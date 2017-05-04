Проверка КХЛ на прочность и игроки из НХЛ. 5 причин смотреть ЧМ-2017

Многие хоккейные фанаты считают, что чемпионаты мира стоит проводить реже, чем раз в год. Однако в руководящих кругах такая возможность не рассматривается. Называем 5 причин, почему болельщикам стоит посмотреть ЧМ-2017 в Кёльне и Париже.

Об кого на этот раз Россия споткнётся в финале Кёльна? Прогноз на ЧМ-2017 Россия сыграет в финале, Канада снова возьмёт золото, немцы выйдут в плей-офф, а словенцы вылетят — в прогнозе на ЧМ-2017.

Проверка лиги на прочность: Россия ставит на игроков из КХЛ

В расширенном списке из 28 хоккеистов в составе сборной России лишь пять игроков представляют НХЛ. Интересно будет понаблюдать, насколько конкурентоспособным этот состав будет в играх со сборными, которые комплектуются заокеанскими хоккеистами: Канадой, США и Швецией. Может быть, на международном уровне, да ещё и на привычных европейских площадках хоккеисты из КХЛ окажутся сильнее своих заокеанских коллег? Правда, резерв для усиления у России есть: в составе команды держат три вакантных места, которые могут занять вылетевшие из плей-офф НХЛ россияне.

Линии нападения на ЧМ-2017. Россия, Канада, Швеция – чья атака сильнее? За Россию сыграют Кучеров и Панарин, за канадцев Шайфли, Скиннер и Дюшейн, есть звёзды у Швеции и Чехии – рейтинг линий атаки на ЧМ-2017.

Сильные сборные Швеции, США и Канады

Бывали годы, когда даже сильнейшие сборные привозили на чемпионаты мира проходной состав. Ситуация, когда большинству болельщиков неизвестны фамилии хоккеистов, выступающих за европейских грандов, а также за североамериканские сборные, для чемпионата мира привычна.

Защитные линии ЧМ-2017. Россия ставит на КХЛ, шведы – на НХЛ Звёздный десант шведов из НХЛ, 7-8 российских защитников из КХЛ и олимпийский чемпион для Канады – в рейтинге защитных линий ЧМ-2017.

Совсем не так обстоят дела на ЧМ-2017. Битва за золото здесь разгорится нешуточная. Канада везёт в Париж далеко не пятый состав: здесь есть пять чемпионов мира и шесть хоккеистов, выступавших на Кубке мира. У США очень молодой состав, который на кураже способен «вынести» любого соперника. Швеция максимально укомплектована хоккеистами из НХЛ, и непопадание в финал для них будет неудачей. Стоит отметить и сборную Чехии, которая, как и Россия, сделала ставку на европейских игроков: у Йозефа Яндача в обойме девять игроков КХЛ и девять – Экстралиги. К ним добавлены шесть представителей НХЛ. Учитывая сильную вратарскую бригаду, чехи способны побороться за медали. Так что плей-офф будет жарким.

Рейтинг вратарей ЧМ-2017. Чехия верит в Мразека, Россия — в молодёжь Чемпионат мира по хоккею стартует уже на этой неделе. Представляем наш рейтинг вратарских линий сборных — участниц ЧМ-2017.

Этот чемпионат – последний крупный турнир перед Олимпиадой

Несмотря на то что до Олимпиады в Пхёнчхане ещё девять месяцев, крупных турниров, на которых можно проверить предполагаемую обойму, у тренеров больше не будет. Перед специалистами, которые повезут свои сборные на Олимпийские игры, сейчас стоит непростая задача: необходимо за один крупный турнир перестроить свои команды, исходя из того, что игроки НХЛ на Олимпиаду не приедут. Из европейских грандов решила отказаться от этого Швеция, которая сделала ставку на сиюминутный результат.

Олег Знарок каждый год делал шаг вниз со сборной. Что будет на четвёртом ЧМ?

Олег Знарок тренирует сборную России уже 4-й сезон. За это время он успел выиграть всю обойму медалей мирового первенства: золото в 2014 году, серебро – в 2015 и бронзу – в 2016. Переломить тенденцию всегда труднее, чем следовать ей. На этом чемпионате мира у россиян будет мощнейшая конкуренция, и завоевание медалей будет означать, что сборная идёт правильным путём.

«Здесь все ребята — бойцы, они будут грызть лёд. Они будут биться за медали. Здесь вся команда, пока не знаю, под кого оставляем место. Трудности в подготовке? Это будет видно по окончании турнира. Мы русские люди, готовы к любой ситуации. Много чего беспокоит, но я не хочу это обсуждать», — рассказал Знарок перед стартом турнира.

Знарок: мы – русские люди и ко всему готовы, едем на ЧМ за золотом Тренерский штаб и руководство сборной России рассказали о готовности к ЧМ-2017, объявили капитана и прокомментировали ситуацию с Радуловым.

На ЧМ много игроков из НХЛ, на Олимпиаде их не будет совсем

Если исходить из того, что НХЛ и ИИХФ всё-таки не договорятся об участии североамериканских игроков в Олимпиаде, то нынешний чемпионат мира, как это ни парадоксально, будет гораздо представительнее турнира в Пхёнчхане. Мы уже упомянули о силе сборных Канады, США, Швеции. Ещё больше веса турниру добавил бы приезд Овечкина и Кузнецова или Малкина.

Панарин: не вижу, чтобы кто-то оставался в России ради Олимпиады Артемий Панарин поделился мыслями о массовом отъезде россиян в НХЛ и заявил о неготовности повторить заявление Александра Овечкина.

«Когда на Играх не будет игроков из НХЛ, что мы получим? Очередной Евротур в расширенном составе, приедут ещё канадцы и американцы. На Олимпиаде уровень хоккея будет настолько низок!» — с авторитетным мнением Ильи Брызгалова на этот счёт трудно поспорить.