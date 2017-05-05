Россия проигрывает Швеции в первом матче на ЧМ-2017! LIVE

Турнирная таблица чемпионата мира
Указанное в трансляции время – московское
17:43. Не смогли реализовать большинство. А тут и первый период закончился. Отдыхаем.
17:39. Удаление у шведов! Умарк присаживается на две минутки. Наш шанс в большинстве!
17:33. Ох, пропускаем… Как же так, шикарная атака от Кучерова была, а тут гол в ворота Василевского…Отличился Линдхольм у шведов.
17:30. Россияне начали атаковать! Телегин, Мозякин, Проворов. Так держать!
17:26. В Париже уже забросили первую шайбу на чемпионате мира-2017. Себастьян Ахо отличился у сборной Финляндии в матче с Беларусью. Через пару минут вторую шайбу забросил Оскар Осала. В Кёльне счёт не открыт, но игра преимущественно в нашей зоне проходит.
17:22. «Шайбу-шайбу!» скандирует «Ланксесс-Арена», но пока преимущество у соперника. Правда момент был у Телегина, но не воспользовались.
17:18. На первых минутах шведы активнее, вот уже Василевский шайбу поймал!
17:15. Звучит стартовый свисток. Поехали! Вперёд, сборная России!
17:11. Пока есть время, быстро знакомимся с составом сборной Швеции.
Вратари: Фаст (Лек);
Строльман — Хедман, Линдхольм — Раск — Ландеског;
Экман-Ларссон — Бродин, Крюгер — Эрикссон Эк — Умарк;
Д. Клингберг — Эдлер, Нюландер — Сёдерберг — Карлссон;
Лундквист — Нордстрём — К. Клингберг.
17:10. Заливка льда закончилась, время предматчевого шоу-открытия. Болельщики на трибунах скандируют «Россия-Россия!» Россиян на арене много, почти две трети стадиона!
17:05. До начала матча десять минут! Диктор уже объявил составы команд. Россияне жаркими аплодисментами встретили капитана команды Сергея Мозякина. А вот шведские болельщики пока ведут себя тихо.
17:01. Традиционные для чемпионата мира юмористически характеристики от ИИХФ. Для российской команды такой: «Как поёт группа „Metallica“ — »Оседлай молнию!".
16:57. Болельщики размещаются на трибунах. Будет жарко!
16:51. Официальный сайт ИИХФ приглашает голосовать за свою команду на специальном сервисе. Пока что шведов там больше, но время у россиян ещё есть.
16:46. Российские болельщики уже начала праздновать победу. Но это, вероятно, не победа в матче, который ещё не стартовал, а День победы.
16:37. Состав сборной России! Никита Кучеров — в третьем звене вместе с приятелями Наместниковым и Гусевым, новоиспечённый «золотой рыцарь» Шипачёв — во втором.
Андрей Василевский (Илья Сорокин);
Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Плотников;
Виктор Антипин — Антон Белов (А), Артемий Панарин – Вадим Шипачёв (А) – Евгений Дадонов;
Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;
Артём Зуб, Сергей Мозякин (К) – Владимир Ткачёв – Александр Барабанов.
16:25. Вот, кстати, и наши соперники прибыли на арену. У болельщиков шведы нынче пребывают в ранге главного фаворита чемпионата мира, но букмекеры считают иначе. По мнению экспертов, лучшие шансы выиграть чемпионат имеет сборная Канады. Золото для «кленовых листьев» котируется за 2.50 (36%). Второе место в списке потенциальных победителей турнира занимает сборная России с коэффициентом 3.46 (26%). За 1.95 можно поставить на то, что российская команда сыграет в финале. А замыкает тройку сборная Швеции (4.24).
16:15. Шведские телевизионщики с канала Viasat готовятся к эфиру. А если вы не знаете, где можно будет посмотреть матч по телевизору, то отвечаем: все матчи сборной России покажет Первый канал. Кроме того, все матчи с участием российских хоккеистов будут транслироваться в прямом эфире онлайн.
16:07. В раздевалке сборной Швеции — идеальный порядок. Но это пока.
16:01. «Сухая» разминка для сборной России — традиционная игра в футбольные «квадраты».
15:58. Впрочем, россияне в деле дегустирования тоже смотрятся вполне прилично.
15:52. Шведских болельщиков приехало также приличное количество. Скандинавы не стесняются репетировать свои фанатские песнопения перед входом на стадион, а также отдают должное местным национальным напиткам.
15:44. Российских болельщиков уже очень много. Кое-кто не стесняется носить клубный свитер, но большинство — в майках сборной России.
15:37. Новичок «Лас-Вегаса» Вадим Шипачёв вместе с командой прибыл на стадион. Заокеанские журналисты уже вовсю отмечают его 87-й номер, намекая на сходство с Сидни Кросби.
15:35. А вот как происходило фотографирование нашей сборной для официальной заявки на турнир. В руках у каждого хоккеиста — табличка с именем. На всякий случай, чтобы не перепутали.
15:25. Этот длинный «хвост» из болельщиков — очередь в специальный шатёр, где продают официальную атрибутику и сувениры турнира. Ажиотаж необыкновенный.
15:15. Если в 2010-м году талисманом чемпионата мира в Германии был симпатичный динозавр Урмель, то нынче развлекать публику будут известные герои Астерикс и Обеликс. Вот кстати, кто рядом с журналистом ИИХФ Ольгой Хмылёвой — Астерикс или Обеликс?
15:05. Если бы не борода, можно было бы легко подумать, что и Кирилл Фастовский решил поучаствовать в поддержке сборной России с фанатской трибуны. Хотя, зная весёлый характер и кавээновское прошлое Кирилла Валерьевича, здесь возможны всякие варианты.
14:55. Первые болельщики сборной России начинают подтягиваться к стадиону. Кстати, на матче ожидается аншлаг — все билеты на игру со Швецией проданы.
14:45. А вот так выглядит стадион с уровня льда, на который у хоккеистов сборной России были получены самые разные комментарии. Впрочем, таких проблем, какие обнаружились на стадионе в Париже, здесь быть не должно.
14:40. «Ланксесс-арена» — главный объект нашего внимания в ближайшие пару недель. 18-тысячный стадион — самая вместительная хоккейная арена во всей Европе. 7 лет назад этот стадион уже принимал матчи чемпионата мира, и тогда сборная России под руководством Вячеслава Быкова завоевала бронзу.
Ланксесс-Арена
14:30. Приветствуем всех любителей хоккея! 5 мая сборная России проведёт свой первый матч на чемпионате мира в Кёльне. Соперником команды Олега Знарка станет сборная Швеции, которой россияне недавно проиграли на Евротуре. Начало встречи запланировано на 17:15 мск. С утра российские хоккеисты провели предматчевую раскатку. В ней приняли участие вратари Игорь Шестёркин и Илья Сорокин, а также нападающие Роман Любимов, Валерий Ничушкин и защитник Михаил Науменков. Предполагается, что эти хоккеисты не примут участия в схватке с «Тре крунур». Из тренеров с игроками занимались Харийс Витолиньш, Рашит Давыдов и Илья Воробьёв. На лёд вместе с хоккеистами и тренерами вышел и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.