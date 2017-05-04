Не надо держать место для Овечкина! Какой будет заявка сборной России?

На чемпионат мира в Кёльн тренерский штаб сборной России привёз 28 хоккеистов. В окончательной заявке по регламенту может быть только 25 игроков, а на первый матч со Швецией наша команда выйдет с 12 нападающими и 7 защитниками в составе. Как Олег Знарок будет решать ребус с заявкой?

Спать спокойно могут только звенья Шипачёва и Наместникова

Есть в составе сборной России игроки, которых история с конкуренцией за место в составе не касается ни коим образом. Это, конечно, и капитан команды Сергей Мозякин, и несколько защитников во главе с опытным Антоном Беловым, который носит в Кёльне ассистентскую нашивку. Но прежде всего это два звена, обязанные стать ударными. Шипачёву с Панариным и Дадоновым, а также Кучерову с Наместниковым и Гусевым можно не беспокоиться за место в составе. Более того, никто не ставит под сомнение целостность этих сочетаний. То, что Панарин будет играть со своими бывшими партнёрами по СКА, было понятно ещё до того, как форвард «Чикаго» присоединился к сборной. Парней, которые на тренировках выходят в красном, тоже объединяют клубные связи: Кучерова с Наместниковым – актуальные, а Кучерова с Гусевым – ностальгические. Разбить эти сочетания Знарок решится только в случае форс-мажора, и будет это крайней мерой. Тренерский штаб даже не отрабатывает план Б на случай, если у звезды «Тампа-Бэй» не пойдёт игра в Кёльне.

Знарок в поиске партнёра для Мозякина и Ткачёва

Потенциально у сборной России на предстоящем чемпионате мира вырисовывается три классных играющих тройки нападения. Для Знарка, который всё-таки приверженец философии «биться-бороться» со всеми вытекающими кадровыми решениями, это даже удивительно. Всё-таки мы привыкли, что в последние годы у нашей команды либо два звена созидательных и два силовых, либо в каждой тройке есть по одному чекеру. В Кёльне всё может оказаться несколько веселее, но для этого надо подобрать партнёра связке Мозякин – Ткачёв, которая стала откровением Чешских хоккейных игр. Тренеры пробовали с ними Сергея Плотникова, которому в клубе не привыкать играть с форвардами топ-класса. На первой тренировке после прилёта в Германию на его месте тренировался Александр Барабанов с примкнувшим к ним Романом Любимовым. Между этой тройкой, конечно, есть различия. Так, молодой петербуржец чуть лучше себя проявляет в реализации моментов, Плотников сильнее в борьбе у бортов, но в целом все они – трудяги, призванные не мешать двум созидателям, попутно освобождая их от черновой работы.

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У Капризова, Береглазова и Светлакова почти нет шансов

Если угадать все шесть фамилий, которые не сыграют со Швецией, не самая простая задача, то три кандидата на отцеп были очевидны ещё за два дня до старта турнира. Из-за регламента турнира на официальную тренировку нельзя было выпустить больше 25 игроков, и тренеры сборной России вынуждены оставить в отеле Кирилла Капризова, Алексея Береглазова и Андрея Светлакова. Несмотря на всеобщее негодование тем, что Капризова отцепили от национальной команды, к этому решению всё шло. Кирилл, зажигавший весь сезон как за «Салават Юлаев», так и за «молодёжку», к чемпионату мира подошёл в не лучших кондициях. И виной тому не только молодой организм, который попросту не привык переваривать такие нагрузки, но и травма. Последствия сотрясения мозга не позволяют ему претендовать на место в ведущих звеньях. Будь он готов на 100%, в лице Капризова наш тренерский штаб мог бы найти идеального партнёра для Мозякина и Ткачёва. Тем более что соперники по «зелёному дерби» уже играли вместе за сборную. Что касается Светлакова и Береглазова, то регулярные вызовы первого на этапы Евротура впору считать авансом, а новобранец «Рейнджерс» ещё в Чехии начал выпадать из обоймы.

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Со Швеций не сыграют Любимов, Ничушкин и Науменков?

Основная заявка на чемпионат мира – 25 человек. То есть, отцепив Капризова, Светлакова и Береглазова, тренерский штаб сборной России может спокойно работать с оставшимся набором игроков. Но на игру со Швецией, о чём сообщил Харийс Витолиньш, наша команда выйдет с семью защитниками и четырьмя тройками нападения. Кого оставят за бортом помимо Игоря Шестёркина? Очевидно, что из защитников выбор встанет между Михаилом Науменковым и Артёмом Зубом. И тут шансы московского «армейца» попасть в заявку несколько ниже, чем у питерского.

Дело даже не в прописке или том, что Науменков попал в сборную только из-за травмы Андрея Зубарева. Михаил хоть и обладает пушечным броском, в своей зоне действует менее уверенно, чем Артём, а для защитника третьей-четвёртой пары важнее сыграть надёжнее сзади. К тому же Зуб – единственный праворукий защитник в команде, что является его козырем. Компанию Науменкову на трибуне могут составить его бывший и нынешний одноклубники. На обеих тренировках сборной в Кёльне Валерий Ничушкин и Роман Любимов выходили на лёд в роли четвёртых форвардов. И если, выбирая между Барабановым и Любимовым, тренеры ещё могут отдать предпочтение форварду «Филадельфии», то против Ничушкина, как и против Капризова, играет недавняя травма. Валерий на данный момент не напоминает парня, который готов пачками заносить тачдауны в ворота соперников.

Приезд Овечкина, если он состоится, скорее не усилит сборную России, а внесёт дисбаланс в линию нападения.

Тарасенко и Орлов для сборной важнее Овечкина?

Перед чемпионатом мира была озвучена концепция, согласно которой в Кёльне за сборную России сыграет всего пятёрка игроков из НХЛ. По нынешним меркам лимит достаточно жёсткий. Но будет ли тренерский штаб нашей команды придерживаться первоначального плана, если освободится, скажем, Александр Овечкин? А ведь его «Вашингтон» находится всего в одном поражении от того, чтобы завершить сезон. «Питтсбург», даже потеряв Сидни Кросби, может отправить Александра Великого на помощь сборной России. В том, что сам Овечкин не откажется приехать в Кёльн, сомнений практически нет, но так ли нужен он Знарку здесь и сейчас? Набор левых вингеров в команде отменный: здесь вам и креативные Панарин с Гусевым, которые прочно сидят в своих звеньях, и капитан Мозякин, которому тренеры с трудом нашли место в спецбригаде большинства.

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Приезд Овечкина, если он состоится, скорее не усилит сборную России, а внесёт дисбаланс в линию нападения. И куда больше наша команда нуждается в партнёре для Мозякина и Ткачёва, которым пока не могут найти третьего единомышленника. Владимир Тарасенко или Евгений Кузнецов, который большую часть взрослой карьеры играл справа, а не в центре, идеально подходят на эту роль. «Сент-Луис», как и «Вашингтон», уступает в серии 1-3, что делает приезд сибиряка в Кёльн вполне реальным. Не помешает сборной России и Дмитрий Орлов. Пока в команде есть всего один защитник, способный на высоком уровне двигать шайбу на синей линии. Да только рассчитывать на 20-летнего Ивана Проворова как на ключевого игрока команды рискованно. Орлов мог бы разгрузить новобранца национальной команды. Таким образом, из трёх вакантных мест в заявке два уместно потратить на энхаэловцев, закрыв дыру в третьем звене и усилив линию обороны.