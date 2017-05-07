России нужно опасаться Италии? Словаки чуть не опозорились на старте ЧМ

Латвия уверенно расправилась с Данией

Сборная Латвии одержала уверенную победу над командой Дании в своём стартовом матче на чемпионате мира. Команда Боба Хартли забросила три безответные шайбы, отличился Гинтс Мейя, и дубль оформил Микс Индрашис. Элвис Мерзликин сыграл на ноль.

«Дания провела сильный первый период, у них очень хорошие нападающие. Мы испытывали давление, но вратарь нас спас. Во втором периоде мы стали играть лучше. Возможно, в начале встречи мы чересчур нервничали. Гол изменил ход встречи. Я горжусь вторым и третьим периодом в исполнении моей команды. Это очень здорово. У нас пять молодых игроков. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Поддержка была невероятная, она нам очень помогла», — подвёл итоги встречи главный тренер сборной Латвии Боб Хартли.

Итальянцы едва не сотворили сенсацию

Сборная Словакии была близка к тому, что всех удивить и проиграть сборной Италии. Представители Апеннин вели со счётом 2:1 за 65 секунд до конца основного времени. Но Либор Гудачек сумел сравнять счёт, а в овертайме победу словакам принёс Петер Черешняк.

«Непростое начало. У нас молодая команда. В первом периоде мы дали сопернику пространство, словаки действовали агрессивно. Но у команд было равное количество бросков. Каждый мог выиграть. Горжусь своей молодой командой. Мы должны двигаться дальше. Мы знаем сборную России. Я верю в свою команду. Мы не так сильны, как сборная России, но моя команда играет дисциплинированно. Мы должны быть супердисциплинированными завтра», — отметил наставник итальянцев Стефан Майр.

Словенцы отыгрались с 0:4, но проиграли швейцарцам по буллитам

Сборная Швейцарии уверенно начала матч против словенцев. К 18-й минуте они вели со счётом 4:0, но затем словенцы устроили удачную погоню и смогли отыграться – 4:4. В серии послематчевых буллитов победный бросок реализовал лидер швейцарцев Дамьен Бруннер. У словенцев шайбы на свой счёт записали представители КХЛ Ян Муршак, Жига Еглич и Роберт Саболич.

«В начале было слишком просто. Мы забили пару лёгких шайб, которые дали нам обманчивое чувство уверенности. На этом уровне, если ты расслабляешься хотя бы на пять процентов, а другая команда начинает играть на пять процентом лучше, этого достаточно, чтобы развернуть игру в другую сторону», — рассказал вратарь швейцарцев Йонас Хиллер.

Белорусы снова проиграли

Сборные Беларуси и Чехии потерпели поражения в своих стартовых матчах чемпионата мира. В отчётной встрече чехи создали комфортный задел в первом периоде, а затем довели дело до разгрома – 6:1.

«Хочется поздравить всю чешскую сборную с прекрасной игрой, которую они демонстрировали на всей площадке. Это техничные габаритные ребята, они играют в очень скоростной хоккей, многое делают для того, чтобы разгрузить своего голкипера. Мы приехали участвовать в турнире лучших команд мира, поэтому о недооценке соперника говорить не приходится. Нужно воспринимать этот матч как хорошую тренировку перед игрой с Канадой. Сегодня разочаровало судейство. Особенно в случае с незасчитанным голом Костицына, это решение во многом предопределило дальнейший ход встречи. Мы нанесли катастрофически мало бросков — 7 против 45 у соперника. Я говорил об этом ребятам и после первого, и после второго периода — нужно наносить как можно больше бросков. Невозможно выигрывать, не забивая», — прокомментировал результат матча наставник сборной Беларуси Дэйв Льюис.

А если бы белорусы сравняли? Ошибка судей предрешила исход их игры с Чехией Ошибка арбитров помешала Беларуси снова отыграться со счёта 0:2. Впрочем, подопечным Дэвида Льюиса не стоит пенять только на судейство.

Французы проиграли стартовый матч на домашнем ЧМ

Другие хозяева турнира, сборная Франции, в своём стартовом матче потерпела поражение от команды Норвегии. Лучшим игроком встречи стал экс-форвард «Салавата Юлаева» и СКА Патрик Торесен, набравший 3 (2+1) результативных баллов. У французов на первых ролях был Стефан Да Коста, известный по выступлениям за ЦСКА.

Семь голов шведов в ворота сборной Германии

Сборная Германии не смогла совершить сенсацию и во второй день турнира. Если в первый день немцы смогли переиграть сборную США, то во второй — потерпели крупное поражение от команды Швеции, которая днём ранее уступила сборной России. Шведы забросили семь шайб в ворота хозяев турнира, пропустив всего две. Дублем отметился форвард «Торонто» Вильям Нюландер.

«Шведы сегодня были лучше. Моя команда не смогла удержать уровень игры против двух топовых команд. Швеция — сильный соперник с потрясающими болельщиками.

Как нужно готовиться к матчу с Россией? Абсолютно то же самое делать, ничего не поменялось у сборной Германии. Встреча с россиянами — ещё один вызов для Германии, нам нужно продолжать работать»