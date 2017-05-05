По барабану! Россию спас самый незвёздный форвард СКА

«Ланксесс-Арена» жёлтая, но Кёльн – русский

Кёльн – отнюдь не новая точка на хоккейной карте. Совсем недавно, в 2010 году, здесь уже проходил чемпионат мира. Прогуливаясь вокруг красавицы «Ланксесс-Арены», мы встретили болельщика сборной России, облачённого в форму «Авангарда», который семь лет назад был на этом стадионе и видел матчи «серебряного» чемпионата мира. Есть такой человек и в составе нашей национальной команды. Сергей Мозякин не случайно исполняет обязанности капитана. Он не только самый возрастной игрок сборной России, но и единственный, кто принимал участие в том самом турнире, когда наша команда проиграла в финале чехам. Сложно не поддаться ностальгии. Впрочем, наши коллеги, заставшие прошлый чемпионат мира в Кёльне, уверяют, что в городе и на арене за это время многое изменилось.

На первый взгляд могло показаться, что сборная Швеции играет дома. Скандинавы были номинальными хозяевами, а «Ланксесс-Арена» оказалась окрашена в жёлтый цвет. Однако первое впечатление обманчиво. Шведские болельщики сидели группами, а не были разбросаны по всей 18-тысячной арене, да и яркие свитера выделялись на общем фоне лучше, чем красно-синяя форма сборной России. Как только стартовал матч – стало понятно, что всё это оптический обман и на самом деле Кёльн в начале мая – русский город. Скандирования «Россия! Россия!», привычный глазу триколор, русский диктор на арене, а также наши соотечественники в любых сферах, от аккредитационного центра до «Макдоналдса» создавали особый антураж. Создавалось ощущение, что сборная России проводит второй домашний чемпионат мира.

Знарок не удивил. Состав угадывался ещё утром

Если бы состав, в котором сборная России вышла на первый матч чемпионата мира, показали нам месяц или хотя бы неделю назад, скрыть удивление было бы трудно. Валерий Ничушкин вне состава? Роман Любимов, выступавший на прошлом чемпионате мира и отыгравший сезон в НХЛ, не может пробиться даже в четвёртое звено? Кирилла Капризова, новую надежду российского хоккея, не привлекают даже к тренировкам? Всё это звучало бы дико, если не знать, что Капризов и Ничушкин до сих пор не оклемались от травм, а Любимова сгубила позиция тренерского штаба, который делает ставку на знакомых кахаэловцев. Да и последние тренировки сборной России давали недвусмысленные намёки на то, какой состав выйдет на битву со шведами.

Как и ожидалось, вместе с Ткачёвым и Мозякиным появился Александр Барабанов, место в воротах занял Андрей Василевский, а роль седьмого защитника была уготована Артёму Зубу, который выиграл конкуренцию у Михаила Науменкова. Если что и можно с натяжкой считать сюрпризом, то выход в стартовом составе звена Телегин – Андронов – Плотников. Тройка, которая изначально рассматривалась как четвёртая, произвела первое вбрасывание сборной России на турнире. Предполагалось, что главной миссией нашего чекинг-лайн станет сдерживание первого шведского звена во главе с Габриэлем Ландескогом - пожалуй, главной звездой «Тре крунур» в нападении.

Поражение на Кубке мира и в Евротуре как призрачная тень

Уже на втором крупном турнире подряд сборная России стартует матчем против Швеции. Так было на Кубке мира — история повторилась на чемпионате мира. В Торонто наша команда ввязалась в вязкий хоккей, пропустила первой, так и не сумев вытащить себя за волосы из этого скандинавского болота. Учитывая, что в Кёльн на помощь шведской команде прибыло 15 энхаэловцев, а авторы шайб в наши ворота на Кубке мира Габриэль Ландеског и Виктор Хедман доехали до мирового первенства, параллели вполне уместны. Игорь Никитин в ожидании новой встречи с «Тре крунур» говорил о том, что россияне прежде всего не должны давать сопернику пространства. От сборной Швеции тренер нашей сборной ожидал быстрой и агрессивной игры.

Впрочем, гораздо чаще, чем поражение на Кубке мира, накануне старта ЧМ вспоминали недавнюю игру в Стокгольме. Вынесенный матч Чешских игр состоялся всего неделю назад, а команды играли практически в тех же составах, в каких вышли на стартовую игру чемпионата мира. Именно в том матче заявили о себе как о связке Сергей Мозякин и Владимир Ткачёв .Сборная России владела преимуществом, но победу, пусть и по буллитам, одержали всё-таки шведы. Неудачу в генеральной репетиции в штабе нашей команды объяснили тем, что шведы, обладающие огромным багажом мастерства, были сильнее в реализации моментов.

Россия обыграла шведов 2:1 Б (1:0) в первом матче на ЧМ-2017! Как это было Сборная России проводит стартовый матч со Швецией на ЧМ-2017. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.

Эдлер устроил Дадонову тест по заказу «Вегаса»

Как же порой изменчива наша жизнь! На предматчевую тренировку Вадим Шипачёв выходил ещё игроком СКА, а на саму игру со шведами приезжал уже в качестве новичка «Вегаса». Что-то нам подсказывает, что за счёт североамериканской публики у матча Россия – Швеция серьёзно возросли телевизионные рейтинги. Наверняка многим было бы любопытно понаблюдать, кому и за что «золотые рыцари» выложили $9 млн за два года. Но не менее интересно было то, как себя проявит Евгений Дадонов. Его контракт с «Вегасом» ещё не подписан, последние формальности должны быть утрясены на днях, и успешное выступление форварда на немецком льду только добавит ему вистов.

Челябинец, который единственный из тройки Панарин – Шипачёв – Дадонов ещё не является игроком клуба НХЛ, был в центре внимания. В первом периоде он выводил на ударную позицию Ивана Проворова, нарисовав перспективную диагональ. Во втором такой же трюк Дадонов проделал уже на скорости и с Панариным. Только вышел из раздевалки после первого перерыва, как его с нарушением оставил Виктор Хедман. Но всё же самым показательным моментом стал эпизод на первых минутах встречи. Дадонова, ничуть не церемонясь, приложил Александр Эдлер. Не самый габаритный российский нападающий попал под стокилограммового защитника «Ванкувера», после чего с трудом поднялся. Если Дадонов примет предложение из НХЛ, такие тесты ему придётся проходить чуть ли не в каждом матче.

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Знарок зря поверил в Зуба, но угадал с Барабановым?

Наверное, неправильно говорить о том, что главный тренер сборной России с кем-то угадал, а с кем-то нет. Олег Знарок вряд ли держит в руках ромашку или карты таро, когда определяет состав на игру. Особенно если речь идёт об игроках, с которыми он каждодневно работает в клубе. Артём Зуб и Александр Барабанов – ребята, хорошо знакомые Знарку по СКА, и кто, как не он, знает, чего от них ждать. Однако до самого последнего момента не было уверенности, что молодой защитник попадёт в окончательную заявку, а уроженцу Петербурга окажется по силам вытеснить из состава Любимова с Ничушкиным. В итоге Знарок положился на питерскую молодёжь, и в первом матче на чемпионате мира они оба оказались в центре событий. Правда, один за знаком плюс, а другой – со знаком минус.

В первом периоде, когда счёт ещё не был открыт, Никита Кучеров хлёстко бросал со своей любимой точки, но не забил, и в контратаке шведы пробили Василевского. Элиас Линдхольм пусть и бросал из-под Виктора Антипина, но в средней зоне задержался юный протеже Знарка, которого он забрал под своё крыло осенью после первого же вызова в сборную России. В дальнейшем Зуб несколько раз хорошо чистил пятак, но в памяти останется именно эта ошибка, ставшая голевой. А вот Барабанов, пока более звёздные форварды сборной России ничего не могли поделать с Фастом и шведской обороной, отдал шикарный пас из-за ворот, после чего Сергею Андронову оставалось не промахнуться с метра! Самый не звёздный форвард СКА и помимо этой спасительной голевой передачи исправно генерировал моменты. Знарок по ходу матча поменял местами Плотникова с Барабановым, и это сработало на 100%.

Подставил ли Шипачёв сборную России, перейдя в «Вегас»? В день игры со Швецией на ЧМ-2017 «Вегас» объявил о подписании контракта с Вадимом Шипачёвым. Правильно ли поступил игрок сборной России?

Ураганный овертайм и победный буллит Панарина

Долго раскачиваясь, к третьему периоду сборная России всё-таки прибрала инициативу к своим рукам. К всевозможным стеночкам и скидкам в средней зоне, которыми грешили наши нападающие, добавилась агрессия. 14-3 – таково соотношение бросков по итогам третьего периода! Виктору Фасту, чьё появление в воротах сборной Швеции перед матчем казалось сущим подарком, пришлось потрудиться. Ну а овертайм стал одним большим фейерверком моментов — один только выход Кучерова на Фаста чего стоит! Почти повторил его прорыв Проворов, но в последний момент решил оставить шайбу догоняющему — и просчитался. Как и на Евротуре, всё решилось в серии буллитов. Никита Гусев, который весь матч напоминал блёклую тень самого себя, попытку не использовал, а вот Артемий Панарин, которого шведы закрыли практически наглухо, экс-вратаря перехитрил. Ну а первую победу сборной России на чемпионате мира принёс Василевский, отразивший все три буллита!