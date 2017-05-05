Фото. Сборная России-2002. Как изменились призёры чемпионата мира

В день старта 81-го чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Кёльне и Париже, предлагаем сравнить, как выглядели тогда и сейчас призёры предыдущих чемпионатов мира в составе российской сборной. В финале ЧМ-2002 сборная России ценой невероятных усилий вратаря Максима Соколова добралась до финала, но там неожиданно уступила Словакии – 3:4.
Состав сборной России на ЧМ-2002
Вратари: Максим Соколов, Егор Подомацкий, Виктор Чистов.
Защитники: Александр Юдин, Сергей Вышедкевич, Дмитрий Быков, Антон Волченков, Александр Гуськов, Сергей Гусев, Дмитрий Рябыкин, Сергей Жуков, Дмитрий Калинин.
Нападающие: Алексей Кознев, Дмитрий Затонский, Андрей Разин, Иван Ткаченко, Александр Савченков, Александр Прокопьев, Владимир Антипов, Вячеслав Буцаев, Равиль Гусманов, Роман Ляшенко, Максим Сушинский, Валерий Карпов, Андрей Коваленко, Максим Афиногенов.
Главный тренер: Борис Михайлов.
Егор Подомацкий
Максим Соколов
Антон Волченков
Александр Гуськов
Владимир Антипов
Максим Сушинский
Андрей Коваленко
Максим Афиногенов