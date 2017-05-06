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Хоккей итоги дня 5 мая 2017 года, обзор матчей ЧМ, видео
Фото: РИА Новости
Текст: Роман Соловьёв

«Вегас» скупает русских, финны проклинают ЧМ, а немцы обыграли США

Россия, Германия, Канада и Финляндия стартовали с побед на ЧМ, Шипачёв перешёл в «Вегас» и ждёт там Дадонова – в итогах дня.
6 мая 2017, суббота. 00:30. Хоккей

Шипачёв стал вторым игроком «Вегаса»

Экс-нападающий СКА и сборной России Вадим Шипачёв подписал контракт с «Лас-Вегасом». Средняя зарплата игрока составит $ 4,5 млн за сезон. В КХЛ хоккеист выступал за «Северсталь» и СКА, с которым выиграл два Кубка Гагарина.

В прошедшем сезоне Шипачёв провёл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 76 (26+50) очков. В плей-офф на его счету 17 матчей и 19 (4+15) очков. Для «Лас-Вегаса» следующий сезон станет дебютным в НХЛ. Шипачёв стал вторым игроком команды после нападающего Рида Дюка. 22 июня будет проведён драфт расширения, на котором клуб выберет по одному игроку из 30 команд лиги.

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Дадонов предпочтёт «Вегас» «Чикаго»

Как стало известно «Чемпионату», очередным новичком «Вегас Голден Найтс» станет Евгений Дадонов. Нападающий СКА и сборной России подпишет контракт с новичком НХЛ вслед за Вадимом Шипачёвым. Переговоры между «Вегасом» и игроком находятся на финальной стадии, и о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.

Помимо «Вегаса» на Дадонова претендовал «Чикаго», за который выступает его давний партнёр Артемий Панарин. В сезоне-2016/17 Дадонов провёл 71 матч за СКА в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 85 (39+46) очков и выиграл Кубок Гагарина. Шипачёв и Дадонов являются двукратными обладателями Кубка Гагарина.

Россия дожала шведов в стартовом матче чемпионате мира

Сборная России продлила победную серию против команды Швеции в матчах чемпионатов мира по хоккею. Последний раз россияне проиграли скандинавам в 2004 году. На гол Элиаса Линдхольма сборная России ответила шайбой Сергея Андронова и победным буллитом Артемия Панарина. Впервые встреча между сборными России и Швеции на чемпионате мира завершилась в серии послематчевых буллитов.

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Ахо – автор первой шайбы чемпионата мира

Первую шайбу чемпионата мира забросил финн Себастьян Ахо в матче с командой Беларуси. Представители страны Суоми вели со счётом 2:0, но затем позволили сопернику сравнять счёт. В итоге финны всё же одержали победу – 3:2.

На 3-й минуте матча Ахо открыл счёт, а вскоре Оскар Осала увеличил преимущество финской команды. В концовке второй двадцатиминутки Егор Шарангович отыграл одну шайбу, а после перерыва Евгений Ковыршин сравнял счёт. Вскоре Вели-Матти Савинайнен вновь вывел финнов вперёд, его шайба стала победной.

Немцы неожиданно обыграли США

В кёльнской группе хозяева турнира сборная Германии добилась сенсационной победы над командой США. Тобиас Ридер вывел сборную Германии вперёд в середине первого периода, «звёздно-полосатые» сравняли счёт примерно через 40 минут усилиями своего капитана Коннора Мёрфи. Победу команде принёс Патрик Хагер на 54-й минуте. Голкипер Томас Грайсс отразил 42 броска по своим воротам.

Чехи не смогли отобрать очки у Канады

Сборная Канады одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 4:1.

В первом периоде Райан О'Райлли вывел канадцев вперёд, а в начале второго Майкл Мэтисон увеличил преимущество, реализовав большинство. Лукаш Радил сократил отставание в середине третьего периода, однако вскоре Тайсон Бэрри сделал счёт 3:1, а окончательный результат установил Джефф Скиннер, поразивший пустые ворота.

Финские болельщики недовольны запретом на пиво на стадионе в Париже

Болельщики сборной Финляндии выразили возмущение отсутствием возможности выпить пива на стартовом матче ЧМ, в котором финская команда с трудом обыграла Беларусь (3:2). Оказалось, что в парижской «Аккор Хотелс-Арене» разрешены только безалкогольные напитки.

«Разве можно делать подобные запреты на таком событии, как чемпионат мира! Пиво является одним из составляющих болельщицкой культуры», — приводит слова одной из болельщиц издание Ilta-Sanomat. Во время игры финские фанаты помимо традиционного выкрика: «Суоми, Суоми!» организованно скандировали фразу на английском: «Мы хотим пива!», но французские организаторы остались безучастны. Возможно, именно из-за отсутствия пива 10 из 13 тысяч мест на трибунах остались пустыми.

«Я хорошо знаю про сухой закон. Обойти его легко. Принесите на стадион носовой платок, пропитанный водкой, а потом идите в туалет и выжмите его содержимое. Тогда пустых мест точно не останется», — отметил другой финский болельщик.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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