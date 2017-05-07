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10 хоккеистов, которых не ждали на ЧМ: Власич, Пастрняк, Юэ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

10 хоккеистов, которых не ждали на ЧМ-2017

Присутствие некоторых хоккеистов в составах своих сборных на ЧМ может вызвать удивление или недоумение. Кто попал в их число?
7 мая 2017, воскресенье. 12:00. Хоккей

з. Марк-Эдуар Власич (Канада)

30-летний одноклубник Джо Торнтона и Патрика Марло – самый возрастной хоккеист канадской сборной, а заодно и один из самых титулованных. Власич – олимпийский чемпион Сочи и обладатель золота недавнего Кубка мира, но наград высшей пробы на чемпионатах мира ему завоевать пока не удалось. Нынешняя попытка лишь третья, поскольку «Сан-Хосе» Власича практически никогда не пропускал плей-офф, а в прошлом сезоне добрался до финала Кубка Стэнли. Из «Шаркс» на чемпионат мира в сборную Канады больше никто не приехал, но Власича, который имеет репутацию одного из лучших защитников-персональщиков мирового хоккея, это не смутило.

в. Кристобаль Юэ (Франция)

Удачная игра этого человека за «Чикаго» когда-то давным-давно вынудила руководство «Блэкхоукс» выставить на драфт отказов обладателя Кубка Стэнли Николая Хабибулина. С тех пор утекло очень много воды, а французский голкипер превратился в главную звезду своей национальной команды и самого возрастного хоккеиста чемпионата мира. Какими-то выдающимися успехами Юэ давно похвастать не может, однако на домашний ЧМ голкипер попал в состав – это при том, что его конкуренты Арди и Кеменер тоже совсем не мальчики.

н. Давид Пастрняк (Чехия)

Согласие второго бомбардира «Бостона» приехать в национальную команду после вылета клуба из плей-офф удивило даже генерального менеджера чехов Мартина Ручински. Главной причиной для удивления стало отсутствие у 20-летнего форварда контракта на следующий сезон. «Он меня приятно удивил. Если бы он не приехал, ему бы никто слова не сказал. Это классный игрок, у которого был хороший сезон. Обычно игроки без контракта опасаются ехать на чемпионат мира, потому что есть риск», — сказал Ручински. В 75 матчах регулярного чемпионата Пастрняк набрал 70 очков.

в. Кевин Лаланд (Беларусь)

30-летний белорусский канадец из-за травм сыграл лишь 6 матчей за минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ и один раз вышел на лёд в плей-офф. Однако столь скромная игровая практика не помешала Лаланду не просто попасть в сборную, но и быть в ней стартёром, оставив за спиной Виталия Труса и Михаила Карнаухова.

з. Дэнни Декайзер (США)

27-летний уроженец Мичигана вряд ли попадает в общую философию американской сборной, которая предпочитает брать на чемпионаты мира молодёжь, а не возрастных середняков. Декайзер вошёл в число 17 самых «вредных» хоккеистов сезона в НХЛ по показателю полезности (-22) и не был отмечен ни бомбардирскими подвигами (12 очков в 82 матчах), ни надёжностью у своих ворот. А его 5-миллионная зарплата уже давно раздражает болельщиков «Ред Уингз» и является постоянным упрёком в адрес генменеджера клуба Кена Холланда.

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н. Диего Костнер (Италия)

Предъявлять какие-то претензии итальянской сборной – дело крайне неблагодарное и даже невозможное, поскольку выбор квалифицированных хоккеистов у наставника Стефана Майра крайне невелик. Попадание в команду 24-летнего Костнера удивительно тем, что этот не самый молодой игрок очень плох даже на итальянском уровне. Два сезона подряд он набирает по 4 очка в 40 матчах регулярного чемпионата, выступая за швейцарскую «Амбри-Пиотту», а три года назад стал обладателем клубного антирекорда «Лугано», отыграв 21 матч подряд без результативных баллов.

н. Ессе Пульюярви (Финляндия)

18-летний форвард финнов – третий молодой игрок турнира, и удивление вызывает скорее не его непосредственное присутствие во взрослой сборной, а то, как его использует наставник команды Лаури Марьямяки. Год назад финский вундеркинд стал обладателем золота юниорского и молодёжного чемпионатов мира, завоевал титул самого ценного игрока МЧМ-2016, а в этом году хорошо смотрелся в АХЛ и даже дебютировал за «Эдмонтон». Во время контрольных матчей на Евротуре Пульюярви выходил в тройке ветерана Фильппулы, но затем неожиданно оказался в запасе и в стартовой игре с Беларусью на льду не появлялся.

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в. Ян Лацо (Словакия)

Бывший страж ворот «Барыса» провёл очень неудачный сезон. Выступая за чешский «Хомутов», он не попал в число 20 лучших голкиперов лиги по проценту отражённых бросков, но это не смутило главного тренера национальной команды Здено Цигера. Сидеть в запасе в 35 лет – занятие не самое перспективное, но Лацо, очевидно, это не смущает.

н. Джоэль Эрикссон Эк (Швеция)

Талантливый молодой форвард стал одним из героев молодёжного чемпионата мира, набрав на том турнире 9 (6+3) очков в 7 матчах. Однако 20-летний Эк пока не вписывается в игровую систему Рикарда Грёнборга, где ставка сделана на опыт и габариты. Сыграться с энхаэловцами Эку оказалось непросто, и в стартовом матче чемпионата со сборной России он остался в запасе.

в. Коннор Хеллебайк (США)

23-летний Хеллебайк согласился «сидеть» в сборной за спиной опытного Джимми Ховарда, хотя не имеет действующего контракта на следующий год. Примерно та же роль была у голкипера на Кубке мира, где он стал единственным из трёх вратарей сборной Северной Америки, кто ни разу не вышел на лёд. Нынче Хеллебайку сыграть наверняка дадут, но вряд ли это будет частым явлением. Учитывая турнирные перспективы сборной США, его командировка на чемпионат мира не выглядит безупречной с точки зрения дальнейшего трудоустройства в НХЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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