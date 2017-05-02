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175 лет назад 2016
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Сборная России объявила состав на чемпионат мира по хоккею 2017
Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Объявление состава сборной России на ЧМ-2017. Прямой эфир: видео

Олег Знарок назовёт фамилии игроков, которые сыграют за сборную России на чемпионате мира — 2017.
2 мая 2017, вторник. 18:00. Хоккей

19:19. Капитаном будетСергей Мозякин, ассистенты Вадим Шипачёв и Антон Белов. «В начальную заявку попадут 23 человека», — заявил главный тренер сборной Олег Знарок

19:17. Вот как выглядит состав сборной России на чемпионат мира-2017!

Вратари: Андрей Василевский, Игорь Шестёркин, Илья Сорокин.

Защитники: Виктор Антипин, Антон Белов, Андрей Миронов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Михаил Науменков, Артём Зуб, Алексей Береглазов.

Нападающие: Артемий Панарин, Вадим Шипачёв, Евгений Дадонов, Никита Гусев, Владислав Наместников, Никита Кучеров, Сергей Мозякин, Владимир Ткачёв, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Роман Любимов, Андрей Светлаков, Александр Барабанов, Кирилл Капризов.

19:13. Начали объявлять состав сборной России! Вратари Василевский, Сорокин, Шестёркин.

19:10. В Новогорске вот-вот начнётся пресс-конференция. А пока любуемся Никитой Кучеровым. Молодому форварду идёт костюм. Корреспондент «Чемпионата» сказал Кучерову: «Никита, шороху своим интервью ты навёл приличного!» На что сидевший рядом Владимир Юрзинов-старшний ответил: «Давай, не хвали его, а то забивать перестанет!»

Никита Кучеров

Никита Кучеров

Фото: Павел Панышев

19:05. Определились с составом и хозяева турнира — сборная Германии. В немецкой команде три игрока из НХЛ.

Немцы назвали состав на домашний ЧМ, в команде 3 игрока из НХЛ

18:55. Во время тренировки наш корреспондент успел перекинуться парой слов с Ильёй Сорокиным, у которого по ходу занятия возникли проблемы с коньками.

18:50. После тренировки с представителями СМИ пообщался форвард сборной России Владимир Ткачёв. Нападающий признался, что не беспокоится о том, что поедет на чемпионат мира без контракта, а также рассказал о взаимодействии с Сергеем Мозякиным.

Ткачёв: Мозякину можно просто отдать шайбу, и он забьёт, вот вся схема

18:45.  Вот здесь меньше чем через час будет объявлен состав сборной России на чемпионат мира — 2017. Всё предельно официально!

Фото: Павел Панышев

18:40. Совсем скоро мы узнаем состав российской сборной. А пока можно посмотреть на тренировку нашей команды в Новогорске.

18:35. Составы на чемпионат мира также объявила сборная Беларуси и сборная Латвии.

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18:25. Наш первый соперник на групповом этапе, сборная Швеции, сегодня уже объявил состав на мировое первенство. В составе «Тре крунур» 17 игроков из НХЛ!

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Рикард Грёнборг собрал на свой первый чемпионат мира сильнейшую сборную Швеции за последние годы, несмотря на череду отказов из НХЛ.

18:15. В тренировке не приняли участия форварды Антон Бурдасов, Анатолий Голышев и Павел Красковский. По всей видимости, они уже точно не попадут в итоговую заявку на чемпионат мира.

18:10. Сочетания звеньев, в которых сборная России провела последнюю тренировку перед вылетом в Германию, выглядят следующим образом:

Вратари: Игорь Шестёркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.

«Зелёные»: Антипин — Белов, Панарин — Шипачёв — Дадонов.

«Красные»: Миронов — Проворов, Гусев — Наместников — Кучеров.

«Белые»: Гавриков — Киселевич, Мозякин — Ткачёв — Плотников.

«Синие»: Науменков — Зуб, Телегин — Андронов — Ничушкин.

«Серые»: Береглазов, Любимов — Светлаков — Барабанов, Капризов.

18:05. В Новогорске прошла заключительная тренировка сборной России перед отъездом в Кёльн.

18:00. Также в 20:00 мск в конференц-зале УТЦ Новогорск начнётся пресс-конференция с участием главного тренера национальной команды и представителей руководства ФХР.

ЧМ-2017. Сборная России. Лимит на НХЛ и мессия Кучеров
Осмысленный лимит на легионеров из НХЛ, ветеран-снайпер Мозякин и мессия Кучеров — в представлении сборной России на ЧМ-2017.

18:00. Сборная России проводит заключительную тренировку перед отъездом на чемпионат мира, который пройдёт с 5 по 21 мая в Кёльне и Париже. Сегодня тренерский штаб сборной во главе с Олегом Знарком назовёт фамилии игроков, которые будут защищать честь страны на ЧМ-2017.

В окончательную заявку команды на чемпионат мира можно включить 25 игроков. Помимо хоккеистов, которые играли на заключительном этапе Евротура, к команде присоединились три игрока из олимпийской сборной – Игорь Шестёркин, Кирилл Капризов и Александр Барабанов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Хоккей Олег Знарок ЧМ-2017
Новости. Хоккей
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