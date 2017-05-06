«Специально Мозякина мы не убирали». Россия готовится к Италии

6 мая сборная России провела тренировку в преддверии матча с командой Италии, запланированного на 7-е. Занятие прошло не в главном ледовом дворце, где в это же время сильнейшего выявляли датчане и латвийцы, а в тренировочном. Он находится недалеко от «Ланксесс-Арены», поэтому прогуляться через парк в солнечную и тёплую погоду было сплошным удовольствием.

«Рабы лампы». Зачем сборной России держать в Кёльне семь запасных? За победой над Швецией наблюдали 7 игроков сборной России, которые почти не имеют шансов сыграть на ЧМ-2017. Как они стали «рабами лампы»?

Хоккеисты национальной команды тренировались в следующих сочетаниях.

Вратари: Игорь Шестёркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.

«Чёрные»: Антипин — Белов, Панарин — Шипачёв — Дадонов.

«Красные»: Миронов — Проворов, Гусев — Наместников — Кучеров.

«Белые»: Науменков — Зуб, Мозякин — Ткачёв — Любимов, Плотников.

«Синие»: Гавриков — Киселевич, Телегин – Андронов – Ничушкин, Барабанов.

Отметим, что неаккредитованные Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и Алексей Береглазов продолжают заниматься отдельно. Штабу сборной удалось договориться об аренде катка в Кёльне, чтобы ребята могли поддерживать физическую форму.

Перед началом тренировки на вопросы журналистов ответил первый вице-президент ФХР и руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг, прокомментировавший в частности подписание контракта Вадимом Шипачёвым с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс».

— В матче со Швецией команда проявила дух, все играли друг за друга, сплотились в единый кулак. Василевский сыграл на высочайшем уровне, для сборной это было очень важно. Идём дальше, только первый шаг. Матч США — Германия вчера смотрел весь тренерский штаб, были на арене. Хорошие команды, американцы молодые, средний возраст — 22 года. Думаю, США будет добавлять от игры к игре, как и Швеция. Всё-таки у американцев акклиматизация. Германия — тоже серьёзный соперник, у них сильная вратарская линия. Жёсткая и дисциплинированная команда с сумасшедшей поддержкой трибун. Думаю, слабых соперников на чемпионате мира нет.

Что касается игроков НХЛ, то концентрируемся на сегодняшнем дне. Предлагаю смотреть игру за игрой, работать по факту. Каждая игра принципиальна, в том числе матч с Германией 8 мая. Мы готовимся побеждать в каждой встрече. 9 мая у нас будет командное мероприятие, сейчас утвердим все детали и обязательно сборная отдаст должное ветеранам Великой Отечественной войны.

Пока мы не обсуждаем переход Шипачёва в «Вегас», у нас идёт чемпионат мира. Каждый в праве сам выбирать, где играть, у нас демократия. Сейчас мы об этом не думаем, все мысли о мировом первенстве. Я бы не стал на этом концентрировать внимание. Почему вы не обсуждаете других игроков, у которых открытые контрактные предложения? Все едины, здесь команды, все в равных условиях, — заявил функционер.

Команда провела полноценное занятие, отработав игру в неравных составах, а также выполнив много упражнений на скорость и выносливость. День для сборной России неигровой, поэтому тренерский штаб попросил хоккеистов выложиться. Интересно, что на тренировку все команды приезжают на длинном автобусе, который обычно называют «гармошка», так как он состоит из двух частей.

«Передаём за проезд!» — шутил персонал сборной, когда вышедшие с занятия игроки, в шлёпках и в форме, занимали свои места.

«ЧМ для Мозякина – запоздалое испытание». Эксперты о матче Россия – Швеция Хоккейные эксперты поделились мнением об игре России в матче со Швецией, паре защитников Киселевич – Гавриков и незаметном Мозякине.

О подготовке к игре с Италией, а также о выступлении на турнире Сергея Мозякина прессе рассказал тренер россиян Харийс Витолиньш. Напомним, что в мачте со Швецией капитан россиян провёл на льду менее 10 минут.

— У Мозякина всего 10 минут игрового времени? Получилось, Олег Валерьевич так выпускал смены, где-то на пересменке позже вышел. Не было такого, чтобы мы специально убирали. Мы не делим на то, чтобы у кого-то больше игрового времени было, а у кого-то — меньше. Все звенья идут по порядку, просто у кого-то чуть лучше в атаке получается и они задерживаются на площадке подольше. Рассчитываем на Мозякина и как на капитана, и как на человека, который может много забрасывать. На большинстве ждём его броска. У него и «пять на пять» были моменты. Перевели Барабанова к Андронову, так как надо было что-то поменять. Завтра решим, с кем он будет играть.

Главным на матч с Италией будет настрой. Всё будет зависеть от сборной России. Мы видели, как вчера США переигрывала Германию, но неточные броски, лишние движения не позволили американцам победить. Нам нужно сыграть качественно, потому что превосходство у нас будет. Итальянцы однозначно сыграют от обороны, будут давать нам «возить» по углам. Россиянам нельзя уходить от своей игры. Экспериментировать мы не будем. Судьи здесь ничего не свистят, нужно ещё агрессивнее играть, чтобы зарабатывать большинство. По Евротуру мы уже поняли, что судьи где-то пропускают моменты, — заявил Витолиньш.

К журналистам вывели дебютанта чемпионата мира Артёма Зуба. Ещё совсем недавно он играл в хабаровском «Амуре», но затем перебрался в СКА, с которым победил в Кубке Гагарина. Теперь Зуб – хоккеист сборной страны, на которого рассчитывают в команде. По общению с Артёмом видно, что волнение у него присутствует.

«Эмоции только положительные. Поддержка классная была от наших болельщиков, атмосфера, а главное, мы победили. Разумеется, я нервничал. Где-то что-то не получалось, привыкал немного. Что касается пропущенной шайбы, то я недолго переживал. Надо было дальше выходить. Я не должен был дать игроку вылезти и отдать пас, должен был помешать ему», — сказал Зуб.