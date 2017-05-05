«Шипачёв в «Вегасе»? Нужно переводить зарплату жене». Шутки после Швеции

Проворов сравнил взрослый чемпионат с молодёжным, Дадонов не захотел говорить о «Вегасе», а Панарин дал разумный совет Шипачёву.

Россия обыграла шведов 2:1 Б (1:0) в первом матче на ЧМ-2017! Как это было Сборная России проводит стартовый матч со Швецией на ЧМ-2017. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.

Сборная России одержала победу над Швецией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2017. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 2:1 Б.

В первом периоде Элиас Линдхольм вывел шведов вперёд. На 44-й минуте встречи Сергей Андронов сравнял счёт с передач Александра Барабанова и Ивана Проворова. Оставшееся основное и дополнительное время прошло без заброшенных шайб, а в серии послематчевых бросков победный буллит реализовал Артемий Панарин.

«Ребята сделали всё возможное, чтобы я чувствовал себя комфортно»

Голкипер Андрей Василевский поблагодарил партнёров и признался, что немного волновался перед матчем со Швецией.

«Может, не так хорошо играли в первом и втором периодах, но сделали хороший толчок в третьем, перекидали-перебегали. Парни молодцы, что не сдались. Хорошо блокировали, давали мне видеть шайбу, играли до конца и победили. Не знал, кто как бьёт на буллитах. Всё равно немного некомфортно на больших площадках, но за счёт болельщиков и партнёров играть было легче. Конечно, было волнение, но уже научился с нервами справляться. Ребята сделали всё возможное, чтобы я чувствовал себя комфортно», — признался Василевский.

По барабану! Россию спас самый незвёздный форвард СКА В стартовом матче чемпионата мира в Кёльне сборная России отыгралась благодаря пасу Барабанова и одержала над Швецией победу по буллитам.

«ЧМ сродни НХЛ или молодёжному мировому первенству»

Защитник сборной России Иван Проворов сравнил чемпионат мира с НХЛ и молодёжным первенством.

«Очень интенсивная игра, мы бились, справились со всеми сложностями. Фокусировались на своей игре и показали сегодня, что можем играть и хотим выиграть каждый матч. Я думаю, что привык к игре на большом льду. Первый чемпионат мира? Что-то сродни НХЛ и молодёжному чемпионату мира», — заявил Проворов.

«Не хочу обсуждать ситуацию с «Вегасом», я в сборной»

В микс-зоне российские журналисты с нетерпением ждали Евгения Дадонова, который, по информации «Чемпионата», вот-вот должен заключить контракт с новым клубом НХЛ «Лас-Вегасом». Однако сначала спросили о матче со шведами.

— Почти весь матч проигрывали, нужно было отыгрываться, — начал Евгений. — Стали больше лезть на ворота, бросать – за счёт этого удалось прибавить.

— Как себя чувствуете после жёсткого силового приёма от Эдлера?

— Ничего, со мной всё нормально.

— Поздравили Василевского?

— Андрея поздравить пока не успели, но, конечно, он нас сегодня выручил.

— Как вам новый формат овертайма?

— Она достаточно интересен. Когда играешь три на три, то возникает много голевых моментов, выходов два в один, один на один.

— Что скажете о силе сборной Швеции?

— Нынешняя сборная Швеции отличалась от той, которая была на Евротуре, да и статус игры, статус турнира выше. Поэтому и собранность, и концентрация были намного выше. Наверное, это наш главный соперник по группе. Шведы – одни из претендентов на медали. За счёт старания, возможно, играли на максимуме, но, конечно, нам есть куда прибавлять. Будем надеяться, что дальше будет только лучше. Для первого матча сборная Швеции – хорошая проверка.

— Будете беречь силы для плей-офф?

— Для многих хоккеистов и для тренерского штаба это не первый чемпионат мира, так что они знают, что нужно делать.

— Появилась информация о вашем переходе в «Лас-Вегас»?

— А что такое? — Евгений сделал изумлённый вид.

— Говорят, что вы через два дня контракт подпишете с «Вегасом»?

— Вот через два дня и прочитаете. Я ничего не подписывал.

— Ведёте переговоры со СКА о продлении контракта?

— Я сейчас ни с кем не веду переговоров, этим агент занимается.

— А вы хотите играть вместе с Шипачёвым? — не унимались журналисты.

— Посмотрим. Эту ситуацию я сейчас не хочу обсуждать. Это клубные дела, а я сейчас в сборной.

Дадонов: Я сейчас ни с кем не веду переговоров, этим агент занимается.

«Шипачёву нужно переводить зарплату в «Вегасе» на карту жены»

Автор победного буллита Артемий Панарин рассказал о сегодняшней игре и прокомментировал переход нападающего Вадима Шипачёва в «Вегас Голден Найтс».

— Особо свой буллит не планировал, — признался Артемий. — Смотрю, вроде всё закрыто у вратаря. Я бросил — и в итоге засосало. По ходу матча мне попали клюшкой по рукам, но я отбросил приложенный лёд, было не до него. Отбросил на эмоциях, а потом сам попросил. Не скажу, что швед бил меня специально, просто попал по пальцам, неприятно. Прямо в момент броска получилось.

— Не показалось, что шведы играли жёстко?

— Постеснялись мы немножко, надо было самим так начинать. Мы ещё с ними встретимся! Конечно, Швеция будет претендентом на медали.

— В чём нужно прибавлять российской сборной?

— Нужно больше играть с шайбой, меньше обороняться. Всё просто: защита либо нападение. Зоны большие, надо удерживать. Мы шайбу отдаём, а потом гоняемся за ней. Шведы мастеровитые. Не заброс, а хороший пас. А мы гранату бросаем, идём в стык. Что партнёр может сделать в такой ситуации?

Хедман: Нужно привыкнуть к большому льду и сокращать количество моментов у наших ворот. Да, наша цель – золотая медаль на чемпионате мира.

— Какой фильм смотрели накануне игры?

— Посмотрели со сборной фильм «Хозяин морей». Показался долгим, но неплохо. Не могу сказать, что я взорвался после него, но получил положительные эмоции. Я думаю, это помогло. Я бы, может, сериал «Бригада» поставил. Последнюю серию, развязку

— Знали, что Вадим Шипачёв планирует заключить контракт с «Лас-Вегасом»?

— Шипачёв с Дадоновым постоянно вместе ходят, они знали про контракт Вадима с «Вегасом». А я не знал. Потом Вадим сказал, я его поздравил, очень рад. Неожиданно, молодец! В этой команде будет невозможно что-то накопить с зарплаты. Нужно договариваться, чтобы сразу на карточку жены переводили. Я два раза был в Лас-Вегасе, но ни разу не сыграл в аппараты.

Подставил ли Шипачёв сборную России, перейдя в «Вегас»? В день игры со Швецией на ЧМ-2017 «Вегас» объявил о подписании контракта с Вадимом Шипачёвым. Правильно ли поступил игрок сборной России?

«Поздравляю Андронова с заброшенной шайбой. Он отличный парень»

Игроки сборной Швеции не выглядели слишком расстроенными. Вся борьба для них впереди. Защитник Виктор Хедман заверил, что цель его команды на чемпионате мира — только золото.

«Интересная игра, более интенсивная, чем на Евротуре несколько дней назад. Мы играли достаточно хорошо в защите, но пропустили один гол. Нужно продолжать в том же духе. Нужно привыкнуть к большому льду и сокращать количество моментов у наших ворот. Да, наша цель – золотая медаль на чемпионате мира», — сказал Хедман.

Голкипер сборной Швеции Виктор Фаст поздравил своего бывшего одноклубника Сергея Андронова с заброшенной шайбой.

«Мы забили достаточно быстрый гол, лидировали почти весь матч, но в третьем периоде соперник перехватил инициативу. С самого начала третьего периода Россия заиграла активнее и нити игры стали уходить из наших рук, но к концу двадцатиминутки мы создали несколько отличных моментов. Были хорошие шансы забить и в овертайме, была примерно равная плотная игра, обе команды действовали здорово. Я бы не сказал, что было особенно трудно. Что могу сказать одноклубнику Андронову? Поздравляю его с заброшенной шайбой. Он отличный парень и хороший игрок, очень старался сегодня, молодец. Было ли трудным решение покинуть ЦСКА? Нет, не сказал бы. Это были неплохие два года, особенно первый», — заявил Фаст.