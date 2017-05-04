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Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Глупые ошибки капитана Овечкина. «Вашингтон» спасёт только чудо

Неудачная игра Александра Овечкина и его «Вашингтона» привела к неважному итогу. Для выхода в финал Востока «Питтсбургу» нужна одна победа.
4 мая 2017, четверг. 10:10. Хоккей

«Травма Кросби – неприятный момент»

Перед стартом четвёртой игры серии все болельщики, эксперты и даже игроки сосредоточили внимание на инциденте с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби. Лидер «Пингвинз» получил четвёртое сотрясение мозга в карьере, и его участие в матче было исключено, что тут же вызвало самую разную реакцию. Ярче остальных она была у представителей питтсбургских СМИ, что, впрочем, вполне объяснимо. Так, обозреватель Tribune-Review Кевин Горман заявил, что «Вашингтон» прибег к одному из самых подлых трюков в хоккее – нанести травму лидеру соперника. Журналист Деян Ковачевич, работающий на сайте DKPittsburghSports, опубликовал авторскую колонку с заголовком: «Вы в самом деле так хотите, чтобы «Вашингтон» наконец-то выиграл?» Но самым кровожадным оказался Роб Росси, который в одно мгновение стал знаменитым: журналиста, призвавшего дисквалифицировать не только Мэтта Нисканена, но и Александра Овечкина, стали цитировать, а канадские телевизионщики даже делали с ним прямое включение. Дисциплинарных санкций и Нисканен, и Овечкин благополучно избежали, что лишь подогрело и без того кипящие страсти.

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Овечкин отреагировал на эти нападки вполне профессионально и спокойно, выразив полное уважение 87-му номеру «Пингвинз». «Травма Кросби – неприятный момент. Он игрок, который не заслуживает подобных неприятностей. Я надеюсь, что с ним всё будет в порядке. Было ли это грязно? Поймите, таков хоккей. Как хоккеист я никогда не хочу наносить кому-либо травму. К сожалению, так случилось, но мы сосредоточены на игре. Это ваша работа – обсуждать случившееся, а мы мыслями уже в следующем матче. Конечно, Кросби – лучший хоккеист, он ключ к успеху «Питтсбурга». Но у них есть и Малкин, который займёт место Сидни, сделает шаг вперёд. Нам нужно действовать против него максимально осторожно и умно. Четвёртый матч будет очень интересным. Для нас это прекрасная возможность сравнять счёт в серии и вернуться домой с хорошим настроением», — сказал капитан «Вашингтона», но выполнить эту установку на игру ему не удалось.

Малкин, которого так опасался Александр, занял место в первой тройке «Питтсбурга» вместе с Кесселом и Хагелином, но решающей роли не сыграл – её исполнили ошибки хоккеистов «Вашингтона».

Роковые ошибки «столичных»

По статистике матчей между «Вашингтоном» и «Питтсбургом», в которых участвовал Овечкин, но не играл Кросби, было семь (включая регулярный чемпионат и плей-офф). Пять из них выиграли «столичные», но на этот раз у команды Барри Тротца всё пошло не так с самого начала. Уже на шестой минуте встречи казавшаяся безобидной контратака хозяев привела к пропущенной шайбе: защитники Орпик и Алзнер вдвоём не смогли догнать одного Патрика Хёрнквиста, который получил отменный пас под синюю линию и всего за три шага умудрился убежать от оппонентов. Для «Кэпиталз» это был очень дурной знак, поскольку «Питтсбург» пять раз вёл в счёте в нынешнем плей-офф и ни один из этих матчей не завершил поражением.

Нисканен, как только коснулся шайбы, получил в свой адрес оглушительное «Бу-у!» от переполненных трибун, но с эмоциями совладать сумел. А вот Александр Овечкин неожиданно поддался давлению болельщиков и старт матча провёл крайне невразумительно. За первые 20 минут капитан «Вашингтона» ни разу не бросил по воротам Марка-Андре Флёри, в нескольких эпизодах совершал простые ошибки, а в середине двадцатиминутки получил малый штраф за атаку игрока, не владевшего шайбой. «Вашингтон» смог «убить» это меньшинство, но Овечкин в перерыве получил за свою игру заслуженную критику от бывшего тренера, а ныне аналитика NBC Майка Милбери.

«Я понимаю, что это очень непростой матч, но ожидаю от Овечкина много большего. Все ждут, что он будет заметен. А пока мы видели только действия хоккеиста ниже среднего уровня. Не было бросков, не было моментов, не было абсолютно ничего», — заявил Милбери. Когда же на старте второго периода шайба предательски отскочила от конька Дмитрия Орлова в ворота «столичных», в результате чего получился автогол, дела их показались совсем плохи.

Неудавшееся спасение

К чести «Вашингтона», команда предприняла впечатляющую попытку исправить ситуацию и смогла восстановить равновесие в счёте. Главным вдохновителем камбэка стал Евгений Кузнецов, который прекрасным кистевым броском показал пример того, как можно ставить в тупик Марка-Андре Флёри. Спустя 72 секунды в похожем стиле отличился и защитник Шмидт — 2:2.

Однако равным он был лишь до следующей ошибки «Вашингтона». Две минуты спустя малый штраф за грубость у «Кэпиталз» получил защитник Джон Карлсон, и новое испытание эффективной спецбригадой большинства «пингвинов» гости не выдержали. Малкин, сместившийся на позицию защитника, удобно сбросил шайбу под бросок Джастину Шульцу, который и стал автором победного гола.

Все попытки Овечкина и компании снова вернуть интригу разбились о великолепные действия Флёри, который отразил 36 бросков и после матча заслуженно получил неофициальный внутрикомандный приз самого ценного хоккеиста встречи. «Он поднял нас, нашу игру в самый важный момент. А что вы хотите, этот вратарь выигрывал Кубок Стэнли, и сегодня он это ещё раз показал», — отметил голкипера главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

После окончания встречи Овечкин на правах капитана команды признал свою часть вины за поражение. «Я не играл в свою игру сегодня. Лично я должен действовать лучше, принимать более активное участие в игре. Сегодня я плохо контролировал шайбу, принимал глупые решения, делал ошибки. К сожалению, это случилось. Мы должны забыть об этом и двигаться вперёд. Сейчас каждый матч для нас – как седьмая игра серии. Надо одержать три победы, и я уверен, что мы готовы это сделать», — сказал Овечкин, на счету которого 2 броска в створ и 6 силовых приёмов.

«Надо признать, что наши лучшие игроки не показывают сейчас своего лучшего хоккея. Они играют не так, как должны. Это наши лидеры, им необходимо сделать шаг вперёд прямо сейчас», — откровенно сказал Барри Тротц. В субботу, когда на льду «Верайзон-центра» состоится пятый матч, путь «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли-2017 может завершиться. Статистические шансы «столичных» на то, чтобы пройти дальше, составляют 18,75%, поскольку «Питтсбург» выиграл 13 серий из 16, в которых лидировал со счётом 3-1.

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«Анахайм» не сдаётся

О том, как нужно спасаться после двух домашних поражений, «Вашингтон» может поучиться у «Анахайма», который отдал «нефтяникам» оба матча на своей площадке, но смог уравновесить счёт в серии удачной игрой в гостях. В самом начале четвёртого матча «утки» пропустили две шайбы, но и это не сломило характер калифорнийцев, которые великолепно провели второй период. Капитан «Дакс» Райан Гецлаф (ещё один пример лидера) оформил голевой дубль и вывел гостей вперёд, но победа пришла к «Анахайму» не в основное, а в дополнительное время. Седьмая кубковая шайба Сильверберга принесла успех «уткам» и притормозила команду Макдэвида, у которой сказалась нехватка кубкового опыта.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Александр Овечкин Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин Сидни Кросби
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