«Можно выжать водку из платка в туалете». Что окружало 1-й день ЧМ: видео

На чемпионате мира — 2017 завершился первый игровой день. В стартовом матче сборная России по буллитам одолела команду Швеции (2:1Б). Победный бросок исполнил Артемий Панарин. После игры форвард сборной России и «Чикаго» повеселил журналистов и дал дельные советы Вадиму Шипачёву, который накануне подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс».
К радости местной публики, в Кёльне немцы сенсационно обыграли сборную США (2:1), сделав весомую заявку на попадание в плей-офф турнира. В Париже сборная Беларуси отыгралась со счёта 0:2, но всё-таки уступила Финляндии (2:3). Канадцы прогнозируемо оказались сильнее чехов (4:1). Предлагаем вам познакомиться с видеороликами первого дня чемпионата мира – 2017, а также посочувствовать финским болельщикам.
Финны остались без пива на арене в Париже
Болельщики сборной Финляндии выразили возмущение отсутствием возможности выпить пива на стартовом матче чемпионата мира, в котором финская команда с трудом обыграла Беларусь (3:2). Оказалось, что на парижской «АккорХотелс Арене» разрешены только безалкогольные напитки.
«Разве можно делать подобные запреты на таком событии, как чемпионат мира! Пиво является одним из составляющих болельщицкой культуры», — приводит слова одной из зрительниц издание Ilta-Sanomat. Во время игры финские фанаты, помимо традиционного выкрика «Суоми, Суоми!», организованно скандировали на английском: «Мы хотим пива!». Но французские организаторы остались безучастны. Возможно, именно из-за отсутствия пива 10 из 13 тысяч мест на трибунах остались пустыми.
«Я хорошо знаю про «сухой закон». Обойти его легко. Принесите на стадион носовой платок, пропитанный водкой, а потом идите в туалет и высосите его содержимое. Тогда пустых мест точно не останется», — отметил другой финский болельщик.