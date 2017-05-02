Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Игорь Есмантович
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Есмантович: усиление у ЦСКА мощное, но мы ещё не выиграли Кубок Гагарина

Президент ЦСКА Игорь Есмантович — о приобретении Капризова, суммах трансферов, сделке со СКА, обмене Бурдасова и возвращении Пашнина.
2 мая 2017, вторник. 17:00. Хоккей

1 мая в КХЛ официально открылось трансферное окно. Московский ЦСКА в первый же день совершил ряд крупных сделок. Так, за денежную компенсацию у «Сибири» были приобретены Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Константин Окулов. Из «Салавата Юлаева» перешёл Кирилл Капризов, в результате обмена из «Авангарда» перебрался Антон Бурдасов. О трансферной политике «армейцев» «Чемпионату» рассказал президент клуба Игорь Есмантович.

Капризов в ЦСКА, Миронов и Антипин в НХЛ. Таблица трансферов КХЛ
ЦСКА приобрёл Капризова и тройку из «Сибири», Миронов и Антипин поехали в НХЛ, а «Торпедо» вернуло бывших — в таблице переходов КХЛ.

«ЦСКА надеется на долгосрочное сотрудничество с Кириллом Капризовым»

— Довольны ли проделанной трансферной работой ЦСКА?

— Усиление, конечно, очень мощное. Но это ещё не говорит о том, что мы можем выиграть Кубок Гагарина. Для этого ещё больше надо поработать. Что касается переходов всех игроков в наш клуб, то это была стратегическая работа клуба, мы предполагали и понимали, что эти ребята входят в зону интересов национальной сборной. Все специалисты понимают, что это хоккеисты топового уровня.

— Кирилла Капризова ЦСКА давно вёл?

— По Кириллу мы вчера после объявления о переходе говорили с его отцом. Его папа понимает, что игроку надо развиваться. Мы попытались найти общие точки соприкосновения, потому что Кирилл должен ещё немного поиграть в России, и договорились о том, что в ближайшее время мы встретимся и поговорим по сроку контракта конкретнее, то есть о возможном продлении. У Капризова ещё год контракта. Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество.

— В СМИ назывались огромные суммы, которые ЦСКА потратил на трансферы.

— Что касается истории с деньгами, то информация в СМИ недостоверна. К сожалению, есть моменты, когда наша пресса ведёт себя так, как считает нужным, не получая информацию из первых источников. Откуда берутся миллиарды, лично я не понимаю. Конечно, переходы хоккеистов регламентируются финансами. Шумаков, Шалунов и Окулов пришли за денежную компенсацию. Но суммы в прессе не соответствуют действительности.

Шумаков, Шалунов и Окулов пришли за денежную компенсацию. Но суммы в прессе не соответствуют действительности.

«По ряду игроков были интересы другого клуба»

— Планируете ли продлевать контракт со Стефаном Да Костой?

— Не знаю, что говорил его агент, я говорю, как руководитель клуба, что Стефану мы сделали квалификационное предложение. Этот игрок находится у нас в приоритете.

— Виктор Фаст покинул команду. Вторым вратарём будет легионер или россиянин?

— Мы работаем в этом направлении, и вопрос решается внутри клуба. Мы работаем в формате назначения главного тренера. Как только мы назначим главного тренера, тогда и определимся по вопросу с голкипером.

— Когда ждать объявления о новом тренере ЦСКА?

— Идёт селекционная работа. Прошу вас просто подождать. Есть кадровый вопрос.

— Не жалко ли было отдавать СКА молодого Данилу Квартальнова и права на Кучерова и Якупова?

— У нас были сложные переговоры по ряду игроков, и до последнего дня мы не понимали их исход. Были интересы другого клуба. В результате всех договорённостей состоялся этот обмен.

10 лучших сделок в первый день открытия трансферного окна в КХЛ
Капризов покинул «Салават», Шумаков, Шалунов и Окулов перешли в ЦСКА, права на Якупова и Кучерова у СКА, а Миронов уедет в «Колорадо».

«Бурдасов обладает голевым чутьём, Денисов не принял наше предложение»

— Бурдасов перешёл из «Авангарда», в обмен вы отдали Кугрышева и Кошелева. Считаете ли эту сделку удачной?

— Бурдасов является игроком, который обладает голевым чутьём, у него хорошее движение и отличный кистевой бросок. Хоккеист опытный, имеющий уже в коллекции кубок Гагарина. Интерес к Бурдасову у нас был всегда, даже когда Антон выступал в Питере. Два года назад мы пытались его обменять. Тогда сделка не состоялась, и СКА обменял его в «Авангард». Сейчас нам удалось совершить обмен с Омском. Думаю, «Авангард» тоже доволен — берут двух неплохих подготовленных ребят. Это спорт, бизнес, стремление каждого руководителя заполучить лучших.

— Пашнин вернулся в ЦСКА, подписав контракт на три года.

— Да, хорошая сделка, мы вели его с Нового года. Здорово, что Михаил к нам вернулся.

— Почему команду покинул капитан Денис Денисов?

— К сожалению, Денис ушёл. Мы предлагали контракт Денисову, но он не принял наше предложение. Хочу отметить, что ЦСКА ещё продолжает трансферную политику, и мы постараемся удивить наших болельщиков до старта сезона.

11 игроков без контрактов, которые будут искать работу в КХЛ
В КХЛ открылось трансферное окно, однако некоторые именитые хоккеисты по-прежнему находятся без контрактов и пытаются трудоустроиться.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 20
Теги
ХК ЦСКА Антон Бурдасов Игорь Есмантович Кирилл Капризов Переходы - Хоккей
Новости. Хоккей
2 мая 2017, вторник
19:21 Мозякин — капитан сборной России на ЧМ, Шипачёв и Белов — ассистены
19:18 Панарин: увы, ЧМ-2016 не смогли выиграть. Или давление было, или руки корявые
19:15 Стал известен состав сборной России на ЧМ-2017
19:12 Пол Коффи: никто не замечает, что травму Кросби мог нанести Овечкин
18:41 Юрий Петров, Черников и ещё 16 игроков продлили контракты с «Трактором»
18:33 Ткачёв: Мозякину можно просто отдать шайбу, и он забьёт, вот вся схема
18:09 «Калгари» продлил контракт с генменеджером Треливингом
18:03 «Чикаго» подписал контракт с чешским нападающим Кемпфом
17:30 «Витязь» обменял Бердюкова и Бочкарёва в «Амур» на Павлова и права на Корписало
17:20 Защитник «Вашингтона» Нисканен не будет дисквалифицирован за фол на Кросби
17:10 Сочетания звеньев сборной России перед отъездом на ЧМ-2017
17:04 «Кузню» покинули Куклев, Полищук, Комаристый, Титов и Калашников
17:02 Нападающий Максвелл стал игроком «Спартака»
16:55 Майоров: не факт, что Капризов, Барабанов и Красковский попадут на ЧМ
16:49 Свечников: ЮЧМ оставил наилучшие впечатления, собой не очень доволен
16:40 Форвард Лапенков вернулся в ХК «Сочи»
16:36 Уилсон и Магогин покинули «Северсталь»
16:14 «Северсталь» подписала Бумагина, Угарова и четырёх молодых игроков
16:00 «Амур» официально объявил о подписании контракта с Квапилом
15:57 Шатеннкирк: матч стал отличным испытанием для игроков «Вашингтона»
15:50 ХК «Сочи» расторг контракт с Мерескиным и продлил контракт с Кузнецовым
15:35 Немцы назвали состав на домашний ЧМ, в команде 3 игрока из НХЛ
15:30 Есмантович: откуда берутся миллиарды? Суммы трансферов в СМИ недостоверны
15:22 Словенцы назвали состав на ЧМ-2017, у них 4 игрока из КХЛ
15:21 Вайсфельд: Кубалик — эффективное использование ресурсов, он может «выстрелить»
14:59 ЦСКА надеется на долгосрочное сотрудничество с Кириллом Капризовым
14:53 «Северсталь» подтвердила продление контракта с вратарём Магариловым
14:44 Кузнецов: «Вашингтон» добился победы, и неважно как
14:25 «Барыс» сделал квалификационное предложение вратарю Карлссону
14:25 «Лада»: Аболс остаётся главным тренером, Вдовин и Макаров продолжат работу
14:20 Защитник Вишневский и нападающий Полыгалов стали игроками «Трактора»
13:55 Денисов: благодарю ЦСКА и всех тех, кто трудится в этом великом клубе
13:37 Состав «Трактора» пополнил первый швед в истории клуба — Виделль
13:24 Сборная Латвии назвала состав на ЧМ-2017
13:08 Куниц: с «Вашингтоном» сложно справиться
12:52 Вратарь Фаст перешёл из ЦСКА в «Векше»
12:40 Лучший снайпер среди защитников ХК «Сочи» Щитов вернулся в команду
12:34 Белорусы назвали состав на ЧМ-2017, 15 человек представляют минское «Динамо»
12:25 Шведы назвали состав на ЧМ, 17 человек из НХЛ
12:08 «Салават Юлаев» обнародовал план предсезонной подготовки
11:58 Форвард Паре и вратарь Коварж стали игроками «Автомобилиста»
11:45 ЦСКА объявил об обмене Кугрышева и Кошелева в «Авангард» на Бурдасова
11:41 «Металлург» Мг ведёт переговоры с Осалой, Крис Ли может завершить карьеру
11:38 Андрей Соколов вошёл в тренерский штаб «Трактора»
11:28 Величкин: работаем над продлением контракта с Зариповым, взаимное желание есть
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какая сделка стала главной в первый день открытия трансферного окна?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+