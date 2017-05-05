Фото. Сборная России-2002. Как изменились призёры чемпионата мира

На чемпионате мира – 2002 в Швеции сборная России дошла до финала, где сенсационно проиграла словакам. Как изменились призёры того турнира?

Фото. Cборная России-1993. Как изменились победители чемпионата мира На чемпионате мира — 1993 в Германии российские хоккеисты впервые стали чемпионами мира. Как изменились триумфаторы того турнира?

В день старта 81-го чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Кёльне и Париже, предлагаем сравнить, как выглядели тогда и сейчас призёры предыдущих чемпионатов мира в составе российской сборной. В финале ЧМ-2002 сборная России ценой невероятных усилий вратаря Максима Соколова добралась до финала, но там неожиданно уступила Словакии – 3:4.

Состав сборной России на ЧМ-2002

Вратари: Максим Соколов, Егор Подомацкий, Виктор Чистов.

Защитники: Александр Юдин, Сергей Вышедкевич, Дмитрий Быков, Антон Волченков, Александр Гуськов, Сергей Гусев, Дмитрий Рябыкин, Сергей Жуков, Дмитрий Калинин.

Нападающие: Алексей Кознев, Дмитрий Затонский, Андрей Разин, Иван Ткаченко, Александр Савченков, Александр Прокопьев, Владимир Антипов, Вячеслав Буцаев, Равиль Гусманов, Роман Ляшенко, Максим Сушинский, Валерий Карпов, Андрей Коваленко, Максим Афиногенов.

Главный тренер: Борис Михайлов.

Егор Подомацкий Фото : Фотобанк КХЛ

Максим Соколов Фото: Фотобанк КХЛ

Антон Волченков Фото: Фотобанк КХЛ

Александр Гуськов Фото: Фотобанк КХЛ

Дмитрий Калинин Фото: Фотобанк КХЛ/РИА Новости

Алексей Кознев Фото: Фотобанк КХЛ

Владимир Антипов Фото: Фотобанк КХЛ

Максим Сушинский Фото: Фотобанк КХЛ/РИА Новости

Андрей Коваленко Фото: Фотобанк КХЛ