13 звёзд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017

Кейн, Тэйвз, Радулов, Лайне и другие звёздные хоккеисты из НХЛ не сыграют на ЧМ-2017 в Германии и Франции. У каждого своя причина отказа.

Чемпионат мира 2017 года пройдёт в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая. В турнире примут участие многие звёздные хоккеисты, однако некоторые отказались ехать на мировое первенство по различным причинам. Среди них есть и россиянин Александр Радулов, чьи отношения с тренерским штабом россиян никак не наладятся.

Оправданный риск? 8 игроков без контрактов на чемпионате мира Здесь нет Александра Радулова. Игроки, которые рискуют своим будущим на чемпионате мира.

н. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»), 28 лет

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн уведомил представителей сборной США, что не поедет на чемпионат мира — 2017. Конечно, это потеря для американцев, ведь Кейн является одним из лидеров «Блэкхоукс» и американской ледовой дружины. Но придётся обходиться без него. В этом сезоне Кейн провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 89 (34+55) очков, также записал на свой счёт 2 (1+1) очка в 4 встречах Кубка Стэнли.

Конечно, это потеря для американцев, ведь Кейн является одним из лидеров «Блэкхоукс» и американской ледовой дружины. Но придётся обходиться без него.

н. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), 19 лет

Не будет на мировом первенстве и ещё одного американца — Остона Мэттьюса. Первый номер драфта этого сезона провёл сильный сезон в «Торонто», однако сильно устал и изъявил желание провести время со своей семьёй. 19-летний Мэттьюс провёл дебютный сезон в НХЛ, стал лучшим бомбардиром лиги среди новичков, набрав 69 (40+29) очков в 82 играх регулярного чемпионата.

Остон Мэттьюс Фото: Reuters

н. Джонатан Тэйвз («Чикаго Блэкхоукс»), 29 лет

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз не примет участия в чемпионате мира 2017 года за сборную Канады. Тэйвз в свои 29 лет успел завоевать уйму трофеев, поэтому сейчас решил залечить болячки и провести больше времени с близкими себе людьми. В текущем сезоне форвард отыграл суммарно в 76 матчах и набрал в них 60 очков.

в. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»), 29 лет

Вратарями сборной Канады на чемпионате мира станут Эрик Комри, Кэлвин Пикар и Чед Джонсон. Прайса в списке логично не оказалось, так как в нынешнем сезоне канадца буквально замучили травмы. Усугублять их он не хочет, но упрекнуть Прайса в нежелании играть за сборную нельзя. Он принёс ей много пользы. Теперь пусть трудятся и завоёвывают авторитет другие.

з. Данкан Кит («Чикаго Блэкхоукс»), 33 года

33-летний защитник Кит тоже отказался от поездки в Париж. В сезоне-2016/17 Кит провёл 80 матчей регулярного чемпионата, набрав 53 (6+47) очка, и 4 матча плей-офф, отметившись одной результативной передачей. Думается, что оборона сборной Канады справится и без него, хотя Данкан является топовым игроком защитной линии.

Приглашение Александру Радулову последовало, однако звёздный нападающий пошёл в отказ. У него давно не складываются отношения с главным тренером Олегом Знарком.

н. Александр Радулов («Монреаль Канадиенс»), 30 лет

«Поеду ли в сборную, если вызовут? Не знаю. Нет, наверное», — сказал форвард «Монреаля» сразу после проигранной серии «Рейнджерс». Позже информацию подтвердили в ФХР. Приглашение Александру последовало, однако звёздный нападающий пошёл в отказ. У него давно не складываются отношения с главным тренером Олегом Знарком. Это и есть основная причина нежелания лететь в Германию.

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н. Даниэль и Хенрик Седин («Ванкувер Кэнакс»), 36 лет

Не приедут в сборную Швеции звёздные братья Седин из «Ванкувера». Обоим по 36 лет, силы не безграничны, да и желания особого уже нет. Настроение шведских хоккеистов не самое хорошее: «Ванкувер» в последнее время выглядит бледно, не радует болельщиков, а в команде намечается серьёзная перестройка. По сути, кроме Седин там и смотреть не на кого.

Не приедут в сборную Швеции звёздные братья Седин из «Ванкувера». Обоим по 36 лет, силы не безграничны, да и желания особого уже нет.

н. Хенрик Зеттерберг («Детройт Ред Уингз»), 36 лет

Ещё один 36-летний форвард – Херик Зеттерберг – тоже моментально отказался от поездки в Кёльн. Хенрик едва ли не в одиночку старался тащить «Детройт», который нынче переживает непростые времена. Сил потрачена уйма, результата добиться не удалось, команда не вышла в плей-офф впервые за 25 лет. Олимпийский чемпион изъявил желание сконцентрироваться на семейных вопросах.

н. Патрик Лайне («Виннипег Джетс»), 19 лет

Второй номер драфта перенёс по ходу сезона сотрясение мозга. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Лайне с 64 (36+28) очками занял второе место в бомбардирской гонке среди новичков. Патрика не будет на мировом первенстве, зато там можно будет понаблюдать за Себастьяном Ахо и Ессе Пульюярви. Ну а Лайне заслужил отдых.

з. Ши Уэбер («Монреаль Канадиенс»), 31 год

«Я не сыграю на чемпионате мира, пусть молодые ребята едут», — сказал защитник «Монреаля» Ши Уэбер. Логика топ-игрока обороны понятна. По ходу сезона, по словам хоккеиста, ему приходилось играть с травмами. После вылета «Канадиенс» из плей-офф пришло время их залечивать. Выбор у сборной Канады велик, так что без усиления «кленовые листья» не остались.

в. Джонатан Куик («Лос-Анджелес Кингз»), 31 год

Вратарь «Лос-Анджелеса» Куик не поможет сборной США на чемпионате мира 2017 года. Но у американцев и без того сильная вратарская линия. Джимми Ховард, Коннор Хеллебайк, Кэлвин Петерсен вызваны в национальную команду. Именно им предстоит постараться завоевать для «звёздно-полосатых» медали турнира. Удастся ли это сделать? Не факт, но шансы американцев расцениваются достаточно высоко.

Джонатан Куик Фото: Reuters

н. Брэд Маршан («Бостон Брюинз»), 28 лет

Мы помним, как форвард «Бостона» блистал на Кубке мира в одном звене с Сидни Кросби и Патрисом Бержероном. Но к тому турниру канадцы подошли с максимальной серьёзностью, чего не скажешь о нынешнем соревновании. Чемпионаты мира всегда являлись для «кленовых листьев» вторым сортом, хотя побеждать на них североамериканцы не брезгали. В 2016 году в Москве триумф остался именно за Канадой. Бержерона на турнире тоже не будет, так как он травмирован.