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Никита Зайцев, «Торонто Мэйпл Лифс»
Фото: Reuters
Текст: Дарья Тубольцева

ЦСКА и «Авангард» произвели обмен, а Зайцев подписал контракт на $ 31,5 млн

ЦСКА предложит Капризову продлить контракт, Аболс остаётся в «Ладе», Крис Ли может завершить карьеру, а Мозякин стал капитаном на ЧМ.
2 мая 2017, вторник. 23:00. Хоккей

ЦСКА надеется на долгосрочное сотрудничество с Кириллом Капризовым

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о переходе форварда Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА.

«По Кириллу мы вчера после объявления о переходе говорили с его отцом. Его папа понимает, что игроку надо развиваться. Мы попытались найти общие точки соприкосновения, потому что Кирилл должен ещё немного поиграть в России, и договорились, что в ближайшее время мы встретимся и поговорим по сроку контракта конкретнее, то есть о возможном продлении. У Капризова ещё год контракта. Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество», — сказал Есмантович.

В сезоне-2016/17 20-летний Капризов провёл 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 42 (20+22) очка при показателе полезности «+9». В плей-офф на счету игрока три гола в пяти матчах при показателе полезности «-1».

Есмантович: усиление у ЦСКА мощное, но мы ещё не выиграли Кубок Гагарина
Президент ЦСКА Игорь Есмантович — о приобретении Капризова, суммах трансферов, сделке со СКА, обмене Бурдасова и возвращении Пашнина.

Аболс останется главным тренером «Лады»

Главный тренер Артис Аболс, несмотря на все слухи, останется на своём посту и продолжит работу с тольяттинской командой в сезоне- 2017/18. Также клуб проинформировал, что генеральный директор Владимир Вдовин и спортивный директор Вадим Макаров тоже продолжат работу в «Ладе». О дальнейших изменениях в тренерском штабе и назначениях в клубе будет сообщено дополнительно.

Ранее появилась информация, что Аболс станет одним из помощников Петериса Скудры в «Торпедо».

Сёмин, Сантала, Береглазов и Антипин покинули «Металлург»

Нападающие Александр Сёмин и Томми Сантала, а также защитники Алексей Береглазов и Виктор Антипин покинули магнитогорский «Металлург».

Клуб поблагодарил хоккеистов за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Алексей Береглазов и Виктор Антипин отправляются играть в Национальную хоккейную лигу, но права на защитников остаются за «Магниткой».

«Металлург» Мг ведёт переговоры с Осалой, Крис Ли может завершить карьеру

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о ходе переговоров с Оскаром Осалой и Крисом Ли.

«С Оскаром Осалой переговоры о продлении контракта ведутся, интерес взаимный есть, сейчас просто обсуждаются формальности. Крис Ли взял паузу, он будет думать: либо он закончит играть в хоккей, либо будет играть в «Металлурге», — сказал Величкин.

Главный тренер Артис Аболс, несмотря на все слухи, останется на своём посту и продолжит работу с тольяттинской командой в сезоне- 2017/18.

Белов, Новотны, Пестунов и Рой покинули «Трактор»

Четыре хоккеиста покинули «Трактор». Речь идёт о защитнике Николае Белове, нападающих Дереке Рое, Иржи Новотны и Дмитрии Пестунове.

Белов в сезоне-2016/17 провёл 62 матча и набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «-1». На счету Роя 40 матчей и 12 (6+6) очков при показателе полезности «+1». Новотны провёл 27 матчей и набрал в них 8 (4+4) очков при показателе полезности «-1». Пестунов набрал 27 (12+15) очков в 66 матчах при нулевом показателе полезности.

Челябинская команда заняла четвёртое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ и уступила в первом раунде плей-офф.

11 игроков без контрактов, которые будут искать работу в КХЛ
В КХЛ открылось трансферное окно, однако некоторые именитые хоккеисты по-прежнему находятся без контрактов и пытаются трудоустроиться.

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды, которая примет участие в чемпионате мира 2017 года. В первоначальную заявку попадут только 23 хоккеиста. Капитаном станет нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин. Игроки СКА Антон Белов и Вадим Шипачёв будут ассистентами.

Вратари: Андрей Василевский, Игорь Шестёркин, Илья Сорокин.

Защитники: Виктор Антипин, Антон Белов, Андрей Миронов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Михаил Науменков, Артём Зуб, Алексей Береглазов.

Нападающие: Артемий Панарин, Вадим Шипачёв, Евгений Дадонов, Никита Гусев, Владислав Наместников, Никита Кучеров, Сергей Мозякин, Владимир Ткачёв, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Роман Любимов, Андрей Светлаков, Александр Барабанов, Кирилл Капризов.

Нападающие Антон Бурдасов, Анатолий Голышев и Павел Красковский не сыграют на турнире.

Состав сборной России на ЧМ-2017. Мозякин — капитан
Олег Знарок назвал фамилии игроков, которые сыграют за сборную России на чемпионате мира — 2017.

Никита Зайцев продлил контракт с «Торонто» на семь лет с зарплатой $ 4,5 млн

«Торонто Мэйпл Лифс» объявил о продлении контракта с защитником Никитой Зайцевым до конца сезона-2023/24. Срок нового соглашения с российским хоккеистом составит семь лет с ежегодной зарплатой в $ 4,5 млн.

25-летний Зайцев провёл свой дебютный сезон в НХЛ. В регулярном чемпионате он сыграл все 82 матча, в которых набрал 36 (4+32) очков при показателе полезности "-22". В четырёх играх плей-офф он не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-4»т.

Нападающие Александр Сёмин и Томми Сантала, а также защитники Алексей Береглазов и Виктор Антипин покинули магнитогорский «Металлург».

ЦСКА обменял Кугрышева в «Авангард» на Бурдасова

Нападающий Антон Бурдасов ближайшие два года проведёт в ЦСКА, а форварды Дмитрий Кугрышев и Семён Кошелев перешли в «Авангард». О сделке «Чемпионату» сообщили в пресс-службе «армейского» клуба.

Кошелев провёл в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 27 матчей и набрал в них 15 (4+11) очков при показателе полезности «0». В плей-офф на его счету 1 матч и ноль очков.

На счету Кугрышева 25 (12+13) очков в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+12», в плей-офф он провёл 2 матча и набрал в них 1 (0+1) очко при показателе полезности «0».

Бурдасов провёл 35 матчей в «регулярке» и набрал в них 25 (17+8) очков при показателе полезности «+12». В плей-офф на его счету 6 (4+2) очков в 11 матчах при показателе полезности «+2».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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