Есмантович: усиление у ЦСКА мощное, но мы ещё не выиграли Кубок Гагарина

1 мая в КХЛ официально открылось трансферное окно. Московский ЦСКА в первый же день совершил ряд крупных сделок. Так, за денежную компенсацию у «Сибири» были приобретены Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Константин Окулов. Из «Салавата Юлаева» перешёл Кирилл Капризов, в результате обмена из «Авангарда» перебрался Антон Бурдасов. О трансферной политике «армейцев» «Чемпионату» рассказал президент клуба Игорь Есмантович.

Капризов в ЦСКА, Миронов и Антипин в НХЛ. Таблица трансферов КХЛ ЦСКА приобрёл Капризова и тройку из «Сибири», Миронов и Антипин поехали в НХЛ, а «Торпедо» вернуло бывших — в таблице переходов КХЛ.

«ЦСКА надеется на долгосрочное сотрудничество с Кириллом Капризовым»

— Довольны ли проделанной трансферной работой ЦСКА?

— Усиление, конечно, очень мощное. Но это ещё не говорит о том, что мы можем выиграть Кубок Гагарина. Для этого ещё больше надо поработать. Что касается переходов всех игроков в наш клуб, то это была стратегическая работа клуба, мы предполагали и понимали, что эти ребята входят в зону интересов национальной сборной. Все специалисты понимают, что это хоккеисты топового уровня.

— Кирилла Капризова ЦСКА давно вёл?

— По Кириллу мы вчера после объявления о переходе говорили с его отцом. Его папа понимает, что игроку надо развиваться. Мы попытались найти общие точки соприкосновения, потому что Кирилл должен ещё немного поиграть в России, и договорились о том, что в ближайшее время мы встретимся и поговорим по сроку контракта конкретнее, то есть о возможном продлении. У Капризова ещё год контракта. Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество.

— В СМИ назывались огромные суммы, которые ЦСКА потратил на трансферы.

— Что касается истории с деньгами, то информация в СМИ недостоверна. К сожалению, есть моменты, когда наша пресса ведёт себя так, как считает нужным, не получая информацию из первых источников. Откуда берутся миллиарды, лично я не понимаю. Конечно, переходы хоккеистов регламентируются финансами. Шумаков, Шалунов и Окулов пришли за денежную компенсацию. Но суммы в прессе не соответствуют действительности.

Шумаков, Шалунов и Окулов пришли за денежную компенсацию. Но суммы в прессе не соответствуют действительности.

«По ряду игроков были интересы другого клуба»

— Планируете ли продлевать контракт со Стефаном Да Костой?

— Не знаю, что говорил его агент, я говорю, как руководитель клуба, что Стефану мы сделали квалификационное предложение. Этот игрок находится у нас в приоритете.

— Виктор Фаст покинул команду. Вторым вратарём будет легионер или россиянин?

— Мы работаем в этом направлении, и вопрос решается внутри клуба. Мы работаем в формате назначения главного тренера. Как только мы назначим главного тренера, тогда и определимся по вопросу с голкипером.

— Когда ждать объявления о новом тренере ЦСКА?

— Идёт селекционная работа. Прошу вас просто подождать. Есть кадровый вопрос.

— Не жалко ли было отдавать СКА молодого Данилу Квартальнова и права на Кучерова и Якупова?

— У нас были сложные переговоры по ряду игроков, и до последнего дня мы не понимали их исход. Были интересы другого клуба. В результате всех договорённостей состоялся этот обмен.

10 лучших сделок в первый день открытия трансферного окна в КХЛ Капризов покинул «Салават», Шумаков, Шалунов и Окулов перешли в ЦСКА, права на Якупова и Кучерова у СКА, а Миронов уедет в «Колорадо».

«Бурдасов обладает голевым чутьём, Денисов не принял наше предложение»

— Бурдасов перешёл из «Авангарда», в обмен вы отдали Кугрышева и Кошелева. Считаете ли эту сделку удачной?

— Бурдасов является игроком, который обладает голевым чутьём, у него хорошее движение и отличный кистевой бросок. Хоккеист опытный, имеющий уже в коллекции кубок Гагарина. Интерес к Бурдасову у нас был всегда, даже когда Антон выступал в Питере. Два года назад мы пытались его обменять. Тогда сделка не состоялась, и СКА обменял его в «Авангард». Сейчас нам удалось совершить обмен с Омском. Думаю, «Авангард» тоже доволен — берут двух неплохих подготовленных ребят. Это спорт, бизнес, стремление каждого руководителя заполучить лучших.

— Пашнин вернулся в ЦСКА, подписав контракт на три года.

— Да, хорошая сделка, мы вели его с Нового года. Здорово, что Михаил к нам вернулся.

— Почему команду покинул капитан Денис Денисов?

— К сожалению, Денис ушёл. Мы предлагали контракт Денисову, но он не принял наше предложение. Хочу отметить, что ЦСКА ещё продолжает трансферную политику, и мы постараемся удивить наших болельщиков до старта сезона.