11 игроков без контрактов, которые будут искать работу в КХЛ

На старте открытия трансферного окна в КХЛ кто-то из игроков продлил свой контракт, кто-то нашёл себе новое место работы, а кто-то продолжил поиск оптимального решения. Присмотримся к последней группе — неопределившихся. Нападающие Илья Ковальчук, Вадим Шипачёв и Евгений Дадонов не попали в этот список, так как с ними всё ясно: или уезжают в НХЛ, или остаются в СКА. Ограниченно свободных агентов мы тоже не упоминали.

10 лучших сделок в первый день открытия трансферного окна в КХЛ Капризов покинул «Салават», Шумаков, Шалунов и Окулов перешли в ЦСКА, права на Якупова и Кучерова у СКА, а Миронов уедет в «Колорадо».

н. Николай Жердев, 32 года

Контракт Жердева с «Торпедо» истёк, а желающих предложить новое соглашение именитому хоккеисту пока особо не наблюдается. Регулярный чемпионат Жердев провёл довольно прилично, Петерис Скудра был им доволен. А вот в плей-офф у форварда сплошные нули, за исключением отрицательного показателя полезности «-1». Вообще, от вернувшегося в Россию из НХЛ Жердева ждали гораздо большего — однако на площадке у него ничего не получалось, вне льда он частенько нарушал режим, а потому и никого не удивляли частые смены работодателя. В Нижнем форвард потихоньку стал возвращать себе голевое чутьё, он ладит с режимом, однако всё ещё далёк от себя прежнего.

з. Никита Никитин, 30 лет

«Это большой вопрос, будет ли продлён контракт с Никитиным. Мы предложили ему контракт, и неплохой, но он рассчитывает на то, что ему дадут какие-то деньги в Северной Америке. Мы так понимаем, он согласен уехать за океан даже на самый минимальный контракт», — сообщил генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев. Что ж, всё в руках Никиты. В Омск он возвращался именно из Северной Америки, где в последнее время у него мало что получалось. В КХЛ ему гарантированы солидный контракт, место в составе и прочие блага. Поэтому Никитин в раздумьях. В теории он может и вовсе сменить «Авангард» на другой коллектив. Далеко не факт, что он смотрит исключительно в сторону океана.

н. Джастин Азеведу, 29 лет

Странно, что по-прежнему нет контракта у нападающего «Ак Барса» Джастина Азеведу. 34 (13+21) набранных очка за сезон, самоотдача на льду, в целом неплохая игра в плей-офф. Казанцы в последнее время объявили о продолжении сотрудничества с целым рядом хоккеистов, однако Джастина в этом списке не оказалось. Вполне возможно, что в скором времени ситуация разрешится, ну а пока Азеведу является неограниченно свободным агентом. Привлекательный вариант для хоккейного рынка.

Без контракта находятся и лидеры «Барыса». В принципе, варианты их дальнейшей карьеры могут быть любыми, однако президент клуба Александр Корешков заявил, что всем троим планируют предложить новые соглашения. И этот шаг, учитывая лидерские качества игроков, видится логичным. «Собираемся Карлссону, Боченски, Даллмэну и Бойду предложить новые контракты. Мы только вчера прилетели из Киева с чемпионата мира. Принимать решения по продлению и подписание контрактов собираемся после мирового первенства», — пояснил Корешков.

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н. Александр Сёмин, 33 года

В активном поиске нового места работы находится и форвард Александр Сёмин. Плей-офф для нападающего получился провальным, поэтому нет ничего удивительного в том, что в «Магнитке» новое соглашение хоккеисту предлагать не спешат. Да и вряд ли вообще предложат. За океаном спрос на Сёмина тоже упал, поэтому его представителям предстоит серьёзно поработать, чтобы найти для своего клиента новое пристанище. Вероятно, стоит понизить и финансовые требования.

н. Данис Зарипов, 36 лет

С Данисом Зариповым, чей контракт тоже истёк, совсем другая история. Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что в клубе хотят продолжить сотрудничество с хоккеистом, а сам четырёхкратный обладатель кубка Гагарина не скрывает, что у него есть желание вернуться в Казань. Поэтому важную роль будут играть предложенные условия со стороны обеих сторон. У Зарипова есть из чего выбирать, а потому принимать спешное решение он не собирается.

н. Евгений Артюхин, 34 года

Гораздо сложнее обстоят дела у нападающего Евгения Артюхина. В «Сибири» уже объявили, что подписывать новый контракт с габаритным нападающим не будут. Артюхин и его агент стараются найти новое место работы в КХЛ, но пока особых вариантов нет. Хоккеист часто нарушает правила, медлителен, нерезультативен. Эти минусы перекрывают все оставшиеся плюсы. Плюс возраст Артюхина по хоккейным меркам довольно солидный. В общем, ситуация если не аховая, то близкая к ней.

Фото: photo.khl.ru

н. Андрей Костицын, 32 года

Родной брат Андрея уже трудоустроился в «Торпедо», а вот у Андрея по-прежнему нет нового контракта. В «Сочи» сменился тренерский штаб, так что далеко не факт, что Костицын будет соответствовать требованиям Сергея Зубова. Игрок он недешёвый, что, учитывая незавидное финансовое положение южан, может стать ещё одной проблемой при согласовании новых условий. Но работу в КХЛ Андрей Костицын найдёт. В конце концов, всегда можно вернуться в родное минское «Динамо». Такой вариант видится самым реальным.

з. Григорий Панин, 31 год

Закончился контракт с ЦСКА у Григория Панина. Этого защитника очень любил бывший главный тренер «армейцев» Дмитрий Квартальнов, так как Панин полностью соответствовал его требованиям игры в хоккей. Жёсткий, постоянно идущий в борьбу. Теперь ЦСКА планирует измениться, а Панину места в команде не нашлось. Уже известно, что новым местом работы Григория, скорее всего, станет казанский «Ак Барс», с которым он выигрывал два Кубка Гагарина. Переговоры находятся в активной фазе, и скоро стороны должны поставить подписи под контрактами.