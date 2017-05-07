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Хоккей итоги дня 6 мая 2017 года. Чемпионат мира обзор матчей, видео
Фото: Reuters
Текст: Роман Соловьёв

России нужно опасаться Италии? Словаки чуть не опозорились на старте ЧМ

Италия отобрала очко у Словакии, Словения отыгралась со счёта 0:4, а шведы разгромили немцев – в итогах дня.
7 мая 2017, воскресенье. 00:50. Хоккей

Латвия уверенно расправилась с Данией

Сборная Латвии одержала уверенную победу над командой Дании в своём стартовом матче на чемпионате мира. Команда Боба Хартли забросила три безответные шайбы, отличился Гинтс Мейя, и дубль оформил Микс Индрашис. Элвис Мерзликин сыграл на ноль.

«Дания провела сильный первый период, у них очень хорошие нападающие. Мы испытывали давление, но вратарь нас спас. Во втором периоде мы стали играть лучше. Возможно, в начале встречи мы чересчур нервничали. Гол изменил ход встречи. Я горжусь вторым и третьим периодом в исполнении моей команды. Это очень здорово. У нас пять молодых игроков. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Поддержка была невероятная, она нам очень помогла», — подвёл итоги встречи главный тренер сборной Латвии Боб Хартли.

ЧМ-2017
06 мая 2017, суббота. 13:15 МСК
Латвия
3 : 0 0:0, 1:0, 2:0
Дания
1:0 – Мейя (Кулда) – 23:08 (5x5), 2:0 – Индрашис (Спруктс, Букартс) – 41:48 (5x5), 3:0 – Индрашис (Букартс, Балинскис) – 52:40 (5x3)

Итальянцы едва не сотворили сенсацию

Сборная Словакии была близка к тому, что всех удивить и проиграть сборной Италии. Представители Апеннин вели со счётом 2:1 за 65 секунд до конца основного времени. Но Либор Гудачек сумел сравнять счёт, а в овертайме победу словакам принёс Петер Черешняк.

«Непростое начало. У нас молодая команда. В первом периоде мы дали сопернику пространство, словаки действовали агрессивно. Но у команд было равное количество бросков. Каждый мог выиграть. Горжусь своей молодой командой. Мы должны двигаться дальше. Мы знаем сборную России. Я верю в свою команду. Мы не так сильны, как сборная России, но моя команда играет дисциплинированно. Мы должны быть супердисциплинированными завтра», — отметил наставник итальянцев Стефан Майр.

ЧМ-2017
06 мая 2017, суббота. 17:15 МСК
Словакия
3 : 2 1:0, 0:1, 1:1, 1:0
Италия
1:0 – Миклик (Яношик, Черешняк) – 06:58 (5x5), 1:1 – Морини (Фриго) – 35:06 (5x5), 1:2 – Фриго (Сканделла) – 42:41 (5x5), 2:2 – Гудачек (Миклик, Серсен) – 58:56 (6x5), 3:2 – Черешняк (Ближняк, Скокан) – 62:45 (3x3)

Словенцы отыгрались с 0:4, но проиграли швейцарцам по буллитам

Сборная Швейцарии уверенно начала матч против словенцев. К 18-й минуте они вели со счётом 4:0, но затем словенцы устроили удачную погоню и смогли отыграться – 4:4. В серии послематчевых буллитов победный бросок реализовал лидер швейцарцев Дамьен Бруннер. У словенцев шайбы на свой счёт записали представители КХЛ Ян Муршак, Жига Еглич и Роберт Саболич.

«В начале было слишком просто. Мы забили пару лёгких шайб, которые дали нам обманчивое чувство уверенности. На этом уровне, если ты расслабляешься хотя бы на пять процентов, а другая команда начинает играть на пять процентом лучше, этого достаточно, чтобы развернуть игру в другую сторону», — рассказал вратарь швейцарцев Йонас Хиллер.

ЧМ-2017
06 мая 2017, суббота. 13:15 МСК
Швейцария
5 : 4 4:0, 0:1, 0:3, 0:0, 1:0
Словения
1:0 – Амбюль (Зутер) – 10:49 (5x4), 2:0 – Хас (Праплан, Дженацци) – 11:01 (5x5), 3:0 – Лёффель (Холленштайн, Праплан) – 16:59 (5x5), 4:0 – Боденман (Бруннер, Рихард) – 17:47 (5x5), 4:1 – Муршак (Тавжель) – 38:31 (4x5), 4:2 – Еглич (Саболич, Краньц) – 45:50 (5x5), 4:3 – Урбас (Ограеншек, Претнар) – 54:02 (5x3), 4:4 – Саболич (Тичар) – 55:23 (5x4), 5:4 – Бруннер – 65:00 (ПБ)

Белорусы снова проиграли

Сборные Беларуси и Чехии потерпели поражения в своих стартовых матчах чемпионата мира. В отчётной встрече чехи создали комфортный задел в первом периоде, а затем довели дело до разгрома – 6:1.

«Хочется поздравить всю чешскую сборную с прекрасной игрой, которую они демонстрировали на всей площадке. Это техничные габаритные ребята, они играют в очень скоростной хоккей, многое делают для того, чтобы разгрузить своего голкипера. Мы приехали участвовать в турнире лучших команд мира, поэтому о недооценке соперника говорить не приходится. Нужно воспринимать этот матч как хорошую тренировку перед игрой с Канадой. Сегодня разочаровало судейство. Особенно в случае с незасчитанным голом Костицына, это решение во многом предопределило дальнейший ход встречи. Мы нанесли катастрофически мало бросков — 7 против 45 у соперника. Я говорил об этом ребятам и после первого, и после второго периода — нужно наносить как можно больше бросков. Невозможно выигрывать, не забивая», — прокомментировал результат матча наставник сборной Беларуси Дэйв Льюис.

ЧМ-2017
06 мая 2017, суббота. 17:15 МСК
Беларусь
1 : 6 0:2, 1:1, 0:3
Чехия
0:1 – Врана (Бирнер, Ржепик) – 13:16 (5x5), 0:2 – Гудас (Ворачек) – 17:30 (4x4), 1:2 – Павлович (Лисовец, Денисов) – 21:13 (5x5), 1:3 – Червенка (Горак, Ержабек) – 35:38 (5x5), 1:4 – Шимек (Ворачек, Радил) – 47:26 (5x4), 1:5 – Ворачек (Пастрняк, Кундратек) – 49:37 (5x5), 1:6 – Кемпны (Ганзл, Зогорна) – 59:44 (5x5)
А если бы белорусы сравняли? Ошибка судей предрешила исход их игры с Чехией
Ошибка арбитров помешала Беларуси снова отыграться со счёта 0:2. Впрочем, подопечным Дэвида Льюиса не стоит пенять только на судейство.

Французы проиграли стартовый матч на домашнем ЧМ

Другие хозяева турнира, сборная Франции, в своём стартовом матче потерпела поражение от команды Норвегии. Лучшим игроком встречи стал экс-форвард «Салавата Юлаева» и СКА Патрик Торесен, набравший 3 (2+1) результативных баллов. У французов на первых ролях был Стефан Да Коста, известный по выступлениям за ЦСКА.

ЧМ-2017
06 мая 2017, суббота. 21:15 МСК
Норвегия
3 : 2 0:0, 2:1, 1:1
Франция
1:0 – Олимб (Олимб, Торесен) – 25:13 (5x5), 2:0 – Торесен (Олимб, Олимб) – 29:40 (5x4), 2:1 – Да Коста (Флёри) – 38:14 (4x4), 3:1 – Торесен (Райшенберг) – 49:49 (5x5), 3:2 – Да Коста (Овитю, Беш) – 49:59 (5x5)

Семь голов шведов в ворота сборной Германии

Сборная Германии не смогла совершить сенсацию и во второй день турнира. Если в первый день немцы смогли переиграть сборную США, то во второй — потерпели крупное поражение от команды Швеции, которая днём ранее уступила сборной России. Шведы забросили семь шайб в ворота хозяев турнира, пропустив всего две. Дублем отметился форвард «Торонто» Вильям Нюландер.

«Шведы сегодня были лучше. Моя команда не смогла удержать уровень игры против двух топовых команд. Швеция — сильный соперник с потрясающими болельщиками.

Как нужно готовиться к матчу с Россией? Абсолютно то же самое делать, ничего не поменялось у сборной Германии. Встреча с россиянами — ещё один вызов для Германии, нам нужно продолжать работать»

ЧМ-2017
06 мая 2017, суббота. 21:15 МСК
Германия
2 : 7 1:1, 1:3, 0:3
Швеция
0:1 – Экман-Ларссон (Ландеског, Раск) – 06:56 (5x5), 1:1 – Хагер (Зайденберг, Эхлиц) – 16:14 (5x5), 1:2 – Раск (Хедман, Строльман) – 20:23 (5x4), 2:2 – Гогулла (Хагер, Шюц) – 25:26 (5x4), 2:3 – Умарк (Крюгер) – 35:14 (5x5), 2:4 – Бродин (Нюландер, Эрикссон Эк) – 39:57 (5x5), 2:5 – Ландеског (Раск, Сёдерберг) – 49:42 (5x5), 2:6 – Нюландер (Строльман) – 50:40 (5x5), 2:7 – Нюландер (Ландеског) – 51:59 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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