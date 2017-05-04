Знарок пропал, а Капризова не пускают на арену. Россия готовится к шведам

Знарок с Витолиньшем пропали с тренировки, а Мозякин заговорил с журналистами. Как сборная России готовилась к игре со Швецией?

Сборная России провела вторую тренировку в Кёльне. Наша команда вышла на лёд в тех же сочетаниях, что и днём ранее. О том, как подопечные Олега Знарка готовились к стартовой игре турнира со шведами – в нашем репортаже.

Василевский сыграет со Швецией, а у Шестёркина почти нет шансов

Вряд ли кто-то сомневался, что основным вратарём сборной России на чемпионате мира будет Андрей Василевский. Остатки сомнений развеял Рашид Давыдов, вышедший к журналистам до начала тренировки. Тренер вратарей национальной команды раскрыл секрет Полишинеля, заявив, что ворота сборной в игре с шведами будет защищать Василевский. Вторым вратарём, что тоже было вполне предсказуемо, заявят Илью Сорокина.

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«Андрей будет играть против шведских энхаэловцев, которые ему хорошо знакомы. Плюс ко всему Василевский набирал обороты по ходу нынешнего сезона, прибавлял. Этот сезон можно записать ему в актив, хотя были и сложные моменты. Акклиматизация ещё не закончилась, но находится в завершающей стадии. По работе видно, что парни адаптируются», — пояснил своё решение Давыдов.

А вот судьба Игоря Шестёркина пока находится в тумане. На первую игру он совершенно точно не будет заявлен, да и исходя из слов тренера вратарей, шансов на то, чтобы провести в Кёльне хотя бы один матч, у вратаря СКА совсем немного. Уже на второй чемпионат мира Игорь приезжает в роли если не туриста, то спарринг-партнёра.

Звену Кучерова бросили на помощь Плотникова

На второй тренировке в Кёльне сборная России усиленно отрабатывала розыгрыш большинства. Этот компонент традиционно нет даётся нашей национальной команде, а на заключительном этапе Евротура подопечные Олега Знарка реализовали всего две попытки. Чем не повод чуть дольше обычного потренировать игру в неравных составах? К звену Шипачёва, которое выходит на лёд в чёрном, примкнул «белый» Сергей Мозякин. Таким образом тренерский штаб нашей команды попытался решить сразу две проблемы: во-первых, отсутствие праворукого защитника для большинства, а во-вторых, игровое время капитана. Практика показал, что брать Мозякина на большие турниры и выпускать его исключительно в равных составах и в третьем звене – затея бессмысленная.

А вот что делать с другой спецбригадой большинства – пока неясно. Мозякина при всём желании не клонируешь, а помощь тройке Гусев – Наместников – Кучеров просто необходима. Пока Знарок пробует в этом сочетании одного защитника в лице Ивана Проворова, отправляя на синюю линию Кучерова, а на пятак – Плотникова. Загвоздка в том, что лучший бомбардир «Тампы» пусть и прирождённый снайпер, обладает левым хватом, и глобально проблемы не решает. А вот появлению среди «молний» Плотникова удивляться не стоит. В СКА ему доводилось играть в звене с Ильёй Ковальчуком и Павлом Дацюком, и погоды он в целом не портил, выполняя свои функции.

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«Плотников играет в большинстве, потому что и в СКА выступает на этой позиции. Мы знаем его сильные стороны. Это важная позиция. Играя под воротами, нужно забирать отскоки. Там нужны мощные ребята», — пояснил роль Сергея тренер сборной России Игорь Никитин.

Куда Знарок и Витолиньш пропали посреди тренировки?

На второй тренировке сборной России собралось куда больше журналистов, чем на первой. В Кёльн приехали не только российские коллеги, но и шведские журналисты, которые решили понаблюдать за своим первым соперником на чемпионате мира. Но при этом далеко не все заметили, когда именно со льда «Лансесс-арены» пропали… Олег Знарок и Харийс Витолиньш. Если отработкой большинства главный тренер ещё руководил, то следующее упражнение хоккеистам национальной команды объясняли уже Игорь Никитин с Ильёй Воробьёвым. Это особенно бросилось в глаза, так как обычно схемы на доске игрокам чертит Витолиньш. Куда же подевались главный тренер сборной и его давний помощник?

На своём первом чемпионате мира Олег Знарок вынужденно оставил команду в финале, и она справилась без него, взяв золото Минска. Рядовая тренировка – не решающий матч всего турнира, и какой-то трагедии из отсутствия двух тренеров делать не стоит, но менее удивительной пропажа от тренеров от этого не становится. Если три года назад Олега Валерьевича дисквалифицировали за жесты в адрес шведского коллеги, то теперь они с Витолиньшем отправились на директорат турнира. Учитывая, что там наставнику сборной России и его помощнику должны были разъяснить все правила и нюансы регламента, в том числе – по заявке игроков, причина вполне уважительная.

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Мозякин заговорил!

Настоящей сенсацией, не меньшей, чем пропажа Знарка, стал выход к журналистам Сергея Мозякина. Нападающий, известный своей нелюбовью к общению с прессой, даёт интервью по большим праздникам. Последний раз он давал интервью в рамках Матча звёзд. Появление Мозякина в микст-зоне вызвало настоящий ажиотаж среди коллег, но всему этому есть логическое объяснение. Сергей на этот чемпионат мира отправился в статусе капитана сборной, что в его карьере случилось впервые. А капитаны, как известно, должны держать слово за всю команду.

— Вы единственный в нынешнем составе сборной России, кто играл на прошлом чемпионате мира в Кёльне в 2010 году. Какие воспоминания остались от того турнира?

— Тогда мы проиграли чехам в полуфинале, это было единственное поражение на турнире. Сейчас у нас собралась отличная команда, всё на уровне. Когда приезжаешь в сборную, всегда хочется выиграть – наша цель именно такая.

— Вы не первый год являетесь капитаном магнитогорского «Металлурга», но в сборной всякий раз находились на эту роль другие опытные игроки. Каково вам носить капитанскую нашивку в национальной команде?

— Меня выбрали капитаном, это большая честь. Мне объявили об этом заранее, мы разговаривали с тренером.

— Капитаны постоянно общаются с журналистами. Вы готовы давать интервью после каждого матча?

— Вот давайте завтра и посмотрим.

— Что скажите об игре со Швецией?

— Мы готовы к завтрашнему матчу. Команда у нас без суперзвёзд, но я уверен, что мы готовы добиться поставленной цели.

— Вас довольно-таки непривычно видеть на льду без Коваржа и Зарипова.

— Ну с Коваржем-то мы точно не смогли бы в сборной сыграть. Хотелось бы сыграть вместе с Данисом, но меня устраивают любые партнёры.

— Тренеры сначала ставили к вам в звено Плотникова, теперь тренируются Любимов с Барабановым. С кем вам комфортнее играть?

— Посмотрим, кто с кем сыграется, турнир покажет. Идеального взаимопонимания пока нет, мы сыграли лишь пару матчей.

— Не лучше было бы для сборной России сыграть на старте с более слабым соперником, чем шведы?

— Тот факт, что начинаем чемпионат матчем с очень сильными шведами, даже к лучшему. Сразу будет хорошая проверка для нас, тем более что мы недавно с ними уже играли.

Светлакова, Береглазова и Капризова не пускают даже на арену

Если отсутствие Андрея Светлакова, Алексея Береглазова и Кирилла Капризова на первой тренировке сборной России в Кёльне стало намёком на то, что они не сыграют на чемпионате мира, то повторение истории в четверг расставило все точки над i. Мало того, что они пропустили вторую тренировку подряд. По словам Игоря Никитина их даже не пускают на арену! Дело в том, что на команду по регламенту предназначено 25 аккредитаций, по которым, соответственно, можно пройти на стадион. Сборная России привезла в Кёльн 28 человек, тем самым сделав Светлакова, Береглазова и Капризова не выездными из отеля. С ними на земле занимается тренер по физподготовке, а на арену самому яркому молодому хоккеисту страны и двум парням, прошедшим Евротур от и до, запрещён. Впрочем, прийти на матч Россия – Швеция по билетам им ничего не помешает.