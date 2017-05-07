«Я же говорил, что Овечкин забьёт!» «Вашингтон» продолжает бороться

Возвращение Кросби и ссылка Овечкина

«Я не знаю, как раскрепостить парней. Вбросить в раздевалку пару солёных шуток, что ли? Давайте просто играть с радостью. Давайте наслаждаться этим опытом, ведь каждый из нас имеет классную возможность поучаствовать в большом, очень важном матче. Я не чувствую, что у нас какие-то особые трудности, но иногда через такое надо пройти. И это то, что мы собираемся сделать, чёрт возьми», — сказал главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц на последней тренировке перед пятым матчем серии.

Слова эти звучали несколько двусмысленно: с одной стороны, тренер признавал собственную растерянность, с другой – справедливо пытался снять излишнее давление со своей команды, которое при любом раскладе не могло помочь выиграть. Свою порцию критики Тротц заслужил хотя бы тем, что довёл ситуацию до крайности и лишь потом решился на серьёзные перемены в составе. Однако, почувствовав пристальное внимание со стороны жареного петуха, тренер повёл себя так, как было необходимо – встряхнул команду резкой сменой игровых сочетаний.

Главным пострадавшим при новом раскладе оказался капитан команды Александр Овечкин, который опустился из первого звена в третье, получив в партнёры «кувалду» Тома Уилсона и датского центрфорварда Ларса Эллера. Место Овечкина в первой тройке занял Андре Бураковски — и этот ход оказался безупречным шагом Тротца. «Мы ищем разные варианты, нам необходимо, чтобы лидеры были нашими лучшими игроками. Овечкин должен быть нашим лучшим хоккеистом, внести решающий вклад», — сказал тренер, добавив, что по ходу матча Александр в зависимости от ситуации может выходить в двух звеньях.

Другим знаковым сюжетом стало возвращение в строй лидера «Питтсбурга» Сидни Кросби, который смог восстановиться после симптомов сотрясения. О том, остались ли у Кросби неприятные последствия от действий Мэтта Нисканена, сказано, разумеется не было, но любой, кто испытывал на себе подобную травму, знает о том, как непросто после сотрясения подвергать свой организм новой опасности. «Мы доверяем нашим врачам. Раз они говорят, что эти парни получают добро и могут играть, – это всё, что нам надо знать. Конечно, безопасность и здоровье хоккеистов – приоритет, он никогда не изменится. Но мы полагаемся на докторов, которые знают больше, чем все мы», — такими словами про состояние Кросби отделался главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. Вместе с Сидни вернулся в строй и другой травмированный «пингвинз» — Конор Шири.

Семь минут на спасение

Все речи «столичных» об «отчаянном» хоккее и заверения в том, что хоккеисты «Вашингтона» готовы умереть, но выполнить поставленную задачу, были сразу же поставлены под серьёзное сомнение. На протяжении двух периодов Овечкин и компания были куда ближе к очередному вылету из плей-офф, а эффективность их действий в решающих эпизодах вновь была крайне невысокой. Уже в середине стартовой двадцатиминутки защита «Кэпиталз» провалилась в центре собственной зоны, а «лучший голкипер лиги» Холтби не справился с рядовым броском Карла Хагелина. Болельщики «Пингвинз» тут же начали потирать руки, предвкушая сладкую победу на чужом льду: в текущем плей-офф «Питтсбург» ни разу не проигрывал, если забивал первым (6 побед).

Однако быстро развить преимущество гостям не удалось, а под занавес периода Бураковски доказал, что его перевод на позицию Овечкина был далеко не случаен. Шведский форвард продемонстрировал удивительную мягкость владения шайбой, сумев сравнять счёт после красивых индивидуальных действий.

Едва начался второй период, как надежда, поселившаяся на трибунах переполненного «Верайзон-центра», снова оказалась на грани гибели. Защитник хозяев Нейт Шмидт неаккуратно придержал Кросби, за что получил малый штраф, и представившийся шанс разыграть численный перевес «Питтсбург» не упустил. Смертоносная троица Кросби – Малкин – Кессел разыграла всё настолько грамотно, что противостоять этой безупречной геометрии «Вашингтону» было просто невозможно.

«Во втором перерыве в нашей раздевалке было тихо. Почти никто ничего не говорил, все хотели сосредоточиться. Это было то, что нам нужно. Паники у нас не было, и вы видите, как мы отреагировали», — так описал Овечкин настроение в своей команде после 40 минут игры. У «Кэпиталз» оставалось 20 минут на спасение, и здесь необходимо отдать «Вашингтону» должное: в тот момент, когда от команды потребовались максимально чёткие и эффективные действия, все сыграли безупречно. На третьей минуте периода Бекстрём сравнял счёт великолепным кистевым броском, а затем пришло время российских героев. Сначала Кузнецов, а затем Овечкин с интервалом в 27 секунд пробили Марка-Андре Флёри, на деле доказав, что «столичных» ещё рано отправлять в отпуск.

«Я же говорил, что Овечкин сегодня забьёт. Я знал, что он сыграет удачно, что он выстрелит. Он наш капитан, наш лидер. Все видели, как он здорово сегодня действовал. Лично я ради таких матчей и живу, я стараюсь наслаждаться хоккеем и всегда раскрепощён. Сегодня я не чувствовал себя скованно», — сказал Кузнецов. «Соперник закончил «регулярку» на первом месте в лиге. Понятно, что это хорошая команда, которая не просто так была лидером сезона. Последнюю победу в серии всегда добыть очень трудно. Что поделать, результат неудовлетворительный, но надо двигаться дальше», — признал вратарь «Пингвинз».

Шестой матч серии состоится в Питтсбурге в ночь с понедельника на вторник.

Чудо в НХЛ: проигрывать 0:3 и забить 3 гола за 3 минуты с пустыми воротами «Анахайм» спас матч с 0:3 за четыре минуты до конца основного времени, а затем вырвал победу у «Эдмонтона» во втором овертайме.

«Оттава» вновь вышла вперёд в серии

«Сенаторы», проигравшие два матча на выезде, вновь лидируют в серии за счёт домашней победы. Пятый поединок с «Рейнджерс» получился абсолютно непредсказуемым по сюжету – обе команды предпочли забрасывать шайбы подряд, в результате чего инициатива постоянно переходила из рук в руки.

За 8 минут до конца основного времени форвард «рейнджеров» Джимми Веси лишил вратаря «Сенаторз» Андерсона великолепного сейва и вывел «синерубашечников» на финишную прямую. Голкипер продемонстрировал фантастическую реакцию, но видеоповтор показал, что шайба оказалась в ловушке уже за линией. Додержать нужный счёт хоккисты «Рейнджерс» не смогли, а в овертайме всё решили индивидуальные действия Кайла Турриса.