Подставил ли Шипачёв сборную России, перейдя в «Вегас»?

Громкая новость о том, что Вадим Шипачёв стал вторым игроком в истории «Вегас Найтс», появилась настолько рано, что Харийс Витолиньш, вышедший к журналистам после утренней раскатки сборной России, даже не был в курсе, что его подопечный отныне игрок другой команды и даже лиги. Пусть и на какое-то время, но тема отъезда Шипачёва в НХЛ перекрыла всё: предстартовое волнение шведов, отцепление Капризова и даже ожидание вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли стало не таким острым, как прежде. Новоявленный «рыцарь» вольно или невольно оттянул на себя внимание, а заодно окончательно дал понять: никто ради возможности сыграть на Олимпиаде в Корее не станет жертвовать своей карьерой.

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Конечно, Шипачёв – не единственный, кто накануне чемпионата мира принял решение продолжить карьеру в НХЛ. По сути, он присоединился к Ярославу Дыбленко, Алексею Береглазову, Виктору Антипину и Андрею Миронову. Да только экс-спартаковец, а с недавних пор «дьявол» Дыбленко в сборную России не призывается, Береглазов пусть и находится в Кёльне, пребывает в глухом запасе, а Антипин с Мироновым де-юре контракты с заокеанскими клубами ещё не подписали. Да и можно ли кого-то из них считать потенциальными лидерами сборной России на Играх? Никому из них, в отличие от Шипачёва, не была гарантирована поездка в Корею. Именно поэтому его переход стоит особняком.

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Лепить из Шипачёва героя вряд ли стоит. Если он и пожертвовал деньгами, то не настолько, чтобы считать это дауншифтингом. СКА всеми силами пытался удержать своего ведущего центра, предлагая ему свыше 200 млн рублей в год. За два года в «Вегасе» Шипачёв заработает $ 9 млн без вычета налогов. По нынешнему курсу доллара это, между прочим, 260 млн рублей. Американская система налогообложения, конечно, отломит кусок от пирога, но бонусы могут эту разницу компенсировать. Если Вадим действительно будет первым центром новичка НХЛ, как об этом говорят заокеанские эксперты, недостатка в игровом времени, а значит, и потенциальных очках, у него точно не будет.

Столь любимая мантра о том, что игрок, переезжая из КХЛ в НХЛ, отказывается от денег ради мечты, в случае с Шипачёвым работает с огромной натяжкой, но это не отменяет того, что он совершил смелый поступок. Радикально поменять жизнь в 30 лет, находясь в самой настоящей золотой клетке, — это всегда непросто. Тем более такому человеку, как Вадим. Мало того, что он не самая коммуникабельная личность, так ещё и игрок он до мозга костей европейский. Вадим – человек по фамилии Плеймейкер, в существовании которого когда-то сомневался футбольный тренер Валерий Газзаев. Теперь многие сомневаются в успешности Шипачёва за океаном, полагая, что стыки и игра с минимумом свободного пространства. Разбить эти стереотипы – вполне мощная мотивация.

Отработает ли Шипачёв свои $ 4,5 млн в год подобно Радулову или же разочарует генменеджера «Вегаса» Джорджа Макфи, который выложил немалые деньги за игрока, никогда не игравшего в НХЛ? Станет ли для Вадима этот контракт той самой галочкой об игре в сильнейшей мере, которую до него поставили Антон Белов и Евгений Медведев, или же он останется в США до конца карьеры? Всё это – вопросы завтрашнего дня. Здесь и сейчас новость о контракте Шипачёва взрывной волной задевает сборную России. Буквально через слово тренеры и руководители нашей команды говорят о ставке на игроков КХЛ как принципиальной позиции, и в это же время фронтмен нашей лиги, один из её лучших бомбардиров и ассистент капитана сборной, оказывается по другую сторону идеологических баррикад.

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Насколько переезд Шипачёва за океан способен расшатать ситуацию в сборной России здесь и сейчас, предсказать трудно. Витолиньш уверяет, что игроки в расположении национальной команды думают только о чемпионате мира, но совершенно абстрагироваться от этого невозможно. Сам Вадим, очевидно, принял решение ещё до прибытия в Кёльн, да и контракт он подписывал явно не за пару дней до чемпионата мира. А вот на его партнёров, с которыми он каждый день делит раздевалку, это может повлиять. Шипачёв способен стать эдаким локомотивом, который своим решением потянет за собой в НХЛ других игроков сборной России. Партнёры его нет-нет да задумаются о продолжении карьеры. Для этого даже не обязательно мучить расспросами новоявленного «рыцаря». Достаточно ознакомиться с цифрами его контракта, которые, к счастью, находятся в открытом доступе.

Фронтмен нашей лиги, один из её лучших бомбардиров и ассистент капитана сборной, оказывается по другую сторону идеологических баррикад.

Подставил ли Шипачёв сборную России, приняв решение перебраться в НХЛ? В краткосрочной перспективе всё-таки вряд ли. Что это за команда, которая рассыпается от одной, не самой шокирующей новости? Если сборная России собирается бороться за золото — она должна держать удар, стойко реагируя на все новости, слухи и критику. А вот длинная дистанция – совсем другое дело. Если не произойдёт чего-то экстраординарного и НХЛ не отпустит игроков в Южную Корею, сборная России рискует остаться без одного хоть сколько-нибудь классного и сыгранного звена. С тройкой Гусев – Шипачёв – Дадонов наша команда могла претендовать на золото антиэнхаэловской Олимпиады, но без мозга этого сочетания такой сценарий кажется куда менее вероятным. Лучший 87-й номер мирового хоккея после Сидни Кросби был надеждой Знарка и руководителей ФХР, но одной росписью в контракте перечеркнул их планы.

Практически нет сомнений, что вслед за Шипачёвым в НХЛ отправится Евгений Дадонов. Изначально больше шансов на отъезд было у Дадонова — форварда более молодого, чем Шипачёв, а также имеющего опыт игры за «Флориду» и «Каролину». Да и сам Евгений, по информации «Чемпионата», сразу принял чёткое решение перебраться через Атлантику, тогда как его одноклубник колебался, принимая решение. Насколько нам известно, основными претендентами на Дадонова являются «Чикаго» и «Вегас». Какой бы из этих клубов он ни выбрал, у него будет шанс снова поиграть с кем-то из партнёров по ударному звену сборной России. И если СКА, потеряв связку Шипачёв – Дадонов, просто в очередной раз откроет кошелёк и выложит за замену столько, сколько нужно, то как национальная команда будет выкручиваться из этой ситуации, пока решительно непонятно.

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Ирония момента в том, что ФХР в некотором роде сама вырыла себе яму. Вызвав Шипачёва на Кубок мира, тренерский штаб сборной собственноручно подтолкнул его к отъезду. По признанию самого Вадима, именно после сентябрьского турнира в его голове произошла перезагрузка. Он не только прочувствовал уровень игры, но и своими глазами увидел, какая атмосфера царит на хоккее в Канаде и какой может быть уровень организации. Сами того не желая, представители нашей сборной открыли Шипачёву глаза и потеряли его для главного события четырёхлетия. Ну а пока он должен сыграть так, как и полагается второму игроку в истории «Вегаса», энхаэловцу и обладателю серьёзного контракта в сильнейшей лиге мира. Если Шипачёв приведёт сборную России к золоту, никто ни о каких подставах даже не заикнётся.