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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Овечкин переведён в третье звено «Вашингтона»
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Овечкин в двух звеньях. Тротц разозлит капитана или отправит его на ЧМ?

Команда Александра Овечкина вновь находится на грани вылета из плей-офф. Что поможет «Вашингтону» совершить чудо и вернуть интригу?
6 мая 2017, суббота. 15:00. Хоккей

Так ли виноват Овечкин?

«Я должен играть намного лучше», — мрачно заявил капитан «столичных» Александр Овечкин, стоя перед батареей журналистских микрофонов после матча номер четыре. Два малых штрафа, два броска в створ и шесть силовых приёмов – вроде бы, не самая плохая статистика для любого хоккеиста, команда которого потерпела поражение. Но Овечкин и здесь стоит особняком: главная звезда и ключевой игрок за всю историю клуба взял на себя ответственность за очередные крупные неприятности, с которыми «Вашингтон» столкнулся в плей-офф.

За последние 12 сезонов Овечкин стал воплощением и живым отражением повторяющихся кубковых неудач. Возможно, что излишнее внимание, уделяемое игре Великой Восьмёрки, не совсем справедливо, поскольку в хоккее невозможно выиграть или проиграть в одиночку. Однако слова Александра показывают, что в критический момент он готов взять на себя ответственность за отчаянную попытку прорваться в первый для «Вашингтона» финал конференции за 19 лет. Нынешняя команда Овечкина, без сомнения, является самой квалифицированной и талантливой из тех составов «Кэпиталз», в которых ему приходилось играть. Возможно, что сам капитан «столичных» чувствует, что нынешний шанс – последний, лучший и главный, чтобы изменить тональность, в которой принято описывать его карьеру. После 1 июля у 13 хоккеистов «Вашингтона» заканчиваются контракты, а в условиях потолка зарплат сохранить в одной команде столь крупную «рыбу», как Кузнецов, Уильямс, Оши, Шаттенкирк, Алзнер и Орлов, будет невозможно.

«Наши лучшие хоккеисты не играли так, как они должны. Они должны быть топ-игроками и сделать шаг вперёд прямо сейчас», — заявил после четвёртой игры главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц. Нетрудно догадаться, что адресатом этих слов был именно Овечкин, который в четырёх матчах серии имеет в своём активе четыре результативных балла. Если посмотреть на статистику Александра в плей-офф, то становится ясно, что именно в проигранных сериях (их 8) Овечкин показывал большую эффективность, нежели в победных (6).

Эффективность Овечкина в плей-офф за карьеру
(голы в среднем за игру – очки за игру – броски за игру):
победные серии: 0,42 – 0,82 – 4,71
проигранные серии: 0,54 – 1,04 – 4,75
серия-2017 с «Питтсбургом»: 0,25 – 1,00 – 2,5

Единственное, что можно предъявить Овечкину в данной ситуации – это скромная бросковая активность. На данный момент у Великой Восьмёрки лишь 10 бросков за серию, и если «Вашингтон» 6 мая завершит свой кубковый поход, то Овечкин рискует установить личный антирекорд, который раньше равнялся 17 выстрелам за серию (2011 год против «Тампы»). Перед пятым матчем он тренировался в третьем звене, хотя позже появилась информация, что капитан «Вашингтона» будет играть в двух звеньях.

Овечкин переведён в третье звено на тренировке перед пятым матчем с «Пингвинз»

Из всей этой математики можно сделать только один вывод: поражения «Вашингтона» никак не связаны с плохой игрой капитана «столичных», в которой он себя обвинил. Сам Овечкин играет на своём привычном, но обычном уровне, а для того чтобы обыграть опытных кубковых волков из «Пингвинз», требуются «подвиги по расписанию». Какие же меры могут помочь «Вашингтону» вытащить себя из болота?

Глупые ошибки капитана Овечкина. «Вашингтон» спасёт только чудо
Неудачная игра Александра Овечкина и его «Вашингтона» привела к неважному итогу. Для выхода в финал Востока «Питтсбургу» нужна одна победа.

Что делать?

Рецептов помочь тонущим «столичным» не так уж много, но воспользоваться тем математическим шансом, который у «Вашингтона» ещё остался, команда просто обязана. Из самых очевидных советов по организации камбэка можно выделить главную пятёрку.

1. Надёжная игра в обороне

Как бы ни хвалили нынешнее кадровое усиление «Кэпиталз» в защитной линии, игра в своей зоне остаётся слабым звеном команды. Иллюстрация здесь простая: «Вашингтон» — худшая команда в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли по количеству пропущенных шайб. 30 голов в 10 матчах – это слишком много для клуба, который ставит для себя чемпионские цели и располагает, как принято говорить, «лучшим вратарём в лиге». Кроме того, защитники Шаттенкирк (-4) и Орпик (-7), которые должны были быть настоящей стеной для форвардов соперника, имеют худший в команде показатель полезности.

2. Голевая поддержка из глубины

О том, насколько важны шайбы, забрасываемые хоккеистами из третьего и четвёртого звена, «Вашингтону» легко может поведать наставник «Питтсбурга» Майк Салливан, команду которого именно «глубинные» парни вытащили на пъедестал. Без сомнения, роль Малкина, Кросби, Кессела, Куница и вратарского тандема Флёри – Мюррей в прошлогодней победе была также очень велика, но в условиях, когда за главными звёздами пристально следят защитники соперников, исход битвы решают работяги. Бонино, Раст, Шири, Гюнцель – все эти фамилии игроков «Пингвинз» в плей-офф звучат не реже имён суперзвёзд, а у «Вашингтона» в серии с «Питтсбургом» ни один хоккеист из «нижней» шестёрки форвардов не сумел отметиться голом.

Тест. Заклятые соперники. Хорошо ли ты знаешь Овечкина и Кросби?
Капитан «Вашингтона» Овечкин вновь сражается в плей-офф против капитана «Питтсбурга» Кросби. Хорошо ли ты знаешь их противостояние?

3. Тренерская мысль

Можно сколько угодно говорить о грамотности Барри Тротца как специалиста, но тренерскую дуэль Майку Салливану он проигрывает вчистую. Наставник «Питтсбурга» умудряется обыгрывать соперников даже с регулярно случающимися травмами своих лидеров. Тротц же просто растерялся, не сумев найти противоядие от настырных форвардов «Пингвинз» — не помогла даже трусливая тактика с выпущенным в роли форварда седьмым защитником Алзнером. Возможно, более смелые изменения в сочетаниях, отправка в запас неудачно сыгравшего Орпика и вызов кого-либо из фарм-клуба окажет на приунывший коллектив тонизирующее действие.

4. Игровая дисциплина

Здесь также всё просто. У «Вашингтона» в этой серии было 11 удалений, полученных в зоне атаки, а у «Питтсбурга» таких штрафов только два.

5. Характер

«Посмотрим, из чего мы сделаны. Об этом все спрашивают», — сказал после четвёртого матча нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши. Ответить на этот вопрос «столичным» придётся в первую очередь себе самим. В истории лиги было 13 случаев, когда команда, обладавшая преимуществом своего льда, проигрывала в серии 1-3, но сумела перебороть ситуацию. Правда, во втором раунде таких чудесных исходов было лишь 3 из 28, но это не значит, что «Вашингтон» не сможет стать четвёртой командой в этом ряду.

«Каждый год мы говорим, что это будет наш год, что уж на этот раз мы выстрелим. Хватит говорить. Пора что-то сделать», — сказал Овечкин на следующее утро после мартовского дедлайна. Посмотрим, будут ли его слова по-настоящему услышаны.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Александр Овечкин Барри Тротц Майк Салливан Сидни Кросби Кубок Стэнли
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