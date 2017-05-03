Знарок не делает ставку на НХЛ. Сравнение россиян из-за океана на ЧМ

Из 23 человек, попавших в первоначальную заявку сборной России на ЧМ-2017, всего пятеро представляют НХЛ, отыграв в ней полноценный сезон.

Сборная России по хоккею прилетела в Кёльн, где 5 мая проведёт дебютный матч на чемпионате мира со сборной Швеции. В команде Олега Знарка много молодёжи, а также всего пять человек из Национальной лиги. Алексей Береглазов, Виктор Антипин, Андрей Миронов и Роман Любимов в расчёт не брались. Первые трое целиком провели сезон в России, а Любимов, по его собственным словам, находится в состоянии неопределённости, и нового контракта у него вообще ни с кем нет. Сравниваем положение дел с другими мировыми первенствами начиная с домашнего ЧМ-2007.

Знарок: мы – русские люди и ко всему готовы, едем на ЧМ за золотом Тренерский штаб и руководство сборной России рассказали о готовности к ЧМ-2017, объявили капитана и прокомментировали ситуацию с Радуловым.

ЧМ-2007

Страна проведения: Россия (Москва, Мытищи)

Место: третье

Российские игроки из НХЛ: з. Сергей Гончар («Питтсбург»), з. Андрей Марков («Монреаль»), н. Сергей Брылин («Нью-Джерси»), н. Александр Радулов («Нэшвилл»), Александр Овечкин («Вашингтон»), н. Илья Ковальчук («Атланта»), н. Евгений Малкин («Питтсбург»), н. Александр Фролов («Лос-Анджелес»).

На домашнем для России чемпионате мира 2007 года бронзовые медали завоевали восемь хоккеистов из НХЛ. А защитник Денис Гребешков только после турнира заключили контракт с «Эдмонтоном», переехав туда из Ярославля.

На домашнем для России чемпионате мира 2007 года бронзовые медали завоевали восемь хоккеистов из НХЛ.

ЧМ-2008

Страна проведения: Канада (Квебек, Галифакс)

Место: первое

Российские игроки из НХЛ: в. Евгений Набоков («Сан-Хосе»), з. Фёдор Тютин («Рейнджерс»), з. Андрей Марков («Монреаль»), н. Александр Радулов («Нэшвилл»), з. Дмитрий Калинин («Баффало»), з. Денис Гребешков («Эдмонтон»), н. Максим Афиногенов («Баффало»), н. Илья Ковальчук («Атланта»), н. Сергей Фёдоров («Вашингтон»), н. Александр Овечкин («Вашингтон»), н. Александр Сёмин («Вашингтон»).

Сразу 11 игроков из НХЛ выиграли золото чемпионата мира 2008 года в составе россиян. Впервые с 1993 года чемпионат выиграла сборная России, победив в финале хозяев турнира со счётом 5:4 в овертайме. Вошедшую в историю шайбу после удаления Рика Нэша забросил Илья Ковальчук.

ЧМ-2009

Страна проведения: Швейцария (Берн, Клотен)

Место: первое

Российские игроки из НХЛ: в. Илья Брызгалов («Финикс»), н. Николай Жердев («Рейнджерс»), з. Антон Волченков («Оттава»), з. Денис Гребешков («Эдмонтон»), н. Александр Фролов («Лос-Анджелес»), з. Дмитрий Калинин («Финикс»), н. Илья Ковальчук («Атланта»).

Семь энхаэловцев прилетели в Швейцарию выступать за команду Быкова и Захаркина. Тот чемпионат мира, как и годом ранее, закончился нашим триумфом. Россияне не потерпели ни одного поражения за весь турнир и обыграли в финальном матче сборную Канады.

Фото: photo.khl.ru

ЧМ-2010

Страна проведения: Германия (Кёльн, Мангейм, Гельзенкирхен)

Место: второе

Российские игроки из НХЛ: в. Семён Варламов («Вашингтон»), н. Александр Фролов («Лос-Анджелес»), з. Денис Гребешков («Нэшвилл»), з. Дмитрий Куликов («Флорида»), н. Артём Анисимов («Рейнджерс»), з. Сергей Гончар («Питтсбург»), н. Александр Сёмин («Вашингтон»), н. Николай Кулёмин («Торонто»), н. Александр Овечкин («Вашингтон»), н. Максим Афиногенов («Атланта»), н. Евгений Малкин («Питтсбург»), н. Павел Дацюк («Детройт»), н. Илья Ковальчук («Нью-Джерси»).

В финале турнира коллектив Вячеслава Быкова проиграл Чехии. Павел Дацюк в концовке третьего периода сократил отставание до минимума, однако спасти матч россиянам так и не удалось. 13 человек – десант из Северной Америки тогда прибыл солидный. Внутри той сборной была хорошая атмосфера.

ЧМ-2011

Страна проведения: Словакия (Братислава, Кошице)

Место: четвёртое

Российские игроки из НХЛ: в. Евгений Набоков («Сан-Хосе»), н. Александр Овечкин («Вашингтон»), н. Николай Кулёмин («Торонто»), з. Фёдор Тютин («Коламбус»), з. Дмитрий Куликов («Флорида»), н. Илья Ковальчук («Нью-Джерси»).

Сборная Финляндии выиграла золотые медали, разгромив сборную Швеции в финале со счётом 6:1. Россияне, в чьём составе было шесть игроков из НХЛ, выступили неудачно. Наши хоккеисты снова проиграли чехам, но на сей раз в битве за бронзовые медали.

ЧМ-2012

Страны проведения: Финляндия/Швеция (Хельсинки, Стокгольм)

Место: первое

Российские игроки из НХЛ: в. Семён Варламов («Колорадо»), з. Никита Никитин («Коламбус»), н. Николай Кулёмин («Торонто»), з. Алексей Емелин («Монреаль»), н. Александр Овечкин («Вашингтон»), н. Александр Сёмин («Вашингтон»), н. Павел Дацюк («Детройт»), н. Евгений Малкин («Питтсбург»).

Победу на турнире одержала сборная России, выигравшая, как в 2008 и 2009 годах, все свои матчи. В финале россияне одержали победу над сборной Словакии со счётом 6:2. Североамериканский десант составил восемь хоккеистов, включая главных звёзд в лице Овечкина, Малкина и Дацюка.

16 игроков сборной России, которые впервые могут сыграть на чемпионате мира Тренеры сборной России назвали расширенный состав для участия в ЧМ. Большая часть из игроков никогда не играла на мировых форумах.

ЧМ-2013

Страны проведения: Швеция/Финляндия (Стокгольм, Хельсинки)

Место: шестое

Российские игроки из НХЛ: в. Семён Варламов («Колорадо»), в. Илья Брызгалов («Филадельфия»), з. Фёдор Тютин («Коламбус»), н. Артём Анисимов («Коламбус»), н. Андрей Локтионов («Нью-Джерси»), н. Александр Овечкин («Вашингтон»), н. Илья Ковальчук («Нью-Джерси»).

Сезон-2012/13 получился для игроков из НХЛ тяжёлым, так как всё началось с локаута, а это всегда неприятно. Возможно, этот факт сказался на игре российской сборной, так как чемпионат мира завершился для России полным провалом и лишь шестым местом. Семь хоккеистов из-за океана не помогли.

Фото: photo.khl.ru

ЧМ-2014

Страна проведения: Беларусь (Минск)

Место: первое

Российские игроки из НХЛ: в. Сергей Бобровский («Коламбус»), в. Антон Худобин («Каролина»), н. Андрей Локтионов («Каролина»), з. Дмитрий Орлов («Вашингтон»), н. Евгений Кузнецов («Вашингтон»), н. Евгений Малкин («Питтсбург»), н. Артём Анисимов («Коламбус»), з. Антон Белов («Эдмонтон»), н. Николай Кулёмин («Торонто»), н. Александр Овечкин («Вашингтон»).

Чемпионом мира в пятый (и в 27-й с учётом побед сборной СССР на мировых первенствах) раз в своей истории стала сборная России, выигравшая, как в 2008, 2009 и 2012 годах, все свои матчи. В финальном противостоянии были обыграны финны со счётом 5:2. На сегодня это последнее чемпионство россиян. В турнире приняли участие 10 российских хоккеистов из НХЛ.

ЧМ-2015

Страна проведения: Чехия (Прага, Острава)

Место: второе

Российские игроки из НХЛ: в. Сергей Бобровский («Коламбус»), в. Антон Худобин («Каролина»), з. Дмитрий Куликов («Флорида»), н. Александр Овечкин («Вашингтон»), н. Артём Анисимов («Коламбус»), н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), н. Николай Кулёмин («Айлендерс»), н. Евгений Малкин («Питтсбург»).

Сборная Канады стала в 25-й раз чемпионом мира, разгромив в финале сборную России со счётом 6:1. «Мы не смогли, простите нас», — с такими словами вышел к прессе тогдашний генеральный менеджер сборной Андрей Сафронов, чья эпоха в федерации заканчивалась. Из НХЛ в первенстве планеты выступили восемь человек.

ЧМ-2016

Страна проведения: Россия (Москва, Санкт-Петербург)

Место: третье

Российские игроки из НХЛ: в. Сергей Бобровский («Коламбус»), з. Алексей Емелин («Монреаль»), н. Александр Бурмистров («Виннипег»), н. Сергей Плотников («Аризона»), н. Александр Овечкин («Вашингтон»), н. Евгений Кузнецов («Вашингтон»), н. Сергей Калинин («Нью-Джерси»), з. Дмитрий Орлов («Вашингтон»), з. Алексей Марченко («Детройт»), н. Павел Дацюк («Детройт»).

Круг замкнулся, тройка призёров 2016 в точности повторила тройку призёров чемпионата мира в России, который прошёл в 2007 году в Москве и Мытищах. Россияне в полуфинале не смогли справиться со сборной Финляндии, а в матче за бронзу разгромили американцев – 7:2. 10 человек из НХЛ выступали за команду Олега Знарка на домашнем для нашей страны соревновании.

Знарок: В данном случае мы рассчитываем на тех игроков, которые здесь присутствуют. Из игроков НХЛ ни на кого сейчас не рассчитываем. Там идёт плей-офф.

Страны проведения: Германия/Франция (Кёльн, Париж)

Российские игроки из НХЛ: в. Андрей Василевский, н. Никита Кучеров, н. Владислав Наместников («Тампа»), з. Иван Проворов («Филадельфия»), н. Артемий Панарин («Чикаго»).

Всего пять игроков из НХЛ попали в число 23 хоккеистов сборной России, отправившихся в Кёльн. Таким образом, на ЧМ-2017 от России едет наименьшее число энхаэловцев. «В данном случае мы рассчитываем на тех игроков, которые здесь присутствуют. Из игроков НХЛ ни на кого сейчас не рассчитываем. Там идёт плей-офф», — сказал Знарок. К слову, в Братиславе на ЧМ-2011 было шестеро представителей НХЛ. Но вероятнее всего, что под кого-то будут держать места. Наиболее лакомым куском, как и всегда, является «Вашингтон» во главе с Александром Овечкиным. Однако сейчас ничего предугадать нельзя.