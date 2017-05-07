Тест. Помнишь ли ты капитанов сборной России в истории ЧМ?

Капитаны сборной России на чемпионатах мира. Помнишь ли ты их?

На чемпионате мира в Кёльне в составе сборной России не так много звёзд. Илья Ковальчук и Павел Дацюк травмированы, команды Евгения Малкина и Александра Овечкина играют друг против друга на Кубке Стэнли. В итоге тренерский штаб российской сборной принял решение, что капитаном команды на чемпионате мира – 2017 будет нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин.

Выбор Олега Знарка понравился не всем. Как хоккеист Мозякин большой мастер, но в роли вожака сборной все привыкли видеть более харизматичного человека. Предлагаем вам вспомнить капитанов сборной России в истории чемпионатов мира.

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