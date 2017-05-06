Чудо в НХЛ: проигрывать 0:3 и забить 3 гола за 3 минуты с пустыми воротами

«Анахайм» спас матч с 0:3 за четыре минуты до конца основного времени, а затем вырвал победу у «Эдмонтона» во втором овертайме.

«Анахайм Дакс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф, встреча завершилась со счётом 4:3 в овертайме. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «уток». К 33-й минуте матча «нефтяники» выигрывали в три шайбы благодаря усилиям Леона Драйзайтля, Коннора Макдэвида и Дрейка Кажулы.

«Эдмонтон» уже видел, как возвращается домой в шаге от выхода в финал конференции, но отсутствие большого кубкового опыта сыграло с ним злую шутку.

За четыре минуты до конца основного времени «Анахайм» пошёл ва-банк и снял вратаря. Гол Райана Гецлафа добавил позитивных эмоций болельщикам «уток», но вряд ли они могли предположить, что это только начало великого камбэка. Спустя 34 секунды голкипер «Эдмонтона» Кэм Тальбо пропустил второй бросок от синей линии. Свою первую шайбу в плей-офф забил защитник Кэм Фаулер.

Сравняли счёт хозяева за 15 секунд до конца основного времени, когда Рикард Раккель оказался самым расторопным перед воротами Тальбо и послал шайбу между щитков вратаря.

Интересно, что до этого матча серии ни одна из команд не могла выиграть в домашних стенах. Но «утки» совершили чудо, забив три шайбы с пустыми воротами. Первый и третий гол хозяев разделили три минуты и одна секунда.

Даже Уэйн Гретцки не верил своим глазам.

Во втором овертайме «утки» дожали «нефтяников». Победный гол записал на свой счёт Кори Перри, который до этого дня был одним из худших игроков «Анахайма» в плей-офф. В активе лидера «уток» была всего одна заброшенная шайба в восьми играх. Но кто теперь вспомнит об этом?

Ассистировал Перри Райан Гецлаф, который набрал в серии с «Эдмонтоном» уже 10 очков.

«Знали, что если «Анахайм» отыграет одну шайбу, то отыграет и другую. Были уверены, что будем бороться и рвать соперника до последнего», — рассказал после игры Гецлаф.

«Анахайм» повёл в серии 3-2, а ведь он проиграл два стартовых матча на своей площадке.