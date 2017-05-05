«Просмотр фильма помог в игре со Швецией». Знарок — о первой победе на ЧМ

Знарок похвалил команду за победу над шведами и удивился решению Шипачёва, а Грёнборг считает, что гол Андронова был забит с нарушением.

Сборная России одержала победу над Швецией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2017. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 2:1 Б.

По барабану! Россию спас самый незвёздный форвард СКА В стартовом матче чемпионата мира в Кёльне сборная России отыгралась благодаря пасу Барабанова и одержала над Швецией победу по буллитам.

В первом периоде Элиас Линдхольм вывел шведов вперёд. На 44-й минуте встречи Сергей Андронов сравнял счёт с передач Александра Барабанова и Ивана Проворова. Оставшееся основное и дополнительное время прошло без заброшенных шайб, а в серии послематчевых бросков победный буллит реализовал Артемий Панарин.

«Перед голом Андронова был гандбол, это запрещено!»

— Это был очень трудный, но великолепный матч. Мы здорово начали игру, первые 15-16 минут действовали просто отлично. Удавалось грамотно применять форчекинг, быстро выходить из обороны в атаку, а главное — забить. Во втором периоде мы немного «сели на пятки», Россия прибавила. В третьем у соперника было преимущество, хотя мы старались играть в одном темпе все 60 минут. Я с оптимизмом смотрю вперёд. Это был хороший первый матч, хорошая проверка для нас на самом старте турнира», — прокомментировал итог матча главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг.

— Гол Андронова, который сделал счёт 1:1, нельзя было засчитывать. Несколькими эпизодами ранее у соперника был откровенный пас рукой. Когда игрок был у борта, он сделал так (показывает хватающий жест рукой. – Прим. «Чемпионата»). Это же не гандбол, где такое разрешено?! Я даже специально посмотрел этот момент на повторе, — продолжил Грёнборг.

«Не ждал перехода Шипачёва в «Вегас», но ничего изменить нельзя»

— Были готовы, ждали такой игры от шведов, поэтому начали матч силовым звеном, — поделился своими впечатлениями от игры главный тренер сборной России Олег Знарок.

— Барабанова оставите в сочетании с Телегиным?

— Хорошо получилось, но это… Неслучайно, но по интуиции. Ребята хорошо сыграли – молодцы.

— Андрей Василевский сказал, что ему пока тяжеловато на больших площадках.

— Согласен, но он хорошо сыграл. Думаю, в дальнейшем он привыкнет к этому.

— Овертайм «3 на 3» — это лотерея?

— Мы готовились к такому формату. Шансы были у обеих команд. Если правильно играть — это не лотерея.

— Звено Панарина пока не «вкатилось» в турнир?

— Почему? Создавали моменты. Неплохо сыграло всё звено.

— Все обсуждают отъезд Шипачёва в «Вегас». Насколько вас это тревожит перед олимпийским сезоном?

— Меня всё тревожит, но сейчас все мысли о чемпионате мира. Потом будем разбираться.

— Вы не ждали этого?

— Я – нет. В данном случае ничего изменить нельзя. Нужно воспринимать это как должное.

Россия обыграла шведов 2:1 Б (1:0) в первом матче на ЧМ-2017! Как это было Сборная России проводит стартовый матч со Швецией на ЧМ-2017. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.

«Просмотр фильмов на самом деле очень помогает»

— Была ли в пропущенной шайбе ошибка Артёма Зуба или это не его вина? Сказалась ли нехватка опыта?

— Я думаю, что это не его ошибка. Там была смена неправильная. Шайба была в нашей зоне, и нашему крайнему нападающему нужно было выиграть этот момент, тоже поменяться.

— Шесть запасных у вас. Что будете делать?

— Сложный вопрос. Мы все варианты продумали, поэтому держим ребят, чтобы они тренировались.

— А те, у кого нет аккредитации, могут хотя бы в городе где-нибудь заниматься?

— Мы нашли вариант, где они могут тренироваться на льду.

Грёнборг: Гол Андронова, который сделал счёт 1:1, нельзя было засчитывать. Несколькими эпизодами ранее у соперника был откровенный пас рукой.

— Из НХЛ больше не будет приглашений?

— Ничего не могу сказать.

— Что скажете по Кучерову? Он ищет себя или вы довольны его игрой?

— То же самое, что и по Василевскому. Другая площадка. Но я думаю, что всё это пойдёт ему на пользу и в следующих играх он начнёт прибавлять.

— Эта победа добавила вам оптимизма?

— Ребята, у шведов играли 17 человек с Кубка мира! У нас хорошая команда. Игроки проявили характер, сыграли через «не могу», поэтому я их уважаю.

— Насколько вам помог опыт выступления на Кубке мира?

— Очень помог. Сейчас я без волнения и чувствую себя прекрасно.

— Все обсуждали то, что тогда ребята смотрели фильмы. Насколько помогают такие мотивационные штуки перед игрой?

— На самом деле очень помогают. Есть очень много фильмов, которые вызывают какие-то эмоции. Вы сами, наверное, ходите в кинотеатры и смотрите фильмы. О Великой Отечественной войне снято много фильмов. Так должно быть, мы на этом воспитывались. Мы стараемся ребят на этом воспитывать.