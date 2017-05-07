Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

«Я же говорил, что Овечкин забьёт!» «Вашингтон» продолжает бороться

«Вашингтон» смог продлить собственную кубковую жизнь, одержав победу в пятом матче благодаря шайбам Кузнецова и Овечкина.
7 мая 2017, воскресенье. 09:45. Хоккей

Возвращение Кросби и ссылка Овечкина

«Я не знаю, как раскрепостить парней. Вбросить в раздевалку пару солёных шуток, что ли? Давайте просто играть с радостью. Давайте наслаждаться этим опытом, ведь каждый из нас имеет классную возможность поучаствовать в большом, очень важном матче. Я не чувствую, что у нас какие-то особые трудности, но иногда через такое надо пройти. И это то, что мы собираемся сделать, чёрт возьми», — сказал главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц на последней тренировке перед пятым матчем серии.

Слова эти звучали несколько двусмысленно: с одной стороны, тренер признавал собственную растерянность, с другой – справедливо пытался снять излишнее давление со своей команды, которое при любом раскладе не могло помочь выиграть. Свою порцию критики Тротц заслужил хотя бы тем, что довёл ситуацию до крайности и лишь потом решился на серьёзные перемены в составе. Однако, почувствовав пристальное внимание со стороны жареного петуха, тренер повёл себя так, как было необходимо – встряхнул команду резкой сменой игровых сочетаний.

Главным пострадавшим при новом раскладе оказался капитан команды Александр Овечкин, который опустился из первого звена в третье, получив в партнёры «кувалду» Тома Уилсона и датского центрфорварда Ларса Эллера. Место Овечкина в первой тройке занял Андре Бураковски — и этот ход оказался безупречным шагом Тротца. «Мы ищем разные варианты, нам необходимо, чтобы лидеры были нашими лучшими игроками. Овечкин должен быть нашим лучшим хоккеистом, внести решающий вклад», — сказал тренер, добавив, что по ходу матча Александр в зависимости от ситуации может выходить в двух звеньях.

Другим знаковым сюжетом стало возвращение в строй лидера «Питтсбурга» Сидни Кросби, который смог восстановиться после симптомов сотрясения. О том, остались ли у Кросби неприятные последствия от действий Мэтта Нисканена, сказано, разумеется не было, но любой, кто испытывал на себе подобную травму, знает о том, как непросто после сотрясения подвергать свой организм новой опасности. «Мы доверяем нашим врачам. Раз они говорят, что эти парни получают добро и могут играть, – это всё, что нам надо знать. Конечно, безопасность и здоровье хоккеистов – приоритет, он никогда не изменится. Но мы полагаемся на докторов, которые знают больше, чем все мы», — такими словами про состояние Кросби отделался главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. Вместе с Сидни вернулся в строй и другой травмированный «пингвинз» — Конор Шири.

Семь минут на спасение

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
07 мая 2017, воскресенье. 02:15 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 2 1:1, 0:1, 3:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Хагелин (Бонино, Хэйнси) – 10:24 (5x5), 1:1 – Бураковски (Шаттенкирк, Эллер) – 19:30 (5x5), 1:2 – Кессел (Малкин, Кросби) – 24:20 (5x4), 2:2 – Бекстрём (Бураковски) – 42:49 (5x5), 3:2 – Кузнецов (Юханссон, Карлсон) – 47:20 (5x5), 4:2 – Овечкин (Эллер, Шмидт) – 47:47 (5x5)

Все речи «столичных» об «отчаянном» хоккее и заверения в том, что хоккеисты «Вашингтона» готовы умереть, но выполнить поставленную задачу, были сразу же поставлены под серьёзное сомнение. На протяжении двух периодов Овечкин и компания были куда ближе к очередному вылету из плей-офф, а эффективность их действий в решающих эпизодах вновь была крайне невысокой. Уже в середине стартовой двадцатиминутки защита «Кэпиталз» провалилась в центре собственной зоны, а «лучший голкипер лиги» Холтби не справился с рядовым броском Карла Хагелина. Болельщики «Пингвинз» тут же начали потирать руки, предвкушая сладкую победу на чужом льду: в текущем плей-офф «Питтсбург» ни разу не проигрывал, если забивал первым (6 побед).

Однако быстро развить преимущество гостям не удалось, а под занавес периода Бураковски доказал, что его перевод на позицию Овечкина был далеко не случаен. Шведский форвард продемонстрировал удивительную мягкость владения шайбой, сумев сравнять счёт после красивых индивидуальных действий.

Едва начался второй период, как надежда, поселившаяся на трибунах переполненного «Верайзон-центра», снова оказалась на грани гибели. Защитник хозяев Нейт Шмидт неаккуратно придержал Кросби, за что получил малый штраф, и представившийся шанс разыграть численный перевес «Питтсбург» не упустил. Смертоносная троица Кросби – Малкин – Кессел разыграла всё настолько грамотно, что противостоять этой безупречной геометрии «Вашингтону» было просто невозможно.

«Во втором перерыве в нашей раздевалке было тихо. Почти никто ничего не говорил, все хотели сосредоточиться. Это было то, что нам нужно. Паники у нас не было, и вы видите, как мы отреагировали», — так описал Овечкин настроение в своей команде после 40 минут игры. У «Кэпиталз» оставалось 20 минут на спасение, и здесь необходимо отдать «Вашингтону» должное: в тот момент, когда от команды потребовались максимально чёткие и эффективные действия, все сыграли  безупречно. На третьей минуте периода Бекстрём сравнял счёт великолепным кистевым броском, а затем пришло время российских героев. Сначала Кузнецов, а затем Овечкин с интервалом в 27 секунд пробили Марка-Андре Флёри, на деле доказав, что «столичных» ещё рано отправлять в отпуск.

«Я же говорил, что Овечкин сегодня забьёт. Я знал, что он сыграет удачно, что он выстрелит. Он наш капитан, наш лидер. Все видели, как он здорово сегодня действовал. Лично я ради таких матчей и живу, я стараюсь наслаждаться хоккеем и всегда раскрепощён. Сегодня я не чувствовал себя скованно», — сказал Кузнецов. «Соперник закончил «регулярку» на первом месте в лиге. Понятно, что это хорошая команда, которая не просто так была лидером сезона. Последнюю победу в серии всегда добыть очень трудно. Что поделать, результат неудовлетворительный, но надо двигаться дальше», — признал вратарь «Пингвинз».

Шестой матч серии состоится в Питтсбурге в ночь с понедельника на вторник.

Чудо в НХЛ: проигрывать 0:3 и забить 3 гола за 3 минуты с пустыми воротами
«Анахайм» спас матч с 0:3 за четыре минуты до конца основного времени, а затем вырвал победу у «Эдмонтона» во втором овертайме.

«Оттава» вновь вышла вперёд в серии

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
06 мая 2017, суббота. 22:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
5 : 4 1:2, 2:1, 1:1, 1:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Фаст (Смит, Хейз) – 04:07 (5x5), 0:2 – Холден (Веси) – 05:13 (5x5), 1:2 – Стоун (Смит, Уайдман) – 06:03 (5x5), 2:2 – Хоффман (Макартур, Карлссон) – 28:17 (5x5), 3:2 – Пайят (Смит) – 28:50 (5x5), 3:3 – Макдона (Грабнер, Фаст) – 37:49 (5x5), 3:4 – Веси (Шей, Степан) – 52:48 (5x5), 4:4 – Брассар (Макартур, Карлссон) – 58:34 (6x5), 5:4 – Туррис (Барроуз, Карлссон) – 66:28 (5x5)

«Сенаторы», проигравшие два матча на выезде, вновь лидируют в серии за счёт домашней победы. Пятый поединок с «Рейнджерс» получился абсолютно непредсказуемым по сюжету – обе команды предпочли забрасывать шайбы подряд, в результате чего инициатива постоянно переходила из рук в руки.

За 8 минут до конца основного времени форвард «рейнджеров» Джимми Веси лишил вратаря «Сенаторз» Андерсона великолепного сейва и вывел «синерубашечников» на финишную прямую. Голкипер продемонстрировал фантастическую реакцию, но видеоповтор показал, что шайба оказалась в ловушке уже за линией. Додержать нужный счёт хоккисты «Рейнджерс» не смогли, а в овертайме всё решили индивидуальные действия Кайла Турриса.

Быть звездой в России или уехать в НХЛ? Шипачёв, Мозякин и ещё 10 примеров
Вадим Шипачёв в 30 лет подписал свой первый контракт в НХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 9
Теги
Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Александр Овечкин Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин Сидни Кросби
Новости. Хоккей
7 мая 2017, воскресенье
14:02 Еглич дисквалифицирован на два матча ЧМ-2017
13:55 Самые яркие моменты второго игрового дня ЧМ-2017
13:34 Мозякин проводит свой 50-й матч на чемпионатах мира
13:20 Фисенко перешёл из «Адмирала» в «Авангард»
13:02 ЧМ-2017: сборная Италии назвала состав на матч с командой России
12:55 Перовский и Антонов вошли в клуб Сергея Макарова Ночной лиги
12:39 Источник: «Нефтехимик» вернёт Шарипзянова из «Лос-Анджелеса» на сезон-2017/18
12:30 Лучшие голы и сейвы второго дня ЧМ-2017
12:17 Тренер Соколов покинул «Нефтехимик» и возглавил «Сарыарку»
12:04 ЧМ-2017: стал известен состав сборной России на матч с Италией
12:01 Фазель: организовать ЧМ в Германии и Франции — хорошая идея
11:36 Сборная России прибыла на матч ЧМ-2017 с Италией
11:34 Черри: не могу поверить — судьи не увидели атаку вратаря при 3 голе «Анахайма»
11:22 «Баффало»: Боттерилл может стать генменеджером, Токкет главным тренером
11:04 Холтби: Овечкин может играть везде
11:03 Кросби: «Питтсбург» не будет отсиживаться
10:51 Тротц: разные хоккеисты «Вашингтона» внесли свой вклад в победу
10:37 Защитник Егоршев и нападающий Миловзоров перешли в «Автомобилист»
10:30 Буше: «Оттава» поставила на правильную лошадь
10:16 Брассар: «Сенаторз» слишком скованны, слишком серьёзны в гостевых матчах
10:14 Разгромит ли Россия Италию? Как завершатся матчи третьего дня ЧМ?
10:00 Италия – Россия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 13:15
09:58 М. Стаал: «Рейнджерс» должны дома показать свой лучший хоккей
09:57 Салливан: «Питтсбургу» надо перезагрузиться и показать свою лучшую игру
09:54 Лундквист: пришла наша очередь, «Рейнджерс» надо отыграться
09:45 «Оттава» выиграла пятый матч в овертайме в одном плей-офф и побила рекорд клуба
09:30 Кросби повторил рекорд «Питтсбурга» по голевым передачам в плей-офф
09:26 «Авангард» подписал новый двусторонний контракт с форвардом Тиграном Манукяном
09:18 Кузнецов: в следующем матче Овечкин забьёт дважды
09:15 Карлссон побил рекорды «Оттавы» по очкам и пасам для защитников в одном плей-офф
09:02 Овечкин: игроки «Вашингтона» — уже большие мальчики. Мы знали, что нужно делать
09:00 Макфи: если бы «Вегас» в Шипачёва не верил, то не подписал бы контракт
09:00 Кузнецов и Овечкин забили свои 5-е голы в плей-офф c интервалом в 27 секунд
08:30 Бердюков: у «Амура» есть все возможности, чтобы выходить в плей-офф
08:11 Овечкин набрал 20 очков в матчах, грозивших «Вашингтону» вылетом из Кубка Стэнли
07:30 Кузнецов: я живу ради таких матчей. А Овечкин должен был выстрелить
05:02 Шайбы Кузнецова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Питтсбургом»
02:41 Кросби вышел на матч «Питтсбурга» с «Вашингтоном», Овечкин играет в 3-м звене
01:48 «Оттава» в овертайме обыграла «Рейнджерс» и повела 3-2 в серии
00:58 Хёрнквист: «Питтсбург» должен контролировать эмоции и больше владеть инициативой
00:53 Салливан: «Питтсбург» должен показать инстинкт убийцы и диктовать условия
00:39 Каун: Германия в матче с Россией постарается преподнести большой сюрприз
00:34 Грёнборг: Бекстрём пока играет за «Вашингтон», посмотрим, вызывать ли его на ЧМ
00:32 Нюландер: держали в уме поражение от России, но счёт игры с Германией обманчив
00:24 Зайденберг: Россия обладает большим мастерством, будем надеяться на удачу
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, будет главным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+