Панарин: не вижу, чтобы кто-то оставался в России ради Олимпиады

Артемий Панарин поделился мыслями о массовом отъезде россиян в НХЛ и заявил о неготовности повторить заявление Александра Овечкина.

Сборная России по хоккею перед отъездом на чемпионат мира 2017 года проводила тренировку в Новогорске. Лучший новичок НХЛ прошлого сезона Артемий Панарин присоединился к остальным членам команды и тренировался в знакомом ему сочетании с Евгением Дадоновым и Вадимом Шипачёвым. Общаясь с журналистами, Панарин блеснул своим привычным искромётным чувством юмора.

Состав сборной России на ЧМ-2017. Мозякин — капитан Олег Знарок назвал фамилии игроков, которые сыграют за сборную России на чемпионате мира — 2017.

«Шипачёв постоянно говорит: «Опять чёртов энхаэловец приехал»

— Удалось ли акклиматизироваться, прийти в себя после перелёта?

— В первую ночь поспал часов пять, наверное, но во вторую – уже часов 10. Поначалу пришлось принимать снотворное, с трудом проснулся – гляжу, уборщица убирается в номере, а я даже и не слышал. Так что 10 часов сна тоже плохо, долго в себя приходил.

— После вылета «Чикаго» из плей-офф вы выглядели очень расстроенным. Сейчас отпустило, стало полегче?

— Ну да, уже 10 дней прошло. Немного отдохнул от хоккея, потренировался. Теперь главное — на льду всё вспомнить.

— Что нужно сделать, чтобы химия в вашем чемпионском звене с Шипачёвым и Дадоновым восстановилась?

— Почаще на ужины, наверное, собираться.

— Какими словами вы в своём звене в сборной теперь общаетесь? Год назад над вами шутили, говорили: «Чёртов энхаэловец приехал».

— Да, Шипачёв и сейчас продолжает так делать. Но ещё первая тренировка только, он сегодня немного «подпаривал», так что он пока не может этого сказать. Когда придёт моя очередь «косячить», то он обязательно вставит свои пять копеек.

— За то, что вы «подвинули» Гусева, не высказывали вам Шипачёв с Дадоновым?

— Пока ещё такого не было. Сочетания в тройках ведь не я определяю, это зависит от тренера. Может быть, после тренировки что-то скажут.

13 звёзд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017 Кейн, Тэйвз, Радулов, Лайне и другие звёздные хоккеисты из НХЛ не сыграют на ЧМ-2017 в Германии и Франции. У каждого своя причина отказа.

«Не вижу того, чтобы ради Олимпиады кто-то оставался в России»

— Очень много наших хоккеистов сейчас решило уехать в НХЛ, настоящая толпа за океан ломанулась. Как вы считаете, у них получится там себя проявить? И как это скажется на перспективах сыграть на Олимпиаде?

— Вот говорят, что из-за Олимпиады парни будут оставаться в России. Но что-то я не вижу, чтобы кто-то оставался. Поэтому здесь очень сложный вопрос. Видимо, все, как и я, надеются, что стороны всё-таки договорятся, и хоккеисты из НХЛ смогут поехать на Игры.

— И всё-таки, получится ли, например, у Дыбленко в «Нью-Джерси»?

— Получится, если сильно хотеть и работать. Конечно, очень важно попасть в хорошую команду, к хорошему тренеру, чтобы он доверял. От тренера зависит очень многое.

Конечно, мы хотели подарить болельщикам первое место в прошлом году. Уж и не знаю, давление тогда сказалось или наши руки корявые.

— Вы готовы сделать по Олимпиаде такое же заявление, какое сделал Овечкин? Дескать, он всё равно поедет, вне зависимости от решения лиги.

— Нет, не готов.

— Почему?

— У меня нет столько силы.

Капризов в ЦСКА, Миронов и Антипин в НХЛ. Таблица трансферов КХЛ ЦСКА приобрёл Капризова и тройку из «Сибири», Миронов и Антипин поехали в НХЛ, а «Торпедо» вернуло бывших — в таблице переходов КХЛ.

«То ли давление сказалось, то ли руки корявые»

— В прошлом году был домашний чемпионат мира, и в связи с этим, возможно, было какое-то психологическое давление. Сейчас должно быть легче?

— Я надеюсь, что будет полегче. Но не скажу, что было так уж тяжело год назад. Конечно, мы хотели подарить болельщикам первое место, порадовать. Уж и не знаю, давление тогда сказалось или наши руки корявые. Что теперь давление винить, проиграли – сами виноваты.

— Почему Патрик Кейн отказался ехать на чемпионат мира?

— Я с ним разговаривал, но я со своим английским не очень понял. Вроде бы как он сказал, что он думает, но потом стало ясно, что он не поедет.

— Составы других команд видели уже?

— Нет, не смотрел.

Вот говорят, что из-за Олимпиады парни будут оставаться в России. Но что-то я не вижу, чтобы кто-то оставался.

— Такое впечатление, что все решили вместо Олимпиады поехать на чемпионат мира.

— Хорошие составы, да? Знаю, что из «Чикаго» поехал Крюгер в сборную Швеции, Кемпны уехал в сборную Чехии.

— Насколько тяжёлая травма у Артёма Анисимова?

— Он восстановился вроде бы, играл, но детально сказать не могу.