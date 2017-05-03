Защитные линии ЧМ-2017. Россия ставит на КХЛ, шведы – на НХЛ

Рейтинг вратарей ЧМ-2017. Чехия верит в Мразека, Россия — в молодёжь Чемпионат мира по хоккею стартует уже на этой неделе. Представляем наш рейтинг вратарских линий сборных — участниц ЧМ-2017.

16. Италия

Томас Ларкин – Лука Занатта – Майкл Анджело Занатта – Армин Хелфер – Даниэль Глира – Рубен Рампаццо – Армин Хофер – Стефано Маркетти – Энрико Миглиоранци – Александр Эггер – Алекс Тривеллато

Сборная Италии представляет собой некую загадку для широких хоккейных масс. В прошлом сезоне она выступала в дивизионе В мировых первенств. Защитная линия команды выступает в европейских чемпионатах. Из известных российским болельщикам хоккеистов стоит отметить Томаса Ларкина, который выступал за «Медвешчак». Линия защиты итальянцев достаточно молодая и лёгкая. Выделяются на фоне остальных опытные Александр Эггер и Армин Хофер.

15. Франция

Флориан Шакиашвили – Тедди Трабише – Жонатан Жаниль – Николя Беш – Антонин Манавьян – Дамьен Ро – Кевин Экфёй – Оливье Дам-Малька

Французам год назад удалось не вылететь из элитного дивизиона чемпионатов мира. Из той линии обороны осталось лишь три человека. Весь вопрос в том, выиграла команда от этого или проиграла. Шестеро игроков представляют французский чемпионат. Экфёй играет в Швейцарии, а Манавьян – в венгерской лиге. Защита Франции заметно слабее нападения, в котором представлены и КХЛ, и НХЛ. На уровне чемпионатов мира состав вполне опытный, но успехов Франция в последние годы не достигала.

14. Словения

Блаж Грегорц – Сабахудин Ковачевич – Алеш Краньц – Матиц Подлипник – Клемен Претнар – Юрий Репе – Митя Робар – Андрей Тавжель – Лука Видмар

Словения – типичная «команда-лифт» международных первенств. Состав команды не блещет: здесь есть в том числе один игрок из второй чешской лиги. Однако словенцам удалось пробиться на Олимпиаду-2018, оставив позади Беларусь. Это означает в том числе сыгранность связок в команде. Оборона словенцев достаточно возрастная. Самым опытным является 35-летний Алеш Краньц.

13. Норвегия

Йоханнес Йоханнесен – Маттиас Нёрстебё – Юнас Холёс – Эрленд Лесунд – Александер Бонсаксен – Деннис Свеум – Даниэль Сёрвик – Хенрик Одегаард

Сборная Норвегии могла на предыдущем чемпионате мира выступить лучше, но в результате не пробилась в плей-офф. Защита норвежцев с 2016 года сохранилась лишь наполовину. В России поиграл Юнас Холёс, который выступал за ярославский «Локомотив». Правда, до лидеров команды ему было далеко. Но именно Холёс является самым опытным в международном плане игроком Норвегии. Сегодняшняя защита Норвегии целиком из Европы, но КХЛ здесь не представлена.

12. Словакия

Михал Чайковски – Мартин Гернат – Адам Яношик — Юрай Микуш – Михал Серсен

Окончательного состава сборной Словакии ещё нет. Пока известно о двух игроках, знакомых нам по КХЛ – это Михал Чайковски, выступавший за «Автомобилист», и Михал Серсен из «Слована». В последние годы хоккей в Словакии находится в упадке на уровне сборных. По сравнению с прошлым годом, когда словаки не сумели пробиться в плей-офф, защитная линия не стала сильнее. Среди её лидеров – Михал Серсен, который является одним из самых опытных в команде. Есть некоторый перекос в сторону атакующих защитников, что может повредить в своей зоне.

11. Дания

Филипп Бруггиссер – Йеспер Йенсен – Николас Йенсен – Эмиль Кристенсен – Матиас Лассен – Маркус Лауридсен – Оливер Лауридсен – Николай Вайхел

Из известных российскому болельщику игроков датчан стоит отметить Йеспера Йенсена – одного из самых опытных на международном уровне хоккеистов сборной Дании. На чемпионате мира в Москве датчане собрали один из самых сильных составов в своей истории и сумели пробиться в игры на вылет. В том числе благодаря грамотной игре в обороне со своими конкурентами. Линия защиты Дании за год почти не изменилась. Из сильных сторон стоит отметить умение оборонительной линии играть с соперниками своего уровня. Но практика показывает, что при сильном натиске защита датчан способна рассыпаться. Также стоит отметить по-хоккейному небольшие габариты её представителей.

10. Латвия

Янис Якс – Кристоферс Биндулис – Артурс Кулда – Кристапс Сотниекс – Гунтис Галвиньш – Оскарс Цибульскис – Юнис Янис Балинскис – Ральфс Фрейбергс.

Оборона – не самая сильная сторона сборной Латвии. У команды набралось достаточное количество отказов в приезде на чемпионат мира, хотя больше от них пострадала линия атаки. Один из главных минусов латвийской обороны – её неопытность. Сразу два игрока здесь не имеют серьёзного международного опыта в силу возраста – это Бандулис и Балинскис. Пять игроков представляют КХЛ, из них лишь Артурс Кулда не из рижского «Динамо». Именно он способен стать ведущим игроком обороны на данном чемпионате мира.

9. Беларусь

Роман Граборенко – Илья Шинкевич – Кристиан Хенкель – Евгений Лисовец – Дмитрий Коробов – Владимир Денисов – Павел Воробей – Олег Евенко.

Основу сборной Беларуси составляют игроки из минского «Динамо», и именно исходя из их выступления в нынешнем чемпионате КХЛ стоит судить о силе каждой из линий команды. В защитных построениях «зубров» выделяются Граборенко, Шинкевич, Хенкель, Лисовец и Коробов. Из них только Коробов и Хенкель в регулярном чемпионате имели отрицательный показатель полезности. Линия обороны белорусов выглядит достаточно сбалансированно: в атаке способен помочь молодой Евгений Лисовец, есть и защитники-домоседы. Что касается возраста, то самым опытным является Владимир Денисов из «Трактора» — ему 32 года. У него богатый опыт выступлений за сборную, и он способен стать лидером обороны не только на льду, но и в раздевалке.

Линия обороны белорусов выглядит достаточно сбалансированно: в атаке способен помочь молодой Евгений Лисовец, есть и защитники-домоседы.

8. Германия

Денис Ройль – Джастин Крюгер – Кристиан Эрхофф – Конрад Абельштаузер – Деннис Зайденберг – Франк Хёрдлер – Шинан Акдаг – Мориц Мюллер

Немцы всё ещё не определились на 100% с составом на чемпионат мира. Вообще, каждый год Германия является на чемпионате мира командой-загадкой: сумеют ли немцы выстрелить? Подготовительные матчи к домашнему чемпионату мира немцы провели вполне неплохо. Безусловно, мощное усиление для команды – опытнейший Деннис Зайденберг, обладатель Кубка Стэнли. НХЛ представлена Кристианом Эрхоффом, который отличается хорошими атакующими навыками. Линия обороны Германии выглядит неоднородной.

7. Швейцария

Рафаэль Диас – Филипп Фуррер – Джоэль Генацци – Дин Кукан – Роман Леффель – Кристиан Марти – Доминик Шлумпф – Рамон Унтерзандер

Сборная Швейцарии ещё совсем недавно играла с олимпийской сборной России в Еврочеллендже. Команда Патрика Фишера провалила чемпионат мира год назад. Одной из причин стала неуверенная игра в обороне. В 2017 году сборная будет выглядеть совершенно по-другому. И в играх с олимпийской сборной она показала свою претензию на состоятельность, дважды победив – 2:1 и 2:0. Заслуга в таком исходе принадлежала не только голкиперу команды, но и самоотверженным действиям обороны.

6. Чехия

Радко Гудас – Михал Кемпны – Ян Коларж – Якуб Ержабек – Томаш Кундратек – Радим Шимек – Якуб Крейчик – Либор Шулак – Ян Рутта

Традиционно считается, что линия обороны является самой сильной в сборной Чехии, которая любит действовать вторым номером. О защитную линию чехов не раз разбивалось нападение в том числе сборной России. На грядущем турнире её будут цементировать трое хоккеистов КХЛ: Коларж, Ержабек и Кундратек. Рутта и Крейчик представляют чешскую лигу. При этом лишь двое хоккеистов играли осенью на Кубке мира – это Кемпны и Кундратек. В Чешских хоккейных играх линия обороны выглядела неуверенно. Для успешного выступления на чемпионате защитникам необходимо добавлять.

5. Финляндия

Юусо Хиетанен – Юлиус Хонка – Топи Яакола – Йоонас Ярвинен – Лассе Кукконен – Вилле Лаюнен – Микко Лехтонен – Атте Охтамаа

Финская оборона очень опытна. За спиной Хиетанена множество мировых чемпионатов, то же можно сказать о Яаколе, Кукконене и других хоккеистах. Самый молодой здесь – Юлиус Хонка, которому предстоит его первый мировой чемпионат в карьере. Однако по сравнению с прошлым годом, когда финская оборонительная линия была безупречна до самого финала, состав стал намного слабее. Стоит учитывать, что нагрузка на защиту в этом году будет больше: потенциал нападения Финляндии не позволяет играть первым номером с любым соперником. Из игроков обороны, которые могут подключаться к атаке, отметим Вилле Лаюнена из «Йокерита», который в этом сезоне КХЛ настрелял 10 голов.

ЧМ-2017. Сборная Финляндии. «Зажгут» ли Ахо и Пульюярви без Лайне? В прошлом году сборная Финляндии играла в финале ЧМ. Ахо и Пульюярви попробуют помочь команде повторить этот результат.

4. США

Дэниел Брикли – Дэнни Декайзер – Коннор Мёрфи – Джейкоб Троуба – Чарли Макэвой – Тревор Ван Римсдайк – Ноа Ханифин

Джефф Блашилл привёз любопытную команду на предстоящий чемпионат мира. Как и весь состав, линия обороны очень молода: самому опытному Декайзеру – всего 27 лет. А Чарли Макэвою и вовсе 19. При этом он успел пройти почти всю вертикаль мировых чемпионатов: от U17 до взрослого. Макэвой и Брикли представляют университетские команды, тогда как все остальные играют в НХЛ. Касаемо габаритов, защита вся как на подбор очень рослая и мощная. Её лидером, как и лидером всей команды США, способен стать Коннор Мёрфи.

ЧМ-2017. Сборная США. Ставка на молодость, Ховарда, Годро и Айкела Команда Джеффа Блашилла может «зажечь» в Кёльне и Париже. А как иначе, если в составе США есть Джонни Годро и Джек Айкел.

3. Россия

Миронов — Проворов – Белов – Антипин – Береглазов – Зуб – Гавриков – Киселевич – Науменков

Защитная линия российской сборной предстанет в не самом привычном для нас виде. Большинство игроков здесь – из КХЛ, лишь Проворов представляет НХЛ. Только Белов и Антипин играли за сборную год назад. Сезон складывался для российских игроков обороны по-разному. Если Артём Зуб может занести его себе в актив, то у Андрея Миронова из-за травм он не сложился. В какой форме будет динамовец – большой вопрос.

ЧМ-2017. Сборная России. Лимит на НХЛ и мессия Кучеров Осмысленный лимит на легионеров из НХЛ, ветеран-снайпер Мозякин и мессия Кучеров — в представлении сборной России на ЧМ-2017.

2. Канада

Тайсон Бэрри – Кэлвин де Хаан – Джейсон Демерс – Майкл Мэтисон – Джош Моррисси – Марк-Эдуард Власич

Все сходятся в том, что Канада везёт на ЧМ-2017 везёт не самый сильный состав. Тем не менее оборонительная линия «кленовых листьев» выглядит весьма мощно. Все игроки представляют НХЛ, и далеко не все провели столь же неудачный сезон, как их команды. В частности, де Хаан, Моррисси и Власич (олимпийский чемпион Сочи-2014) весьма успешно выступали за свои команды НХЛ, а Бэрри, где-то в ущерб оборонительным действия, набрал 38 очков за сезон. В составе Канады нет совсем молодых игроков (самому молодому Моррисси – 22), нет и ветеранов.

1. Швеция

Карл Клингберг – Филип Хольм – Антон Строльман – Калле Росен – Оливер Экман-Ларссон — Александр Эдлер – Юнас Бродин – Виктор Хедман

Шведы везут на чемпионат мира очень сильный состав. Здесь уже не игроки из НХЛ разбавляют европейцев, а к заокеанскому костяку добавлено несколько игроков из европейских лиг. Шесть из восьми защитников представляют НХЛ, среди них выделяется Виктор Хедман – игрок обороны, охотно подключающийся в атаку, прекрасный распасовщик с точным броском. Шведскую хоккейную лигу, а точнее «Векше», представляют Филип Хольм и Калле Росен. Оба провели сильный сезон в национальном первенстве и получили заслуженный вызов в сборную.