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175 лет назад 2016
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Никита Кучеров, сборная России по хоккею
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Кучеров: права на меня в КХЛ перешли в СКА? Я играю в НХЛ!

Никита Кучеров удивился переходу прав на него из ЦСКА в СКА и поделился впечатлениями о подготовке сборной.
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«Я в НХЛ играю!»

— Вы тренировались в одном звене с другом детства Никитой Гусевым. Какие впечатления у вас от совместной работы?

— С ним всегда приятно выходить на лёд. Мы с ним лет пять не играли вместе. Но тут уж как тренер скажет — с кем надо будет, с теми и будем играть.

— Вчера права на вас в КХЛ перешли из ЦСКА в СКА...

— Ну… да. Что я должен сказать? Я в НХЛ играю. Если бы я здесь играл, то, может быть, что-нибудь и сказал бы.

— Насколько вы довольны тем, как на Чешских играх получилось взаимодействовать с партнёрами?

— Мы вкатывались, мне было тяжеловато, особенно два первых матча. Площадка большая, тут всё другое, вся система, сама игра другая. Так что привыкнуть непросто. С финнами два периода играли нормально, а в третьем было поменьше моментов. Но мы налаживаем взаимопонимание.

— Вам больше нравятся маленькие площадки?

— Да, мне на них комфортнее. Я считаю, на маленьком льду игра интереснее, мы ведь играем для болельщиков. Больше силовых приёмов, больше бросков. Принимать решение надо быстрее, а на больших площадках есть время подумать, выбрать.

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«Мне без разницы, кто выиграет Кубок Стэнли»

— Ваши слова об одноклубниках по «Тампе» вызвали бурную реакцию. Связывался ли с вами кто-то из руководства клуба?

— Следующий вопрос.

— За плей-офф продолжаете следить?

— Счета только смотрю.

— Наелись хоккеем?

— Нет, мне это всегда интересно. Просто мы ведь уже спим в это время, когда там матчи идут. Но мне без разницы, кто там выиграет, кто нет – мы в плей-офф не попали.

Права на меня – у СКА? Что я должен сказать? Я в НХЛ играю. Если бы я здесь играл, то, может быть, что-нибудь и сказал бы.

— Если проецировать ваш опыт игры на МЧМ на взрослый чемпионат – чего вы ждёте от предстоящего турнира?

— Наверное, будет примерно то же самое. Все будут биться, это очень тяжёлый турнир, который очень непросто выиграть. Нужно быть одним целым, одной командой. Только так мы сможем победить.

— Какими вам показались шведы, когда ход матча резко изменился?

— Это была товарищеская игра. На чемпионате мира всё будет по-другому, все будут с другим настроением, все будут «вкатанные», будут лучше понимать систему.

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«Играть за страну на Олимпиаде – это мечта детства»

— Давление, ожидания от чемпионата мира ощущаются?

— Я стараюсь не слышать вас. Мне без разницы, что там пишут, что говорят. Я выхожу и играю, пытаюсь выполнить установку тренера, хочу помочь команде.

— В работе Олега Знарка что-то поменялось по сравнению с Кубком мира?

— В принципе, система та же. Мне не пришлось тратить много времени, чтобы привыкнуть к этой системе. Всё очень похоже — и раскат, и «закат» в зону, и оборона в средней зоне.

— Последний матч в группе против американцев будет принципиальным?

— Не знаю. До него ещё надо дойти. Здесь все игры ключевые и принципиальные, слабых соперников нет. Поживём — увидим, что будет с американцами. Очки терять нельзя, мы будем биться.

Каждый хочет поехать на Олимпиаду, это мечта детства – представлять страну на Олимпийских играх. Шанс выиграть медаль – это здорово.

— Нельзя не задать вопрос об Олимпиаде. Есть ли надежда на изменение решения, может быть, профсоюз игроков сможет надавить на НХЛ?

— Каждый хочет поехать на Олимпиаду, это мечта детства – представлять страну на Олимпийских играх. Шанс выиграть медаль – это здорово. Но у меня здесь нет особых слов. Как скажут – так и будет.

— Вы не будете делать такое заявление, какое сделал Овечкин?

— Думаете, стоит? Если уж Панарин сказал, что у него нет столько сил, чтобы говорить подобное, то у меня – тем более.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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