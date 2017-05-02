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Звёзды НХЛ, которые не сыграют на чемпионате мира 2017 года
Фото: Reuters
Текст: Павел Панышев

13 звёзд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017

Кейн, Тэйвз, Радулов, Лайне и другие звёздные хоккеисты из НХЛ не сыграют на ЧМ-2017 в Германии и Франции. У каждого своя причина отказа.
2 мая 2017, вторник. 15:00. Хоккей

Чемпионат мира 2017 года пройдёт в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая. В турнире примут участие многие звёздные хоккеисты, однако некоторые отказались ехать на мировое первенство по различным причинам. Среди них есть и россиянин Александр Радулов, чьи отношения с тренерским штабом россиян никак не наладятся.

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н. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»), 28 лет

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн уведомил представителей сборной США, что не поедет на чемпионат мира — 2017. Конечно, это потеря для американцев, ведь Кейн является одним из лидеров «Блэкхоукс» и американской ледовой дружины. Но придётся обходиться без него. В этом сезоне Кейн провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 89 (34+55) очков, также записал на свой счёт 2 (1+1) очка в 4 встречах Кубка Стэнли.

Конечно, это потеря для американцев, ведь Кейн является одним из лидеров «Блэкхоукс» и американской ледовой дружины. Но придётся обходиться без него.

н. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), 19 лет

Не будет на мировом первенстве и ещё одного американца — Остона Мэттьюса. Первый номер драфта этого сезона провёл сильный сезон в «Торонто», однако сильно устал и изъявил желание провести время со своей семьёй. 19-летний Мэттьюс провёл дебютный сезон в НХЛ, стал лучшим бомбардиром лиги среди новичков, набрав 69 (40+29) очков в 82 играх регулярного чемпионата.

Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Фото: Reuters

н. Джонатан Тэйвз («Чикаго Блэкхоукс»), 29 лет

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз не примет участия в чемпионате мира 2017 года за сборную Канады. Тэйвз в свои 29 лет успел завоевать уйму трофеев, поэтому сейчас решил залечить болячки и провести больше времени с близкими себе людьми. В текущем сезоне форвард отыграл суммарно в 76 матчах и набрал в них 60 очков.

в. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»), 29 лет

Вратарями сборной Канады на чемпионате мира станут Эрик Комри, Кэлвин Пикар и Чед Джонсон. Прайса в списке логично не оказалось, так как в нынешнем сезоне канадца буквально замучили травмы. Усугублять их он не хочет, но упрекнуть Прайса в нежелании играть за сборную нельзя. Он принёс ей много пользы. Теперь пусть трудятся и завоёвывают авторитет другие.

з. Данкан Кит («Чикаго Блэкхоукс»), 33 года

33-летний защитник Кит тоже отказался от поездки в Париж. В сезоне-2016/17 Кит провёл 80 матчей регулярного чемпионата, набрав 53 (6+47) очка, и 4 матча плей-офф, отметившись одной результативной передачей. Думается, что оборона сборной Канады справится и без него, хотя Данкан является топовым игроком защитной линии.

Приглашение Александру Радулову последовало, однако звёздный нападающий пошёл в отказ. У него давно не складываются отношения с главным тренером Олегом Знарком.

н. Александр Радулов («Монреаль Канадиенс»), 30 лет

«Поеду ли в сборную, если вызовут? Не знаю. Нет, наверное», — сказал форвард «Монреаля» сразу после проигранной серии «Рейнджерс». Позже информацию подтвердили в ФХР. Приглашение Александру последовало, однако звёздный нападающий пошёл в отказ. У него давно не складываются отношения с главным тренером Олегом Знарком. Это и есть основная причина нежелания лететь в Германию.

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н. Даниэль и Хенрик Седин («Ванкувер Кэнакс»), 36 лет

Не приедут в сборную Швеции звёздные братья Седин из «Ванкувера». Обоим по 36 лет, силы не безграничны, да и желания особого уже нет. Настроение шведских хоккеистов не самое хорошее: «Ванкувер» в последнее время выглядит бледно, не радует болельщиков, а в команде намечается серьёзная перестройка. По сути, кроме Седин там и смотреть не на кого.

Не приедут в сборную Швеции звёздные братья Седин из «Ванкувера». Обоим по 36 лет, силы не безграничны, да и желания особого уже нет.

н. Хенрик Зеттерберг («Детройт Ред Уингз»), 36 лет

Ещё один 36-летний форвард – Херик Зеттерберг – тоже моментально отказался от поездки в Кёльн. Хенрик едва ли не в одиночку старался тащить «Детройт», который нынче переживает непростые времена. Сил потрачена уйма, результата добиться не удалось, команда не вышла в плей-офф впервые за 25 лет. Олимпийский чемпион изъявил желание сконцентрироваться на семейных вопросах.

н. Патрик Лайне («Виннипег Джетс»), 19 лет

Второй номер драфта перенёс по ходу сезона сотрясение мозга. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Лайне с 64 (36+28) очками занял второе место в бомбардирской гонке среди новичков. Патрика не будет на мировом первенстве, зато там можно будет понаблюдать за Себастьяном Ахо и Ессе Пульюярви. Ну а Лайне заслужил отдых.

з. Ши Уэбер («Монреаль Канадиенс»), 31 год

«Я не сыграю на чемпионате мира, пусть молодые ребята едут», — сказал защитник «Монреаля» Ши Уэбер. Логика топ-игрока обороны понятна. По ходу сезона, по словам хоккеиста, ему приходилось играть с травмами. После вылета «Канадиенс» из плей-офф пришло время их залечивать. Выбор у сборной Канады велик, так что без усиления «кленовые листья» не остались.

в. Джонатан Куик («Лос-Анджелес Кингз»), 31 год

Вратарь «Лос-Анджелеса» Куик не поможет сборной США на чемпионате мира 2017 года. Но у американцев и без того сильная вратарская линия. Джимми Ховард, Коннор Хеллебайк, Кэлвин Петерсен вызваны в национальную команду. Именно им предстоит постараться завоевать для «звёздно-полосатых» медали турнира. Удастся ли это сделать? Не факт, но шансы американцев расцениваются достаточно высоко.

Джонатан Куик

Джонатан Куик

Фото: Reuters

н. Брэд Маршан («Бостон Брюинз»), 28 лет

Мы помним, как форвард «Бостона» блистал на Кубке мира в одном звене с Сидни Кросби и Патрисом Бержероном. Но к тому турниру канадцы подошли с максимальной серьёзностью, чего не скажешь о нынешнем соревновании. Чемпионаты мира всегда являлись для «кленовых листьев» вторым сортом, хотя побеждать на них североамериканцы не брезгали. В 2016 году в Москве триумф остался именно за Канадой. Бержерона на турнире тоже не будет, так как он травмирован.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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