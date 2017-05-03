ЧМ-2017. Сборная Чехии. Мразек, Пастрняк и Ворачек приехали за медалями

Йозефу Яндачу удалось собрать в сборной Чехии оптимальный состав, и теперь эта команда должна претендовать на медали чемпионата мира.

ЧМ-2016

В прошлом году на чемпионате мира в России чехи провели отличный групповой турнир, но проиграли в первой же игре плей-офф. В группе подопечные Владимира Вуйтека уверенно обыграли россиян, шведов, швейцарцев, добились рядовых побед над Норвегией и Казахстаном. Неожиданно трудными для чехов оказались игры с Латвией и Данией. И если прибалтийскую команду удалось обыграть лишь по буллитам, то датчане стали единственной сборной, которая обыграла чехов на предварительном этапе.

Команда Вуйтека заняла первое место в группе и казалась явным фаворитом в четвертьфинале против американцев, которые проиграли все ключевые матчи первого этапа. Однако молодая североамериканская сборная во главе с Остоном Мэттьюсом обыграла чехов, а будущий первый номер драфта-2016 сначала сравнял счёт в матче, а затем реализовал решающий буллит. Сборная Чехии вновь осталась без медалей мирового первенства, а Владимир Вуйтек после этой неудачи завершил карьеру главного тренера. Новым наставником чехов стал Йозеф Яндач.

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Состав

Вратари: Петр Мразек («Детройт Ред Уингз»), Доминик Фурх («Авангард»), Павел Францоуз («Трактор»)

Защитники: Радко Гудас («Филадельфия Флайерз), Якуб Ержабек («Витязь»), Михал Кемпны («Чикаго Блэкхоукс»), Ян Коларж («Амур»), Якуб Крейчик («Комета Брно»), Томаш Кундратек («Слован»), Ян Рутта («Пираты Хомутов»), Радим Шимек («Били Тигржи» Либерец), Либор Шулак («Орли Зноймо»)

Нападающие: Михал Бирнер («Фрибург-Готтерон»), Якуб Ворачек («Филадельфия Флайерз»), Петр Врана («Спарта»), Робин Ганзл («Литвинов»), Томаш Гика («Млада Болеслав»), Петр Голик («Злин»), Роман Горак («Витязь»), Томаш Зогорна («Амур»), Ян Коварж («Металлург» Мг), Якуб Лев («Пльзень»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Томаш Плеканец («Монреаль Канадиенс»), Лукаш Радил («Спартак»), Михал Ржепик («Спарта»), Роман Червенка («Фрибург-Готтерон»)

Чешская Экстралига и КХЛ делегировали в сборную Чехии одинаковое число хоккеистов – по 9 игроков. Из-за океана помочь чехам приехало шестеро хоккеистов, а ещё три игрока представляет швейцарский чемпионат.

Команда Йозефа Яндача везёт на чемпионат мира одну из сильнейших вратарских бригад, в которую войдут новый первый номер «Детройта» Петр Мразек, а также Доминик Фурх и Павел Францоуз, отлично зарекомендовавшие себя в КХЛ.

В защитной линии чехов выделяются игроки НХЛ Радко Гудас и Михал Кемпны, Якуб Ержабек, ставший открытием сезона КХЛ, а также один из лучших защитников-ассистентов Экстралиги Ян Рутта.

Главной надеждой в атаке у сборной Чехии станет звёздное заокеанское трио: Якуб Ворачек, Томаш Плеканец и Давид Пастрняк. Лидеры «Филадельфии» и «Монреаля» уже давно вошли в когорту сильнейших хоккеистов мирового хоккея, а молодое дарование из «Бостона» провёл блестящий сезон за «мишек» и сейчас жаждет успешно выступить на мировой арене. Также отметим одного из лучших центральных нападающих КХЛ Яна Коваржа и некогда лучшего снайпера нашей лиги Романа Червенку.

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Кто не приехал

У чехов сложилась своего рода уникальная для нынешнего чемпионата мира ситуация. Никто из хоккеистов, вызванных Йозефом Яндачем, не отказался приехать в расположение сборной Чехии. В то время как Александр Радулов не сыграет за россиян, Кейн и Мэттьюс – за США, Тэйвз – за Канаду, а Лайне – за Финляндию, чехи смогут располагать на мировом форуме всеми своими звёздами. Поэтому на чемпионате мира мы увидим сильнейшую современную чешскую сборную, усилить которую смогут только те, кто сейчас борется за кубок Стэнли.

13 звёзд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017 Кейн, Тэйвз, Радулов, Лайне и другие звёздные хоккеисты из НХЛ не сыграют на ЧМ-2017 в Германии и Франции. У каждого своя причина отказа.

Лидер «Филадельфии» находится в самом расцвете сил и только что провёл очередной отличный сезон за свою команду, набрав 61 (20 + 41) очко в регулярном чемпионате. «Лётчики» не могут похвастать постоянным участием в плей-офф, а потому Ворачек, никогда не отказывающийся от вызова в национальную команду, – частый гость на чемпионатах мира, где он, как правило, привычно результативен.

В 2010 году Якуб был частью «золотой» команды Владимира Ружички, которая обыграла сборную России в финале чемпионата мира в Германии, а сейчас Ворачеку – впервые в его карьере – доверили капитанскую нашивку национальной сборной. Чешский нападающий вполне может стать не только лидером своей сборной, но и главной звездой всего мирового форума.

Никто из хоккеистов, вызванных Йозефом Яндачем, не отказался приехать в расположение сборной Чехии.

Ветеран. Томаш Плеканец (34 года)

Самым опытным хоккеистом в составе сборной Чехии станет ещё один звёздный игрок из НХЛ, легенда «Монреаля» — Томаш Плеканец. Его карьера за океаном в последнее время идёт на спад, и вряд ли канадский суперклуб будет продлевать с Плеканецем контракт, который заканчивается в следующем году. Но опыт, харизма и мастерство Томаша по-прежнему необходимы для национальной сборной. За свою страну Плеканец выступал на двух Олимпиадах и девяти чемпионатах мира, но по иронии судьбы пропустил победный для чехов ЧМ-2010. Минувший сезон стал самым нерезультативным для чешского форварда за всё время его игры в НХЛ, и на ЧМ-2017 Плеканец может немного реабилитироваться за клубные неудачи.

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Молодой игрок. Давид Пастрняк (20 лет)

Пастрняк – не только будущее, но и настоящее чешского хоккея. Давид всего на второй год пребывания в НХЛ выдал потрясающий сезон, набрав 70 (34 + 36) очков, а в плей-офф приложил все силы к тому, чтобы «Бостон» не вылетел так рано. Но «Брюинз» не справились с «Оттавой», и у Пастрняка появилась возможность продлить удачный сезон на мировом форуме. У Давида уже есть опыт выступления на крупных международных соревнованиях: в прошлом сезоне в восьми матчах чемпионата мира он набрал 6 очков (1 + 5), а также принял участие в Кубке мира, где, как и вся сборная Чехии, выступил неудачно. Но после такого сезона с молодого таланта будет особый спрос и в национальной сборной.

Главной надеждой в атаке у сборной Чехии станет звёздное заокеанское трио: Якуб Ворачек, Томаш Плеканец и Давид Пастрняк.

Яндачу всего 48 лет, но он уже накопил достаточно большой опыт тренерской работы, ведь погрузился в эту деятельность в совсем молодом возрасте. Его первой командой стал клуб из Южной Кореи, затем Яндач работал во втором чешском дивизионе, следом он тренировал «Белых тигров» из Либереца, «Чешске Будейовице», «Пардубице» и «Спарту».

В национальной команде Чехии Яндач впервые появился в 2008 году в качестве ассистента главного тренера, поработал в этой должности на Олимпиаде в Ванкувере, а затем сосредоточился на клубной деятельности, во время которой засветился в КХЛ главным тренером пражского «Льва».

Возвращение в сборную состоялось в прошлом сезоне, Яндач поработал в штабе Владимира Вуйтека, а после его ухода возглавил чехов. Кубок Мира в Торонто стал первой проверкой для Яндача, и этот блин оказался комом для нового наставника: его подопечные проиграли россиянам и сборной Европы и не вышли из группы.

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Прогноз

Перед турниром складывается ощущение, что чехи могут замахнуться на многое. У команды Яндача отличная вратарская бригада, крепкая защитная линия и крайне интересное нападение, в котором собраны звёзды как НХЛ, так и КХЛ.

Понятно, что из группы чехи выйдут в любом случае, а возможно, и повторят прошлогодний успех, выиграв свою «восьмёрку». Но в отличие от ЧМ-2016 чехам должно хватить запала и на плей-офф. Рискнём предположить, что команда Йозефа Яндача пробьётся в четвёрку лучших команд мира, а затем впервые за пять лет завоюет какие-либо медали.