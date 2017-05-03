Знарок оставит Капризова без ЧМ? Сборная России провела тренировку в Кёльне

Сборная России прилетела в Кёльн и провела первую тренировку перед чемпионатом мира. Кирилл Капризов и ещё два игрока остались в отеле.

В 13:55 по местному времени сборная России по хоккею приземлилась в аэропорту Кёльна. В полном составе, без задержек и потери багажа. Несмотря на то что национальная команда приехала в расширенном составе, а все жёсткие решения будут приняты уже здесь, на немецкой земле, хоккеисты пребывали в приподнятом настроении. Ну а генератором юмора, как обычно, выступил Владимир Владимирович Юрзинов. «Пьяных нет, есть только выпившие», — докладывал обстановку мэтр, рассказав в качестве бонуса байку про то, откуда пошло это выражение. Принимать его слова всерьёз, разумеется, никому в голову не пришло.

Капризов, Светлаков и Береглазов – первые в очереди на отцеп?

Спустя всего четыре часа после прилёта в аэропорт Кёльна сборная России вышла на лёд «Ланксесс Арены». Этот роскошный 18-тысячник – самый большой хоккейный стадион в Европе. Из нынешнего состава его лёд знаком одному-единственному человеку. Семь лет назад, на ЧМ-2010, под руководством Вячеслава Быкова за сборную России играл Сергей Мозякин. Тогда нападающий, ещё не считавшийся лучшим хоккеистом Старого Света, ограничился одной шайбой, а российская команда взяла серебро, уступив в финале чехам. Какие воспоминания остались у Мозякина от первого чемпионата мира в Кёльне? Каково это, играть против команды, которую поддерживают почти 20 тысяч человек? Пока Сергей на немецкой земле хранит молчание, но мы обязательно поинтересуемся у него как у самого бывалого в составе нашей команды.

Мозякин по обыкновению не говорил с прессой, зато был в центре внимания на льду. Дело в том, что у нашего капитана и Владимира Ткачёва, с которым они отлично спелись на чешском этапе Евротура, сменился партнёр. До отъезда с ними катался Сергей Плотников, но в Кёльне тренерский штаб сборной России определил силового форварда СКА к московским «армейцам», а с Мозякиным и Ткачёвым пробовали Романа Любимова и Александра Барабанова. То, что в двух звеньях занимались четыре нападающих, а двух других – по три, намекает о том, в чём Знарок с помощниками определились, а где – раздумывают. Так, тройки Шипачёва и Наместникова накануне турнира получили статус ударных и, что очевидно, неприкасаемых.

Состав сборной России на ЧМ-2017. Мозякин — капитан Олег Знарок назвал фамилии игроков, которые сыграют за сборную России на чемпионате мира — 2017.

Но всё же главный вывод из первой тренировки сборной России – это не поиск игровых сочетаний, а очертания итогового состава. Со сборной в Кёльн прилетели 28 игроков, а значит как минимум трое не сыграют на чемпионате мира, а ещё несколько хоккеистов начнут турнир вне заявки. И пока главные кандидаты на то, чтобы быть отцепленными от немецкого поезда, защитник Алексей Береглазов, а также нападающие Кирилл Капризов и Андрей Светлаков. Все они остались в гостинице и не приняли участия в тренировке. Капризову, как одному из главных действующих лиц трансферного рынка, до сих пор мешают последствия травмы. Видимо, молодую звёздочку, попавшую под «армейский призыв», на чемпионате мира мы не увидим.

«На шведов заявим 21 игрока, по первым звеньям есть определённость»

После часовой тренировки к тем российским журналистам, которые прибыли в Кёльн заранее, вышел Харийс Витолиньш. Совсем недавно он, а не Олег Знарок, чертил схемы на доске, собрав вокруг себя игроков сборной России, а теперь держит слово перед прессой. Впрочем, к такому распределению дел в национальной команде все привыкли. В некотором роде это можно считать традицией сборной России.

— Как разместилась сборная? Как добрались до Кёльна?

— Хорошо, что успели сегодня провести тренировку. В первые дни всегда так всё хаотично: нужно разместиться по раздевалке, получить экипировку. Здесь не как год назад в Москве, где было просторно, тут, напротив, всё узко. Завтра уже войдём в предыгровой, подготовительный ритм.

— По какой причине на первую тренировку не вышли Алексей Береглазов, Кирилл Капризов и Андрей Светлаков?

— По правилам ИИХФ мы не можем выпускать больше 25 человек на лёд, а мы с составом ещё не определились на сто процентов. Пойдём в первую игру с 12 нападающими и 7 защитниками, три места вакантны. Заявим 21 игрока, из них двух вратарей.

— Каковы кондиции Кирилла Капризова? Он занимался с олимпийский сборной, до этого был травмирован.

— Трудно сказать. Он долго был на травме. Это сидит в подсознании, что было сотрясение. На данный момент выбор такой, а дальше посмотрим по ситуации.

— Можно ли сказать, что кто не катался сегодня, того на начальном этапе турнира ждать не стоит?

— Никогда не знаешь, что может случиться. Можем поменять аккредитацию любому игроку в любой момент.

Знарок не делает ставку на НХЛ. Сравнение россиян из-за океана на ЧМ Из 23 человек, попавших в первоначальную заявку сборной России на ЧМ-2017, всего пятеро представляют НХЛ, отыграв в ней полноценный сезон.

— Вы убрали Плотникова от Мозякина с Ткачёвым. Значит ли это, что будут изменения в этой тройке?

— Мы попробовали. Если Барабанова к ним поставить, то Плотников, может быть, помощнее будет в другой тройке. Есть варианты. Мы знаем, как было до этого, теперь попробовали новое. Всегда можно к старому варианту вернуться.

— Валерий Ничушкин готов не на сто процентов? Он будет играть со шведами?

— Это наш выбор. Мы перед игрой определимся. Есть задумки, но неизвестно, что будет на следующий день.

— По двум тройкам, Шипачёва и Наместникова, есть уверенность, что они сыграют?

— По первым двум тройкам есть понимание, кто с кем сыграет. Все ребята злые, голодные, хотят показать себя.

— Командные мероприятия планируются?

— Что-то предполагается. Посмотрим фильмы.

— Сборная России в Кёльне практически домашняя команда. Много российских болельщиков.

— Это всегда приятно. Много новичков у сборной России в этом году. Все ребята голодные, хотят себя показать. Поддержка зрителей только подстегнёт.

— Арена, на первый взгляд, как вам? Не душная?

— Лёд здесь своеобразный, колется, есть разница, надо привыкать, все в одних условиях.

«На арене в Кёльне странный лёд, но со Швецией преимущества ни у кого не будет»

Перед тем как на лёд «Ланксесс Арены» вышли россияне, свою тренировку проводила сборная США. И тут в очередной раз проявилась разница в менталитете. Пресс-атташе «звёздно-полосатых» не просто ответил согласием на интервью с лидером команды Джоном Годро, но и сам поинтересовался, где найти нашего коллегу, когда малыш из «Калгари» будет готов к общению. Ещё бы доставку пиццы организовали – цены бы им не было. Когда дело дошло до общения с представителями российской команды, предполагалось, что пообщаться с прессой выйдет один Витолиньш. Но чуть позже к микрофону подступил Роман Любимов, за плечами у которого дебютный сезон в НХЛ. Спрашивали его, впрочем, не о делах «Филадельфии». Тренировка в компании Мозякина оказалась куда более интересным поводом для общения.

16 игроков сборной России, которые впервые могут сыграть на чемпионате мира Тренеры сборной России назвали расширенный состав для участия в ЧМ. Большая часть из игроков никогда не играла на мировых форумах.

— Приятно, что в отеле не остались?

— Да, конечно. Я узнал, только когда зашёл в автобус.

— Есть планы попасть именно в начальную заявку?

— Конечно, хочется попасть в заявку, сыграть весь турнир. Но как будет – так будет, тренерам виднее. У нас в команде хорошая конкуренция, все находятся в тонусе.

— Говорят, здесь в Кёльне какой-то необычный лёд.

— Какой-то немного странный. Сам не могу понять, в чём дело. Такое ощущение, что коньки в него врезаются сильно. Не то чтобы тонут, а когда тормозишь – слезает слой.

— Неудобно кататься?

— Да нет, просто непривычно. Может быть, такие ощущения после переезда.

— Преимущество у нас будет перед шведами?

— Все в одинаковых условиях будут, не надо на это валить. Все на одинаковом льду играют.

— Что знаете про шведов – нашего первого соперника?

— Хорошая команда, много игроков из НХЛ. Думаю, быстрая будет игра.

— У Швеции 13 энхаэловцев в составе. Значит ли это, что они будут фаворитами?

— Площадка всё-таки здесь немного другая. Немного другой хоккей в Европе. Здесь палка о двух концах.

— Арена не душная? Всё-таки самая большая в Европе.

— Посмотрим, как будет, когда народ придёт. Могут надышать 18 тысяч человек, и станет душно.

— Сегодня вы тренировались в звене с Мозякиным и Ткачёвым. Есть желание именно с ними начать чемпионат мира?

— Это было бы здорово. Все говорят, что Мозякин – хороший игрок. Я считаю его феноменальным, он отлично видит площадку.