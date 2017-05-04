Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Фоторепортаж из Кёльна за день до начала ЧМ-2017 по хоккею
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Кёльн, готовность номер один! Чемпионат мира за день до старта

За день до старта чемпионата мира проверяем Кёльн и его главную хоккейную арену на предмет готовности к турниру.
4 мая 2017, четверг. 17:15. Хоккей

Уже завтра, 5 мая, в Кёльне и Париже стартует очередной чемпионат мира по хоккею. Сборная России проведёт групповой этап в немецком городе, в котором семь лет назад завоевала серебряные медали ЧМ-2010. Корреспондент «Чемпионата» прилетел в Кёльн заранее и провёл своего рода ревизию. Прошла ли  и её окрестности проверку на готовность к турниру?

«Ланксесс-Арена» находится буквально в одной остановке от главного железнодорожного вокзала Кёльна. Там же располагается известный на всю Европу собор. Три остановки от «Ланксесс-Арены» в другую сторону — и вы уже в аэропорту Кёльна. Курсировать между объектами можно вот на такой современной электричке. По сути, это наземное метро, которое ходит часто, стоит недорого и выглядит вполне опрятно.

Чтобы понять, насколько близко железнодорожная станция расположена от главного стадиона чемпионата мира, приглядитесь к мосту на дальнем плане. От него до киоска с пенным, который расположен на территории арены, пять минут пешком по подземному переходу.

В кассах можно купить билеты не только на хоккей, но и на другие мероприятия, проходящие на «Ланксесс-Арене». Но, естественно, с 5 по 21 мая здесь всё подчинено чемпионату мира.

На афишах, которые зазывают немцев на матчи чемпионата мира, красуются известные персонажи Астерикс и Обеликс.

Уже завтра прямо возле арены можно будет отведать классических немецких сосисок. И запить их чем-то не менее традиционным.

Если вы не дружите с безналом – здесь же можно воспользоваться банкоматами.

Предполагается, что в паре метров от стадиона раскинется фан-зона. Она вот-вот будет готова, а пока рабочие усердно орудуют инструментами.

Пластиковый лёд – известное развлечение для хоккейных болельщиков. Мини-коробка пока тоже не до конца готова.

«Где купить атрибутику?» — этот вопрос интересует любого, кто оказался в эпицентре чемпионата мира. Наверняка что-то можно будет приобрести на арене, но в нескольких шагах от неё расположился специальный шатёр.

Правда, что-то купить болельщики, которые приехали на чемпионат мира заранее и не хотят стоять в очередях, до завтра не смогут. Придётся дождаться старта чемпионата мира.

Нас даже выгнали из шатра с атрибутикой, попросив ничего не снимать. Свитеры команд-участниц – это единственное, что удалось запечатлеть.

Самая что ни на есть настоящая красная дорожка предусмотрена для VIP-болельщиков. Пока, правда, она закрыта от дождя, который идёт в Кёльне уже третий день.

В фойе самого стадиона, разумеется, пока всё тоже закрыто. «Ланксесс-Арена» уже не новая, прошла она огонь и воду, так что никаких недоделок или накладок быть не должно.

Вот такой роскошный вид открывается с верхнего яруса кёльнской арены. Она, между прочим, вмещает 18 000 зрителей и является самой большой в Европе.

Некоторые части трибун сборно-разборные, и последние изменения этот конструктор претерпел прямо перед тренировкой сборной России. Мимо проходит Харийс Витолиньш, а работа кипит.

Здесь после завтрашнего матча со Швецией на вопросы журналистов будут отвечать хоккеисты нашей команды. Баннер со спонсорами натягивают в авральном порядке.

А это – пресс-центр, откуда мы передаём срочные новости и другие материалы с чемпионата мира. Пока здесь совсем немного журналистов, но вот-вот работа закипит.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Фото ЧМ-2017
Новости. Хоккей
4 мая 2017, четверг
17:31 Мозякин: у сборной России команда без суперзвёзд, но мы готовы выполнить задачу
17:25 Дадонов: Гусев и Панарин не близнецы, но оба много делают для звена
17:12 Сборная Швеции может оставить место в заявке для Хенрика Лундквиста
17:10 Грёнборг: сборная России — фаворит ЧМ, их огневая мощь внушает уважение
17:01 ЧМ-2017: финны раскритиковали уровень готовности стадиона в Париже
16:42 А. Медведев: самое смешное, что игроков в ЦСКА брали без главного тренера
16:27 Форвард финнов Пульюярви не сыграет в матче с Беларусью
16:14 Якушев и Бахмутов официально открыли шестой фестиваль Ночной хоккейной лиги
15:56 Капризов, Светлаков и Береглазов снова не тренировались со сборной России
15:51 Давыдов: наш первый номер должен быть в тонусе, у Шестёркина не так много шансов
15:27 Василевский сыграет со Швецией, вторым вратарём будет заявлен Сорокин
15:17 ФХРБ: обязательно поднимем вопрос об обыске сборной, который провели во Франции
14:55 Шведские вратари Фаст и Лек выставили свои маски на благотворительный аукцион
14:44 Барроуз: теперь «Оттава» будет готова с первой минуты, мы изучили свои ошибки
14:15 «Амур» подписал контракты с тремя собственными воспитанниками
13:51 Источник: Азеведу и «Ак Барс» договорились о новом контракте
13:30 Гуськов: никто бы не отказался от таких игроков, как Овечкин и Кузнецов
13:23 Защитник Оскар Фантеберг подтвердил свой переход в «Лос-Анджелес»
13:04 Кто будет главным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2017?
12:55 Читатели считают главной сделкой первого дня трансферов переход Капризова в ЦСКА
12:26 Агент Зайцева: у Никиты были предложения из КХЛ, но мы их не рассматривали
12:15 Ринне: в Нэшвилле стало больше болельщиков, и всё это случилось на моих глазах
11:56 Мето: в четвёртой встрече «Оттава» должна доказать, что у неё есть характер
11:40 Шульц: то, что «Питтсбург» сумел победить без Кросби, даст заряд уверенности
11:10 Йео: «Нэшвилл» на протяжении всей серии кричит на судей, и это работает
10:57 Годро: Кучеров заслуживает лучшего контракта, чем нынешний, но пошёл на жертвы
10:38 Путин обратился с приветствием к участникам фестиваля Ночной хоккейной лиги
10:31 Малкин – второй после Фёдорова в списке лучших россиян-ассистентов в плей-офф
10:26 МИД Беларуси запросил объяснения у Франции из-за обыска игроков сборной на ЧМ
10:21 Флёри: Кросби нельзя заменить, он лидер «Питтсбурга» и выдающийся хоккеист
10:14 Овечкин не принимал решений относительно возможной игры за сборную на ЧМ
09:56 Салливан: Флёри — вратарь, с которым можно выиграть Кубок Стэнли
09:45 Вратарь «Питтсбурга» Флёри заклеил фамилию Нисканена на своём шлеме
09:31 «Питтсбург» выиграл 13 серий из 16, в которых вёл со счётом 3-1
09:17 Сафин: Гросс заслужил вызов в олимпийскую сборную, а разговоры будут всегда
09:13 Кузнецов: уверен, что Овечкин забьёт в пятом матче
08:49 Гецлаф стал рекордсменом «Анахайма» по голам в Кубке Стэнли
08:31 Тротц: в матче с «Вашингтоном» Флёри был великолепен
08:18 4 очка Гецлафа помогли «Анахайму» одолеть «Эдмонтон» и сравнять счёт в серии
07:52 Орлов назвал «отстоем» свой автогол в матче с «Питтсбургом»
06:28 Овечкин: в матче с «Питтсбургом» я совершал глупые ошибки
05:17 «Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Кузнецов забил гол, Малкин набрал 1 очко
00:58 Герсонский: то, что случилось в «Торпедо» — редкий случай, причины знает Скудра
00:23 Э. Карлссон: «Оттава» по-прежнему ведёт в серии, так что сохраняем позитив
00:08 Защитник Андрей Педан подписал новый контракт с «Ванкувером»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, будет главным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+