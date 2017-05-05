«Эмоции – оценка нашей игры». Где можно поболеть за сборную России на ЧМ

В рамках совместного проекта с торговыми центрами МЕГА редакция «Чемпионата» подготовила материал с подборкой мнений российских хоккеистов о важности поддержки болельщиков.

Игроки поблагодарили людей, которые поддерживают их не только в моменты радости, но и в трудные времена.

Особенно важна роль болельщиков сейчас, во время чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Германии и Франции. Часть болельщиков переживает за российскую сборную на аренах в Кёльне и Париже, а для тех, кто не планирует поездку в Европу, есть возможность совместить поход по магазинам с просмотром трансляций матчей ЧМ-2017. В торговых центрах «МЕГА Химки», «МЕГА Тёплый Стан» и «МЕГА Белая Дача» будут организованы прямые трансляции игр на больших экранах в специально подготовленных зонах.

Здесь вы найдёте подробное расписание трансляций, узнаете о специальных акциях и можете побороться за призы от МЕГИ.

Фото: РИА Новости

Александр Кадейкин, нападающий ХК «Локомотив» (Ярославль)

«Для меня, как и для любого другого игрока, поддержка болельщиков очень много значит. В первую очередь мы играем именно для болельщиков, и те эмоции, которые они получают, по сути, и есть самая главная оценка игры команды. Игроки чувствуют это.

Болельщики не просто поддерживают, они помогают выигрывать. Они помогают тебе, их поведение может повлиять на соперника. Недаром говорят, что болельщик — это 6-й полевой игрок. Трибуны гонят вперёд – это не просто слова. Ты не хочешь разочаровать людей, которые искренне переживают за тебя».

Анатолий Голышев, нападающий ХК «Автомобилист» (Екатеринбург)

«Болельщики заряжают позитивными эмоциями, от которых нас прёт! Мы играем для них, и для нас важна их поддержка. К примеру, на матчах «Автомобилиста» постоянно ощущается поддержка трибун. Я забросил немало шайб именно благодаря нашей великолепной публике. Аналогично могу сказать и про сборную. Российские любители хоккея постоянно гонят ребят вперёд, не дают расслабиться. Это играет очень важную роль для настроя и боевого духа всего коллектива. Без болельщиков не было бы побед. Спасибо им».

Фото: РИА Новости

Артём Воронин, нападающий ХК «Спартак» (Москва)

«Мы часто встречались с болельщиками «Спартака» и спокойно могли пойти с ними посидеть и поговорить в баре. Бранко Радивоевич дружил с нашими фанатами, всегда звал всех из команды прийти пообщаться в непринуждённой обстановке. Это был обычный обед или ужин. Без всяких последствий и продолжений. Диалог получался позитивным и конструктивным. Мы всегда благодарны нашим болельщикам за ту поддержку и внимание, которое они нам оказывают».

Александр Гуськов, двукратный чемпион России в составе ярославского «Локомотива»

«Болельщик — это не только кричать с трибуны «Давай, давай» и хлопать, когда забиваются голы. Болельщик должен быть с командой и в горе, и в радости. Естественно, от болельщиков многое зависит. Очень уважительно отношусь к фанатам, которые остаются со своей командой до конца. Поддержка болельщиков неоднократно помогала мне. Я восемь сезонов отыграл в «Локомотиве» и, конечно, больше всех мне запомнились именно ярославские болельщики. Город живёт хоккеем. В больших мегаполисах есть чем заняться, много клубов, видов спорта. В Ярославле всех объединил хоккей. Для многих это было образом жизни. Тем более «Локомотив» и выигрывал, но без сумасшедшей поддержки болельщиков не было бы и побед».

Фото: РИА Новости

Денис Гребешков, двукратный чемпион мира

«Не зря говорят, что болельщик — это седьмой игрок на площадке, и родные стены всегда помогают. Любого спортсмена мотивирует поддержка огромного числа людей. Полный стадион болельщиков гонит тебя вперёд и не позволяет расслабиться ни на минуту. Мы играем для болельщиков, не для себя. Встречам с фанатами много внимания уделяли за океаном. Несколько раз в году устраивались автограф-сессии. Когда выступал за СКА, в Петербурге ездили в детские дома навещать ребят. Социальная работа постоянно велась, с самыми разными болельщиками встречались регулярно».

Максим Рыбин, нападающий ХК «Лада» (Тольятти)

«В моей карьере был случай, когда болельщики действительно помогли команде победить. Это было в «Спартаке», когда мы играли в плей-офф против СКА, и тогда люди неистово болели. Там адекватные и хорошие болельщики, они хорошо болеют. Конечно, приятно, когда полные трибуны скандируют имя команды. Это приятно для любого хоккеиста, для любого спортсмена. Куда без болельщиков? Мы для них играем, гробим здоровье, забиваем голы».

Фото: РИА Новости

Алексей Морозов, двукратный чемпион мира

«Я поиграл во всех городах России, и у нас есть дворцы, я не буду их называть, где болельщики реагируют только на гол или когда домашняя команда атакует, там тяжело играть. Болельщики придают силы и дополнительные эмоции. Поэтому при «живом» дворце всегда легче играть домашней команде. Когда хорошо болеют, полная арена, и ты чувствуешь ажиотаж на трибунах, видишь, что тебя пришёл поддержать полный стадион, ты совсем по-другому выходишь на матч, чем когда играешь при пустых трибунах, и у тебя складывается такое ощущение, что ты никому не интересен. Хоккеисты играют для болельщиков.

Можно ли назвать последний матч финальной серии Кубка Гагарина 2009 года игрой, в которой болельщики помогли нам победить? Люди в тот день сидели в проходах и на лестницах. Кто как мог пробирался, лишь бы попасть на игру и увидеть её вживую. Чувствовалось, что за нас переживают, болеют и поддерживают».

Андрей Свечников, нападающий юниорской сборной России

«Поддержка болельщиков многое значит для нас. Это и ответственность, но при этом это добавляет и дополнительных сил. На юниорском чемпионате мира у многих ребят приехали родители и болеют за нас. Когда люди поддерживают тебя, то хочется быстрее бежать, больше работать. Много раз это было, когда команда забрасывает шайбу, болельщики её гонят потом всё больше вперёд. Получается забить ещё, додавить соперника».