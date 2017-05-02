Овечкин виноват в травме Кросби? «Вашингтон» сократил отставание в серии

20% на спасение

Два проигранных домашних матча оставили в душе хоккеистов «Кэпиталз» гнетущее впечатление, и перед стартом третьей игры настроение у «Вашингтона» было далеко не лучшим. Сразу после проигрыша второй встречи команда провела собрание за закрытыми дверями раздевалки, а после того как журналисты получили возможность пообщаться с игроками, «столичные» предпочитали говорить о том, как всё изменится к лучшему, не останавливаясь на текущих неудачах. «Я вам клянусь, мы будем играть лучше», — твердил, словно мантру, наставник команды Барри Тротц. «Есть вещи, которые люди говорят, а есть вещи, которые ты должен услышать. Мы перегруппировали силы и с нетерпением ждём матча в Питтсбурге», — заявил Ти Джей Оши. «Иногда ты доминируешь, но проигрываешь. Мы сможем победить, если будем играть так же, как делали это в первом периоде второго матча. Мы верим в Брэйдена Холтби, он лучший вратарь лиги, несмотря ни на что», — отметил капитан Александр Овечкин.

Фраза о доминировании была не случайной: за два матча, сыгранных в столице США, «Вашингтон» перебросал соперников со счётом 71-45, но успеха не добился. Два домашних поражения на старте серии оставили «Кэпиталз» лишь около 20% шансов на итоговую победу: за всю историю лиги в такой ситуации находились 87 команд, и лишь в 18 случаях проигрывавший клуб выходил в следующую стадию.

«Считаю, что наш путь к успеху – это не невидимая тропинка. Мы знаем, что нам нужно делать. Первый период прошлого матча был очень хорош, просто мы не получили вознаграждения. Соперник реализовал свои моменты, воспользовался нашими ошибками. Это поменяло игру, нам пришлось догонять», — заявил защитник Мэтт Нисканен. Именно этому игроку обороны, пришедшему в «Вашингтон» из «Питтсбурга», суждено было стать одним из главных действующих лиц матча номер три.

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Кросби выбыл. Овечкин – на очереди?

Всё произошло достаточно быстро. Едва был дан старт встрече, как болельщики «Пингвинз» схватились за голову от случившегося: лучший снайпер регулярного чемпионата, второй бомбардир команды в плей-офф, капитан и лидер «Питтсбурга» Сидни Кросби был грубо атакован Нисканеном и не смог продолжить матч. На пятачке у ворот Холтби в редком очном единоборстве сошлись Кросби и Овечкин, и если бы не последовавший момент с травмой, то Александр наверняка получил бы малый штраф за задержку клюшкой. Фол россиянина привёл к тому, что Сидни несколько потерял равновесие, а мгновение спустя в голову Кросби прилетел локоть Нисканена. Капитан «пингвинов» не сразу смог подняться на ноги, с видимым трудом ушёл в раздевалку и больше на лёд не выходил.

Видео с травмой Кросби можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Случилось то, что случилось. У меня пока нет детальной информации о том, насколько серьёзна травма. В течение вечера состояние Кросби будут оценивать наши доктора, а затем мы будем принимать решение, исходя из их рекомендаций. Вообще-то я не хочу озвучивать своё мнение по этому моменту. Надеюсь, что мы сможем преодолеть те травмы, которые у нас есть. Мы успешно справлялись с этим на протяжении всего сезона», — сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Тест. Заклятые соперники. Хорошо ли ты знаешь Овечкина и Кросби? Капитан «Вашингтона» Овечкин вновь сражается в плей-офф против капитана «Питтсбурга» Кросби. Хорошо ли ты знаешь их противостояние?

Сам Нисканен получил за свои «художества» пятиминутное удаление и штраф до конца игры, но после матча отверг все обвинения в умышленной грубости. «Я посмотрел повтор. Признаюсь, в замедленной съёмке это выглядело очень плохо, но преднамеренности в моих действиях не было. Когда это происходит так быстро… Сидни двигался по дуге, стараясь забить, и по ходу движения приседал всё ниже и ниже. Моя клюшка и его голова столкнулись. Я не пытался умышленно бить его в голову, всё произошло очень быстро», — сказал Нисканен, но его слова звучали не слишком убедительно.

«Это был обычный хоккейный момент без особой грубости. Кросби нагнулся, произошло столкновение», — заявил было Тротц, но тут же был атакован вопросами о роли Овечкина в этом моменте и намёками о том, как бы тренер реагировал, если бы подобное произошло с Александром. «Вы хотите, чтобы я защищал Алекса? А что тогда вы скажете об ударе Куница в колено Оши?! А когда соперники били Бекстрёма, это нормально?! Я не собираюсь обсуждать публично эти вещи», — ощетинился Тротц, что только подлило масла в огонь.

Вопрос об Овечкине задал обозреватель питтсбургского издания UpGruv Роб Росси, который быстро разразился авторской колонкой о роли россиянина в травме Сидни.

«Овечкин был важной причиной того, что Кросби сыграл лишь несколько смен в этом матче. Овечкин небрежно поднял свою клюшку, которая коснулась головы Сидни, в результате чего ему пришлось уклоняться, терять равновесие. Именно из-за этого он столкнулся с Нисканеном. Если бы этого не было, то Кросби не опустил бы голову, и этого удара просто не последовало бы. Овечкин не получил наказания в том моменте, хотя сыграно было грязно. Овечкин, который не может обыграть Кросби на льду, решил убрать его с площадки. Вывод очевиден: Овечкин пошёл за головой Кросби, и если НХЛ позволит ему сыграть в четвёртом матче, то действительно будет «гаражной лигой», как когда-то назвал её Марио Лемье. Пожалуйста, хорошие люди из дисциплинарного комитета, удивите меня.

Встаньте и уберите Овечкина со льда так же, как он сделал это с Кросби», — эмоционально написал Росси.

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Малкин старался, но не спас

Перипетии самого матча были ничуть не менее «огненными», чем реакция на травму капитана «Питтсбурга». «Столичные» смогли реализовать большинство в формате пять на три, полученное в середине первого периода после удалений Хагелина и Раста, и шайба Никласа Бекстрёма долгое время оставалась единственной. «Питтсбург» имел массу возможностей отыграться, чему активно способствовала слабая игровая дисциплина «Кэпиталз», но спецбригады «Пингвинз» работали слабо, а Малкин, заменивший Кросби в звене с Кесселом и Куницом, с трудом находил взаимопонимание с партнёрами. Всё это привело к тому, что в третьей двадцатиминутке Евгений Кузнецов, проводивший свой не лучший матч, удвоил перевес гостей, удачно завершив острую контратаку.

Дело шло к уверенной победе «Вашингтона», но в конце основного времени «Питтсбург» в очередной раз продемонстрировал свой кубковый характер. За две с лишним минуты до сирены голкипер Марк-Андре Флёри уступил место на площадке шестому полевому хоккеисту, и финальный штурм «Пингвинз» оказался очень удачным. Сначала Малкин мощным щелчком в касание сократил отставание, а 58 секунд спустя защитник Шульц при помощи рикошета перевёл встречу в овертайм. «Холтби! Холтби!» — саркастически скандировали трибуны переполненного стадиона в Питтсбурге, считая, что причиной голов стала неуверенная игра вратаря «Вашингтона».

В дополнительное время «Питтсбург» подвёл Тревор Дэйли, заработавший глупое удаление на шведе Маркусе Юханссоне, чья фамилия успела засветиться в КХЛ в первый день после открытия трансферного рынка. «Вашингтон» удачно реализовал большинство, выведя на финальный бросок Кевина Шаттенкирка, – и его мощный щелчок помог «столичным» избежать третьего поражения подряд. «Сегодня вся игра стала для нас одним большим испытанием. Было много разных моментов, в которых требовалось доказать, что мы чего-то стоим», — сказал автор решающей шайбы.

Четвёртый матч серии состоится в Питтсбурге 3 мая.