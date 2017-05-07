Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Андрей Василевский
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Сборная Россия выигрывает у Италии на ЧМ-2017! LIVE

Сборная России проводит второй матч на ЧМ-2017. В соперниках команда Италии. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.
7 мая 2017, воскресенье. 11:00. Хоккей
ЧМ-2017
07 мая 2017, воскресенье. 13:15 МСК
Италия
1 : 3 0:2, 1:1
Россия
0:1 – Андронов (Барабанов, Гавриков) – 09:35 (5x5), 0:2 – Дадонов (Панарин, Шипачёв) – 18:59 (5x4), 1:2 – Траверса (Бернард, Хельфер) – 23:40 (4x4), 1:3 – Кучеров (Наместников, Гусев) – 24:51 (5x4)

Турнирная таблица чемпионата мира

России нужно опасаться Италии? Словаки чуть не опозорились на старте ЧМ
Италия отобрала очко у Словакии, Словения отыгралась со счёта 0:4, а шведы разгромили немцев – в итогах дня.

Указанное в трансляции время – московское

14:17. Оп-оп! В Париже тоже голевая феерия. Канадцы громят Словению. Первый хет-трик на ЧМ-2017 оформил форвард Канады Натан Маккиннон.

14:13. Российские болельщики на арене ведут себя довольно тихо. Итальянцев же совсем не видно.

14:10. Но мы быстро ответили! На этот раз Никита Кучеров забил! Ура-ура!

14:08. Ох-ох! Итальянцы забили. Ничего себе…

14:07. На арене в Кёльне продают не только пиво, но и много атрибутики. На любой вкус вещи!

Магазин атрибутики

Магазин атрибутики

Фото: «Чемпионат»

14:03. Начинаем второй период и, конечно, ждём ещё голов от сборной России. Нам мало!

14:02. Болельщиков сегодня на трибунах не очень много, но есть те, кто приехал поддержать сборную России из Казахстана.

13:52. Настроение у наших болельщиц отличное. А почему должно быть по-другому?

13:48. Завершён первый период! У нашей команды безраздельное преимущество по владению шайбой, но на табло всё довольно-таки скромно.

13:45. Шипачёв — Панарин — Дадонов! Это не только тройка сборной России, но и комбинация, благодаря которой наша команда реализовала первое же большинство в матче. 2:0! Евгений забросил свою первую шайбу на турнире.

13:43. Ох, какой неприятный момент! Владимир Ткачёв сам на скорости влетел в штангу итальянских ворот, но обошлось без травмы.

13:38. Пока мы неожиданно играем в меньшинстве, познакомимся с интересным статистическим фактом. Капитан сборной России Сергей Мозякин в настоящее время проводит свой 50-й матч за сборную России на чемпионатах мира.

13:37. Наши, конечно, плотно засели у ворот итальянцев. Не позавидуешь сопернику. Момент за моментом у россиян.

13:33. По воротам Андрея Василевского был всего один бросок. Как бы Андрею не уснуть…

13:29. А вот и голы пошли! Отличился у нас Андронов.

13:28. Так-так, десять минут прошло, бросаем ОЧЕНЬ много по воротам итальянцев. Но где голы-то? Соперник упирается из всех сил. Поддержка у россиян сегодня отличная. Трибуны требуют голов.

13:25.  Играем как будто всё время в большинстве. Тяжеловато, конечно, сборной Италии. Но что поделать?

13:20. Прошло три минуты, а голов всё нет. Но играем только в зоне итальянцев.

13:17. У нас подренькое начало. На трибунах аншлага нет, но болельщиков сборной России очень много!

13:15. Вы готовы? Начинаем второй матч сборной России!

13:10. Что ж, у нас предматчевое шоу, через пару минут начинаем! Время познакомиться с составом сборной Италии. 

Андреас Бернард, Фредерик Клутье

Армин Хельфер — Армин Хофер, Марко Инсам — Антон Бернард — Томмасо Траверса;

Томас Ларкин — Лука Дзанатта, Джулио Сканделла — Джиованни Морини — Лука Фриго;

Александер Эджер — Стефано Маркетти, Рафаэль Андергассен — Диего Костнер — Симон Костнер;

Энрико Мильоранци — Даниэль Глира, Маркус Гандер — Томмасо Гои — Даниэль Франк.

13:05. Очаровательные болельщицы сегодня будут поддерживать сборную России.

12:55. Предматчевая разминка в разгаре. Ждём начала!

12:51. Болельщики сборной России неспешно подтягиваются на стадион.

12:40. В субботу сборная России не играла, но на чемпионате мира происходило много всего интересного. Например, хорошо знакомый российским болельщикам Ян Муршак забил замечательный «теннисный» гол в ворота сборной Швейцарии.

12:31. Пока матч не стартовал, приглашаем вас принять участие в традиционном опросе по исходам встреч третьего игрового дня ЧМ-2017.

12:20. Российские болельщики вовсю готовятся к матчу. Но ажиотажа, сравнимого по накалу с предыдущей игрой против шведов, не наблюдается.

Фото: «Чемпионат»

12:05. А вот и сочетания звеньев нашей сборной!  Изменение по сравнению с матчем со Швецией одно — Барабанов в первом звене, а Плотников — в четвёртом.

12:03. Сборная России прибыла на матч группового этапа с командой Италии на ЧМ-2017. Все хоккеисты и тренерский штаб в хорошем настроении.

12:00. Кассы за два часа до матча Россия- Италия, билеты есть в продаже на все сектора.

Фото: «Чемпионат»

11:52. Российские болельщики уже прибывают на арену.

Фото: «Чемпионат»

11:42. О приближающемся великом празднике 9 мая хоккеистам и болельщикам напоминает замечательный плакат. В раздевалке сборной России на чемпионате мира — 2017 в Кёльне висит плакат с военной пословицей «Чтоб идти вперёд да стрелять метко, нужны расчёт и смётка». Фотографию из раздевалки национальной команды выставил в «Инстаграм» первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

11:32. Итальянцы, кстати, совсем не так просты, как это может показаться. В первом матче на турнире подопечные Стефана Майра отобрали одно очко у Словакии, хотя вполне могли выиграть – словаки сравняли счёт на предпоследней минуте основного времени. Давайте посмотрим, как это было.

11:22. Если вы совершенно случайно не следили за предыдущими событиями чемпионата мира и не видели победу сборной России над шведами, то мы настоятельно рекомендуем обратить ваше внимание на видеонарезку лучших моментов.

Кроме этого, стоит посмотреть и фоторепортаж с тренировки сборной России, который сделал фотокорр «Чемпионата» Александр Сафонов.

11:12. Со сборной Италии на чемпионатах мира российская команда играла трижды. В 2007 году сборная России открывала домашний турнир поединком с итальянцами, и тогда была одержана достаточно скромная победа со счётом 3:0. Год спустя в Квебеке последовал разгром «Скуадры Адзурры» — 7:1, а на ЧМ-2012 в Стокгольме россияне выиграли со счётом 4:0.

11:00. Приветствуем всех любителей хоккея! 7 мая сборная России проведёт свой второй матч на чемпионате мира в Кёльне. Соперником команды Олега Знарка станет сборная Италии, накануне оказавшая достойное сопротивление словакам, уступив им лишь в овертайме. Начало отчётной встречи запланировано на 13:15 мск. Сутками ранее россияне провели занятие на тренировочной арене в Кёльне. В нём принимали участие все хоккеисты, за исключением Кирилла Капризова, Андрея Светлакова и Алексея Береглазова. Они не аккредитованы на турнир и занимаются индивидуально в отдельном месте.

«Специально Мозякина мы не убирали». Россия готовится к Италии
Сборная России провела тренировку перед матчем с Италией, а на вопросы журналистов ответили Роман Ротенберг, Харийс Витолиньш и Артём Зуб.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 5
Теги
Сборная Италии — Хоккей Сборная России — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
7 мая 2017, воскресенье
14:02 Еглич дисквалифицирован на два матча ЧМ-2017
13:55 Самые яркие моменты второго игрового дня ЧМ-2017
13:34 Мозякин проводит свой 50-й матч на чемпионатах мира
13:20 Фисенко перешёл из «Адмирала» в «Авангард»
13:02 ЧМ-2017: сборная Италии назвала состав на матч с командой России
12:55 Перовский и Антонов вошли в клуб Сергея Макарова Ночной лиги
12:39 Источник: «Нефтехимик» вернёт Шарипзянова из «Лос-Анджелеса» на сезон-2017/18
12:30 Лучшие голы и сейвы второго дня ЧМ-2017
12:17 Тренер Соколов покинул «Нефтехимик» и возглавил «Сарыарку»
12:04 ЧМ-2017: стал известен состав сборной России на матч с Италией
12:01 Фазель: организовать ЧМ в Германии и Франции — хорошая идея
11:36 Сборная России прибыла на матч ЧМ-2017 с Италией
11:34 Черри: не могу поверить — судьи не увидели атаку вратаря при 3 голе «Анахайма»
11:22 «Баффало»: Боттерилл может стать генменеджером, Токкет главным тренером
11:04 Холтби: Овечкин может играть везде
11:03 Кросби: «Питтсбург» не будет отсиживаться
10:51 Тротц: разные хоккеисты «Вашингтона» внесли свой вклад в победу
10:37 Защитник Егоршев и нападающий Миловзоров перешли в «Автомобилист»
10:30 Буше: «Оттава» поставила на правильную лошадь
10:16 Брассар: «Сенаторз» слишком скованны, слишком серьёзны в гостевых матчах
10:14 Разгромит ли Россия Италию? Как завершатся матчи третьего дня ЧМ?
10:00 Италия – Россия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 13:15
09:58 М. Стаал: «Рейнджерс» должны дома показать свой лучший хоккей
09:57 Салливан: «Питтсбургу» надо перезагрузиться и показать свою лучшую игру
09:54 Лундквист: пришла наша очередь, «Рейнджерс» надо отыграться
09:45 «Оттава» выиграла пятый матч в овертайме в одном плей-офф и побила рекорд клуба
09:30 Кросби повторил рекорд «Питтсбурга» по голевым передачам в плей-офф
09:26 «Авангард» подписал новый двусторонний контракт с форвардом Тиграном Манукяном
09:18 Кузнецов: в следующем матче Овечкин забьёт дважды
09:15 Карлссон побил рекорды «Оттавы» по очкам и пасам для защитников в одном плей-офф
09:02 Овечкин: игроки «Вашингтона» — уже большие мальчики. Мы знали, что нужно делать
09:00 Макфи: если бы «Вегас» в Шипачёва не верил, то не подписал бы контракт
09:00 Кузнецов и Овечкин забили свои 5-е голы в плей-офф c интервалом в 27 секунд
08:30 Бердюков: у «Амура» есть все возможности, чтобы выходить в плей-офф
08:11 Овечкин набрал 20 очков в матчах, грозивших «Вашингтону» вылетом из Кубка Стэнли
07:30 Кузнецов: я живу ради таких матчей. А Овечкин должен был выстрелить
05:02 Шайбы Кузнецова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Питтсбургом»
02:41 Кросби вышел на матч «Питтсбурга» с «Вашингтоном», Овечкин играет в 3-м звене
01:48 «Оттава» в овертайме обыграла «Рейнджерс» и повела 3-2 в серии
00:58 Хёрнквист: «Питтсбург» должен контролировать эмоции и больше владеть инициативой
00:53 Салливан: «Питтсбург» должен показать инстинкт убийцы и диктовать условия
00:39 Каун: Германия в матче с Россией постарается преподнести большой сюрприз
00:34 Грёнборг: Бекстрём пока играет за «Вашингтон», посмотрим, вызывать ли его на ЧМ
00:32 Нюландер: держали в уме поражение от России, но счёт игры с Германией обманчив
00:24 Зайденберг: Россия обладает большим мастерством, будем надеяться на удачу
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, будет главным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+