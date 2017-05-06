«Вегас» скупает русских, финны проклинают ЧМ, а немцы обыграли США

Шипачёв стал вторым игроком «Вегаса»
Экс-нападающий СКА и сборной России Вадим Шипачёв подписал контракт с «Лас-Вегасом». Средняя зарплата игрока составит $ 4,5 млн за сезон. В КХЛ хоккеист выступал за «Северсталь» и СКА, с которым выиграл два Кубка Гагарина.
В прошедшем сезоне Шипачёв провёл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 76 (26+50) очков. В плей-офф на его счету 17 матчей и 19 (4+15) очков. Для «Лас-Вегаса» следующий сезон станет дебютным в НХЛ. Шипачёв стал вторым игроком команды после нападающего Рида Дюка. 22 июня будет проведён драфт расширения, на котором клуб выберет по одному игроку из 30 команд лиги.
Дадонов предпочтёт «Вегас» «Чикаго»
Как стало известно «Чемпионату», очередным новичком «Вегас Голден Найтс» станет Евгений Дадонов. Нападающий СКА и сборной России подпишет контракт с новичком НХЛ вслед за Вадимом Шипачёвым. Переговоры между «Вегасом» и игроком находятся на финальной стадии, и о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.
Помимо «Вегаса» на Дадонова претендовал «Чикаго», за который выступает его давний партнёр Артемий Панарин. В сезоне-2016/17 Дадонов провёл 71 матч за СКА в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 85 (39+46) очков и выиграл Кубок Гагарина. Шипачёв и Дадонов являются двукратными обладателями Кубка Гагарина.
Россия дожала шведов в стартовом матче чемпионате мира
Сборная России продлила победную серию против команды Швеции в матчах чемпионатов мира по хоккею. Последний раз россияне проиграли скандинавам в 2004 году. На гол Элиаса Линдхольма сборная России ответила шайбой Сергея Андронова и победным буллитом Артемия Панарина. Впервые встреча между сборными России и Швеции на чемпионате мира завершилась в серии послематчевых буллитов.
Ахо – автор первой шайбы чемпионата мира
Первую шайбу чемпионата мира забросил финн Себастьян Ахо в матче с командой Беларуси. Представители страны Суоми вели со счётом 2:0, но затем позволили сопернику сравнять счёт. В итоге финны всё же одержали победу – 3:2.
На 3-й минуте матча Ахо открыл счёт, а вскоре Оскар Осала увеличил преимущество финской команды. В концовке второй двадцатиминутки Егор Шарангович отыграл одну шайбу, а после перерыва Евгений Ковыршин сравнял счёт. Вскоре Вели-Матти Савинайнен вновь вывел финнов вперёд, его шайба стала победной.
Немцы неожиданно обыграли США
В кёльнской группе хозяева турнира сборная Германии добилась сенсационной победы над командой США. Тобиас Ридер вывел сборную Германии вперёд в середине первого периода, «звёздно-полосатые» сравняли счёт примерно через 40 минут усилиями своего капитана Коннора Мёрфи. Победу команде принёс Патрик Хагер на 54-й минуте. Голкипер Томас Грайсс отразил 42 броска по своим воротам.
Чехи не смогли отобрать очки у Канады
Сборная Канады одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 4:1.
В первом периоде Райан О'Райлли вывел канадцев вперёд, а в начале второго Майкл Мэтисон увеличил преимущество, реализовав большинство. Лукаш Радил сократил отставание в середине третьего периода, однако вскоре Тайсон Бэрри сделал счёт 3:1, а окончательный результат установил Джефф Скиннер, поразивший пустые ворота.
Финские болельщики недовольны запретом на пиво на стадионе в Париже
Болельщики сборной Финляндии выразили возмущение отсутствием возможности выпить пива на стартовом матче ЧМ, в котором финская команда с трудом обыграла Беларусь (3:2). Оказалось, что в парижской «Аккор Хотелс-Арене» разрешены только безалкогольные напитки.
«Разве можно делать подобные запреты на таком событии, как чемпионат мира! Пиво является одним из составляющих болельщицкой культуры», — приводит слова одной из болельщиц издание Ilta-Sanomat. Во время игры финские фанаты помимо традиционного выкрика: «Суоми, Суоми!» организованно скандировали фразу на английском: «Мы хотим пива!», но французские организаторы остались безучастны. Возможно, именно из-за отсутствия пива 10 из 13 тысяч мест на трибунах остались пустыми.
«Я хорошо знаю про сухой закон. Обойти его легко. Принесите на стадион носовой платок, пропитанный водкой, а потом идите в туалет и выжмите его содержимое. Тогда пустых мест точно не останется», — отметил другой финский болельщик.