А если бы белорусы сравняли? Ошибка судей предрешила исход их игры с Чехией

Обеим командам было необходимо реабилитироваться за поражения в первых матчах. Чехи по игре ни в чём не уступили Канаде, поэтому поражение со счётом 1:4 смотрелось нелогично. А белорусы смогли отыграться с 0:2 во встрече с Финляндией, но всё же проиграли. В глаза бросилось, что в рамке ворот чехов Петра Мразека, получившего днём ранее приличную нагрузку в матче с канадцами, заменил Павел Францоуз. Белорусская же вратарская линия изменений не претерпела.

Гудас завалил Жиру, но не Канаду. Фаворит ЧМ стартовал с победы Чех Гудас одним ударом завалил одноклубника на лёд, но сборная Канады всё равно добилась уверенной победы.

Начали за здравие, кончили за упокой

Белорусы неплохо начали. На фоне более мастеровитого соперника они хорошо смотрелись и не уступали ни в чём. А вот чешская команда, сыгравшая в очень энергозатратный хоккей в матче с Канадой, начала игру не так активно. Правда, чего-то опасного у своих ворот чехи создавать не позволяли. А первый острый момент в игре создал Роман Червенка. Он хорошо открылся перед воротами Лаланда и бросил в одно касание, но сделал это прямо во вратаря. Вскоре после этого Граборенко удалился у белорусов за блокировку. Большинство в игре с канадской сборной у чехов не очень хорошо сработало, поэтому было интересно посмотреть, как им удастся этот компонент в матче с подопечными Дейва Льюиса. Первая попытка чехов ничем выдающимся не обернулась.

До определённого времени обе команды не могли соорудить сколько-нибудь интересной атаки, пока Михал Бирнер не прошёл по своему левому флангу и не отдал пас на надвигавшегося на пятак Врану, который, освободившись из-под опеки защитников, отправил шайбу в ворота. Впору было посетовать: если бы чехи в первом матче забивали в таких моментах, то та игра пошла бы по-другому. Через несколько минут они провели примерно схожую комбинацию, но Ворачек не попал по шайбе. А под конец периода счёт стал 2:0. Коварж произвёл силовой приём на Андрее Костицыне в центре поля, Ворачек подобрал шайбу, зашёл в зону и оставил её под бросок Гудасу, который был точен.

Ошибка судей не дала белорусам сравнять счёт

На рубеже игровых отрезков белорусам представился шанс поиграть в большинстве. И они этим шансом воспользовались. Казалось бы, эту попытку можно было назвать бездарной, но на последних секундах игроки сборной братской республики смогли забраться в зону сопернику. Лисовец прострелил на находившегося в правом круге вбрасывания Павловича, и тот с кистей сократил разрыв в счёте. Буквально тут же чехи ответили острым моментом, но шайба после броска Коваржа угодила в штангу. Благодаря этому голу белорусы воспряли духом и выровняли игру. Опасный момент имел Андрей Костицын, бросавший из левого круга. Из интересных ситуаций у ворот Лаланда вспоминается выход чешских форвардов «3 в 2», но Пастрняк, бросавший по центру, попал в голкипера.

Через несколько минут красно-зелёные получили ещё один шанс на реализацию численного преимущества, и тут нельзя не отметить ошибку судей. Да, Кундратек сыграл высоко поднятой клюшкой, удаление было бесспорным. Но белорусы-то остались с шайбой, провели позиционную атаку и даже забили! Судьи же, вместо того чтобы засчитать гол на отложенном штрафе, свистнули удаление. Это крайне серьёзная ошибка с их стороны. Команда Льюиса в этом большинстве смотрелась интереснее, но самый опасный момент в этом отрезке был у чехов. Ганзал обокрал Лисовца на синей линии и вывел Бирнера на встречу с Лаландом. Кевин был настороже и не позволил себя переиграть. Подопечные Яндача за несколько минут до второго перерыва тоже поиграли в большинстве, и они были куда опаснее. Белорусская четвёрка почти две минуты бессменно сопротивлялась чешским атакам, и этот натиск она выдержала. Но чехи сумели забить в равных составах. Горак отдал с левого фланга на Червенку, который посмотрел на потерявшего позицию Граборенко, на шайбу, на ворота и только затем оформил дубль. Что и говорить, гол получился издевательским. На второй перерыв белорусская команда отправилась, имея всё те же «-2».

Окончательный разгром

В начале третьего периода Ворачек грубо атаковал Андрея Костицына после того, как тот избавился от шайбы. Партнёры по команде вступились за него, и в результате вспыхнула драка. Белорусы почти четыре минуты играли в формате «пять на четыре», но опасных ситуаций создать не смогли. Ближе к середине периода чехи гарантировали себе победу. При розыгрыше в большинстве Шимек выстрелил от синей линии, и Лаланд, закрытый игроками, не смог отразить шайбу. Пятый гол был уже форменным издевательством над белорусским вратарём. Сначала он не дал обыграть себя Пастрняку, вышедшему с ним один на один, но против добивания Ворачека он был бессилен. Пять шайб в одном матче – слишком много для любого вратаря, и поэтому после этого гола в воротах у Беларуси играл Карнаухов. Но и он не остался «сухим» — пропустил от Кемпны за 16 секунд до ухода в раздевалку. Чехия победила, более чем в семь раз перебросав соперника. В следующей игре белорусам предстоит испытание в лице сборной Канады, а команда Яндача сыграет с Финляндией.