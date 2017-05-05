Тест. Помнишь ли ты «жест смерти» и противостояние Россия – Швеция на ЧМ?

Кому Знарок показал «жест смерти», когда россияне последний раз проигрывали шведам на чемпионатах мира – пройди тест и узнай.

ЧМ-2017. Сборная России. Лимит на НХЛ и мессия Кучеров Осмысленный лимит на легионеров из НХЛ, ветеран-снайпер Мозякин и мессия Кучеров — в представлении сборной России на ЧМ-2017.

ЧМ-2017. Сборная Швеции. Десант из НХЛ для высоких задач Рикард Грёнборг собрал на свой первый чемпионат мира сильнейшую сборную Швеции за последние годы, несмотря на череду отказов из НХЛ.

Сборная России в первом матче 81-го чемпионата мира, который стартует 5 мая в Кёльне и Париже, сыграет с командой Швеции. Против скандинавов отечественные хоккеисты, учитывая и советскую эпоху, играли чаще всего, в частности на самом первом чемпионате мира, в котором приняли участие хоккеисты из СССР в 1954 году. Первая встреча завершилась с футбольным счётом — 1:1. Проверь свои знания о знаковых моментах противостояния сборных России и Швеции на чемпионатах мира.

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