Россия проигрывает Швеции в первом матче на ЧМ-2017! LIVE

Сборная России сыграет стартовый матч со Швецией на ЧМ-2017. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.

Турнирная таблица чемпионата мира

10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2017 Россия начнёт турнир с серьёзной проверки, Канада и Финляндия вспомнят прошлогодний финал, а США и Швеция сыграют впервые за шесть лет.

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Указанное в трансляции время – московское

17:43. Не смогли реализовать большинство. А тут и первый период закончился. Отдыхаем.

17:39. Удаление у шведов! Умарк присаживается на две минутки. Наш шанс в большинстве!

17:33. Ох, пропускаем… Как же так, шикарная атака от Кучерова была, а тут гол в ворота Василевского…Отличился Линдхольм у шведов.

17:30. Россияне начали атаковать! Телегин, Мозякин, Проворов. Так держать!

17:26. В Париже уже забросили первую шайбу на чемпионате мира-2017. Себастьян Ахо отличился у сборной Финляндии в матче с Беларусью. Через пару минут вторую шайбу забросил Оскар Осала. В Кёльне счёт не открыт, но игра преимущественно в нашей зоне проходит.

17:22. «Шайбу-шайбу!» скандирует «Ланксесс-Арена», но пока преимущество у соперника. Правда момент был у Телегина, но не воспользовались.

17:18. На первых минутах шведы активнее, вот уже Василевский шайбу поймал!

17:15. Звучит стартовый свисток. Поехали! Вперёд, сборная России!

17:11. Пока есть время, быстро знакомимся с составом сборной Швеции.



Вратари: Фаст (Лек);

Строльман — Хедман, Линдхольм — Раск — Ландеског;

Экман-Ларссон — Бродин, Крюгер — Эрикссон Эк — Умарк;

Д. Клингберг — Эдлер, Нюландер — Сёдерберг — Карлссон;

Лундквист — Нордстрём — К. Клингберг.

17:10. Заливка льда закончилась, время предматчевого шоу-открытия. Болельщики на трибунах скандируют «Россия-Россия!» Россиян на арене много, почти две трети стадиона!

17:05. До начала матча десять минут! Диктор уже объявил составы команд. Россияне жаркими аплодисментами встретили капитана команды Сергея Мозякина. А вот шведские болельщики пока ведут себя тихо.

17:01. Традиционные для чемпионата мира юмористически характеристики от ИИХФ. Для российской команды такой: «Как поёт группа „Metallica“ — »Оседлай молнию!".

16:57. Болельщики размещаются на трибунах. Будет жарко!

Фото: «Чемпионат»

16:51. Официальный сайт ИИХФ приглашает голосовать за свою команду на специальном сервисе. Пока что шведов там больше, но время у россиян ещё есть.

16:46. Российские болельщики уже начала праздновать победу. Но это, вероятно, не победа в матче, который ещё не стартовал, а День победы.

16:37. Состав сборной России! Никита Кучеров — в третьем звене вместе с приятелями Наместниковым и Гусевым, новоиспечённый «золотой рыцарь» Шипачёв — во втором.

Андрей Василевский (Илья Сорокин);

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Плотников;

Виктор Антипин — Антон Белов (А), Артемий Панарин – Вадим Шипачёв (А) – Евгений Дадонов;

Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;

Артём Зуб, Сергей Мозякин (К) – Владимир Ткачёв – Александр Барабанов.

16:25. Вот, кстати, и наши соперники прибыли на арену. У болельщиков шведы нынче пребывают в ранге главного фаворита чемпионата мира, но букмекеры считают иначе. По мнению экспертов, лучшие шансы выиграть чемпионат имеет сборная Канады. Золото для «кленовых листьев» котируется за 2.50 (36%). Второе место в списке потенциальных победителей турнира занимает сборная России с коэффициентом 3.46 (26%). За 1.95 можно поставить на то, что российская команда сыграет в финале. А замыкает тройку сборная Швеции (4.24).

16:15. Шведские телевизионщики с канала Viasat готовятся к эфиру. А если вы не знаете, где можно будет посмотреть матч по телевизору, то отвечаем: все матчи сборной России покажет Первый канал. Кроме того, все матчи с участием российских хоккеистов будут транслироваться в прямом эфире онлайн.

16:07. В раздевалке сборной Швеции — идеальный порядок. Но это пока.

16:01. «Сухая» разминка для сборной России — традиционная игра в футбольные «квадраты».

15:58. Впрочем, россияне в деле дегустирования тоже смотрятся вполне прилично.

Фото: «Чемпионат»

15:52. Шведских болельщиков приехало также приличное количество. Скандинавы не стесняются репетировать свои фанатские песнопения перед входом на стадион, а также отдают должное местным национальным напиткам.

15:44. Российских болельщиков уже очень много. Кое-кто не стесняется носить клубный свитер, но большинство — в майках сборной России.

Фото: «Чемпионат»

15:37. Новичок «Лас-Вегаса» Вадим Шипачёв вместе с командой прибыл на стадион. Заокеанские журналисты уже вовсю отмечают его 87-й номер, намекая на сходство с Сидни Кросби.

15:35. А вот как происходило фотографирование нашей сборной для официальной заявки на турнир. В руках у каждого хоккеиста — табличка с именем. На всякий случай, чтобы не перепутали.

15:25. Этот длинный «хвост» из болельщиков — очередь в специальный шатёр, где продают официальную атрибутику и сувениры турнира. Ажиотаж необыкновенный.

Фото: «Чемпионат»

15:15. Если в 2010-м году талисманом чемпионата мира в Германии был симпатичный динозавр Урмель, то нынче развлекать публику будут известные герои Астерикс и Обеликс. Вот кстати, кто рядом с журналистом ИИХФ Ольгой Хмылёвой — Астерикс или Обеликс?

15:05. Если бы не борода, можно было бы легко подумать, что и Кирилл Фастовский решил поучаствовать в поддержке сборной России с фанатской трибуны. Хотя, зная весёлый характер и кавээновское прошлое Кирилла Валерьевича, здесь возможны всякие варианты.

14:55. Первые болельщики сборной России начинают подтягиваться к стадиону. Кстати, на матче ожидается аншлаг — все билеты на игру со Швецией проданы.

Фото: «Чемпионат»

14:45. А вот так выглядит стадион с уровня льда, на который у хоккеистов сборной России были получены самые разные комментарии. Впрочем, таких проблем, какие обнаружились на стадионе в Париже, здесь быть не должно.

Фото: «Чемпионат»

14:40. «Ланксесс-арена» — главный объект нашего внимания в ближайшие пару недель. 18-тысячный стадион — самая вместительная хоккейная арена во всей Европе. 7 лет назад этот стадион уже принимал матчи чемпионата мира, и тогда сборная России под руководством Вячеслава Быкова завоевала бронзу.

Ланксесс-Арена Фото: «Чемпионат»

14:30. Приветствуем всех любителей хоккея! 5 мая сборная России проведёт свой первый матч на чемпионате мира в Кёльне. Соперником команды Олега Знарка станет сборная Швеции, которой россияне недавно проиграли на Евротуре. Начало встречи запланировано на 17:15 мск. С утра российские хоккеисты провели предматчевую раскатку. В ней приняли участие вратари Игорь Шестёркин и Илья Сорокин, а также нападающие Роман Любимов, Валерий Ничушкин и защитник Михаил Науменков. Предполагается, что эти хоккеисты не примут участия в схватке с «Тре крунур». Из тренеров с игроками занимались Харийс Витолиньш, Рашит Давыдов и Илья Воробьёв. На лёд вместе с хоккеистами и тренерами вышел и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.