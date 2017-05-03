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Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Новые сделки в КХЛ: Ткачёв выбрал «Ак Барс», Кундратек перешёл в «Торпедо»

Сборная России прилетела в Кёльн, Ткачёв продлил контракт с «Ак Барсом», Гарбутт перешёл в «Сочи», а Кундратек в «Торпедо» — в итогах дня.
3 мая 2017, среда. 23:00. Хоккей

Ткачёв остался в «Ак Барсе»

Хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с 23-летним нападающим Владимиром Ткачёвым. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года. Существовала вероятность продолжения его карьеры в НХЛ или в СКА.

Ткачёв в минувшем сезоне провёл за «Ак Барс» в общей сложности 73 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и розыгрыша Кубка Гагарина, в которых забросил 17 шайб и отдал 26 голевых передач. В сезоне-2016/17 нападающий регулярно привлекался в сборную России.

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ЦСКА приобрёл Капризова и тройку из «Сибири», Миронов и Антипин поехали в НХЛ, а «Торпедо» вернуло бывших — в таблице переходов КХЛ.

Кулик, Комаристый и Черных вернулись в «Спартак»

Новичками московского «Спартака» стали бывшие хоккеисты команды Евгений Кулик, Александр Комаристый и Дмитрий Черных. Ещё одним усилением красно-белых стал опытный защитник Алексей Пепеляев. Ханты-мансийская «Югра» усилила свой состав голкипером Владиславом Фокиным, защитником Ринатом Ибрагимовым и форвардами Евгением Скачковым, Даниилом Ильиным.

Месарош остался в «Словане», а Первышин – в «Нефтехимике»

Защитник «Слована» Андрей Месарош подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано на один сезон. Месарош в минувшем сезоне принял участие в 35 матчах «Слована» в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 13 (4+9) очков при показателе полезности «-9». Хоккеист, не выходивший на лёд с декабря из-за травм, перенёс операции на плече и колене, но к началу июля должен полностью восстановиться.

Хоккейный клуб «Нефтехимик» объявил о продлении контракта с защитником Андреем Первышиным. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год. Хоккеист присоединился к «Нефтехимику» в ходе прошлого сезона. На счету двукратного обладателя Кубка Гагарина 3 (1+2) очка в 13 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги при показателе полезности «+5». Нижнекамская команда не попала в плей-офф.

«Витязь» определился с легионерами

«Витязь» объявил о подписании контрактов с четырьмя легионерами. Форварды Миро Аалтонен и Марио Кемпе, защитник Якуб Ержабек, а также вратарь Харри Сятери покинули команду. Новыми легионерами команды стали форварды Йессе Манкинен и Яакко Риссанен, а также защитники Войтех Мозик и Никлас Бурстрём. Пятым легионером остаётся чех Роман Горак.

Манкинен в сезоне-2016/17 провёл за «КалПа» 76 матчей и набрал в них 50 очков. Финалист чемпионата Финляндии. На счету Риссанена 55 очков в 78 матчах за «КалПа». Мозик провёл в АХЛ за «Олбани Дэвилз» 65 матчей и набрал в них 22 очка. На счету Бурстрёма 36 матчей за «Шеллефтео» и 14 очков.

«Витязь» объявил о подписании контракта с нападающим Артёмом Ворошило. В сезоне-2016/17 хоккеист выступал за ЦСКА и «Сибирь». Также клуб объявил о переходе вратаря Михаила Бирюкова и нападающего Дмитрия Сёмина. В прошлом сезоне 33-летний Сёмин сыграл 65 матчей за «Торпедо», в которых набрал 36 (14+22) очков. Бирюков выступал за новокузнецкий «Металлург» и «Торпедо», суммарно сыграв 32 матча в регулярном чемпионате и плей-офф.

«Сочи» подписал Гарбутта, а «Торпедо» — Кундратека

Хоккейный клуб «Сочи» заключил однолетнее соглашение с центральным нападающим Райаном Гарбуттом, информирует официальный сайт команды. 31-летний хоккеист сыграл 305 матчей в Национальной хоккейной лиге за «Даллас Старз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Анахайм Дакс». В активе канадца 39 заброшенных шайб и 48 результативных передач, к которым он добавил 4 гола в 13 играх Кубка Стэнли. Сезон-2016/17 Гарбатт провёл в системе «Анахайма». Райан отыграл 27 матчей в НХЛ за «Дакс» (2+1, «минус 3») и 28 – за их фарм-клуб «Сан-Диего Галлс» в АХЛ (4+6, «плюс 8»).

Защитник сборной Чехии Томаш Кундратек перешёл в нижегородское «Торпедо». 27-летний защитник с опытом игры в Национальной хоккейной лиге (30 игр, 1+6) дебютировал в КХЛ в 2015 году. В течение последних двух сезонов чешский легионер выступал за рижское «Динамо» и братиславский «Слован», проведя в общей сложности 99 матчей и набрав в них 37 (14+23) очков. Кундратек регулярно выступает в составе чешской национальной команды и примет участие в чемпионате мира — 2017.

Анкипанс стал генеральным менеджером «Динамо» (Рига)

3 мая прошло заседание рижского хоккейного клуба «Динамо». Нормундс Сейейс не будет главным тренером рижской команды в 10-м сезоне Континентальной хоккейной лиги. Генеральным менеджером назначен Гиртс Анкипанс. Сейейс будет советником правления клуба. Ранее появились сведения, что рижскую команду может возглавить Боб Хартли, ставший главным тренером латвийской национальной сборной. В сезоне-2016/17 «Динамо» заняло последнее место в Западной конференции КХЛ.

Кареев вернулся в «Кузню»

Новокузнецкий «Металлург» и «Нефтехимик» произвели обмен, в результате которого 22-летний вратарь нижнекамцев Андрей Кареев вернулся в Новокузнецк, а в обратном направлении проследовал 26-летний голкипер Рафаэль Хакимов.

Кареев перешёл в «Нефтехимик» по ходу сезона-2016/17. В составе нижнекамского клуба вратарь сыграл 16 матчей, набрал 1 (0+1) очко, отразил 94,3 % бросков при коэффициенте надёжности 1,88. В составе «Металлурга» в минувшем чемпионате Кареев сыграл 28 матчей и отразил 93,2 % бросков. Хакимов сыграл за «Кузню» 12 матчей, отразив 91,6 % бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 3,08.

Сборная России прибыла в Кёльн и провела первую тренировку

За два дня до старта чемпионата мира сборная России прибыла в Кёльн, где сыграет все свои матчи группового этапа чемпионата мира. Алексей Береглазов, Кирилл Капризов и Андрей Светлаков участия в первой тренировке команды не принимали из-за того, что по правилам ИИХФ на лёд не могут выходить больше 25 игроков. На первый матч чемпионата мира со шведами тренерский штаб команды заявит 19 полевых игроков. Хоккеисты национальной команды занимались в следующих сочетаниях.

Вратари: Игорь Шестёркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.

«Чёрные»: Антипин — Белов, Панарин — Шипачёв — Дадонов.

«Красные»: Миронов — Проворов, Гусев — Наместников — Кучеров.

«Белые»: Науменков — Зуб, Мозякин — Ткачёв — Любимов, Барабанов

«Синие»: Гавриков — Киселевич, Телегин – Андронов – Ничушкин, Плотников

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Тренеры сборной России назвали расширенный состав для участия в ЧМ. Большая часть из игроков никогда не играла на мировых форумах.

Финансовые гарантии 16 клубов соответствуют регламенту

Документы только 16 клубов лиги в настоящий момент соответствуют регламенту лиги, у других 13 команд КХЛ запросила уточняющие документы.

«Все клубы, выступавшие в чемпионате КХЛ сезона-2016/17, предоставили финансовую информацию касательно сезона-2017/18. Документы 16 клубов о финансовых гарантиях на следующий сезон соответствуют требованиям регламента КХЛ. У 13 других клубов лига запросила уточняющие и разъясняющие документы, на основе которых на рассмотрение совета директоров КХЛ в мае 2017 года будет вынесен вопрос об их допуске к участию в чемпионате-2017/18», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе лиги.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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