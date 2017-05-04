Кёльн, готовность номер один! Чемпионат мира за день до старта

За день до старта чемпионата мира проверяем Кёльн и его главную хоккейную арену на предмет готовности к турниру.

Уже завтра, 5 мая, в Кёльне и Париже стартует очередной чемпионат мира по хоккею. Сборная России проведёт групповой этап в немецком городе, в котором семь лет назад завоевала серебряные медали ЧМ-2010. Корреспондент «Чемпионата» прилетел в Кёльн заранее и провёл своего рода ревизию. Прошла ли и её окрестности проверку на готовность к турниру?

«Ланксесс-Арена» находится буквально в одной остановке от главного железнодорожного вокзала Кёльна. Там же располагается известный на всю Европу собор. Три остановки от «Ланксесс-Арены» в другую сторону — и вы уже в аэропорту Кёльна. Курсировать между объектами можно вот на такой современной электричке. По сути, это наземное метро, которое ходит часто, стоит недорого и выглядит вполне опрятно.

Чтобы понять, насколько близко железнодорожная станция расположена от главного стадиона чемпионата мира, приглядитесь к мосту на дальнем плане. От него до киоска с пенным, который расположен на территории арены, пять минут пешком по подземному переходу.

В кассах можно купить билеты не только на хоккей, но и на другие мероприятия, проходящие на «Ланксесс-Арене». Но, естественно, с 5 по 21 мая здесь всё подчинено чемпионату мира.

На афишах, которые зазывают немцев на матчи чемпионата мира, красуются известные персонажи Астерикс и Обеликс.

Уже завтра прямо возле арены можно будет отведать классических немецких сосисок. И запить их чем-то не менее традиционным.

Если вы не дружите с безналом – здесь же можно воспользоваться банкоматами.

Предполагается, что в паре метров от стадиона раскинется фан-зона. Она вот-вот будет готова, а пока рабочие усердно орудуют инструментами.

Пластиковый лёд – известное развлечение для хоккейных болельщиков. Мини-коробка пока тоже не до конца готова.

«Где купить атрибутику?» — этот вопрос интересует любого, кто оказался в эпицентре чемпионата мира. Наверняка что-то можно будет приобрести на арене, но в нескольких шагах от неё расположился специальный шатёр.

Правда, что-то купить болельщики, которые приехали на чемпионат мира заранее и не хотят стоять в очередях, до завтра не смогут. Придётся дождаться старта чемпионата мира.

Нас даже выгнали из шатра с атрибутикой, попросив ничего не снимать. Свитеры команд-участниц – это единственное, что удалось запечатлеть.

Самая что ни на есть настоящая красная дорожка предусмотрена для VIP-болельщиков. Пока, правда, она закрыта от дождя, который идёт в Кёльне уже третий день.

В фойе самого стадиона, разумеется, пока всё тоже закрыто. «Ланксесс-Арена» уже не новая, прошла она огонь и воду, так что никаких недоделок или накладок быть не должно.

Вот такой роскошный вид открывается с верхнего яруса кёльнской арены. Она, между прочим, вмещает 18 000 зрителей и является самой большой в Европе.

Некоторые части трибун сборно-разборные, и последние изменения этот конструктор претерпел прямо перед тренировкой сборной России. Мимо проходит Харийс Витолиньш, а работа кипит.

Здесь после завтрашнего матча со Швецией на вопросы журналистов будут отвечать хоккеисты нашей команды. Баннер со спонсорами натягивают в авральном порядке.

А это – пресс-центр, откуда мы передаём срочные новости и другие материалы с чемпионата мира. Пока здесь совсем немного журналистов, но вот-вот работа закипит.