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Игроки из России, которые поздно уехали в НХЛ
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Лев Лукин

Быть звездой в России или уехать в НХЛ? Шипачёв, Мозякин и ещё 10 примеров

Вадим Шипачёв в 30 лет подписал свой первый контракт в НХЛ.
6 мая 2017, суббота. 16:00. Хоккей

Уехали в НХЛ

Антон Белов

Воспитанник челябинского хоккея долгое время выступал за ЦСКА, но поворотным в его карьере стал переход летом 2008 года в «Авангард». В омском клубе Белов вырос в защитника топ-уровня, и после пяти сезонов в форме «ястребов» Антон решил попробовать свои силы в НХЛ.

В 26 лет российский защитник подписал контракт новичка с «Эдмонтоном», но задержаться в НХЛ надолго Белову не удалось. Антон провёл за океаном лишь один сезон, не всегда попадая в состав «нефтяников», а в следующее межсезонье вернулся в Россию. Но не в Омск, где Белова очень ждали болельщики «Авангарда», а в СКА. В питерском клубе Антон стал одним из лидеров и вместе с командой выиграл два Кубка Гагарина за три сезона.

Максим Сушинский

Сушинский начинал свою карьеру в родном СКА, но лучшие годы Максима прошли в «Авангарде». В Омск Максим переехал в 22, быстро стал лидером команды и любимцем местных болельщиков. После драфта НХЛ в 2000 году Сушинский, которому на тот момент исполнилось 26 лет, поехал пробовать свои силы в выбравшую его «Миннесоту».

Однако пребывание хоккеиста в составе «дикарей» оказалось скоротечным, Максим сыграл всего 30 матчей и по ходу чемпионата вернулся в Омск. В «Авангарде» Сушинский провёл ещё 4,5 сезона, стал частью легендарного звена Затонский — Прокопьев — Сушинский и завоевал с «ястребами» российское золото и Кубок европейских чемпионов.

Вадим Тарасов

Вадим Тарасов защищал ворота новокузнецкого «Металлурга» в то время, когда сибирская команда переживала свои лучшие времена в истории. Тарасов играл великолепно и попал на карандаш скаутам «Монреаля», который выбрал российского голкипера на драфте в 1999 году.

Но попробовать покорить НХЛ Тарасов решил только в 2001 году, когда ему было уже 24 года. В то время в «Монреале» ворота защищали Жозе Теодор и Мэтью Гарон и пробиться в состав «Хабс» Тарасову было крайне затруднительно. Просидев почти весь сезон на скамейке запасных в фарм-клубе «Монреаля», новокузнецкий воспитанник вернулся в родную команду, где выступал ещё четыре года. А самым значимым успехом в карьере вратаря стало чемпионство-2008 с «Салаватом», где Тарасов вновь играл роль запасного голкипера.

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Виталий Еремеев

Карьера Виталия Еремеева начиналась в Усть-Каменогорске, затем талантливый голкипер выступал за ЦСКА, ярославское «Торпедо» и московское «Динамо». С бело-голубыми Еремеев выиграл золото чемпионата России в 2000 году и только после этого в возрасте 24 лет решился на переход в НХЛ.

За океаном Виталий оказался в составе «Рейнджерс», которые задрафтовали голкипера ещё в 1994 году, и даже провёл за «синерубашечников» четыре игры, в которых, правда, показал очень слабую статистику. В Северной Америке Еремеев задержался в общей сложности на полтора сезона, а когда понял, что карьера в НХЛ не складывается, вернулся в «Динамо», где выступал ещё восемь лет и стал двукратным чемпионом России.

Дмитрий Быков

Воспитанник ижевского хоккея сделал себе имя в России в составе «Ак Барса», сыграл за сборную России на серебряном ЧМ-2002, а летом того года в возрасте 25 лет отправился в НХЛ, где Быкова ждал «Детройт». Дмитрий провёл более 70 матчей за «Красных Крылья», неплохо себя зарекомендовал и должен был подписывать новый контракт.

Однако «Ак Барс» был более заинтересован в услугах Дмитрия, и он вернулся в Россию, где после Казани выступал за «Динамо», «Атлант», «Магнитку», «Торпедо» и «Амур», но что-либо выиграть в своей карьере так и не сумел.

Александр Хаванов

В возрасте 20 лет российский защитник попробовал свои силы в лиге Восточного побережья, однако тогда закрепиться в Северной Америке Хаванову не удалось. Александр поиграл в Санкт-Петербурге, Череповце, после чего оказался в родном московском «Динамо», с которым завоевал российское золото в 2000 году.

Хаванову исполнилось уже 28 лет, но Александр решился на переезд в НХЛ и не прогадал.

Хаванову на тот момент исполнилось уже 28 лет, но Александр решился на переезд в НХЛ и не прогадал. Россиянин провёл четыре добротных сезона за «Сент-Луис», став одним из ведущих защитников «блюзменов». После локаута в сезоне-2004/05, который Хаванов скоротал в СКА, Александр выступал год в «Торонто», после чего отправился завершать карьеру в швейцарский «Давос». Сейчас Хаванов успешно трудится хоккейным экспертом на российском телевидении.

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Андрей Скопинцев

До отъезда за океан воспитанник электростальского хоккея в России играл за «Крылья Советов», затем три сезона провёл в Европе. И лишь в возрасте 26 лет решился на переезд в НХЛ. В задрафтовавшей его «Тампе» Скопинцев играл два сезона, его регулярно ссылали в фарм-клуб, похожая история произошла и в сезоне-2000/01, в котором Андрей выступал за «Атланту».

Бросив попытки закрепиться в НХЛ, Скопинцев вернулся в «Динамо», где стал чемпионом России-2005, поиграл за «Витязь», зацепил эру КХЛ в «Сибири», а карьеру завершил в балашихинском «Динамо», выступающем в ВХЛ.

Сергей Плотников

Российский нападающий ярко проявил себя в хабаровском «Амуре», затем в рамках помощи возрождаемому «Локомотиву» отправился в Ярославль, где стал одним из лидеров обновлённой команды. Отыграв за «железнодорожников» три сезона, Плотников решил, что в 25 лет созрел для НХЛ, и уехал в «Питтсбург».

Но ни за «пингвинов», ни за «Аризону», куда Плотникова обменяли по ходу сезона, российский форвард не смог показать свою лучшую игру и провёл тот чемпионат без заброшенных шайб. Реанимировать свою карьеру Плотников смог в Санкт-Петербурге, куда приехал прошлым летом: он вернул привычную результативность и выиграл со СКА Кубок Гагарина.

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Остались в России

Сергей Мозякин

Главный русский бомбардир в возрасте 18 лет пробовал свои силы в главной юниорской лиге Квебека, но вся североамериканская карьера Мозякина уместилась в четыре игры за «Валь-д’Ор Форёрз», в которых Сергей набрал одно очко за голевую передачу.

Вся североамериканская карьера Мозякина уместилась в четыре игры за «Валь-д’Ор Форёрз», в которых Сергей набрал одно очко за голевую передачу.

Мозякин, в котором в те годы никак нельзя было разглядеть великого снайпера, вернулся в Россию, чтобы сделать сумасшедшую карьеру, выступая за ЦСКА, «Атлант» и «Магнитку», и побить всевозможные рекорды результативности. Мозякин комфортно чувствует себя в России, о его переезде в НХЛ никогда не было даже слухов.

Данис Зарипов

Нынешний партнёр Мозякина по магнитогорскому «Металлургу» в сезоне-1998/99 также находился в Северной Америке, выступая в Западной хоккейной лиге. Зарипов провёл больше 60 матчей, забросил 23 шайбы, но продолжать заокеанский «банкет» не захотел.

Вместо этого Данис стал легендой казанского «Ак Барса» и «Магнитки», выиграв с этими командами пять чемпионских титулов. Также как и в ситуации с Мозякиным, слова «Зарипов» и «НХЛ» никогда не мелькали в прессе в одном предложении.

Илья Никулин

Илья Никулин никогда не ездил пробовать на вкус североамериканский лёд, хотя российский защитник был задрафтован «Атлантой» в 2000 году под достаточно высоким общим 31-м номером. Никулин выступал сначала за «Динамо», потом надолго прописался в «Ак Барсе», и долгое время его карьеру сопровождали слухи о скором отъезде в стан «Трэшерз».

Но этого не произошло, Никулин остался игроком только для «внутреннего пользования» и вряд ли пожалел об этом: за плечами одного из самых титулованных защитников России четыре российских чемпионства, два Кубка Гагарина и три золота мировых первенств.

Алексей Терещенко

Пятикратный чемпион России в составе «Динамо», «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» находился на пике формы в 2009 году после двух великолепных сезонов в Уфе и второго подряд завоёванного золота чемпионата мира. Тогда Терещенко было 27 лет, и Алексей был как никогда близок к переходу в НХЛ.

Однако задрафтовавший его «Даллас» не проявил предметного интереса к нападающему, и Терещенко остался в России, чтобы выиграть с «Ак Барсом» свой первый в карьере Кубок Гагарина. Возможно, Алексей стал бы неплохим форвардом для третьего-четвёртого звена клуба НХЛ, но и о решении провести всю карьеру в России Терещенко жалеть точно не стоит.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алексей Терещенко Антон Белов Вадим Шипачёв Данис Зарипов Илья Никулин Максим Сушинский Сергей Мозякин
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