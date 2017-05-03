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175 лет назад 2016
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Игроки сборной России, которые впервые сыграют на чемпионате мира
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Лев Лукин

16 игроков сборной России, которые впервые могут сыграть на чемпионате мира

Тренеры сборной России назвали расширенный состав для участия в ЧМ. Большая часть из игроков никогда не играла на мировых форумах.
3 мая 2017, среда. 11:01. Хоккей
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Игорь Шестёркин

Голкипер питерского СКА считался основным в клубе во время регулярного чемпионата, но в плей-офф получил шанс только после травмы Микко Коскинена. Очевидно, что примерно такой же расклад будет ожидать Шестёркина и в сборной, ведь в национальной команде он будет сидеть за спинами Василевского и Сорокина. В такой же роли третьего голкипера Игорь принимал участие и в ЧМ-2016. Тогда Олег Знарок не дал сыграть Шестёркину ни минуты, но, возможно, в этот раз Игорь сможет наконец дебютировать за сборную России на ЧМ.

Иван Проворов

Воспитанник ярославского хоккея вихрем ворвался в этом сезоне в НХЛ и с ходу завоевал место в оборонительных линиях «Филадельфии Флайерз». Проворов отыграл весь сезон, набрал достойные для защитника-дебютанта 30 (6 + 24) очков и по праву получил вызов в национальную сборную.

Интересно, что Иван несколько раз принимал участие в юниорских и молодёжных мировых форумах, но ни разу не отмечался заброшенными шайбами, а на предшествующем ЧМ-2017 этапе Евротура ему сразу же удалось отличиться.

Проворов отыграл весь сезон в НХЛ, набрал достойные для защитника-дебютанта 30 (6 + 24) очков и по праву получил вызов в национальную сборную.

Владислав Гавриков

Гавриков – тоже уроженец Ярославля, но, в отличие от Проворова, пока всю карьеру проводит в родном клубе. Играя в «Локомотиве», Гавриков стал привлекаться в сборные разных возрастов, затем последовали вызовы на этапы Евротура, а сейчас габаритный защитник впервые едет на чемпионат мира.

На площадках Германии и Франции Владиславу нужно показать свою лучшую игру, ведь за ним будут пристально наблюдать скауты «Коламбуса», который всерьёз рассчитывает на россиянина уже со следующего сезона.

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Богдан Киселевич

Удивительно, но Киселевич, несколько лет находящийся в обойме сборной России, только сейчас дебютирует на чемпионате мира. Воспитанник череповецкого хоккея на заре карьеры блеснул за родной клуб и привлёк

внимание ЦСКА, в составе которого Киселевич и выступает последние три сезона. Богдан начал привлекаться на этапы Евротура ещё из «Северстали», после переезда в Москву вызовы стали регулярными, а сейчас Киселевич впервые поучаствует в крупном международном турнире.

Михаил Науменков

Для этого защитника ЦСКА дебют за сборную России состоялся только на прошлой неделе в играх Евротура, а сейчас Науменков уже может рассчитывать на попадание на ЧМ-2017. Михаил – типичный защитник-домосед, набирающий мизерное количество очков в личную статистику, но надёжный и аккуратный у своих ворот. Наличие Науменкова в окончательном составе россиян говорит о том, что защитники с такими умениями тоже нужны Знароку, но при финальном сжатии списка фамилий до 23 человек Михаил наверняка будет одним из главных кандидатов на сокращение.

Артём Зуб

Этого игрока можно смело назвать одним из самых прогрессирующих хоккеистов минувшего сезона КХЛ. Начинал его Зуб в составе «Амура», затем был обменян в СКА, где быстро обрёл постоянное место в составе, получил солидное игровое время, а в плей-офф отыграл от звонка до звонка. Логичным продолжением этой сказки для молодого защитника стал вызов в сборную России, и уже совсем скоро вчерашний «амурский тигр» может впервые сыграть на чемпионате мира.

Алексей Береглазов

Ещё одним дебютантом чемпионатов мира в составе российской линии обороны может стать Алексей Береглазов. Магнитогорский воспитанник провёл два отличных сезона за родной клуб и стал вызываться в сборную на Евротур. Чемпионат мира станет первым крупным международным турниром для Алексея и хорошими смотринами молодого защитника для скаутов «Нью-Йорк Рейнджерс».

Но если на Гаврикова из-за океана будут смотреть лишь как на потенциального новичка, то Береглазов уже подписал контракт с американским клубом.

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Никита Гусев

Никита Гусев провёл роскошный сезон за питерский СКА, став одним из главных творцов победы питерского клуба в Кубке Гагарина. Гусев прекрасно сыгрался с Вадимом Шипачёвым и Евгением Дадоновым, и вполне возможно, что в таком составе это звено выступит и на чемпионате мира.

Но, в отличие от партнёров, карьера Гусева в сборной только начинается. Лишь в прошлом сезоне он дебютировал на Евротуре, сыграл на этом турнире и в нынешнем розыгрыше, а сейчас впервые выступит на мировом форуме, где от форварда СКА сразу же будут ждать результативной игры.

Владислав Наместников

Воспитанник воскресенского хоккея в раннем возрасте уехал покорять Северную Америку и на некоторое время пропал с российских радаров. Наместников весьма результативно выступал в заокеанских минорных лигах, но ни разу ие сыграл даже на молодёжном чемпионате мира.

Однако, пробившись в состав «Тампы», Владислав получил приглашение в национальную сборную, и сразу на Кубок мира. В нынешнем сезоне «молнии» не попали в плей-офф, а значит, Наместников дебютирует в сборной на ЧМ-2017.

Никита Кучеров

Новая звезда российского хоккея, лидер «Тампы» и хоккеист, от которого многого ждут на чемпионате мира. Всё это про Никиту Кучерова, который впервые сыграет за сборную России на мировом форуме. Воспитанник ЦСКА четвёртый сезон проводит в НХЛ, где его результативность растёт в геометрической прогрессии, а в нынешнем сезоне он набрал умопомрачительные 85 (40 + 45) очков и едва в одиночку не вытянул «молний» в розыгрыш Кубка Стэнли.

На Кубке мира, который стал первым турниром для Кучерова за взрослую сборную России, Никита стал лучшим бомбардиром команды.

Кучеров хорош и в свитере сборной России. Никита набирал много очков в международных матчах и на юниорском, и на молодёжном уровнях. Да и на Кубке мира, который стал первым турниром для Кучерова за взрослую сборную России, Никита стал лучшим бомбардиром команды.

Владимир Ткачёв

Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачёв один из немногих игроков, кому удалось относительно легко перейти из молодёжного хоккея во взрослый. Период адаптации занял у Владимира один сезон, а уже в нынешнем чемпионате он стал одним из лидеров казанского клуба.

Неудивительно, что Ткачёв стал всё чаще вызываться в сборную России, а в этом розыгрыше Евротура принял участие в 11 из 12 встреч национальной сборной. Владимир явно из тех, кто поддержит этот опальный турнир, ведь именно в его рамках тренерский штаб обкатал Ткачёва и довёл до чемпионата мира, где казанский форвард сыграет впервые.

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Сергей Андронов

Андронов, как и его одноклубник Богдан Киселевич, долго находился в обойме тренерского штаба, много играл на Евротуре, но в состав на чемпионат мира не проходил. Сейчас у Андронова появится шанс в 27 лет дебютировать на мировом первенстве.

Интересно, что Сергей по одному разу ездил на юниорский и молодёжный чемпионаты мира и каждый раз возвращался с медалью. Возможно, Андронов – счастливый талисман сборной России, и ему стоит дать дебютировать на взрослом мировом форуме только ради этого?

Валерий Ничушкин

Ничушкин много выступал в составе сборной России разных возрастов, со взрослой командой участвовал в сочинской Олимпиаде, играл на Евротуре, но на чемпионаты мира не заглядывал. Валерий ударно начал карьеру в «Тракторе» в тот сезон, когда челябинцы играли в финале Кубка Гагарина, а затем уехал покорять НХЛ.

Но в «Далласе» у Ничушкина получалось немногое, он вернулся в Россию в ЦСКА, где также был далёк от своей лучшей формы и попадал под критику главного тренера. Сейчас Валерий должен дебютировать на чемпионате мира, и успешное выступление в Кёльне и Париже может дать новый импульс в карьере талантливого игрока.

Андрей Светлаков

Ещё один представитель хоккейной школы ЦСКА, который может впервые сыграть на мировом первенстве. Светлаков два сезона аккуратно подпускался тренерами ЦСКА к основному составу, а в минувшем плей-офф Андрей стал железным игроком основного состава.

В прошлом сезоне московские «армейцы» Иван Телегин и Роман Любимов сначала выстрелили в плей-офф КХЛ, а затем были одними из лучших на чемпионате мира. Почему бы сейчас Андрею Светлакову не пойти по тому же пути?

Александр Барабанов

Вызов Александра Барабанова на ЧМ-2017 выглядит как комплимент Олега Знарка своему подопечному за хорошо проведённый клубный сезон. Барабанов не затерялся среди звёздного состава СКА и принёс своей команде много пользы как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.

Но, откровенно говоря, для выступления на чемпионате мира Барабанов ещё сыроват, ведь дебют Александра за сборную состоялся лишь в этом сезоне. Реальные шансы выступить на мировом форуме у Барабанова, скорее всего, невелики, однако тренерский штаб вполне может считать иначе.

Кирилл Капризов

Наконец, бриллиант нашего списка, новоиспечённый нападающий ЦСКА Кирилл Капризов. Молодой талант проводит просто невероятный сезон: Капризов в первый же год стал лидером «Салавата Юлаева» и тащил уфимцев весь сезон, в качестве капитана привёл сборную России к бронзовым медалям молодёжного мирового форума, а затем дебютировал за взрослую сборную на Евротуре, где уже во второй игре разразился хет-триком.

Будет неудивительно, если на ЧМ-2017 20-летний Капризов станет одной из главных звёзд.

Теперь Кириллу предстоит дебют на взрослом чемпионате мира, и никто не удивится, если и на этом турнире 20-летний Капризов станет одной из главных звёзд.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Алексей Береглазов Артём Зуб Богдан Киселевич Валерий Ничушкин Владислав Гавриков Владислав Наместников Иван Проворов Игорь Шестёркин Кирилл Капризов Никита Гусев Никита Кучеров Сергей Андронов ЧМ-2017
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