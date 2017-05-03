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Валерий Харламов
Фото: РИА Новости
Текст: Дарья Тубольцева

Случай, болезнь и катастрофы. 10 чемпионов мира с трагической судьбой

Великие хоккеисты – чемпионы мира, чья карьера, жизнь завершилась трагическим образом.
3 мая 2017, среда. 15:00. Хоккей

Через два дня в Кёльне и Париже стартует чемпионат мира. Мировое первенство пройдёт с 5 по 21 мая. В преддверии большого турнира вспоминаем о хоккеистах — чемпионах мира, с которыми судьба обошлась слишком жестоко.

Владимир Константинов

Один из легендарной «Русской пятёрки» в составе «Детройт Ред Уингз», великий и ужасный Владинатор закончил с хоккеем в 30 лет. Июнь 1997 года. Счастливый «Детройт» отмечал завоевание кубка Стэнли. Команда собиралась в гольф-клубе на вечеринку по случаю победы. Но не всем было суждено до неё добраться. Лимузин, в котором ехали Константинов, Вячеслав Фетисов и массажист Сергей Мнацаканов попал в страшную аварию. Владимир получил черепно-мозговую травму и впал в кому. Придя в сознание, хоккеист оказался прикован к инвалидному креслу, вследствие травм головы у него были нарушены речь и память.

Через год «Детройт» вновь выиграл Кубок Стэнли. Во время церемонии награждения игрока выкатили в коляске на лёд. Капитан команды Стив Айзерман передал трофей Константинову, который в инвалидном кресле с помощью партнёров совершил круг почёта с кубком. Позже имя Константинова в виде исключения было выгравировано на кубке вместе с именами хоккеистов, игравших в победном сезоне. Сейчас трёхкратный чемпион мира, один из лучших защитников своего времени живёт в пригороде Детройта.

Позже имя Константинова в виде исключения было выгравировано на кубке вместе с именами хоккеистов, игравших в победном сезоне.

Стив Чейссон

В 19 лет Стив дебютировал в НХЛ за «Детройт». Сезон-1992/93 стал для него самым успешным: Чейссон набрал 62 (12+50) балла и по праву считался одним из лучших атакующих защитников лиги. В 1997 году в составе сборной Канады выиграл золотые медали чемпионата мира.

А спустя два года Чейссон, возвращаясь домой с вечеринки на своём автомобиле, не справился с управлением и погиб в результате автокатастрофы. Посмертная экспертиза показала, что уровень алкоголя в его крови превышал допустимую в Северной Каролине норму в три с лишним раза. У Стива остались жена и трое детей.

Валерий Харламов

Судьба жестоко обошлась с величайшим хоккеистом в истории отечественного спорта. С начала 1970-х годов Харламов был одним из ведущих игроков в стране. Его самыми сильными сторонами были превосходная техника, безупречное катание, владение шайбой, яркие бомбардирские качества. А тройка нападающих Михайлов — Петров — Харламов внушала страх и ужас всем противникам. Восемь раз Валерий становился чемпионом мира, дважды поднимался на высшую ступень олимпийского пьедестала. На Суперсерии СССР-Канада в 1974 году в восьми матчах Харламов забросил две шайбы, которые были признаны шедеврами. В 1981 году Тихонов не взял его на Кубок Канады, и Валерий остался в Москве. 27 августа вместе с супругой Ириной он погиб в автокатастрофе на Ленинградском шоссе. Валерию Харламову, одному из лучших хоккеистов мира, было всего 33 года.

Валерий Карпов

Воспитанник челябинского хоккея большую часть карьеры провёл в уральских клубах. На мировом первенстве 1993 года, которое россияне триумфально выиграли, Карпов стал одним из главных героев. Он набирал обороты от игры к игре, блистательно провёл плей-офф, а в списке бомбардиров уступил только троим хоккеистам. Через год Валерий отправился в «Анахайм», где провёл три сезона. Вернувшись на родину, дважды стал чемпионом в составе «Магнитки». Карьеру закончил в Челябинске.

Летом 2014 года впал в кому. В состоянии алкогольного опьянения споткнулся и упал с лестницы. 10 октября Карпов скончался в больнице, не приходя в сознание…

Валерий Карпов

Валерий Карпов

Фото: РИА Новости
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Евгений Белошейкин

Белошейкин был одним из самых талантливых игроков в истории отечественного хоккея. Он славился блестящими физическими данными и умением обращаться с клюшкой. В 17 лет Евгений уже защищал ворота СКА в чемпионате, а в 19 стал номером один уже в составе ЦСКА. Спустя два года Белошейкин поехал со сборной СССР сражаться со звёздами НХЛ в знаменитом хоккейном «Рандеву». Уже тогда голкипер пристрастился к алкоголю.

Из-за неоднократных нарушений спортивного режима осенью 1989 года был отчислен из ЦСКА. Попробовал свои силы за океаном, однако провёл всего три матча за фарм-клуб «Эдмонтона». С тех пор ни в одну команду его не брали. После Олимпиады от Белошейкина ушла жена, а отец был застрелен в питерском кафе. 18 ноября 1999 года Евгений не выдержал и покончил жизнь самоубийством. 33-летний экс-вратарь был найден повешенным в одной из квартир в Санкт-Петербурге.

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Виктор Блинов

Защитник, обладавший броском невероятной силы, провёл всю карьеру в «Спартаке» — сначала омском, а потом и московском. После его удара шайба развивала скорость более 200 километров в час. В 19 лет дебютировал в национальной команде в матче с канадцами. Главным событием в жизни великого защитника стала Олимпиада 1968 года в Гренобле, где он забил четыре гола в семи матчах. В том же году Блинов выиграл золото чемпионата мира и Европы. К хоккеисту пришла слава и большие вечеринки, Виктор увлёкся крепкими напитками. А перед стартом сезона-1968/69 22-летний Блинов умер на первой тренировке «Спартака». Во время игры в баскетбол у молодого человека случился обширный инфаркт. Смерть наступила мгновенно.

Сергей Агейкин

Начинал свою карьеру воспитанник школы олимпийского резерва ЦСКА в саратовском «Кристалле». Через несколько лет перспективного нападающего пригласили в «Спартак». Из стана красно-белых Агейкина получил вызов в национальную сборную, с которой в 1986 году он выиграл золотые медали чемпионата мира. В тяжёлые 90-е Сергей уехал заграницу — выступал в Германии и Италии. В 1999 году вернулся в Россию и стал стал победителем Кубка «Спартака»-2000 в составе подольского «Витязя». В финале Агейкин реализовал решающий буллит. После этого нападающий не выходил на лёд. Через год на 38-м году жизни Сергей скончался от лейкемии.

Сергей Агейкин

Сергей Агейкин

Фото: РИА Новости
В финале Агейкин реализовал решающий буллит. После этого нападающий не выходил на лёд.

Стефан Лив

Стефан родился в небольшом польском городе Гдыня и был отдан в приют биологическими родителями. В два года мальчика усыновила шведская семья. Карьеру вратаря начал в команде «ХВ71», откуда впервые получил вызов в национальную сборную. В 2006 году стал олимпийским чемпионом и чемпионом мира, затем подписал контракт с «Детройтом». Так и не пробившись в основу «красных крыльев», играл за фарм-клуб. В мае 2010 года подписал контракт с «Сибирью», а через год оказался в «Локомотиве». Летом 2011 года Стефан и его девушка Анна сыграли красивую свадьбу. А через три месяца при взлёте самолёт ярославского «Локомотива», в котором находился Лив, потерпел крушение.

Карел Рахунек

В «Локомотиве» Рахунек впервые оказался в 2002 году, когда в команду его пригласил Владимир Вуйтек. Всего же за ярославскую команду Карел провёл 160 матчей. В последнем сезоне КХЛ Карел стал самым результативным защитником лиги и в регулярном чемпионате, и в плей-офф. Карел считался одним из лучших легионеров за всю историю российского хоккея.

В Америке выступал за «Оттаву», «Рейнджерс» и «Нью-Джерси». В составе чешской сборной в 2010 году стал чемпионом мира, а через год выиграл бронзовую медаль. В «Локомотиве» Карел Рахунек играл в свитере с номером «4», под тем же номером выступал за национальную команду. Погиб вместе с ярославской командой в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. В сборной Чехии за Рахунеком навечно закреплён номер «4».

Карел Рахунек

Карел Рахунек

Фото: РИА Новости

Йозеф Вашичек

В пражской «Славии» дебютировал в 16 лет, спустя два года уехал играть в юниорскую лигу Онтарио. Оттуда пробился в НХЛ и выиграл с «Каролиной» Кубок Стэнли. Однако чемпионский сезон оказался для Йозефа не слишком удачным. Травма колена, полученная ещё на старте «регулярки», долго не позволяла ему выходить на лёд.

1 июля 2008 года в качестве свободного агента подписал контракт с «Локомотивом». В Ярославе он выучил русский язык, обрёл уверенность в себе, получил от болельщиков прозвища Забивашичек и Нашичек. 7 сентября оказался в роковом самолёте «Локомотива». Йозефу было всего 30 лет.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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