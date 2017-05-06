«Можно выжать водку из платка в туалете». Что окружало 1-й день ЧМ: видео

Лучшие моменты матчей, «троллинг» от Панарина, разочарование финнов и русский диктор в Германии – видео первого дня ЧМ-2017.

На чемпионате мира — 2017 завершился первый игровой день. В стартовом матче сборная России по буллитам одолела команду Швеции (2:1Б). Победный бросок исполнил Артемий Панарин. После игры форвард сборной России и «Чикаго» повеселил журналистов и дал дельные советы Вадиму Шипачёву, который накануне подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс».

«Шипачёв в «Вегасе»? Нужно переводить зарплату жене». Шутки после Швеции Проворов сравнил взрослый чемпионат с молодёжным, Дадонов не захотел говорить о «Вегасе», а Панарин дал разумный совет Шипачёву.

К радости местной публики, в Кёльне немцы сенсационно обыграли сборную США (2:1), сделав весомую заявку на попадание в плей-офф турнира. В Париже сборная Беларуси отыгралась со счёта 0:2, но всё-таки уступила Финляндии (2:3). Канадцы прогнозируемо оказались сильнее чехов (4:1). Предлагаем вам познакомиться с видеороликами первого дня чемпионата мира – 2017, а также посочувствовать финским болельщикам.

Финны остались без пива на арене в Париже

Болельщики сборной Финляндии выразили возмущение отсутствием возможности выпить пива на стартовом матче чемпионата мира, в котором финская команда с трудом обыграла Беларусь (3:2). Оказалось, что на парижской «АккорХотелс Арене» разрешены только безалкогольные напитки.

«Разве можно делать подобные запреты на таком событии, как чемпионат мира! Пиво является одним из составляющих болельщицкой культуры», — приводит слова одной из зрительниц издание Ilta-Sanomat. Во время игры финские фанаты, помимо традиционного выкрика «Суоми, Суоми!», организованно скандировали на английском: «Мы хотим пива!». Но французские организаторы остались безучастны. Возможно, именно из-за отсутствия пива 10 из 13 тысяч мест на трибунах остались пустыми.

«Я хорошо знаю про «сухой закон». Обойти его легко. Принесите на стадион носовой платок, пропитанный водкой, а потом идите в туалет и высосите его содержимое. Тогда пустых мест точно не останется», — отметил другой финский болельщик.

Лучшие моменты матча Швеция – Россия

Лучшие моменты матча Финляндия – Беларусь

Лучшие моменты матча Германия — США

Лучшие моменты матча Чехия — Канада

Российский диктор на чемпионате мира в Германии

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Как Панарин шутил над Шипачёвым