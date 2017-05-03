Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Андрей Миронов
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Илья Ермаков

Защитные линии ЧМ-2017. Россия ставит на КХЛ, шведы – на НХЛ

Звёздный десант шведов из НХЛ, 7-8 российских защитников из КХЛ и олимпийский чемпион для Канады – в рейтинге защитных линий ЧМ-2017.
3 мая 2017, среда. 16:45. Хоккей
Рейтинг вратарей ЧМ-2017. Чехия верит в Мразека, Россия — в молодёжь
Чемпионат мира по хоккею стартует уже на этой неделе. Представляем наш рейтинг вратарских линий сборных — участниц ЧМ-2017.

16. Италия

Томас Ларкин – Лука Занатта – Майкл Анджело Занатта – Армин Хелфер – Даниэль Глира – Рубен Рампаццо – Армин Хофер – Стефано Маркетти – Энрико Миглиоранци – Александр Эггер – Алекс Тривеллато

Сборная Италии представляет собой некую загадку для широких хоккейных масс. В прошлом сезоне она выступала в дивизионе В мировых первенств. Защитная линия команды выступает в европейских чемпионатах. Из известных российским болельщикам хоккеистов стоит отметить Томаса Ларкина, который выступал за «Медвешчак». Линия защиты итальянцев достаточно молодая и лёгкая. Выделяются на фоне остальных опытные Александр Эггер и Армин Хофер.

15. Франция

Флориан Шакиашвили – Тедди Трабише – Жонатан Жаниль – Николя Беш – Антонин Манавьян – Дамьен Ро – Кевин Экфёй – Оливье Дам-Малька

Французам год назад удалось не вылететь из элитного дивизиона чемпионатов мира. Из той линии обороны осталось лишь три человека. Весь вопрос в том, выиграла команда от этого или проиграла. Шестеро игроков представляют французский чемпионат. Экфёй играет в Швейцарии, а Манавьян – в венгерской лиге. Защита Франции заметно слабее нападения, в котором представлены и КХЛ, и НХЛ. На уровне чемпионатов мира состав вполне опытный, но успехов Франция в последние годы не достигала.

14. Словения

Блаж Грегорц – Сабахудин Ковачевич – Алеш Краньц – Матиц Подлипник – Клемен Претнар – Юрий Репе – Митя Робар – Андрей Тавжель – Лука Видмар

Словения – типичная «команда-лифт» международных первенств. Состав команды не блещет: здесь есть в том числе один игрок из второй чешской лиги. Однако словенцам удалось пробиться на Олимпиаду-2018, оставив позади Беларусь. Это означает в том числе сыгранность связок в команде. Оборона словенцев достаточно возрастная. Самым опытным является 35-летний Алеш Краньц.

13. Норвегия

Йоханнес Йоханнесен – Маттиас Нёрстебё – Юнас Холёс – Эрленд Лесунд – Александер Бонсаксен – Деннис Свеум – Даниэль Сёрвик – Хенрик Одегаард

Сборная Норвегии могла на предыдущем чемпионате мира выступить лучше, но в результате не пробилась в плей-офф. Защита норвежцев с 2016 года сохранилась лишь наполовину. В России поиграл Юнас Холёс, который выступал за ярославский «Локомотив». Правда, до лидеров команды ему было далеко. Но именно Холёс является самым опытным в международном плане игроком Норвегии. Сегодняшняя защита Норвегии целиком из Европы, но КХЛ здесь не представлена.

12. Словакия

Михал Чайковски – Мартин Гернат – Адам Яношик — Юрай Микуш – Михал Серсен

Окончательного состава сборной Словакии ещё нет. Пока известно о двух игроках, знакомых нам по КХЛ – это Михал Чайковски, выступавший за «Автомобилист», и Михал Серсен из «Слована». В последние годы хоккей в Словакии находится в упадке на уровне сборных. По сравнению с прошлым годом, когда словаки не сумели пробиться в плей-офф, защитная линия не стала сильнее. Среди её лидеров – Михал Серсен, который является одним из самых опытных в команде. Есть некоторый перекос в сторону атакующих защитников, что может повредить в своей зоне.

11. Дания

Филипп Бруггиссер – Йеспер Йенсен – Николас Йенсен – Эмиль Кристенсен – Матиас Лассен – Маркус Лауридсен – Оливер Лауридсен – Николай Вайхел

Из известных российскому болельщику игроков датчан стоит отметить Йеспера Йенсена – одного из самых опытных на международном уровне хоккеистов сборной Дании. На чемпионате мира в Москве датчане собрали один из самых сильных составов в своей истории и сумели пробиться в игры на вылет. В том числе благодаря грамотной игре в обороне со своими конкурентами. Линия защиты Дании за год почти не изменилась. Из сильных сторон стоит отметить умение оборонительной линии играть с соперниками своего уровня. Но практика показывает, что при сильном натиске защита датчан способна рассыпаться. Также стоит отметить по-хоккейному небольшие габариты её представителей.

10. Латвия

Янис Якс – Кристоферс Биндулис – Артурс Кулда – Кристапс Сотниекс – Гунтис Галвиньш – Оскарс Цибульскис – Юнис Янис Балинскис – Ральфс Фрейбергс.

Оборона – не самая сильная сторона сборной Латвии. У команды набралось достаточное количество отказов в приезде на чемпионат мира, хотя больше от них пострадала линия атаки. Один из главных минусов латвийской обороны – её неопытность. Сразу два игрока здесь не имеют серьёзного международного опыта в силу возраста – это Бандулис и Балинскис. Пять игроков представляют КХЛ, из них лишь Артурс Кулда не из рижского «Динамо». Именно он способен стать ведущим игроком обороны на данном чемпионате мира.

9. Беларусь

Роман Граборенко – Илья Шинкевич – Кристиан Хенкель – Евгений Лисовец – Дмитрий Коробов – Владимир Денисов – Павел Воробей – Олег Евенко.

Основу сборной Беларуси составляют игроки из минского «Динамо», и именно исходя из их выступления в нынешнем чемпионате КХЛ стоит судить о силе каждой из линий команды. В защитных построениях «зубров» выделяются Граборенко, Шинкевич, Хенкель, Лисовец и Коробов. Из них только Коробов и Хенкель в регулярном чемпионате имели отрицательный показатель полезности. Линия обороны белорусов выглядит достаточно сбалансированно: в атаке способен помочь молодой Евгений Лисовец, есть и защитники-домоседы. Что касается возраста, то самым опытным является Владимир Денисов из «Трактора» — ему 32 года. У него богатый опыт выступлений за сборную, и он способен стать лидером обороны не только на льду, но и в раздевалке.

Линия обороны белорусов выглядит достаточно сбалансированно: в атаке способен помочь молодой Евгений Лисовец, есть и защитники-домоседы.

8. Германия

Денис Ройль – Джастин Крюгер – Кристиан Эрхофф – Конрад Абельштаузер – Деннис Зайденберг – Франк Хёрдлер – Шинан Акдаг – Мориц Мюллер

Немцы всё ещё не определились на 100% с составом на чемпионат мира. Вообще, каждый год Германия является на чемпионате мира командой-загадкой: сумеют ли немцы выстрелить? Подготовительные матчи к домашнему чемпионату мира немцы провели вполне неплохо. Безусловно, мощное усиление для команды – опытнейший Деннис Зайденберг, обладатель Кубка Стэнли. НХЛ представлена Кристианом Эрхоффом, который отличается хорошими атакующими навыками. Линия обороны Германии выглядит неоднородной.

7. Швейцария

Рафаэль Диас – Филипп Фуррер – Джоэль Генацци – Дин Кукан – Роман Леффель – Кристиан Марти – Доминик Шлумпф – Рамон Унтерзандер

Сборная Швейцарии ещё совсем недавно играла с олимпийской сборной России в Еврочеллендже. Команда Патрика Фишера провалила чемпионат мира год назад. Одной из причин стала неуверенная игра в обороне. В 2017 году сборная будет выглядеть совершенно по-другому. И в играх с олимпийской сборной она показала свою претензию на состоятельность, дважды победив – 2:1 и 2:0. Заслуга в таком исходе принадлежала не только голкиперу команды, но и самоотверженным действиям обороны.

6. Чехия

Радко Гудас – Михал Кемпны – Ян Коларж – Якуб Ержабек – Томаш Кундратек – Радим Шимек – Якуб Крейчик – Либор Шулак – Ян Рутта

Традиционно считается, что линия обороны является самой сильной в сборной Чехии, которая любит действовать вторым номером. О защитную линию чехов не раз разбивалось нападение в том числе сборной России. На грядущем турнире её будут цементировать трое хоккеистов КХЛ: Коларж, Ержабек и Кундратек. Рутта и Крейчик представляют чешскую лигу. При этом лишь двое хоккеистов играли осенью на Кубке мира – это Кемпны и Кундратек. В Чешских хоккейных играх линия обороны выглядела неуверенно. Для успешного выступления на чемпионате защитникам необходимо добавлять.

5. Финляндия

Юусо Хиетанен – Юлиус Хонка – Топи Яакола – Йоонас Ярвинен – Лассе Кукконен – Вилле Лаюнен – Микко Лехтонен – Атте Охтамаа

Финская оборона очень опытна. За спиной Хиетанена множество мировых чемпионатов, то же можно сказать о Яаколе, Кукконене и других хоккеистах. Самый молодой здесь – Юлиус Хонка, которому предстоит его первый мировой чемпионат в карьере. Однако по сравнению с прошлым годом, когда финская оборонительная линия была безупречна до самого финала, состав стал намного слабее. Стоит учитывать, что нагрузка на защиту в этом году будет больше: потенциал нападения Финляндии не позволяет играть первым номером с любым соперником. Из игроков обороны, которые могут подключаться к атаке, отметим Вилле Лаюнена из «Йокерита», который в этом сезоне КХЛ настрелял 10 голов.

ЧМ-2017. Сборная Финляндии. «Зажгут» ли Ахо и Пульюярви без Лайне?
В прошлом году сборная Финляндии играла в финале ЧМ. Ахо и Пульюярви попробуют помочь команде повторить этот результат.

4. США

Дэниел Брикли – Дэнни Декайзер – Коннор Мёрфи – Джейкоб Троуба – Чарли Макэвой – Тревор Ван Римсдайк – Ноа Ханифин

Джефф Блашилл привёз любопытную команду на предстоящий чемпионат мира. Как и весь состав, линия обороны очень молода: самому опытному Декайзеру – всего 27 лет. А Чарли Макэвою и вовсе 19. При этом он успел пройти почти всю вертикаль мировых чемпионатов: от U17 до взрослого. Макэвой и Брикли представляют университетские команды, тогда как все остальные играют в НХЛ. Касаемо габаритов, защита вся как на подбор очень рослая и мощная. Её лидером, как и лидером всей команды США, способен стать Коннор Мёрфи.

ЧМ-2017. Сборная США. Ставка на молодость, Ховарда, Годро и Айкела
Команда Джеффа Блашилла может «зажечь» в Кёльне и Париже. А как иначе, если в составе США есть Джонни Годро и Джек Айкел.

3. Россия

Миронов — Проворов – Белов – Антипин – Береглазов – Зуб – Гавриков – Киселевич – Науменков

Защитная линия российской сборной предстанет в не самом привычном для нас виде. Большинство игроков здесь – из КХЛ, лишь Проворов представляет НХЛ. Только Белов и Антипин играли за сборную год назад. Сезон складывался для российских игроков обороны по-разному. Если Артём Зуб может занести его себе в актив, то у Андрея Миронова из-за травм он не сложился. В какой форме будет динамовец – большой вопрос.

ЧМ-2017. Сборная России. Лимит на НХЛ и мессия Кучеров
Осмысленный лимит на легионеров из НХЛ, ветеран-снайпер Мозякин и мессия Кучеров — в представлении сборной России на ЧМ-2017.

2. Канада

Тайсон Бэрри – Кэлвин де Хаан – Джейсон Демерс – Майкл Мэтисон – Джош Моррисси – Марк-Эдуард Власич

Все сходятся в том, что Канада везёт на ЧМ-2017 везёт не самый сильный состав. Тем не менее оборонительная линия «кленовых листьев» выглядит весьма мощно. Все игроки представляют НХЛ, и далеко не все провели столь же неудачный сезон, как их команды. В частности, де Хаан, Моррисси и Власич (олимпийский чемпион Сочи-2014) весьма успешно выступали за свои команды НХЛ, а Бэрри, где-то в ущерб оборонительным действия, набрал 38 очков за сезон. В составе Канады нет совсем молодых игроков (самому молодому Моррисси – 22), нет и ветеранов.

1. Швеция

Карл Клингберг – Филип Хольм – Антон Строльман – Калле Росен – Оливер Экман-Ларссон — Александр Эдлер – Юнас Бродин – Виктор Хедман

Шведы везут на чемпионат мира очень сильный состав. Здесь уже не игроки из НХЛ разбавляют европейцев, а к заокеанскому костяку добавлено несколько игроков из европейских лиг. Шесть из восьми защитников представляют НХЛ, среди них выделяется Виктор Хедман – игрок обороны, охотно подключающийся в атаку, прекрасный распасовщик с точным броском. Шведскую хоккейную лигу, а точнее «Векше», представляют Филип Хольм и Калле Росен. Оба провели сильный сезон в национальном первенстве и получили заслуженный вызов в сборную.

ЧМ-2017. Сборная Швеции. Десант из НХЛ для высоких задач
Рикард Грёнборг собрал на свой первый чемпионат мира сильнейшую сборную Швеции за последние годы, несмотря на череду отказов из НХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная Беларуси — Хоккей Сборная Германии — Хоккей Сборная Дании — Хоккей Сборная Канады — Хоккей Сборная Латвии — Хоккей Сборная Норвегии — Хоккей Сборная России — Хоккей Сборная Словакии — Хоккей Сборная Словении — Хоккей Сборная США — Хоккей Сборная Финляндии — Хоккей Сборная Франции — Хоккей Сборная Чехии — Хоккей Сборная Швейцарии — Хоккей Сборная Швеции — Хоккей
Новости. Хоккей
3 мая 2017, среда
20:41 Ринне: Эллис играет как настоящий ветеран, это особенный хоккеист
20:19 Витолиньш: на первую игру ЧМ заявим 19 полевых игроков, три места свободны
20:18 Овечкин: надеюсь, что с Кросби всё будет хорошо, но и о Малкине нельзя забывать
20:13 Штястны: если бы «Блюз» забили во втором периоде, началась бы другая игра
19:48 Йео: горжусь тем, что игроки «Сент-Луиса» сегодня смогли поставить всё на кон
19:19 Капризов, Береглазов и Светлаков не вышли на тренировку сборной России в Кёльне
19:13 КХЛ: финансовые гарантии 16 клубов на сезон-2017/18 соответствуют регламенту
19:07 Бигл: травма Кросби — часть игры в плей-офф, команды здесь друг друга не любят
18:38 ХК «Сочи» подписал контракт с форвардом Райаном Гарбуттом
18:29 Состав «Торпедо» пополнил защитник Томаш Кундратек
18:22 Форвард Михеев вернулся из «Металлурга» Нк в «Ак Барс»
18:00 Зуб: Дацюк с Ковальчуком не ходят во лбу со звездой, как некоторые думают
17:44 «Металлург» Нк и «Нефтехимик» провели обратный обмен вратарей Кареева и Хакимова
17:41 На матчах сборной России в Кёльне на ЧМ-2017 будет работать российский диктор
17:23 Тротц: обе команды плотно играют в обороне, а «Вашингтону» нужно забивать
16:54 Манкинен, Риссанен, Мозик и Бурстрём стали новыми легионерами «Витязя»
16:37 «Динамо» Р: Сейейс не будет главным тренером, Анкипанс стал генменеджером
16:31 Сорокин: будем помогать Василевскому, всё отлично
16:03 Защитники Юрий Паутов и Михаил Орлов перешли в «Витязь»
15:53 Эрхофф — капитан сборной Германии на домашнем чемпионате мира
15:49 «Витязь» подписал Ворошило и объявил о переходе Бирюкова и Сёмина
15:25 Дацюк подарил болельщику коляску для детей с диагнозом «ДЦП»
15:05 Капризов и Сорокин — в числе номинантов на награду Ассоциации европейских клубов
15:04 Сборная России по хоккею прилетела в Кёльн
14:48 Губернатор: «Лада» не должна покупать хоккеистов за большие деньги на стороне
14:39 Ривз: «Сент-Луису» стоит создавать больше помех Ринне, идти прямо на него
14:17 Защитник Бэйлен официально стал игроком «Трактора»
13:40 Фанёф: «Рейнджерс» продолжили давить, а мы не смогли войти в колею
13:12 Мезенцева: мои планы — это планы клуба «Бирюса»
12:52 Форварды «Оттавы» Смит и Райан получили травмы в матче с «Рейнджерс»
12:24 Эллис: Ринне здорово сражается, а игроки «Нэшвилла» сражаются за него
12:09 Степан: сейчас главное, что «Рейнджерс» проигрывают серию 1-2
11:50 Тротц: Кузнецов много играет против Малкина и пока хорошо справляется
11:43 Новичок «Салавата» Кубалик заменит Голика в составе чешской сборной на ЧМ
11:33 Пьетранджело: «Сент-Луису» надо всё-таки каким-то образом забивать
11:21 Очередным новичком «Автомобилиста» стал Илья Крикунов
11:04 Ринне: для «Нэшвилла» финал конференции будет огромным достижением
10:53 Нападающий из АХЛ Блюгерс присоединится к сборной Латвии 4 мая
10:44 «Детройт» подписал контракт с вратарём Маховски
10:29 КХЛ: Кулик и Комаристый перешли в «Спартак», Фокин и Ибрагимов — в «Югру»
10:14 Защитник Месарош остаётся в «Словане»
10:14 «Нефтехимик» продлил контракт с защитником Первышиным
10:00 Защитник «Нэшвилла» Эллис довёл свою серию с очками в плей-офф до 7 матчей
09:51 Владимир Ткачёв продлил контракт с «Ак Барсом»
09:45 Пажо: «Оттава» не смогла сыграть в свой хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какая сделка стала главной в первый день открытия трансферного окна?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+