всего на его счету 20 (8+12) очков в 53 матчах регулярного чемпионата и 2 (0+2) очка в 5 матчах плей-офф. 34-летний Кондратьев в 60 матчах за «Амур» отметился 19 (7+12) результативными баллами, а 30-летний Костицын в 45 матчах регулярного чемпионата набрал 26 (5+21) очков за минское «Динамо», к которым добавил две передачи в плей-офф. Ранее Паршин выступал за «Торпедо» в сезоне-2013/14, а Костицын с Кондратьевым – в сезоне-2015/16.

«Салават» подпишет Осипова, а «Торпедо» покинули ещё 19 хоккеистов Сборная России выиграла у чехов в последнем матче Евротура, «Торпедо» покинули 20 игроков, а Зарипов извинился за фразу про «балет».

Вилле Лаюнен: из «Йокерита» в «Спартак»

Ряды московского «Спартака» пополнит финский защитник Вилле Лаюнен, в прошлом сезоне выступавший за «Йокерит». Лаюнен займёт легионерскую вакансию, освободившуюся после ухода из команды американского игрока обороны Мэттью Гилроя. По словам агента Гилроя, «Спартак» хотел оставить защитника в команде, но Гилроя не устроили предложенные финансовые условия.

В минувшем сезоне 32-летний Гилрой провёл 57 матчей, забросив семь шайб и 31 результативную передачу. Коэффициент полезных действий «-18».

29-летний Лаюнен в 53 встречах за «Йокерит» в регулярном чемпионате забросил 10 шайб и отдал шесть голевых передач. Показатель полезности «-6». В плей-офф защитник провёл четыре игры, дважды забив и ни разу не отдав результативного паса. Показатель полезности «-3».

Егор Аверин и Даниил Апальков: остаются в «Локомотиве»

Ярославский «Локомотив» заключил новое двухлетнее одностороннее соглашение с нападающим Егором Авериным. Также сообщается, что квалификационные предложения на два года от ярославского клуба приняли: одностороннее – форвард Даниил Апальков, двусторонние – защитники Роман Манухов, Никита Черепанов и Платон Прохоров.

На счету Апалькова в минувшем сезоне 17 (7+10) очков в 53 матчах регулярного чемпионата и 3 (2+1) — в 15 играх плей-офф. Аверин набрал 16 (4+12) очков в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 10 (4+6) — в 15 матчах плей-офф.

Михаил Бирюков и Дмитрий Сёмин: из «Торпедо» в «Витязь»

Голкипер Михаил Бирюков и форвард Дмитрий Сёмин стали новичками подмосковного «Витязя», сообщил президент клуба Михаил Головков. Контракты с хоккеистами подписаны на два сезона. Финский голкипер Харри Сятери команду покинул.

«Могу подтвердить, что подписали контракты с Сёминым и Бирюковыми, срок соглашений – два сезона. Сятери не будет в нашей команде, мы вели переговоры о продлении контракта, но не пришли к общему знаменателю», — сказал Головков.

В прошлом сезоне 33-летний Сёмин сыграл 65 матчей за «Торпедо», в которых набрал 36 (14+22). Бирюков выступал за новокузнецкий «Металлург» и «Торпедо», суммарно сыграв 32 матча в регулярном чемпионате и плей-офф.