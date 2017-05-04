Бриллианты чемпионата мира. Самые красивые жёны и подруги хоккеистов

Олимпийская чемпионка, член сборной по волейболу и Мисс Южная Дакота – в подборке самых красивых спутниц участников чемпионата мира.

Эшли, подруга нападающего сборной Канады Мэтта Дюшейна

Нападающий «Колорадо Эвеланш» после тяжёлого сезона в регулярном чемпионате НХЛ с радостью принял приглашение тренерского штаба национальной сборной. Для Мэтта мировое первенство 2017 года станет уже шестым по счёту. Дважды Дюшейн увозил золотые медали. Порадует ли в этот раз Мэтт себя и свою возлюбленную победой?

Райанна, невеста нападающего сборной Канады Клода Жиру

Жиру сделал предложение своей девушке в декабре 2016 года. Клод и Райанна вместе уже четыре года и совсем скоро сыграют свадьбу. Но для начала хоккеисту нужно попробовать во второй раз в карьере выиграть чемпионат мира.

Дара, подруга нападающего сборной Канады Марка Шайфли

«Я еду на чемпионат мира, потому что мне надо играть и становиться лучше», — заявил нападающий «Виннипег Джетс». Решение Марка, несомненно, поддержала его подруга Дара, не понаслышке знакомая с большим спортом. Девушка занимается лыжным фристайлом и в 2014 году стала олимпийской чемпионкой Сочи в этой дисциплине.

Кристал, невеста нападающего сборной Канады Уэйна Симмондса

Вслед за Клодом Жиру предложение руки и сердца сделал его одноклубник Уэйн Симмондс. Нападающий «Филадельфии» в горах на высоте 3560 метров над уровнем моря подарил кольцо с бриллиантом своей возлюбленной.

Малин, подруга нападающего сборной Швеции Маркуса Крюгера

После обескураживающего вылета «Чикаго» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли Маркус получил вызов в сборную Швеции. В копилке Крюгера есть серебро Олимпийских игр в Сочи и второе место чемпионата мира 2011 года. В Кёльне Маркус постарается выиграть золото. А поддержит его подруга — Малин.

ЧМ-2017. Сборная Швеции. Десант из НХЛ для высоких задач Рикард Грёнборг собрал на свой первый чемпионат мира сильнейшую сборную Швеции за последние годы, несмотря на череду отказов из НХЛ.

Клара, подруга защитника сборной Швеции Юнаса Бродина

23-летний Юнас выигрывал медали юниорского чемпионата мира, становился чемпионом молодёжного первенства, а теперь едет за призами на взрослый чемпионат мира. В текущем сезоне Бродин провёл 68 матчей регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 25 (3+22) очков, а также пять игр плей-офф, отметившись одной голевой передачей.

Абби, подруга нападающего сборной США Ника Шмальца

В прошлом году Ник вместе с Мэттьюсом блистал на молодёжном чемпионате мира, где сборная США выиграла бронзовые медали, а теперь едет в составе взрослой сборной на мировое первенство. Сезон в «Чикаго» у Шмальца получился неплохим. Подруга 21-летнего хоккеиста обожает путешествовать, Абби объездила всю Европу. Заглянет ли девушка в Кёльн?

Лорен, подруга нападающего сборной США Джея Ти Комфера

Ещё один молодой и перспективный нападающий американской сборной впервые в карьере постарается завоевать медали чемпионата мира. Особенно горячо поддерживать игрока «Колорадо» будет его очаровательная подруга Лорен.

ЧМ-2017. Сборная США. Ставка на молодость, Ховарда, Годро и Айкела Команда Джеффа Блашилла может «зажечь» в Кёльне и Париже. А как иначе, если в составе США есть Джонни Годро и Джек Айкел.

Афердита, подруга защитника сборной Чехии Якуба Киндла

Нынешний сезон Киндл вряд ли может занести в копилку. Чешский защитник курсировал между НХЛ и АХЛ, проведя за «Флориду» всего 39 матчей. На мировом первенстве Якуб постарается реабилитироваться. С поддержкой очаровательной Афердиты у Киндла есть все шансы.

Сара, подруга вратаря сборной Чехии Петра Мразека

Подруга голкипера «Детройта» Сара профессионально занимается пляжным волейболом и представляет Чехию на международных турнирах. Теперь пришла очередь Петра защищать честь страны.

Рейтинг вратарей ЧМ-2017. Чехия верит в Мразека, Россия — в молодёжь Чемпионат мира по хоккею стартует уже на этой неделе. Представляем наш рейтинг вратарских линий сборных — участниц ЧМ-2017.

Кэти, подруга нападающего сборной Латвии Земгуса Гиргенсонса

В нынешнем сезоне Земгус в «Баффало» забросил семь шайб и отдал девять голевых передач в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На чемпионате мира сборная Латвии сыграет в группе A, в том числе и со сборной России.

Луиза, подруга нападающего сборной Дании Николая Элерса

Сборная Дании в этом году столкнулась с небольшими кадровыми проблемами. Сразу ряд игроков из НХЛ отказался ехать на чемпионат мира, а вот Николай Элерс дал положительный ответ. 21-летний нападающий «Виннипега» в этом сезоне провёл все 82 матча в «регулярке», теперь нужно включить второе дыхание на мировое первенство.

Британи, жена вратаря сборной Германии Томаса Грайсса

Супруга голкипера немецкой сборной и «Нью-Йорк Айлендерс» — бывшая супермодель. В 2014 году Британи стала Мисс Южная Дакота. Сейчас же пара воспитывает дочь.