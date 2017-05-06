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Мнение экспертов о матче Россия – Швеция на чемпионате мира – 2017
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Владислав Уткин

«ЧМ для Мозякина – запоздалое испытание». Эксперты о матче Россия – Швеция

Хоккейные эксперты поделились мнением об игре России в матче со Швецией, паре защитников Киселевич – Гавриков и незаметном Мозякине.
6 мая 2017, суббота. 13:00. Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, двукратный обладатель Кубка Гагарина и эксперт «КХЛ ТВ» Алексей Бадюков, а также заслуженный тренер России Юрий Новиков поделились своим мнением об игре сборной России с командой Швеции в стартовом матче чемпионата мира – 2017, в котором россияне победили по буллитам со счётом 2:1.

— Какое впечатление произвела на вас игра сборной России в матче со Швецией?

Кожевников: У нас не было такой игры. Ребята выиграли, старались и местами неплохо себя показывали, им надо было сыграться. Это первая игра, было ожидаемо, что шведы сначала нас поддавили, потому что они находятся в шведской системе, где культивируется быстрое катание. Но потом мы отошли к середине второго периода и здорово играли.

Бадюков: Она на меня произвела хорошее впечатление. Понятно, что это стартовый матч, и в команде много новичков, у нас молодая команда. Поэтому, с учётом всех этих факторов, хорошо выступили и показали достаточно приличную игру. Дальше у нас будут более лёгкие соперники, но у нас будут две игры подряд. Матч с немцами получится очень серьёзным. Всё будет зависеть от того, как сборная поведёт себя на следующем этапе чемпионата, потому что в первой встрече есть стартовое волнение. Физический запал хороший. Радует, что Сергей Андронов забросил. Пусть его звено четвёртое и оно не из тех, что должно забивать, но на таком уровне, как в хорошем плей-офф, так и должно быть. Опять же, порадовал наш основной голкипер, он достаточно надёжно сыграл. Победа есть победа. Думаю, звено Панарина, Шипачёва и Дадонова ещё разыграется. Для этого будет шанс в игре с итальянцами. Это более лёгкий соперник, аутсайдер турнира, и здесь можно будет потренироваться как следует.

Новиков: Мне показалось, что в концовке мы прибавили в движении и за счёт этого вырвали игру. А что касается Василевского, то я думаю, что когда-нибудь он будет одним из лучших вратарей мира. Если сравнивать его с Бобровским, то Сергей более подвижен и энергозатратен, потому что он поменьше. А Василевский крупный, ему немножко легче. Если Василевский выполнит такой же объём работы, какой в своё время выполнял Третьяк, он станет лучшим игроком мира.

— В матче со Швецией Сергей Мозякин провёл на льду всего 9 минут и 23 секунды – это был не день капитана сборной?

Кожевников: Все критикуют Мозякина, и я в том числе. Но Серёга, по крайней мере когда было очень тяжело, пользу приносил. Мы не знаем, какие разговоры были в раздевалке, но, когда нам было тяжело и мы не так хорошо выходили из зоны, он как раз создавал моменты. Хотя он не забил, но капитанскую игру он показывал. Думаю, что он ещё разыграется.

Кожевников: Ребята выиграли, старались и местами неплохо себя показывали, им надо было сыграться.

Бадюков: Я считаю, что у него не получился матч. Он индивидуально не так ярко смотрелся по сравнению с другими, более молодыми игроками, которые идут вперёд. Но, по крайней мере, Сергея можно использовать в большинстве в дальнейшем. Это то, на что можно рассчитывать. Раз на раз не приходится. Сергей мог проявить себя именно в большинстве, но мы видим, что розыгрыш двух численных преимуществ у нашей сборной не получился. Да, были броски, но не всё на чемпионате мира проходит так, как в КХЛ. Мы видели, что Мозякина пытались использовать вместо Ковальчука, когда он подключался с правой стороны, с места защитника, и со своей точки он пытался, но это всё дело перекрывалось. При игре «5 на 5» что звено Шипачёва, что звено Мозякина при входе в зону пыталось, если получалось, искать свободного защитника либо третьего нападающего.

Новиков: С Мозякиным — отдельная история. Конечно, он был готов и достоин играть в сборной раньше этого чемпионата, а сейчас его взяли и для него это очень серьёзное и запоздалое испытание. Сергей заслужил это несколько раньше. Ему будет очень тяжело играть. Любую его игру должны принимать нормально. Думаю, что здесь сказалась мудрость тренеров, которые где-то его поберегли. Когда надо было усилить темп в игре, они выпускали более молодых. Мы должны с уважением относиться к этому игроку. Сколько он проведёт времени на льду – это неважно. Важно, что это Мозякин и что он в сборной. А ждать того, что он побежит, смысла нет.

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— Удивило ли вас, что самое большое игровое время в сборной России среди защитников получила пара Киселевич – Гавриков (21 минуту и 39 секунд — каждый)? В чём их сильные качества?

Кожевников: Тренер знает, на кого он полагается, ведь он находится в эпицентре событий. Значит, он им больше доверял. Что здесь должно удивлять? Все в одинаковых условиях, вне зависимости от возраста и опыта. Кто на данный момент хорошо играет, на того и надежда. Это нормально.

Бадюков: Они получили большое время, и Миронов с Проворовым провели на льду больше 20 минут. Просто так получилось, наверное, наложилось, что они в меньшинстве проводили больше времени. У Знарка все пары играют примерно одинаково, у него нет какого-то приоритета, что одно сочетание будет больше играть, а другое — меньше. Что в СКА, что в сборной, все стараются играть в равной степени.

Бадюков: Думаю, звено Панарина, Шипачёва и Дадонова ещё разыграется. Для этого будет шанс в игре с итальянцами. Это более лёгкий соперник, аутсайдер турнира, и здесь можно будет потренироваться как следует.

Новиков: В общем-то, меня это удивило. Гавриков – относительно молодой игрок. Я посмотрел, как он подключается в атаку, и он играет довольно-таки весело, поддерживая её. А Киселевич становится опорным защитником. Доверие тренера идёт ему в плюс. Если бы тренер не увидел в нём надёжные качества, он бы проводил на льду намного меньше времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Александр Кожевников Алексей Бадюков Владислав Гавриков Сергей Мозякин Юрий Новиков ЧМ-2017
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