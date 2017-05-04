Бриллианты чемпионата мира. Самые красивые жёны и подруги хоккеистов

Эшли, подруга нападающего сборной Канады Мэтта Дюшейна
Нападающий «Колорадо Эвеланш» после тяжёлого сезона в регулярном чемпионате НХЛ с радостью принял приглашение тренерского штаба национальной сборной. Для Мэтта мировое первенство 2017 года станет уже шестым по счёту. Дважды Дюшейн увозил золотые медали. Порадует ли в этот раз Мэтт себя и свою возлюбленную победой?
Райанна, невеста нападающего сборной Канады Клода Жиру
Жиру сделал предложение своей девушке в декабре 2016 года. Клод и Райанна вместе уже четыре года и совсем скоро сыграют свадьбу. Но для начала хоккеисту нужно попробовать во второй раз в карьере выиграть чемпионат мира.
Дара, подруга нападающего сборной Канады Марка Шайфли
«Я еду на чемпионат мира, потому что мне надо играть и становиться лучше», — заявил нападающий «Виннипег Джетс». Решение Марка, несомненно, поддержала его подруга Дара, не понаслышке знакомая с большим спортом. Девушка занимается лыжным фристайлом и в 2014 году стала олимпийской чемпионкой Сочи в этой дисциплине.
Кристал, невеста нападающего сборной Канады Уэйна Симмондса
Вслед за Клодом Жиру предложение руки и сердца сделал его одноклубник Уэйн Симмондс. Нападающий «Филадельфии» в горах на высоте 3560 метров над уровнем моря подарил кольцо с бриллиантом своей возлюбленной.
Малин, подруга нападающего сборной Швеции Маркуса Крюгера
После обескураживающего вылета «Чикаго» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли Маркус получил вызов в сборную Швеции. В копилке Крюгера есть серебро Олимпийских игр в Сочи и второе место чемпионата мира 2011 года. В Кёльне Маркус постарается выиграть золото. А поддержит его подруга — Малин.
Клара, подруга защитника сборной Швеции Юнаса Бродина
23-летний Юнас выигрывал медали юниорского чемпионата мира, становился чемпионом молодёжного первенства, а теперь едет за призами на взрослый чемпионат мира. В текущем сезоне Бродин провёл 68 матчей регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 25 (3+22) очков, а также пять игр плей-офф, отметившись одной голевой передачей.
Абби, подруга нападающего сборной США Ника Шмальца
В прошлом году Ник вместе с Мэттьюсом блистал на молодёжном чемпионате мира, где сборная США выиграла бронзовые медали, а теперь едет в составе взрослой сборной на мировое первенство. Сезон в «Чикаго» у Шмальца получился неплохим. Подруга 21-летнего хоккеиста обожает путешествовать, Абби объездила всю Европу. Заглянет ли девушка в Кёльн?
Лорен, подруга нападающего сборной США Джея Ти Комфера
Ещё один молодой и перспективный нападающий американской сборной впервые в карьере постарается завоевать медали чемпионата мира. Особенно горячо поддерживать игрока «Колорадо» будет его очаровательная подруга Лорен.
Афердита, подруга защитника сборной Чехии Якуба Киндла
Нынешний сезон Киндл вряд ли может занести в копилку. Чешский защитник курсировал между НХЛ и АХЛ, проведя за «Флориду» всего 39 матчей. На мировом первенстве Якуб постарается реабилитироваться. С поддержкой очаровательной Афердиты у Киндла есть все шансы.
Сара, подруга вратаря сборной Чехии Петра Мразека
Подруга голкипера «Детройта» Сара профессионально занимается пляжным волейболом и представляет Чехию на международных турнирах. Теперь пришла очередь Петра защищать честь страны.
Кэти, подруга нападающего сборной Латвии Земгуса Гиргенсонса
В нынешнем сезоне Земгус в «Баффало» забросил семь шайб и отдал девять голевых передач в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На чемпионате мира сборная Латвии сыграет в группе A, в том числе и со сборной России.
Луиза, подруга нападающего сборной Дании Николая Элерса
Сборная Дании в этом году столкнулась с небольшими кадровыми проблемами. Сразу ряд игроков из НХЛ отказался ехать на чемпионат мира, а вот Николай Элерс дал положительный ответ. 21-летний нападающий «Виннипега» в этом сезоне провёл все 82 матча в «регулярке», теперь нужно включить второе дыхание на мировое первенство.
Британи, жена вратаря сборной Германии Томаса Грайсса
Супруга голкипера немецкой сборной и «Нью-Йорк Айлендерс» — бывшая супермодель. В 2014 году Британи стала Мисс Южная Дакота. Сейчас же пара воспитывает дочь.