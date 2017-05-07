10 голов заказывали? Россия ожидаемо уничтожила Италию на ЧМ-2017

Сборная России разгромила команду Италии на чемпионате мира, выйдя на первое место в группе A.

7 мая сборная России провела второй матч на чемпионате мира – 2017 в Кёльне. В первой игре коллектив Олега Знарка в упорной борьбе одолел шведов в серии буллитов (2:1). На следующий день россияне провели полноценную тренировку, а затем пришла пора проэкзаменовать скромных по хоккейным меркам итальянцев.

Россия одержала самую крупную победу над Италией на ЧМ — 10:1! Как это было Сборная России проводит второй матч на ЧМ-2017. В соперниках команда Италии. Всё самое интересное о матче и вокруг него – в нашем онлайне.

Задолго до игры, которая начиналась в Кёльне в 12:15 по европейскому времени, в районе «Ланксесс-Арены» начали собираться российские болельщики, буквально заполонившие Кёльн. Причём были как живущие в Германии, так и приехавшие из необъятной России.

Итальянцев почти не было видно, всё-таки хоккей для Италии далеко не самый популярный вид спорта.

Россияне привычно приехали на арену за два часа до начала в фирменных пиджаках, а первыми из автобуса вышли главный тренер Олег Знарок и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Трибуны тоже заполнили российские болельщики — складывалось впечатление, что сборная играет на домашнем турнире, а не в Германии.

Стартовым вратарём на игру стал Андрей Василевский, по воротам которого в первом периоде почти не было бросков. Даже в большинстве после удаления Владислава Наместникова хоккеисты Стефана Майра не смогли придумать ничего толкового. Номинальные гости постоянно проводили время в чужой зоне, изредка подпуская соперника к своим воротам.

Первая шайба в ворота Клутье влетела в результате комбинации, которую завершил Андронов. Барабанов от синей линии набросил на пятак, а Сергей в борьбе с защитником ловко переправил шайбу в верхний угол ворот. Этот гол стал вторым для Андронова на турнире, а Барабанов продолжает набирать результативнее передачи.

Поплатились итальянцы и за фол. Траверса отправился в бокс для штрафников, на льду у России появилась тройка Шипачёва. В итоге Панарин ушёл за ворота и прострелил на пятак — Дадонов опередил защитника и вколотил шайбу под перекладину. На первый перерыв россияне отправились в хорошем настроении.

10 бросков в ворота итальянцев против двух в ворота Василевского говорили сами за себя.

Вторая двадцатиминутка началась со второго удаления Наместникова, а затем на скамейку для штрафников отправился и Джиованни Морини. Игра в формате «четыре на четыре» принесла успех сопернику. Бернард сместился в центр и в борьбе с Шипачёвым бросил по воротам. Василевский среагировал, но Траверса оказался первым на отскоке и поразил верхний угол ворот.

Разница в один гол держалась недолго. Свою первую шайбу на ЧМ-2017 забил Никита Кучеров. Наместников сделал классный перевод на партнёра в свободную зону, Никита немного продвинулся вперёд и из круга вбрасывания вколотил шайбу в дальнюю девятку. Фирменный гол Кучерова — в НХЛ он постоянно радует болельщиков «Тампы» подомными бросками.

В концовке второго периода россияне — сначала Наместников, а затем и Панарин — довели счёт до крупного. В эпизоде с голом Артемия отметим великолепный пас Сергея Мозякина, прочувствовавшего момент. Нападающему «Чикаго» оставалось просто не промахнуться. Большинство команда Знарка реализовывала исправно, и это радовало.

Третий отрезок встречи превращался в формальность. Начался он с того, что вместо Андрея Василевского в воротах россиян появился Илья Сорокин. Игра сделана, так что тренерский штаб логично дал поиграть голкиперу ЦСКА.

Ну а шестая шайба влетела в ворота Италии после очередного большинства. Плотников из-за ворот прострелил на пятак — шайба после рикошета пошла в нижний угол. Клутье щитком среагировал, но Сергей оказался настойчив.

Италия окончательно «поплыла» — Мозякин и Наместников с интервалом меньше минуты продолжали громить несчастных итальянцев. Соперник позволял делать всё, совершенно перестав играть в обороне.

Автором девятой шайбы стал Артемий Панарин, оформивший, как и Наместников, дубль. И снова Италия поплатилась за удаление. Форвард «Чикаго» воспользовался шикарной диагональю от Сергея Мозякина, вошедшего в раж.

Завершил разгром Италии Сергей Андронов. Счёт на табло стал совсем неприличным. Но впереди у России матч с Германией, где такой лёгкой прогулки уже не получится.