Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2017. Беларусь – Чехия – 1:6
Фото: iihfworlds2017.com
Текст: Владислав Уткин

А если бы белорусы сравняли? Ошибка судей предрешила исход их игры с Чехией

Ошибка арбитров помешала Беларуси снова отыграться со счёта 0:2. Впрочем, подопечным Дэвида Льюиса не стоит пенять только на судейство.
6 мая 2017, суббота. 20:23. Хоккей

Обеим командам было необходимо реабилитироваться за поражения в первых матчах. Чехи по игре ни в чём не уступили Канаде, поэтому поражение со счётом 1:4 смотрелось нелогично. А белорусы смогли отыграться с 0:2 во встрече с Финляндией, но всё же проиграли. В глаза бросилось, что в рамке ворот чехов Петра Мразека, получившего днём ранее приличную нагрузку в матче с канадцами, заменил Павел Францоуз. Белорусская же вратарская линия изменений не претерпела.

Гудас завалил Жиру, но не Канаду. Фаворит ЧМ стартовал с победы
Чех Гудас одним ударом завалил одноклубника на лёд, но сборная Канады всё равно добилась уверенной победы.

Начали за здравие, кончили за упокой

Белорусы неплохо начали. На фоне более мастеровитого соперника они хорошо смотрелись и не уступали ни в чём. А вот чешская команда, сыгравшая в очень энергозатратный хоккей в матче с Канадой, начала игру не так активно. Правда, чего-то опасного у своих ворот чехи создавать не позволяли. А первый острый момент в игре создал Роман Червенка. Он хорошо открылся перед воротами Лаланда и бросил в одно касание, но сделал это прямо во вратаря. Вскоре после этого Граборенко удалился у белорусов за блокировку. Большинство в игре с канадской сборной у чехов не очень хорошо сработало, поэтому было интересно посмотреть, как им удастся этот компонент в матче с подопечными Дейва Льюиса. Первая попытка чехов ничем выдающимся не обернулась.

ЧМ-2017
06 мая 2017, суббота. 17:15 МСК
Беларусь
1 : 6 0:2, 1:1, 0:3
Чехия
0:1 – Врана (Бирнер, Ржепик) – 13:16 (5x5), 0:2 – Гудас (Ворачек) – 17:30 (4x4), 1:2 – Павлович (Лисовец, Денисов) – 21:13 (5x5), 1:3 – Червенка (Горак, Ержабек) – 35:38 (5x5), 1:4 – Шимек (Ворачек, Радил) – 47:26 (5x4), 1:5 – Ворачек (Пастрняк, Кундратек) – 49:37 (5x5), 1:6 – Кемпны (Ганзл, Зогорна) – 59:44 (5x5)

До определённого времени обе команды не могли соорудить сколько-нибудь интересной атаки, пока Михал Бирнер не прошёл по своему левому флангу и не отдал пас на надвигавшегося на пятак Врану, который, освободившись из-под опеки защитников, отправил шайбу в ворота. Впору было посетовать: если бы чехи в первом матче забивали в таких моментах, то та игра пошла бы по-другому. Через несколько минут они провели примерно схожую комбинацию, но Ворачек не попал по шайбе. А под конец периода счёт стал 2:0. Коварж произвёл силовой приём на Андрее Костицыне в центре поля, Ворачек подобрал шайбу, зашёл в зону и оставил её под бросок Гудасу, который был точен.

Ошибка судей не дала белорусам сравнять счёт

На рубеже игровых отрезков белорусам представился шанс поиграть в большинстве. И они этим шансом воспользовались. Казалось бы, эту попытку можно было назвать бездарной, но на последних секундах игроки сборной братской республики смогли забраться в зону сопернику. Лисовец прострелил на находившегося в правом круге вбрасывания Павловича, и тот с кистей сократил разрыв в счёте. Буквально тут же чехи ответили острым моментом, но шайба после броска Коваржа угодила в штангу. Благодаря этому голу белорусы воспряли духом и выровняли игру. Опасный момент имел Андрей Костицын, бросавший из левого круга. Из интересных ситуаций у ворот Лаланда вспоминается выход чешских форвардов «3 в 2», но Пастрняк, бросавший по центру, попал в голкипера.

Через несколько минут красно-зелёные получили ещё один шанс на реализацию численного преимущества, и тут нельзя не отметить ошибку судей. Да, Кундратек сыграл высоко поднятой клюшкой, удаление было бесспорным. Но белорусы-то остались с шайбой, провели позиционную атаку и даже забили! Судьи же, вместо того чтобы засчитать гол на отложенном штрафе, свистнули удаление. Это крайне серьёзная ошибка с их стороны. Команда Льюиса в этом большинстве смотрелась интереснее, но самый опасный момент в этом отрезке был у чехов. Ганзал обокрал Лисовца на синей линии и вывел Бирнера на встречу с Лаландом. Кевин был настороже и не позволил себя переиграть. Подопечные Яндача за несколько минут до второго перерыва тоже поиграли в большинстве, и они были куда опаснее. Белорусская четвёрка почти две минуты бессменно сопротивлялась чешским атакам, и этот натиск она выдержала. Но чехи сумели забить в равных составах. Горак отдал с левого фланга на Червенку, который посмотрел на потерявшего позицию Граборенко, на шайбу, на ворота и только затем оформил дубль. Что и говорить, гол получился издевательским. На второй перерыв белорусская команда отправилась, имея всё те же «-2».

Окончательный разгром

В начале третьего периода Ворачек грубо атаковал Андрея Костицына после того, как тот избавился от шайбы. Партнёры по команде вступились за него, и в результате вспыхнула драка. Белорусы почти четыре минуты играли в формате «пять на четыре», но опасных ситуаций создать не смогли. Ближе к середине периода чехи гарантировали себе победу. При розыгрыше в большинстве Шимек выстрелил от синей линии, и Лаланд, закрытый игроками, не смог отразить шайбу. Пятый гол был уже форменным издевательством над белорусским вратарём. Сначала он не дал обыграть себя Пастрняку, вышедшему с ним один на один, но против добивания Ворачека он был бессилен. Пять шайб в одном матче – слишком много для любого вратаря, и поэтому после этого гола в воротах у Беларуси играл Карнаухов. Но и он не остался «сухим» — пропустил от Кемпны за 16 секунд до ухода в раздевалку. Чехия победила, более чем в семь раз перебросав соперника. В следующей игре белорусам предстоит испытание в лице сборной Канады, а команда Яндача сыграет с Финляндией.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная Беларуси — Хоккей Сборная Чехии — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
6 мая 2017, суббота
21:12 Решение об участии Кросби в матче с «Вашингтоном» будет принято перед игрой
21:10 Нападающий Фисенко продлил контракт с «Адмиралом», Тарасов — с «Динамо»
20:54 Нападающий Перескоков перешёл из «Куньлуня» в ЦСКА в обмен на компенсацию
20:36 Занатта: у России отличная хоккейная школа, это будет особенная игра для Италии
20:21 Аболс: рад остаться в «Ладе», не я распускал разговоры
20:17 Цигер: победа над сборной Италии должна помочь Словакии, тяжело было отыграться
20:16 Гудачек: «Красная машина» здесь, у России суперзвёзды Панарин, Дадонов, Шипачёв
20:08 Майр: Италия не так сильна, как Россия, мы должны быть дисциплинированными
20:06 Организаторы ЧМ-2017 не смогли включить гимн Словакии после игры с Италией
19:59 Л.Занатта: сборная Италии не боится играть c Россией, но они фавориты
19:42 Вратарь Хенрик Карлссон подписал с «Барысом» новый контракт на два года
19:41 Сборная Беларуси потерпела разгромное поражение в матче с Чехией на ЧМ-2017
19:29 Словакия одолела Италию на ЧМ-2017, отыгравшись на последних минутах
19:21 Хиллер: пара лёгких голов дала Швейцарии обманчивое чувство уверенности
18:47 Перри: я кричал всю дорогу Гецлафу, требуя шайбу
18:36 Карлайл: Перри немало критиковали, но он сделал сегодня свою работу
18:11 Cборная России готовится к матчу с Италией. Фоторепортаж
18:09 Лучич: «Эдмонтон» дома должен сыграть лучший матч, чтобы иметь шанс на победу
17:43 Маклеллан: следующий матч «Эдмонтон» должен провести лучше, нам это по силам
17:24 Гендиректор «Динамо» Мн: сборная Беларуси может преподнести сюприз на ЧМ
16:52 Пажо: на протяжении всего сезона «Оттава» показывала бойцовский характер
16:31 Фанёф: на самом деле «Оттава» должна быть довольна, что после 4 игр счёт равный
16:07 Хартли: горжусь вторым и третьим периодом в исполнении Латвии, спасибо фанатам
16:03 Карлссон: сборная Дании многое сделала в начале матча, но Мерзликин спас Латвию
16:02 Кулда: Хартли приехал побеждать, матч с Данией смотрела вся Латвия
16:00 «Йокерит» не предложил новый контракт Артуру Кулде
15:56 Индрашис: всем нужно бояться Латвию, с Россией будем играть и выигрывать
15:53 В раздевалке сборной России на ЧМ-2017 висит плакат с военной пословицей
15:50 Сборная Словении отыгралась с 0:4, но уступила Швейцарии в серии буллитов
15:30 Сборная Латвии уверенно обыграла Данию в своём первом матче на ЧМ-2017
15:03 Витолиньш: главным с Италией будет настрой, всё будет зависеть от России
14:55 Зуб: эмоции от дебюта на ЧМ положительные, пропущенную шайбу переживал не долго
14:49 Витолиньш: специально Мозякину игровое время не сокращали, ждём его голов
14:39 В сборной считают, что обид у Капризова, Береглазова и Светлакова быть не должно
14:35 Жамнов: сейчас России больше интересен не плей-офф НХЛ, а игра на ЧМ-2017
14:14 Аллен: «Блюз» нужно стараться сыграть ещё лучше на арене «Нэшвилла»
13:52 Макдэвид: матч с «Анахаймом» стал разочарованием, не стоит о нём много говорить
13:51 Р. Ротенберг: США будет прибавлять по ходу ЧМ, а у Германии сильные вратари
13:47 В сборной России не обсуждают переход Шипачёва в «Вегас»
13:34 Плотников тренируется с Мозякиным и Ткачёвым в составе сборной России на ЧМ-2017
13:18 Новиков: Киселевич становится опорным защитником сборной, ему доверяют тренеры
13:16 А. Медведев: в Ночной лиге я в «Невском легионе», в «Вегас» не поеду
13:11 Пьетранджело: горжусь «Сент-Луисом», хотя у нас сегодня не всё получалось
13:00 Бадюков: звено Шипачёва ещё разыграется, для этого будет шанс в матче с Италией
12:40 «Роспресса» проиграла третий матч в Кубке Большого шлема Ночной лиги
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, будет главным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+