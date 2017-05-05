Гудас завалил Жиру, но не Канаду. Фаворит ЧМ стартовал с победы

Так сложилось, что в первый же день чемпионата мира между собой встретились главные претенденты на победу в своих группах. Сначала сборная России в буллитах сломила сопротивление команды Швеции, а несколько часов спустя в Париже началась игра между канадцами и чехами. Обе дружины собрали серьёзные составы на это первенство планеты и полны решимости побороться за победу.

ЧМ-2017. Сборная Чехии. Мразек, Пастрняк и Ворачек приехали за медалями Йозефу Яндачу удалось собрать в сборной Чехии оптимальный состав, и теперь эта команда должна претендовать на медали чемпионата мира.

Бойтесь канадских контратак!

В начале встречи было видно, что канадцы пока что не совсем привыкли к европейским площадкам. Чешская команда была активнее и оказывала давление прямо в зоне соперника, следствием чего стал первый опасный момент в матче. Роман Горак перехватил передачу канадского защитника в центре чужой зоны и с неудобной руки бросил. Шайбу отразил вратарь. Вообще, чехи на первых минутах приятно удивили тем, что не стали закрываться в обороне, а сами попытались навязать родоначальникам хоккея свою игру.

Чехия выглядела интереснее, а первыми забили канадцы. Успех им принесла быстрая контратака. Шайфлли первым успел к шайбе, вброшенной в зону соперника. Он взял её у лицевого борта, развернулся и отдал пас на набегавшего на пятак Райана О`Райлли - тот с первого касания открыл счёт во встрече.

Через некоторое время на льду вспыхнула потасовка, когда Радко Гудас одним ударом в лицо отправил на лёд своего одноклубника по «Филадельфии» Клода Жиру.

Довелось и родоначальникам хоккея поиграть в меньшинстве. Чехи имели почти четыре минуты на реализацию лишнего за два удаления подряд, но до поры до времени у них практически не было свободного пространства для организации голевых ситуаций. Стопроцентный момент был у Кундратека, но шайба после его броска попала в штангу. До конца период ещё раз вступил в игру Мразек. Мэтисон и Конечны выскочили вдвоём на одного защитника. Форвард «Флориды» показал, что будет бросать сам, но отдал на партнёра, который отправил шайбу в пустой угол, однако вратарь продемонстрировал чудеса реакции и совершил великолепный сэйв.

Период неиспользованных возможностей

Вторую двадцатиминутку Канада начала, находясь в численном преимуществе. И, в отличие от своих соперников, свой шанс она реализовала. Мэтисон, получив шайбу на средней линии, прошёл ближе к центру и оттуда бросил. Обзор для Мразека был перекрыт, и поэтому он ничего не смог поделать. Буквально через пару минут Коварж с левого фланга выдал великолепную передачу на накатывавшегося по центру Ворачека. Что помешало Якубу забить – непонятно. Форвард не смог правильно подстроиться под шайбу, и та прошла мимо.

Рейтинг вратарей ЧМ-2017. Чехия верит в Мразека, Россия — в молодёжь Чемпионат мира по хоккею стартует уже на этой неделе. Представляем наш рейтинг вратарских линий сборных — участниц ЧМ-2017.

Второй период стал для Чехии временем неиспользованных шансов. В середине игрового отрезка Радил расстреливал из правого круга вбрасывания ворота Пикара, но вратарь «Колорадо Эвеланш» опять был на высоте. А ещё более верный момент имел Коварж. Подопечные Яндача ещё раз разыграли красивую комбинацию, в ходе которой Ворачек отдал на одиноко стоявшего на дальней штанге форварда «Магнитки» поперечный пас, но тот не сумел попасть в пустые ворота, отправив шайбу правее. Иначе как несчастным случаем этот момент назвать нельзя, ведь в своём клубе Якуб забивает в десяти подобных моментах из десяти. А за полминуты до перерыва Бирнер перехватил шайбу в чужой зоне и отдал на пятачок, где Врана, находясь спиной к воротам, попытался с неудобной забросить Пикару, но и здесь удача была на стороне родоначальников хоккея.

Пикар пробит, но победа не достигнута

Третий период начался с шикарного прохода Шимека, который нанизал на себя всю канадскую оборону, но бросил прямо в Пикара, однако заработал на себе удаление. И вновь чешские хоккеисты не смогли извлечь из этого никаких дивидендов. Зато следующий штраф канадцев чехи наконец-то реализовали. Коварж с близкого расстояния попал в Пикара, но на отскоке вовремя оказался Радил. Спартаковский нападающий с неудобной руки вогнал шайбу под перекладину канадских ворот. Впрочем, песня чешской команды была недолгой. Трэвис Конечны поборолся за шайбу за воротами Мразека и сделал пас на пятачок, откуда Бэрри снял все вопросы о победителе в матче. Гол Скиннера, забитый в пустые ворота, уже ничего не решал. Чехи смотрелись довольно симпатично, но их подвела реализация. А канадцы грамотно использовали имевшиеся шансы и победили.