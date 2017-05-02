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175 лет назад 2016
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Джонни Годро
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

ЧМ-2017. Сборная США. Ставка на молодость, Ховарда, Годро и Айкела

Команда Джеффа Блашилла может «зажечь» в Кёльне и Париже. А как иначе, если в составе США есть Джонни Годро и Джек Айкел.
2 мая 2017, вторник. 11:00. Хоккей

ЧМ-2016

В прошлом году на чемпионате мира, проходившем в России, сборная Соединённых Штатов заняла четвёртое место на групповом этапе и пробилась в четвертьфинал, где по буллитам одолела чешскую команду. В полуфинале «звёздно-полосатых» ждали старые приятели канадцы, и на протяжении двух периодов Мэттьюс и компания на равных играли с будущими чемпионами. В итоге всё решил гол защитника Райана Эллиса, а в матче за бронзу сборная США была разгромлена россиянами со счётом 7:2.

Состав

Вратари: Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джимми Ховард («Детройт»), Кэл Петерсон (университет Нотр-Дам).

Защитники: Даниэль Брикли (университет штата Миннесота), Дэнни Декайзер («Детройт»), Ноа Хэнифин («Каролина»), Чарли Макавой («Бостон»), Коннор Мёрфи («Аризона»), Джейкоб Троуба («Виннипег»), Тревор Ван Римсдайк («Чикаго»).

Нападающие: Андерс Бьорк (университет Нотр-Дам), Ник Бьюгстад («Флорида»), Джей Ти Комфер («Колорадо»), Эндрю Копп («Виннипег»), Кристиан Дворак («Аризона»), Джек Айкел («Баффало»), Джонни Годро («Калгари»), Джордан Гринуэй (университет Бостона), Дилан Ларкин («Детройт»), Клейтон Келлер («Аризона»), Андерс Ли («Айлендерс»), Брок Нельсон («Айлендерс»), Ник Шмальц («Чикаго»).

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Кто не приехал

Перечислять отсутствующих в сборной американских звёзд можно очень долго. Пожалуй, главной потерей для сборной США стал отказ лидера «Чикаго» Патрика Кейна, который долго раздумывал, прежде чем дать ответ относительно поездки на ЧМ, но затем решил, что гонять шайбу вместе со студентами, имея небольшие шансы на медаль, трёхкратному обладателю Кубка Стэнли не с руки. Отказался ехать и лучший новичок сезона Остон Мэттьюс, который вместе с «Торонто» стал одним из открытий плей-офф, не приехали также ветераны Павелски, Пачьоретти и Уилер.

Звезда. Джонни Годро

Невысокий коренастый форвард «Калгари» — самый результативный игрок нынешней сборной США из числа тех, кто выступает в Национальной хоккейной лиге. Прошедший сезон получился для Годро не таким удачным в плане статистики: форвард не добрался до прежних отметок (61 очко в 72 матчах), но «огоньки» попали в плей-офф, откуда, впрочем, очень быстро вылетели. Техничный, скоростной Годро блеснул на ЧМ ещё три года назад, когда набрал 10 очков в 8 матчах на турнире в Беларуси, а на осеннем Кубке мира набрал 4 (2+2) балла в трёх матчах за сборную молодых звёзд Северной Америки. Наград на взрослом уровне у него пока нет, так что мотивация для Годро будет вполне очевидной.

Ветеран. Джимми Ховард

33-летний вратарь ещё застал остатки былой славы «Детройт Ред Уингз», впервые сыграв за «красных крыльев» 12 лет назад. Правда, основным голкипером «Детройта» Ховард стал в сезоне-2009/10, когда «Ред Уингз» уже завяз в затянувшейся перестройке, но неплохая игра позволила Ховарду поехать на Олимпиаду в Сочи, где, впрочем, он не сыграл ни одного матча. На протяжении трёх последних сезонов Ховард больше лечился, чем играл, а когда выходил на лёд, то не всегда выдерживал конкуренцию со стороны Петра Мразека, который также будет на ЧМ в составе сборной Чехии.

Молодой игрок. Клейтон Келлер

18-летний Келлер – самый молодой в составе американцев, у которых вся команда собрана на перспективу. Зимой Клейтон великолепно выступил на молодёжном чемпионате мира, где он стал обладателем золотой медали, набрал 11 (3+8) очков в 7 матчах и вошёл в символическую сборную турнира. В сезоне-2014/15 он стал обладателем золота ЮЧМ, так что перспективы у форварда – самые многообещающие. За «Аризону» в нынешнем регулярном чемпионате он сыграл лишь три матча, но отметился двумя голевыми передачами. Предстоящий ЧМ станет для Келлера первым опытом игры за взрослую национальную команду.

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Тренер. Джефф Блашилл

Блашилл без особого успеха завершил свой второй полный сезон в роли главного тренера «Детройт Ред Уингз», и работа на ЧМ со сборной США должна быть 43-летнему специалисту своеобразной отдушиной. Со взрослой национальной сборной он не работал никогда, но девять лет назад Блашилл был ассистентом в молодёжной команде. С тех пор как Джефф в сезоне-2013/14 получил приз лучшему тренеру АХЛ, особых успехов у него не было.

Прогноз

Повторить результат ЧМ-2016 и дойти до полуфинала американцам будет очень непросто, но и на прошлогоднем чемпионате мира на сборную США никто не ставил. Задача №1 — попасть в первую четвёрку в группе А, но для этого команде Блашилла предстоит изрядно потрудиться: шведы выглядят одним из главных фаворитов турнира, сборная России будет претендовать на самые высокие места, а немецкая команда, играющая дома, также будет стараться сыграть максимально удачно. Тем не менее Ховард, Айкел и Годро способны вытащить американцев в четвертьфинал, где, впрочем, турнирный путь «звёздно-полосатых», скорее всего, и завершится.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Детройт Ред Уингз Сборная США — Хоккей Джефф Блашилл Джонни Годро ЧМ-2017
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