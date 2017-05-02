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175 лет назад 2016
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Олег Знарок, сборная России
Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Знарок: мы – русские люди и ко всему готовы, едем на ЧМ за золотом

Тренерский штаб и руководство сборной России рассказали о готовности к ЧМ-2017, объявили капитана и прокомментировали ситуацию с Радуловым.
2 мая 2017, вторник. 21:00. Хоккей

Сборная России по хоккею провела день открытых дверей на базе в УТЦ «Новогорск». Сразу после ледового занятия был объявлен состав команды на турнир, а на вопросы журналистов ответили представители тренерского штаба, руководство ФХР и непосредственно хоккеисты.

Состав сборной России на ЧМ-2017. Мозякин — капитан
Олег Знарок назвал фамилии игроков, которые сыграют за сборную России на чемпионате мира — 2017.

«Мозякин — капитан сборной России на ЧМ, Шипачёв и Белов — ассистенты»

— Определились с составом. Считаем, что это лучшие хоккеисты, которые едут бороться за золото. Настроение великолепное, работу провели хорошую. Всё зависит только от нас. Хочу поблагодарить тренерский состав, Брагина, Браташа и всех остальных, кто оставался, когда мы играли в плей-офф, — начал Олег Знарок.

Далее слово взял первый вице-президент ФХР и руководитель штаба сборной Роман Ротенберг.

— Проведена огромная работа, все готовы, цель понятна, стремимся выигрывать в каждой игре, — заявил Ротенберг.

Затем наступило время вопросов. У Знарка спросили про заявку и капитана.

— Сколько человек войдёт в начальную заявку, кто будет капитаном и ассистентами?

— 23 человека попадут в начальную заявку. Капитаном будет Сергей Мозякин, ассистенты — Шипачёв и Белов.

«Не хочу обсуждать отказ Радулова, все ребята в сборной — бойцы»

— Кто не попадёт в окончательную заявку и на кого из НХЛ вы рассчитываете?

— В данном случае мы рассчитываем на тех игроков, которые здесь присутствуют. Из игроков НХЛ ни на кого сейчас не рассчитываем. Там идёт плей-офф.

— Кто будет первым номером среди вратарей?

— Это вопрос задайте тренеру вратарей Рашиту Давыдову.

Слово взял Давыдов.

Знарок: 23 человека попадут в начальную заявку. Капитаном будет Сергей Мозякин, ассистенты — Шипачёв и Белов.

— Первым номером на чемпионате мира будет Андрей Василевский, — сказал специалист.

— Общались ли вы лично с Радуловым и насколько весомым является его отказ в связи с отсутствием контракта в НХЛ?

— Не хотелось бы вдаваться ни в какие подробности. Александра мы пригласили на чемпионат, он не приехал. Мы собрались по другому поводу, лишние вопросы не планируем обсуждать. Здесь все ребята бойцы, они будут грызть лёд. Они будут биться за медали. Таких вопросов больше не задавайте.

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«К нам не было вопросов по допингу, сборная готова к проверке»

У Романа Ротенберга спросили про пристальное внимание со стороны допинговых служб.

— Вы готовы к допинговым вопросам, сейчас к России по этому поводу особое внимание?

— Хотел бы подчеркнуть, что к нам вообще не было вопросов по допингу. Мы будем придерживаться этого же принципа. Ведётся работа с точки зрения чистого спорта, никаких прецедентов нет.

— А если допинг-офицеры приедут ночью в отель сборной?

— К нам приезжают допинг-офицеры, в этом нет ничего особенного. Наших игроков постоянно проверяют, у нас есть медицинский штаб. Мы готовы к проверке.

— В связи с непростой ситуацией в Европе вы повезёте с собой службу безопасности?

— В штабе нашей сборной есть служба безопасности, она будет с нами.

Знарок: Радулова мы пригласили, он не приехал. Мы собрались по другому поводу, лишние вопросы не планируем обсуждать. Здесь все ребята бойцы, они будут грызть лёд.

— На 9 мая планируются мероприятия?

— Что касается 9 мая, то у штаба сборной есть определённые задумки. Сейчас мы их не будем оглашать, но этот праздник обязательно отметим.

«Много чего беспокоит, но я не хочу с вами это обсуждать»

Следом последовал очередной вопрос Олегу Знарку.

— Вы сказали, что изначально в заявке будет 23 человека. Эти два места вы оставляете под игроков НХЛ?

— Здесь вся команда, пока не знаю, под кого оставляем место.

— Задача на предстоящий турнир – взять золото любой ценой или же это ещё и обкатка игроков перед олимпийским сезоном?

— Что вы хотите, чтобы я ответил? Кроме золота у нас в сборной России других задач нет и никогда не было. Будем стремиться к этой цели.

— Хватило ли времени, чтобы подготовить сборную к чемпионату мира, учитывая тот факт, что СКА под вашим руководством играл в финале Кубка Гагарина?

— Это будет видно по окончании турнира. Я благодарен тренерскому штабу олимпийской сборной, который проделал очень хорошую работу.

— В первоначальную заявку на чемпионат мира включите 13 нападающих и 7 защитников?

— Решим это по приезде в Кёльн.

— На этапах Евротура вы говорили, что игроки были уставшими…

— Не говорил, что все были уставшими. Времени не было, каждый клуб выполняет свои задачи. Сейчас у финалистов было меньше времени, нужно было их восстановить. Ребята, которые готовились здесь, провели полноценные сборы и готовы. В принципе, мы все готовы к любой ситуации. Мы – русские люди и всегда ко всему готовы.

Р. Ротенберг: К нам приезжают допинг-офицеры, в этом нет ничего особенного. Наших игроков постоянно проверяют, у нас есть медицинский штаб. Мы готовы к проверке.

— Что-то беспокоит вас в плане состава и игры команды?

— Много чего беспокоит, но я не хочу с вами это обсуждать (смеётся).

«Развёл бы полуфинал и финал на один день»

— Вы вернулись в КХЛ, отработали сезон. Можете оценить уровень лиги, сложно ли собирать состав для сборной России?

— Мы собрали лучших игроков. Мне было несложно собрать этот состав, я в них уверен, как в самом себе.

— Кто будет нашим главным конкурентом в борьбе за золото?

— Мы сами (смеётся).

— Нравится ли вам нынешняя формула чемпионата мира?

— Единственное, что бы я изменил – развёл полуфинал и финал на один день, — ответил Знарок.

— Мы обращались с этим вопросом к Рене Фазелю. В ИИХФ рассматривают вариант, чтобы на чемпионате мира был выходной день между полуфиналом и финалом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Олег Знарок Роман Ротенберг ЧМ-2017
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