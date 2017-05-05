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175 лет назад 2016
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Вадим Шипачёв
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Текст: Максим Замятин

«Он носит знаковый 87-й номер». Америка – о переходе Шипачёва в «Вегас»

Заокеанская публика с восторгом начала знакомство с Вадимом Шипачёвым, подписавшим двухлетний контракт с «Вегасом».
5 мая 2017, пятница. 13:00. Хоккей

Бывший нападающий питерского СКА не слишком хорошо знаком заокеанским болельщикам и специалистам. В Северной Америке Шипачёв не играл, и для подавляющего большинства публики его имя практически неизвестно. Тем интереснее те характеристики, которыми наградили Вадима, представляя его как новичка «Голден Найтс».

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«$ 9 млн человеку, который не играл в НХЛ, – это авантюра, которая всем нравится»

«Российский свободный агент стал вторым хоккеистом «Вегаса» в его недолгой истории. Шипачёв занял третье место в КХЛ, забив 26 голов и отдав 50 передач за питерский СКА. Этот 30-летний форвард набрал 19 очков в плей-офф, чем помог привести свою команду к чемпионству в 2015 и 2017 годах. По словам Макфи, это квалифицированный плеймейкер, у которого была впечатляющая карьера в КХЛ», — такую справку о Шипачёве дала газета Las Vegas Sun.

«Действительно, Шипачёв был очень силён в сезоне-2016/17. Он лишь два очка уступил лидеру СКА Илье Ковальчуку, который в следующем сезоне тоже может оказаться в НХЛ. Шипачёв никогда не был задрафтован, но 76 очков – очень многообещающие цифры. Пока не ясно, как много талантов завербуют под свои знамёна «золотые рыцари» на драфте расширения, но они могут предложить интересные возможности широкому спектру свободных агентов. Можно сказать, что зарплата в $ 4,5 млн в год для человека, который никогда не играл в НХЛ, – это авантюра. И, вероятно, «Голден Найтс» это нравится. По крайней мере в частном порядке», — отметил обозреватель NBC Джеймс О'Брайен.

«Ого! Очень высоко оценённый хоккеист из КХЛ. Контракт на $ 9 млн на два года – это прилично», — отметил обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.

«Он носит хорошо известный номер 87»

Более обстоятельно к представлению своего новичка подошли журналисты официального сайта «Вегаса», которые помимо стандартной биографическо-статистической информации подготовили любопытный хит-парад под названием «8 интересных фактов о Шипачёве». Предваряет этот интересный текст важное уточнение о том, как правильно произносится имя и фамилия: болельщикам рекомендуется называть россиянина «Va-deem Ship-a-shoff».

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«Это имя не является широко известным для североамериканских болельщиков, но Шипачёв привлёк внимание многих клубных боссов в НХЛ. Вадим здорово играл в КХЛ на протяжении нескольких сезонов, и «процесс ухаживания» за ним завершился подписанием контракта. Вот восемь интересных фактов о нём.

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Факт первый: Шипачёв – элитный бомбардир. Он набрал 76 очков в 50 матчах в минувшем сезоне, а обогнали его лишь Илья Ковальчук и Сергей Мозякин. Факт второй: в первую очередь Вадим – распасовщик. Шипачёв обогнал по голевым передачам и Мозякина, и Ковальчука. Вероятно, он является лучшим плеймейкером, не игравшим в НХЛ. За два последних сезона в КХЛ он сделал 93 передачи, это лучший результат в лиге.

Факт третий: он привык играть за побеждающие команды. Вадим выиграл два Кубка Гагарина за три последних сезона. Факт четвёртый: он играет вместе с лучшими партнёрами. В КХЛ его клуб СКА является выдающейся командой, которая за высокую цену пополняет свой состав сильными хоккеистами каждый год. В каком-то смысле СКА – это аналог бейсбольного «Нью-Йорк Янкиз». Ранее клуб из Петербурга переманил к себе Илью Ковальчука и Павла Дацюка, а также Вячеслава Войнова, Евгения Дадонова и Виктора Тихонова. Ещё в прошлом году партнёром Шипачёва был Артемий Панарин, звезда «Чикаго Блэкхоукс».

Факт пятый: он старается следовать пути Панарина. Шипачёв начал свою карьеру в «Северстали», скромном клубе из КХЛ, но затем стал одним из ведущих игроков лиги. Панарин перебрался в НХЛ два года назад, и многие эксперты не были уверены в том, что ему удастся хорошо приспособиться к североамериканскому хоккею, но сейчас он – один из ведущих хоккеистов «Чикаго». Карьера Шипачёва похожа на Панарина, за исключением того, что новичок «Голден Найтс» на шесть лет старше, чем Артемий, когда тот уезжал из России.

Факт шестой: Шипачёв – лидер команды. Он был капитаном СКА в сезоне-2015/16 и был помощником капитана в обоих чемпионских сезонах. Факт седьмой: он уже играл против игроков НХЛ. В сезоне-2013/14 Шипачёв перебрался из «Северстали» в СКА и стал одним из ведущих хоккеистов сборной России. Несмотря на то что на Олимпиаду-2014 он не попал, на трёх последних чемпионатах мира он выиграл золото, серебро и бронзу.

Наконец, факт восьмой. Шипачёв носит весьма известный номер 87», — отмечает официальный сайт «Голден Найтс».

«Макфи сказал, что сразу несколько команд НХЛ пытались подписать Шипачёва. Его выбор был в пользу «Вегаса», потому что здесь он сможет получать большее количество игрового времени. Кроме этого, его привлекла возможность жить в этом городе. Теперь вопрос в том, сможет ли он перенести свой успех в КХЛ на североамериканские площадки. По словам того же Макфи, с подписанием свободных агентов всегда есть риск, особенно если хоккеист не играл в НХЛ. Но генеральный менеджер доверяет своим скаутам и считает, что этот талантливый игрок поможет нашей команде», — отметил Стив Карп из Las Vegas Review-Journal.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Хоккей Вадим Шипачёв Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
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