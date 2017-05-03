«Овечкин задел, Нисканен въехал…». Дон Черри разозлён травмой Кросби

«Рейнджерам» помогли выходные

Пока во втором Восточном полуфинале горят нешуточные страсти по поводу травмы Сидни Кросби, «Рейнджерс» и «Оттава» продолжили выяснение отношений. После переезда серии в «Мэдисон Сквер Гарден» «синерубашечники» смогли реализовать тот атакующий потенциал, который был у команды в двух первых матчах, а ключевым отрезком третьей игры стал первый период. Как говорил когда-то Илья Брызгалов, «соперник выпрыгнул на нас, словно гориллы из клетки» – похожие слова нынче могут произнести хоккеисты «Оттавы», которым пришлось иметь дело с максимально заряженными хозяевами. За стартовую двадцатиминутку «рейнджеры» в три раза перебросали гостей, и столь активная игра привела к логичному результату: Цуккарелло открыл счёт, замкнув в касание удобный пас Зибанеджада, а опытный Михаэль Грабнер подкараулил ошибку голкипера «сенаторов» Крэйга Андерсона.

Обеспечив начальный задел, ньюйоркцы не сбавили оборотов, и очередной голевой дуплет хозяев превратил третий период в пустую формальность. Особенно эффектной получилась шайба Рика Нэша, который реализовал выход два в один, забив свой третий гол в нынешнем плей-офф. «Это всё благодаря тому, что у нас было время отдохнуть и перегруппировать силы. Нам был необходим второй выходной день после поражения в матче номер два», — признал форвард «Рейнджерс» Дерек Степан.

«Да, соперник играл в гораздо более отчаянный хоккей, нежели мы. Даже ведя в счёте, они продолжали давить, а мы просто не успевали действовать в таком темпе. Такое иногда бывает, когда играешь против очень хорошей команды и постоянно выкапываешь свои моменты», — признал защитник «Сенаторз» Дион Фанёф.

«Эта победа поможет нам стереть из памяти эмоциональное поражение в предыдущем матче. Тогда в овертайме у меня был отменный момент, но я не забил. За выходные я прокрутил тот эпизод в голове, наверное, тысячу раз. Теперь в серии получились настоящие «качели», инициатива переходит от одной команды к другой. Соперник сегодня играл с желанием, но мы проделали хорошую работу. Мы пока отстаём, так что следующий матч будет иметь огромное значение», — добавил Рик Нэш.

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«Сент-Луис» на грани вылета

«Мы были неконкурентоспособны большую часть матча, забили лишь один гол. Будем смотреть запись, делать перестановки в составе. Мы были недостаточно хороши, нам нужны изменения», — грозно сказал главный тренер «Блюз» Майк Йео после проигрыша в третьем матче серии с «Нэшвиллом». Перемены не коснулись лидеров, а произошли в тех сочетаниях, которые Йео и так вполне успешно тасовал: место в составе потеряли Иван Барбашёв и Кайл Бродзяк, а вместо них на лёд вышли Магнус Пааярви и Зак Сэнфорд. Швед отправился в «габаритную» тройку к Патрику Берглунду и Давиду Перрону, в то время как Сэнфорда, проводившего свой первый матч в этой серии, определили в сочетание к Стину и Соботке.

«У него неплохие габариты и катание. «Нэшвилл» — быстрая команда, но нам не нужно коренным образом менять свою игру, просто требуются тактические коррективы. Необходимы люди, которые смогут попасть в игру», — заявил тренер, но его задумка вновь оказалась неудачной.

На протяжении двух периодов на льду шла отчаянная рубка без единого сантиметра чистого льда, и ни одна из команд не имела ощутимого преимущества. В таких ситуациях всё решается в концовке, и финальный отрезок «блюзмены» не смогли провести безошибочно. На шестой минуте третьего периода защитник-сенсация Райан Эллис в большинстве открыл счёт, продлив собственную результативную серию до семи матчей. Внесли свою лепту и арбитры матча, которые после стычки у скамейки «Предаторз» вынесли не одинаковые штрафы командам, оставив «музыкантов» в меньшинстве. «Это было ужасное решение судей. Одного нашего парня мутузили 10 соперников, я должен был вмешаться. Я полностью не согласен с такой трактовкой. Нас оставили в меньшинстве в критический отрезок встречи», — сказал силовик «музыкантов» Райан Ривз, чьи действия в том эпизоде были квалифицированы как грубость.

8 минут спустя Джеймс Нил подкараулил ошибку в чужой зоне, которую допустили Карл Гуннарсон и Давид Перрон, забив победный для «хищников» гол. На своей площадке «Нэшвилл» в текущем плей-офф не проиграл ни одного матча из четырёх.

Что же касается голкипера «Предаторз» Пекки Ринне, то в 8 первых кубковых матчах он одержал 7 побед, пропуская лишь 1,33 гола в среднем за матч – это пятый лучший результат в НХЛ за последние 38 лет. Пятый матч серии состоится в пятницу в Сент-Луисе.

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У Кросби диагностировано сотрясение мозга

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан сообщил, что нападающий Сидни Кросби пропустит четвёртый матч полуфинала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» из-за сотрясения мозга. Аналогичная травма была диагностирована у нападающего Конора Шири.

«У Сида диагностировали сотрясение мозга. Четвёртый матч он пропустит, после чего снова пройдёт обследование. То же самое касается Конора Шири, у которого тоже сотрясение мозга. Наша команда всегда правильно реагирует. У нас парни с характером, мы знаем, что с этими ребятами можем победить.

Кросби бодр и позитивен. Мы настроены оптимистично и надеемся, что он скоро сможет вернуться в состав", — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Кросби получил травму в начале третьего матча серии после ударов в голову от Александра Овечкина и Мэтта Нисканена и не смог продолжить игру. «Питтсбург» ведёт в серии 2-1.

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«Лучший хоккеист в мире прямо сейчас, и он не сыграет – это позор»

Известный канадский эксперт Дон Черри прокомментировал эпизод матча Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Вашингтоном», который привёл к травме Сидни Кросби.

«Я очень расстроен из-за этого. Овечкин задел Кросби по голове, и из-за этого он упал. Затем Нисканен въезжает в него, всё прекрасно видя. Вы издеваетесь, что ли? Про такой момент любой скажет, что он был не в своём уме. На мой взгляд, он стремился сделать это.

Он знал, что делает, у них была своя история взаимоотношений, и он идёт всё дальше и дальше. Не хочу сказать, что это было запланировано – это не так. Но была представившая возможность, которую он использовал. И это смехотворно, что Нисканен не получил 4-5 игр дисквалификации. Он просто не должен был задевать его. И ключевой момент в том, что он смотрел прямо перед собой, а не вниз. Он знал, что хорошо его приложил. Преднамеренная грубость, на мой взгляд.

В прошлом году меня критиковали, когда я сказал, что игроки «Филадельфии» хотели травмировать Макдэвида, причинить ему боль. Дескать, там был игровой момент. Но что мы узнали в следующем сезоне? Парень, который его ударил, фактически подтвердил то, что я прав. Я знаю, что говорю.

Сейчас нет возможности защищать звёзд из-за штрафов зачинщикам драки. Это была грубость, и он должен был получить по крайней мере четыре игры дисквалификации. Лучший хоккеист в мире прямо сейчас, и он не сыграет дальше. Это позор», – сказал Черри в эфире Sportsnet.