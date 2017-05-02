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175 лет назад 2016
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Кирилл Капризов
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Капризов в ЦСКА, Миронов и Антипин в НХЛ. Таблица трансферов КХЛ

ЦСКА приобрёл Капризова и тройку из «Сибири», Миронов и Антипин поехали в НХЛ, а «Торпедо» вернуло бывших — в таблице переходов КХЛ.
2 мая 2017, вторник. 14:00. Хоккей
ЦСКА подписал 5 топ-игроков и ждёт Бурдасова! Открытие трансферного окна
1 мая открылся рынок свободных агентов КХЛ. Все переходы первого дня трансферного рынка — в нашем онлайне.

Западная конференция

ЦСКА до сих пор не объявил о назначении нового главного тренера, но это не мешает московскому клубу проводить оптовые закупки. Только «Сибири» они заплатили свыше 400 млн рублей за Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Константина Окулова. Трио «сборников» из Новосибирска были одним из самых «горячих» свободных агентов на рынке, и все отправились на Ленинградский проспект. У Кирилла Капризова был ещё год контракта с «Салаватом Юлаевым», но это не помешало «армейцам» забрать его в компанию к сибирякам. Любопытно, что за самого яркого молодого игрока страны ЦСКА заплатил всего 80 млн рублей – столько же, сколько год назад сам «Салават» перевёл на счёт новокузнецкого «Металлурга». Москвичи выиграли борьбу за Антона Бурдасова у «Авангарда», «Ак Барса» и СКА, добавив в команду ещё одного челябинского форварда. Денис Денисов начал сдавать с возрастом? Его тут же заменили на Михаила Пашнина, которого ЦСКА когда-то выбрал на драфте КХЛ под первым номером. Безусловно, «армейцы» — победители трансферного первомая. Осталось разве что не промахнуться с рулевым этой машины.

Обладатели кубка Гагарина из Санкт-Петербурга пока ограничиваются покупкой прав. Если Сергей Калинин, Наиль Якупов и Никита однажды решатся вернуться на родину, то для них все дороги будут вести в Северную столицу. Кроме того, СКА вернул из скрытой аренды форварда Комарова, который успел стать лидером «Лады». Команды, которые могли бы бросить вызов двум «армейским» клубам в следующем сезоне, пока пребывают в затишье. «Локомотив» сконцентрировался на том, чтобы сохранить всех своих лидеров, и почти с этим справился, не сумев удержать только Пашнина. Перемены в «Динамо» пока сводятся к тому, что Владимир Воробьёв отказывается от ветеранов и Лукаша Кашпара. Единственная незапланированная потеря – Андрей Миронов, который вслед за Ярославом Дыбленко и другими молодыми российскими защитниками отправился в НХЛ. Динамовец, известный своим пристрастием к «мельницам», продолжит карьеру в «Колорадо».

10 лучших сделок в первый день открытия трансферного окна в КХЛ
Капризов покинул «Салават», Шумаков, Шалунов и Окулов перешли в ЦСКА, права на Якупова и Кучерова у СКА, а Миронов уедет в «Колорадо».

Серьёзно видоизменится состав «Спартака», где Вадим Епанчинцев постарается исправить ошибки предшественников. «Витязь» не смог пережить последствия собственного прорыва. После того, как подмосковная команда пробилась в плей-офф, её покинули все ключевые легионеры. Миро Аалтонен и Якуб Ержабек и вовсе заключили контракты с клубами НХЛ. Ну а вне конкуренции нижегородское «Торпедо». Петерис Скудра разогнал 20 игроков, среди которых легионеры, молодёжь, именитые игроки вроде Николая Жердева и вся вратарская линия, набрав взамен тех, кто когда-то уже играл на берегах Волги. Скудра собственноручно выгонял из команды Сергея Костицына, Дениса Паршина и Максима Кондратьева, а теперь берёт их обратно. Знают в «Торпедо» и Ивана Лисутина, который вместе со Станиславом Галимовым составит новый вратарский тандем.

КлубУшлиПришлиПродлили контракт
ЦСКАгл. тр. Квартальнов, з. Панин («Ак Барс»), н. Кугрышев, н.Кошелев (оба — «Авангард»), н. Муршак («Торпедо»), з. Слепцов («Югра»), н. Шаров («Сибирь»), з. Денисов («Металлург» Магнитогорск), н. Д. Квартальнов (СКА), в. Фаст («Векше»)гл. тр. Николишин, н. Шумаков, н. Шалунов, н. Окулов (все – «Сибирь»), н. Капризов («Салават Юлаев»), з. Пашнин («Локомотив»), н. Бурдасов («Авангард»), з. Тёммернес («Фрёлунда»), з. Воробьёв, н. Хлопотов (оба – «Сибирь»)н. Светлаков, н. Андронов, з. Блажиевский, н.Да Коста
СКАн. Дадонов (НХЛ), н. Шипачёв (НХЛ), н. Ковальчук (НХЛ), н. Тихонов, н. Хохлачёв, н. Прохоркин, з. Херсли (Швейцария)н. Калинин («Торонто Мэйпл Лифс», НХЛ), н. Голышев («Автомобилист»), н. Санников («Сибирь»), н. Ткачёв («Ак Барс»), н. Комаров («Лада»), н. Д. Квартальнов (ЦСКА)н.Коскиранта, н. Кетов, в. Иванников, з. Юдин
«Динамо» Москвагл. тр. Орешкин, н. Цветков, н. Горовиков, н. Кашпар, з. Миронов («Колорадо Эвеланш», НХЛ)гл. тр. Воробьёв, в. Шарыченков («Югра»), з. Корягин, з. Синицын (оба — «Лада»)з. Хиетанен, н. Галимов, в. Ерёменко, н. Тарасов, в. Бочаров
«Локомотив»з. Пашнин (ЦСКА), з. Гавриков («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ)н. Алексеев («Адмирал»)в. Мурыгин, з. Накладал, з. Рафиков, н. Картаев, з. Кронвалль, н. Контиола, н. Тальбо, н. Козун, н. Аверин, н. Апальков, з. Манухов, з. Черепанов, з. Прохоров
«Динамо» Минскн.С. Костицын («Торпедо»)в. Скривенс
«Торпедо»в.Бирюков («Витязь»), в. Аляпкин, в. Проскуряков («Югра»), з. Ступников, з. Дерлюк, з. Колганов, з. Егоршев, з. Осипов («Салават Юлаев»), з.Лукьянчиков, з. Морев, з. Лёфквист, н. Кицын, н. Жарков, н. Жердев, н. Д. Сёмин («Витязь»), н.Фролов, н. Рогов, н. Батлер, н. Макмиллан, н. Богословский, з.Вишневский («Трактор»)в. Галимов («Ак Барс»), н. Столяров («Нефтехимик»), н. Муршак (ЦСКА), н. Еглич («Слован»), н. Паршин («Салават Юлаев»), н. С. Костицын («Динамо» Минск), з. Кондратьев («Амур»), н. Жуков («Нефтехимик»), в. Лисутин («Автомобилист»)з. Аляев, в. Мольков, в. Суханов, з. Халемин, з. Желдаков, з. Шуленин, н. Шураков, н. Ильин, н. Есаян, н. Ураков, н. Кулёмин, н. Смолин
«Витязь»з. Ержабек («Монреаль Канадиенс», НХЛ), н. Аалтонен («Торонто Мэйпл Лифс, НХЛ), в. Сятери, н. Кемпев. Бирюков («Торпедо»), н. Д. Сёмин («Торпедо»)гл. тр. Белов, з. Семёнов, з. Катичев, з. Головков, н. Никулин
«Йокерит»тр. Вирта («Салават Юлаев»), н. Гюмер, з. Яакола, з. Лаюнен («Спартак»)з. Эриксон, н. Йенсен, з. Ландин («Биль»)н. О'Нилл, н. Анттила
ХК «Сочи»гл. тр. Буцаев, з. Пепеляев («Спартак»), н. Максвелл (оба — «Спартак»), н. Петерссон, з. Фантенберг (НХЛ), н. Крикунов («Автомобилист»), з. Мамашев, н. Игнатушкин, н. Мерескингл. тр. Зубов, н. Солодухин, («Ак Барс») н. Лапенков («Югра»), н. Бортников («Нефтехимик»), з. Щитов («Автомобилист»), н. Иванов («Лада»)в. Барулин, з. Александров, з. Педан, н. О'Делл, в. Шикин, з. Мамкин, з.Кузнецов.
«Слован»н. Еглич («Торпедо»), н. Чичу
«Северсталь»в. Коварж («Автомобилист»)в. Гудачек («Мальмё»), н. Холик («Злин»)гл. тр. Гулявцев, н. Кагарлицкий, з. Стасенко, н. Вовченко, з. Мазур, в. Магарилов, н. Трубачёв
«Медвешчак»
«Спартак»тр. Ярушкин, тр. Марков, тр. Игнатьев, з. Дыбленко («Нью-Джерси Дэвилз», НХЛ), з. Гилрой, н. Стэплтон, н. Лапшовгл. тр. Епанчинцев, тр. Костючёнок, тр. Потайчук, н. Комаристый, н. Максвелл, з. Пепеляев (оба – ХК «Сочи»), н. Чистов («Автомобилист»), з. Лаюнен («Йокерит»)н. Воронин, н. Куваев, з. Провольнев, н. Стоа, в. Свенссон, н. Кляузов, н. Мирнов, н. Шмелёв, н. Лещенко, з. Калинин
«Динамо» Ригагл. тр. Хартли (сборная Латвии)

Восточная конференция

На Востоке наиболее серьёзные изменения затронули «Салават Юлаев». Да и могло ли быть иначе после самого неудачного сезона уфимцев за историю выступлений в КХЛ? К тому же по тренерским взглядам Эркка Вестерлунд – антипод Игоря Захаркина. Из дюжины игроков, покинувших Уфу, наиболее серьёзная потеря, разумеется, Кирилл Капризов. Леонид Вайсфельд не смог отговорить Михаила Воробьёва от отъезда в Северную Америку, а вот все остальные расставания – добровольные. В том числе и отъезд в Екатеринбург капитана «Салавата» Игоря Григоренко. Из приобретений стоит отметить креативного защитника Филипа Ларсена, известного Вестерлунду по «Йокериту». Башкирскому клубу удалось серьёзно усилить центральную ось Ильёй Зубовым и Йоонасом Кеммпайненом.

11 игроков без контрактов, которые будут искать работу в КХЛ
В КХЛ открылось трансферное окно, однако некоторые именитые хоккеисты по-прежнему находятся без контрактов и пытаются трудоустроиться.

«Авангард» теряет Илью Зубова и Антона Бурдасова, но за второго получит от ЦСКА Дмитрия Кугрышева, которого впору считать протеже нового главного тренера, а также молодого Семёна Кошелева. Но в целом на революцию положение дел в Омске пока не тянет. Продление Доминика Фурха, Николая Лемтюгова и Егора Мартынова говорит о том, что «ястребы» выбрали стабильность. Упор на переподписание лидеров сделали в Казани, где пока только расстаются с игроками, не оправдавшими надежд. В частности, с Михаилом Варнаковым. А вот лучшей команде Востока последних лет не удалось удержат двух защитников сборной России. Вместо Алексея Береглазова и Виктора Антипина, уезжающих в НХЛ, «Магнитка» берёт возрастного экс-капитана ЦСКА Дениса Денисова. Велика вероятность отъезда Криса Ли в Швейцарию.

Заявку на то, чтобы перейти из середняков в претенденты на нечто большее, сделал «Автомобилист». Уральцы засматриваются на Игоря Григоренко, Якуба Коваржа и Егора Миловзорова, но из знаковых приобретений пока официально объявлено только о возвращении из-за океана Никиты Трямкина. Перестройка проходит в Нижнекамске, где команде Андрея Назарова урезали финансирование. Подозрительно спокойно себя ведут на трансферном рынке «Адмирал» и «Барыс», а вот «Сибирь», похоже, больше всех пострадал от активности западных олигархов. Потеряв трёх лучших бомбардиров, сибиряки комплектуются легионерами, надеются на прорыв Александра Шарова и опыт Сергея Конькова.

КлубУшлиПришлиПродлили контракт
«Металлург» Мгз. Береглазов («Рейнджерс», НХЛ), з. Антипин («Баффало», НХЛ), з. Ли (завершит карьеру), н. Сёмин, н. Зарипов («Автомобилист», «Ак Барс»), н. Санталаз.Денисов (ЦСКА), н.Шенфельд («Лада»)в. Кошечкин, в. Загидуллин, з. Будкин, н. Калетник, н. Платонов
«Авангард»гл. тр. Канарейкин, н. Соботка («Сент-Луис», НХЛ), н. Зубов («Салават Юлаев»), н. Бурдасов (ЦСКА), н. Бут, з. Григорьев, з. Никитингл. тр. Скабелка («Сибирь»), н. Кугрышев, н. Кошелев (ЦСКА), н. Сундстрём («Фрёлунда», Швеция), н. Семёнов (Металлург Нк), н. Жукенов («Шикутими», CHL), н. Соколов («Садбэри», CHL), н. Мизюрин («Валдьор», CHL).з. Мартынов, н. Михеев, н. Хохряков, н. Фищенко, н. Ковалёв, н. Лемтюгов, в. Фурх
«Ак Барс»з. Пайгин (Бэйкерсфилд, АХЛ), в. Галимов («Торпедо»), н. Варнаков, н. Солодухин (ХК «Сочи»), з. Эллиотт, н. Хлыстов, н. Ткачёв (НХЛ, СКА).н. Тянулин («Оттава 67», CHL), н. Ландер («Эдмонтон», НХЛ), н. Тихонов (СКА), з. Панин (ЦСКА)гл. тр. Билялетдинов, з. Яруллин, з. Сидоров, з. Абросимов, н. Секач, н. Голубев, н. Обухов, н. Чибисов, н. Малыхин, н. Свитов, з. Охтамаа
«Трактор»з. Белов, н. Рой, н. Пестунов, н. Новотныз. Бэйлен («Векшё», Швеция), н. Виделль («Куньлунь»), н. Полыгалов («Нефтехимик»), н. Виделль («Трактор»), з. Вишневский («Торпедо»)в. Демченко, з. Бородкин, з. Шинин, н. Щехура, н. Черников, н. Петров
«Барыс»гл. тр. Занковец
«Салават Юлаев»гл. тр. Захаркин («Югра»), н. М. Воробьёв («Филадельфия Флайерз», НХЛ), н. Капризов (ЦСКА), з. Лепистё, з. Д. Бодров, н. Григоренко, в. Гаврилов, н. Мертл, н. Паршин («Торпедо»), н. Макаров («Югра»), н. Нестеров, н. Соин, н. Черных, в. Сведберггл. тр. Вестерлунд, з. Ларсен («Ванкувер», НХЛ), з. Осипов («Торпедо») н. Зубов («Авангард»), н. Кемппайнен («Сибирь»), в. Кареев («Металлург» Нк)в. Литвинов, з. Арзамасцев, з. Гончаров, н. И. Макаров, н. Хартийканен, н. Лазарев, н. Лисин
«Адмирал»н. Алексеев («Локомотив»), н. Плотниковв. Налимов («Сибирь»), н. Воронин («Медвешчак»)в. Серебряков, в. Третьяк, з. Гавриленко, н. Жафяров, н. Краснослободцев, н. Макаренко, н. Саюстов, н.Казаков, н. Ткачёв, н. Саболич, н. Александров, з. Волченков, н. Фисенко
«Куньлунь Ред Стар»в. Макаров, н. Ро (оба — «Нефтехимик»), н.Виделль («Трактор»), н. Коллинз (ХК «Сочи»), н. Перескоков (ЦСКА)з. Ярвинен, з. Белльмор, н. Поникаровский
«Сибирь»гл. тр. Скабелка («Авангард»), н. Шалунов, н. Окулов, н. Шумаков (все — ЦСКА), в. Налимов («Адмирал»), в. Тэйлор, з. Мишарин («Автомобилист»), н. Миловзоров («Автомобилист»), н. Бойчак, н. Кемппайнен («Салават Юлаев»)н. Бергстрём (ХВ-71, Швеция), н. Закриссон («Лугано», Швейцария), н. Коньков («Нефтехимик»), н. Шаров (ЦСКА)з. Верещагин, з. Владимиров
«Нефтехимик»в. Кареев, в. Колппанен, з. Лямин, з. Рясенский, з. Березин, н. К. Макаров, н. Жуков («Торпедо»), н. Полыгалов («Трактор»), н. Столяров («Торпедо»), з. Лекомцев («Югра»)в. Ежов («Лада»), в.Макаров («Куньлунь»), з. Хид («Сан-Хосе», АХЛ), н. Яльмарссон («Фрёлунда», Швеция), н.Уэллман («Фрёлунда», Швеция), н. Калоф («Шеллефтео», Швеция), н. Гренье («Ютика», АХЛ), н. Ро («Куньлунь»)н. Секстон, з.Первышин, з. Фазылзянов, н. Шиксатдаров, н. Якимов
«Автомобилист»з. Щитов (ХК «Сочи»), н. Голышев (СКА), н. Чистов («Спартак»), н. Коукал («Маунтфилд», Чехия)з. Трямкин («Ванкувер», НХЛ), н. Паре («Женева», Швейцария), н. Попов («Амур»), в. Коварж («Северсталь»), н. Григоренко, з. Д.Бодров (оба – «Салават Юлаев»), з. Мишарин, н. Миловзоров (оба – «Сибирь»), н. Зарипов («Автомобилист»), н. Крикунов (ХК «Сочи»)
«Амур»з. Горохов (завершил карьеру), з. Кондратьев («Торпедо») н. Попов («Автомобилист»), в. Печурскийн. Квапил («Брно», Чехия)н. Крысанов, в. Аликин, в. Андрюхов, н. Кацуба, н. Руденков, з.Лютов
«Югра»гл. тр. Разин, в. Шарыченков («Динамо» М) н. Лапенков, н. Бортников (оба – ХК «Сочи»), н. Фефелов, н. Двуреченский, н. Людучин, з. Куликгл. тр. Захаркин («Салават Юлаев»), в. Проскуряков («Торпедо»), в.Сведберг («Салават Юлаев»), з. Лекомцев («Нефтехимик»), н. Д. Макаров («Салават Юлаев»)н. Майоров, в. Литвинов, н. Анкудинов, з. Валентенко, з.Шулаков, н. Купцов, з. Угольников, н. Алексеев, н. Акмальдинов, н. Булянский
«Лада»гл. тр. Аболс, н. Комаров (СКА), в. Ежов («Нефтехимик»), з. Корягин, з. Синицын (оба – «Динамо» М), н. Иванов (ХК «Сочи), н.Шенфельд («Лада»)гл. тр. Разин («Югра»), н. Думбадзе, н. Бусаров (оба – «Дизель», ВХЛ)н. Мокшанцев
«Металлург» Нкгл. тр. Бердников, н. Семёнов («Авангард»), в. Кареев («Салават Юлаев)гл. тр. Шахрайчук («Дженералз», Украина), з. Свиязов («Северсталь»), н. Басков («Дженералз», Украина), н. Фролов («Торпедо»), в. Кареев (»Нефтехимик)в. Подъяпольский, н. Емец
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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