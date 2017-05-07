Сборная Россия выигрывает у Италии на ЧМ-2017! LIVE

Сборная России проводит второй матч на ЧМ-2017. В соперниках команда Италии. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.

Турнирная таблица чемпионата мира

России нужно опасаться Италии? Словаки чуть не опозорились на старте ЧМ Италия отобрала очко у Словакии, Словения отыгралась со счёта 0:4, а шведы разгромили немцев – в итогах дня.

Указанное в трансляции время – московское

14:17. Оп-оп! В Париже тоже голевая феерия. Канадцы громят Словению. Первый хет-трик на ЧМ-2017 оформил форвард Канады Натан Маккиннон.

14:13. Российские болельщики на арене ведут себя довольно тихо. Итальянцев же совсем не видно.

14:10. Но мы быстро ответили! На этот раз Никита Кучеров забил! Ура-ура!

14:08. Ох-ох! Итальянцы забили. Ничего себе…

14:07. На арене в Кёльне продают не только пиво, но и много атрибутики. На любой вкус вещи!

Магазин атрибутики Фото: «Чемпионат»

14:03. Начинаем второй период и, конечно, ждём ещё голов от сборной России. Нам мало!

14:02. Болельщиков сегодня на трибунах не очень много, но есть те, кто приехал поддержать сборную России из Казахстана.

13:52. Настроение у наших болельщиц отличное. А почему должно быть по-другому?

13:48. Завершён первый период! У нашей команды безраздельное преимущество по владению шайбой, но на табло всё довольно-таки скромно.

13:45. Шипачёв — Панарин — Дадонов! Это не только тройка сборной России, но и комбинация, благодаря которой наша команда реализовала первое же большинство в матче. 2:0! Евгений забросил свою первую шайбу на турнире.

13:43. Ох, какой неприятный момент! Владимир Ткачёв сам на скорости влетел в штангу итальянских ворот, но обошлось без травмы.

13:38. Пока мы неожиданно играем в меньшинстве, познакомимся с интересным статистическим фактом. Капитан сборной России Сергей Мозякин в настоящее время проводит свой 50-й матч за сборную России на чемпионатах мира.

13:37. Наши, конечно, плотно засели у ворот итальянцев. Не позавидуешь сопернику. Момент за моментом у россиян.

13:33. По воротам Андрея Василевского был всего один бросок. Как бы Андрею не уснуть…

13:29. А вот и голы пошли! Отличился у нас Андронов.

13:28. Так-так, десять минут прошло, бросаем ОЧЕНЬ много по воротам итальянцев. Но где голы-то? Соперник упирается из всех сил. Поддержка у россиян сегодня отличная. Трибуны требуют голов.

13:25. Играем как будто всё время в большинстве. Тяжеловато, конечно, сборной Италии. Но что поделать?

13:20. Прошло три минуты, а голов всё нет. Но играем только в зоне итальянцев.

13:17. У нас подренькое начало. На трибунах аншлага нет, но болельщиков сборной России очень много!

13:15. Вы готовы? Начинаем второй матч сборной России!

13:10. Что ж, у нас предматчевое шоу, через пару минут начинаем! Время познакомиться с составом сборной Италии.



Андреас Бернард, Фредерик Клутье

Армин Хельфер — Армин Хофер, Марко Инсам — Антон Бернард — Томмасо Траверса;

Томас Ларкин — Лука Дзанатта, Джулио Сканделла — Джиованни Морини — Лука Фриго;

Александер Эджер — Стефано Маркетти, Рафаэль Андергассен — Диего Костнер — Симон Костнер;

Энрико Мильоранци — Даниэль Глира, Маркус Гандер — Томмасо Гои — Даниэль Франк.

13:05. Очаровательные болельщицы сегодня будут поддерживать сборную России.

12:55. Предматчевая разминка в разгаре. Ждём начала!

12:51. Болельщики сборной России неспешно подтягиваются на стадион.

12:40. В субботу сборная России не играла, но на чемпионате мира происходило много всего интересного. Например, хорошо знакомый российским болельщикам Ян Муршак забил замечательный «теннисный» гол в ворота сборной Швейцарии.

12:31. Пока матч не стартовал, приглашаем вас принять участие в традиционном опросе по исходам встреч третьего игрового дня ЧМ-2017.

12:20. Российские болельщики вовсю готовятся к матчу. Но ажиотажа, сравнимого по накалу с предыдущей игрой против шведов, не наблюдается.

Фото: «Чемпионат»

12:05. А вот и сочетания звеньев нашей сборной! Изменение по сравнению с матчем со Швецией одно — Барабанов в первом звене, а Плотников — в четвёртом.

12:03. Сборная России прибыла на матч группового этапа с командой Италии на ЧМ-2017. Все хоккеисты и тренерский штаб в хорошем настроении.

12:00. Кассы за два часа до матча Россия- Италия, билеты есть в продаже на все сектора.

Фото: «Чемпионат»

11:52. Российские болельщики уже прибывают на арену.

Фото: «Чемпионат»

11:42. О приближающемся великом празднике 9 мая хоккеистам и болельщикам напоминает замечательный плакат. В раздевалке сборной России на чемпионате мира — 2017 в Кёльне висит плакат с военной пословицей «Чтоб идти вперёд да стрелять метко, нужны расчёт и смётка». Фотографию из раздевалки национальной команды выставил в «Инстаграм» первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

11:32. Итальянцы, кстати, совсем не так просты, как это может показаться. В первом матче на турнире подопечные Стефана Майра отобрали одно очко у Словакии, хотя вполне могли выиграть – словаки сравняли счёт на предпоследней минуте основного времени. Давайте посмотрим, как это было.

11:22. Если вы совершенно случайно не следили за предыдущими событиями чемпионата мира и не видели победу сборной России над шведами, то мы настоятельно рекомендуем обратить ваше внимание на видеонарезку лучших моментов.

Кроме этого, стоит посмотреть и фоторепортаж с тренировки сборной России, который сделал фотокорр «Чемпионата» Александр Сафонов.

11:12. Со сборной Италии на чемпионатах мира российская команда играла трижды. В 2007 году сборная России открывала домашний турнир поединком с итальянцами, и тогда была одержана достаточно скромная победа со счётом 3:0. Год спустя в Квебеке последовал разгром «Скуадры Адзурры» — 7:1, а на ЧМ-2012 в Стокгольме россияне выиграли со счётом 4:0.

11:00. Приветствуем всех любителей хоккея! 7 мая сборная России проведёт свой второй матч на чемпионате мира в Кёльне. Соперником команды Олега Знарка станет сборная Италии, накануне оказавшая достойное сопротивление словакам, уступив им лишь в овертайме. Начало отчётной встречи запланировано на 13:15 мск. Сутками ранее россияне провели занятие на тренировочной арене в Кёльне. В нём принимали участие все хоккеисты, за исключением Кирилла Капризова, Андрея Светлакова и Алексея Береглазова. Они не аккредитованы на турнир и занимаются индивидуально в отдельном месте.